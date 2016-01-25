[Индекс номера 62 (26.04.2018)]



Это было

Командировка в ад

Сейчас, слыша словосочетание «Чернобыльская АЭС», мы понимаем, что речь идет об ужасной трагедии. А в 1986 году после аварии мир не перевернулся. Например, в «Заполярной правде» того времени нет ни слова о ней, как и о 19 норильчанах, направленных горно–металлургическим комбинатом им. А. П. Завенягина на ликвидацию последствий катастрофы. Сегодня нам удалось побеседовать с одним из этих смельчаков — Александром Боруновым — и узнать подробности той командировки в Чернобыль и о жизни после нее.



В группу будущих чернобыльцев, имевших опыт работы на погрузчиках в шахте, Борунов, машинист ПДМ рудника «Таймырский», попал по блату. — В Чернобыль брали лучших, а я не вписывался в эту команду. Потому что, будучи борцом за справедливость, считался возмутителем спокойствия, чуть ли не диссидентом, — признался Александр Михайлович. — Ну и я, желая все–таки оказаться там, где трудно, да и, конечно же, чего скрывать, подзаработать, обратился за помощью к тогдашнему начальнику отдела кадров горнорудного управления Анатолию Карповичу — он с отцом моим был дружен. И ему таки удалось впихнуть меня в заветный список. Забегая вперед, скажу, что получил Борунов за месяц командировки в Чернобыле полторы тысячи рублей. Для сравнения: новые «Жигули» тогда стоили семь тясяч. Доза же радиационного облучения, полученная им, составила 24,8 бэр–рентген. Для сравнения: 25 бэр — это предел допустимого облучения за год... Норильчане–ликвидаторы. Первый слева – Александр Борунов Отправили наших чернобыльцев на Ан–26 спецрейсом до Киева. Знакомились друг с другом по дороге, так как работали все на разных рудниках и участках. Руководил бригадой Евгений Пашинский — начальник участка по ремонту самоходной техники «Таймырского». Его уже нет в живых. Как и половины из его команды. Оставшиеся — все инвалиды. При этом доказать, что заболевание, ставшее причиной инвалидности, является следствием пребывания в Чернобыле, практически невозможно. Поэтому и пенсия по инвалидности — небольшая. Например, Борунов за подорванное здоровье получает около 2500 рублей. Борунов вспомнил, что тогда, отправляясь в путь, шутили об «интимных» последствиях радиации. При этом долгожданная беременность у супруги Борунова наступила после возвращения Александра из опасной зоны. Сыновья Борунова, их у него двое, на здоровье не жалуются — активные, спортивные, музыкальные. В Норильске из участников той командировки уже никого не осталось. Наш собеседник, например, в 1995–м переехал в Аргентину. 20 лет там прожил. — Во всей Южной Америке я был единственным ликвидатором аварии на ЧАЭС, — подчеркивает Борунов. — И ко мне относились с большим интересом и уважением — высокопоставленные чиновники приглашали на встречи, журналисты не раз брали интервью. А министерство здравоохранения Аргентины время от времени выплачивало мне пособие именно за то, что я работал в опасной зоне. В России же сейчас я практически ничего за это не получаю. Льготы для чернобыльцев, которые еще остались, столь незначительны, что и говорить о них не хочется. Правда, в первые десять лет после аварии льготы для чернобыльцев были такие, что, как рассказывает Борунов, бизнесмены на них «охотились», чтобы фирму оформить, потому что ликвидаторы аварии на ЧАЭС освобождались от уплаты налогов. Но вернемся в Чернобыль. Жили норильские ликвидаторы в 30 км от ЧАЭС на турбазе «Теремцы». Соседствовали с шахтерами из Казахстана, Воркуты, с Урала. Техника, очищающая территорию у четвертого энергоблока, управлялась дистанционно — Как разместились на турбазе, поинтересовались, — вспоминает Борунов, — как нам до станции добираться и обратно возвращаться. А что найдете, то и ваше, говорят. Присмотрели более–менее нормальный ЛАЗ — заправленный, с ключами в замке зажигания. Саша Завадский с рудника «Таймырский» лихо управлял этой развалиной, а мы, пока ехали, пели песни и дурачились. В книге Михаила Важнова «Атомный век: норильский след» несколько глав посвящены работе норильчан в Чернобыле. Интересно, как отзывались о наших те, кто с ними работал: «По отзывам Кемаля Арбиева, заместителя министра цветной металлургии, норильчане работали очень хорошо. От всей души. С полной отдачей. «Вы, — говорил Арбиев Каргинову, — подобрали классных людей, у них высочайшая дисциплина, организованность. Пашинского, например, можно было застать у машин и днем, и ночью. Они же ломались, и ремонт шел без промедления, в полевых условиях». А еще о норильчанах говорили так: что ни попросишь, могут все — и спланировать площадку, как бульдозер, и отгрузить, как экскаватор, и погрузить, как кран. «На ноги» поставить польский погрузчик — пожалуйста, отгрузить щебень с пристани Припяти — не вопрос». Вставали в шесть утра. С базы выезжали в семь. У каждого в кармане куртки — полиэтиленовый пакетик с «таблеткой» — накопителем рентген. Закончив смену, принимали душ и получали новую спец-одежду. Регулярно обследовались у медиков. Но, видно, ни медики, ни организаторы работ не смогли всего предусмотреть: не сразу, например, стали выдавать очки для защиты глаз, не было должного контроля за накопителями. А наши еще первые дни загорали... Потом–то, конечно, уже поняли, что к чему, и уже не раздевались. — Помню, однажды при передаче смены, — делится Борунов, — обнаружилось, что одна из наших машин сильно «фонит». Позвали мойщиков. Отдраили. Все равно «фонит». Стали искать, в чем дело. И обнаружили между двумя листами стали застрявший камешек, который «звенел» так, что не приведи господи... А если бы дозиметристы прозевали? При этом одно из самых жутких воспоминаний Борунова связано не с работами на станции: — Однажды мы с Олегом Деньчуком, ПДМщиком с «Октябрьского», присмотрев два бесхозных погрузчика, отправились в обеденный перерыв «погулять». И попали в такое место, что я до сих пор его с дрожью вспоминаю, с мурашками по спине. Зона! Сталкерская. Как из фильма. Только гораздо страшнее. Откуда–то взялся туман, Чернобыль потерялся. Вокруг сотни каких–то резиновых зеленых мешков. Тишина мертвая. Воздух неподвижный. Ощущение было, что сейчас случится нечто ужасное. Так гнали по дамбе, что машина Олега свалилась в воду. Олег сам вылез. А машину я кое–как подцепил ковшом своей ПДМки и вытащил. Со страху, наверное... Ну и гнали же мы оттуда! Александр Борунов уже давал интервью корреспонденту «Заполярки» в апреле 1991 года, и на вопрос «Не жалеете, что тогда, в 1986–м, сунулись в пекло Чернобыля?» ликвидатор ответил: «Не жалею». Сегодня же, как признается он, политика Украины по отношению к России и россиянам такова, что впору и о той поездке на их территорию пожалеть... А больше всего Борунова возмущает, что очень много в России появилось «фальшивых» чернобыльцев. Не бывавшие в опасной зоне, не рисковавшие жизнью, не подорвавшие здоровье, они при этом имеют удостоверение ликвидатора, «примазываются» так сказать, к героям. *** Сегодня Александр Борунов живет в Тимашевском районе Краснодарского края. Принимает активное участие в деятельности районных общественных организаций, состоит на учете в Тимашевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов, является заместителем председателя Совета Тимашевского районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль». Имеет звание ветеран труда, почетный донор СССР. 21 августа 2017 года Александр Михайлович был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации. Реалии нашего времени В чернобыльскую зону отчуждения и непосредственно на станцию можно попасть в составе экскурсии, которую уже много лет организует госпредприятие «Чернобыльская АЭС». В апреле этого года экскурсионный маршрут по станции был расширен, для посещения открыт ряд объектов, доступ куда ранее был запрещен. Также в тур входит кормление трехметровых чернобыльских сомов в водоеме–охладителе и обед с персоналом АЭС. Экскурсия на станцию стоит 2700 гривен (порядка 100 долларов). Заявку на тур можно оформить на сайте станции.

Надежда Сидор Фото из архива Александра Борунова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В группу будущих чернобыльцев, имевших опыт работы на погрузчиках в шахте, Борунов, машинист ПДМ рудника «Таймырский», попал по блату.— В Чернобыль брали лучших, а я не вписывался в эту команду. Потому что, будучи борцом за справедливость, считался возмутителем спокойствия, чуть ли не диссидентом, — признался Александр Михайлович. — Ну и я, желая все–таки оказаться там, где трудно, да и, конечно же, чего скрывать, подзаработать, обратился за помощью к тогдашнему начальнику отдела кадров горнорудного управления Анатолию Карповичу — он с отцом моим был дружен. И ему таки удалось впихнуть меня в заветный список.Забегая вперед, скажу, что получил Борунов за месяц командировки в Чернобыле полторы тысячи рублей. Для сравнения: новые «Жигули» тогда стоили семь тясяч. Доза же радиационного облучения, полученная им, составила 24,8 бэр–рентген. Для сравнения: 25 бэр — это предел допустимого облучения за год...Отправили наших чернобыльцев на Ан–26 спецрейсом до Киева. Знакомились друг с другом по дороге, так как работали все на разных рудниках и участках.Руководил бригадой Евгений Пашинский — начальник участка по ремонту самоходной техники «Таймырского». Его уже нет в живых. Как и половины из его команды. Оставшиеся — все инвалиды. При этом доказать, что заболевание, ставшее причиной инвалидности, является следствием пребывания в Чернобыле, практически невозможно. Поэтому и пенсия по инвалидности — небольшая. Например, Борунов за подорванное здоровье получает около 2500 рублей.Борунов вспомнил, что тогда, отправляясь в путь, шутили об «интимных» последствиях радиации. При этом долгожданная беременность у супруги Борунова наступила после возвращения Александра из опасной зоны. Сыновья Борунова, их у него двое, на здоровье не жалуются — активные, спортивные, музыкальные.В Норильске из участников той командировки уже никого не осталось. Наш собеседник, например, в 1995–м переехал в Аргентину. 20 лет там прожил.— Во всей Южной Америке я был единственным ликвидатором аварии на ЧАЭС, — подчеркивает Борунов. — И ко мне относились с большим интересом и уважением — высокопоставленные чиновники приглашали на встречи, журналисты не раз брали интервью. А министерство здравоохранения Аргентины время от времени выплачивало мне пособие именно за то, что я работал в опасной зоне. В России же сейчас я практически ничего за это не получаю. Льготы для чернобыльцев, которые еще остались, столь незначительны, что и говорить о них не хочется.Правда, в первые десять лет после аварии льготы для чернобыльцев были такие, что, как рассказывает Борунов, бизнесмены на них «охотились», чтобы фирму оформить, потому что ликвидаторы аварии на ЧАЭС освобождались от уплаты налогов.Но вернемся в Чернобыль. Жили норильские ликвидаторы в 30 км от ЧАЭС на турбазе «Теремцы». Соседствовали с шахтерами из Казахстана, Воркуты, с Урала.— Как разместились на турбазе, поинтересовались, — вспоминает Борунов, — как нам до станции добираться и обратно возвращаться. А что найдете, то и ваше, говорят. Присмотрели более–менее нормальный ЛАЗ — заправленный, с ключами в замке зажигания. Саша Завадский с рудника «Таймырский» лихо управлял этой развалиной, а мы, пока ехали, пели песни и дурачились.В книге Михаила Важнова «Атомный век: норильский след» несколько глав посвящены работе норильчан в Чернобыле. Интересно, как отзывались о наших те, кто с ними работал: «По отзывам Кемаля Арбиева, заместителя министра цветной металлургии, норильчане работали очень хорошо. От всей души. С полной отдачей. «Вы, — говорил Арбиев Каргинову, — подобрали классных людей, у них высочайшая дисциплина, организованность. Пашинского, например, можно было застать у машин и днем, и ночью. Они же ломались, и ремонт шел без промедления, в полевых условиях». А еще о норильчанах говорили так: что ни попросишь, могут все — и спланировать площадку, как бульдозер, и отгрузить, как экскаватор, и погрузить, как кран. «На ноги» поставить польский погрузчик — пожалуйста, отгрузить щебень с пристани Припяти — не вопрос».Вставали в шесть утра. С базы выезжали в семь. У каждого в кармане куртки — полиэтиленовый пакетик с «таблеткой» — накопителем рентген. Закончив смену, принимали душ и получали новую спец-одежду. Регулярно обследовались у медиков. Но, видно, ни медики, ни организаторы работ не смогли всего предусмотреть: не сразу, например, стали выдавать очки для защиты глаз, не было должного контроля за накопителями. А наши еще первые дни загорали... Потом–то, конечно, уже поняли, что к чему, и уже не раздевались.— Помню, однажды при передаче смены, — делится Борунов, — обнаружилось, что одна из наших машин сильно «фонит». Позвали мойщиков. Отдраили. Все равно «фонит». Стали искать, в чем дело. И обнаружили между двумя листами стали застрявший камешек, который «звенел» так, что не приведи господи... А если бы дозиметристы прозевали?При этом одно из самых жутких воспоминаний Борунова связано не с работами на станции:— Однажды мы с Олегом Деньчуком, ПДМщиком с «Октябрьского», присмотрев два бесхозных погрузчика, отправились в обеденный перерыв «погулять». И попали в такое место, что я до сих пор его с дрожью вспоминаю, с мурашками по спине. Зона! Сталкерская. Как из фильма. Только гораздо страшнее. Откуда–то взялся туман, Чернобыль потерялся. Вокруг сотни каких–то резиновых зеленых мешков. Тишина мертвая. Воздух неподвижный. Ощущение было, что сейчас случится нечто ужасное. Так гнали по дамбе, что машина Олега свалилась в воду. Олег сам вылез. А машину я кое–как подцепил ковшом своей ПДМки и вытащил. Со страху, наверное... Ну и гнали же мы оттуда!Александр Борунов уже давал интервью корреспонденту «Заполярки» в апреле 1991 года, и на вопрос «Не жалеете, что тогда, в 1986–м, сунулись в пекло Чернобыля?» ликвидатор ответил: «Не жалею». Сегодня же, как признается он, политика Украины по отношению к России и россиянам такова, что впору и о той поездке на их территорию пожалеть... А больше всего Борунова возмущает, что очень много в России появилось «фальшивых» чернобыльцев. Не бывавшие в опасной зоне, не рисковавшие жизнью, не подорвавшие здоровье, они при этом имеют удостоверение ликвидатора, «примазываются» так сказать, к героям.***Сегодня Александр Борунов живет в Тимашевском районе Краснодарского края. Принимает активное участие в деятельности районных общественных организаций, состоит на учете в Тимашевской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и право-охранительных органов, является заместителем председателя Совета Тимашевского районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль». Имеет звание ветеран труда, почетный донор СССР. 21 августа 2017 года Александр Михайлович был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации.

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