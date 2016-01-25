[Индекс номера 62 (26.04.2018)]



Поверь в мечту

Расправляя крылья

Первая часть проекта «Поверь в мечту», созданного «Заполярной правдой» совместно с норильским отделом опеки и попечительства для ребят из детского дома и школы–интерната № 2, близится к завершению. Наш сегодняшний герой, Николай Луганский, благодаря усилиям журналистов смог познакомиться с работой аэропорта «Норильск» и побывать на борту самолета авиакомпании NordStar.



Николай Луганский Устроить познавательную экскурсию для мальчика оказалось не так–то просто. Дело в том, что ООО «Аэропорт «Норильск» — это одна организация, а авиакомпания NordStar — совершенно другая, поездку пришлось согласовывать с руководством в Красноярске и Москве. А чтобы попасть на борт самолета, нужно было подобрать точное время и рейс, угадать с погодой... То есть договариваться пришлось со всеми участниками процесса, включая небесную канцелярию. К счастью, после недельных хлопот все элементы головоломки встали на свои места. И для того чтобы на лице 12–летнего Николая расцвела счастливая улыбка, очень много взрослых серьезных людей отложили в сторону все свои дела. Сергей Ерастов, заместитель начальника службы авиационной без-опасности ООО «Аэропорт «Норильск», провел для Николая экскурсию по аэровокзалу, организовал выставку специальной техники, которая расчищает взлетную полосу, Колю даже прокатили на одной из таких машин. Потом мальчика на ярком авто с мигалками провезли по перрону, что позволило ему увидеть, как взлетает самолет с изображением «U–лайки» на борту. Огромное впечатление на мальчика произвел грузовой самолет Ил–76: при полной загрузке он весит порядка 170 тонн, а топливный бак вмещает около 18 тонн горючего. Пока мы ждали прибытия красноярского рейса, Сергей Ерастов угостил гостя завтраком. Николай, с аппетитом уплетая кашу, пирожок и чай с шоколадкой, сам предлагал нам попробовать шоколадные драже. Мы дружно отказывались, на что Коля заметил: — Вы так много для меня сделали, а я могу только дать вам конфеты. Берите! — парнишка рассовывал нам по карманам сладости и не хотел верить, что в них больше нет места... Самолет из Красноярска прилетел чуть раньше намеченного времени — видимо, ветер был попутный. Этим рейсом прибыла в Норильск и Мария Кузьмина, представитель пресс–службы авиакомпании NordStar, — специально для того, чтобы показать мальчику воздушное судно. Пока пассажиры покидали салон, мы наблюдали, как из грузового отсека выгружают багаж и как к самолету подкатывают телескопический трап. Мальчик долго смотрел на приближение трапа к самолету, а потом задумчиво сказал: — Похоже, что аэропорт целует самолет... ...В полете дверь в кабину пилота всегда закрыта. Допуск в святая святых воздушного судна, помимо самих пилотов, есть только у старшего бортпроводника. Редкому пассажиру удается заглянуть сюда хоть одним глазком, и то исключительно на земле. Вниманием Коли целиком завладел командир авиалайнера Александр Бирюков, пилот с огромным стажем, работающий в авиации с 1985 года и имеющий на своем счету более 17 тысяч часов полета. Николай никак не мог расстаться с новым другом, осыпая того градом вопросов и уже представляя себя в мечтах опытным летчиком. — Это ваш самолет? — Это самолет авиакомпании NordStar. Слышал про такую? У нас есть 15 самолетов — больших и маленьких, пилоты работают на них поочередно. Я летаю только на больших, на «Боингах». — Значит, вы летите то в Норильск, то в другой город? Меняетесь самолетами? Интересно... Спрашивал Коля и о назначении хитрых приборов узнал у командира, в какой вуз нужно поступить, чтоб стать пилотом, и что необходимо для этого знать. Когда экскурсия закончилась, Коля даже расстроился. — Это что, все? И мы больше никогда сюда не приедем, не увидим всех этих людей? — Вы же в лагерь летом поедете? Я вас буду провожать, вот и встретимся снова! — уверяет Сергей Ерастов. Из справки норильского детского дома, где с 2010 года живет наш герой: «Николай Луганский, 12 лет — очень добрый и душевный мальчик. Прекрасно ладит со сверстниками и детьми младшего возраста. Всегда готов прийти на помощь. Любит рисовать космос, его работы отражают огромную фантазию автора. Неоднократно награждался грамотами». Родился Николай 31 декабря. В ответ на вопрос, каково это — отмечать день рождения под Новый год, он морщит нос: «Ничего хорошего! Все заняты своим праздником, а про меня всегда забывают!». В самом начале нашего проекта мы составили список мест, куда могли бы привести детей. Николай Луганский написал, что хотел бы попасть на завод. Мы очень старались договориться об экскурсии на производство, но нам сказали, что мальчику для этого нужно подрасти... Когда я стала объяснять ему, в чем заключается трудность, Коля перебил меня: — Только давайте обязательно это сделаем, когда я стану постарше! Мне нужно попасть на медный завод, а не на любой! Там работает мой папа. Я хочу посмотреть, как он там, что же не приходит ко мне... А по дороге в Норильск он очень просился в Кайеркан. Где–то там стоит его дом, тот, где сейчас живут родители. Он не был там уже восемь лет. — Хоть бы кота проведать, если они на работе... И все приключения долгого дня меркнут перед желанием увидеть маму. С ребятами из детского дома и школы–интерната в ходе проекта успели познакомиться все журналисты «Заполярной правды», и все в один голос подтверждают: дети — очень хорошие, открытые, трогательные. Завершая первую часть цикла, мы организовали для них поход в аквапарк. А как он сложится — читайте в первом майском выпуске нашей газеты

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Устроить познавательную экскурсию для мальчика оказалось не так–то просто. Дело в том, что ООО «Аэропорт «Норильск» — это одна организация, а авиакомпания NordStar — совершенно другая, поездку пришлось согласовывать с руководством в Красноярске и Москве. А чтобы попасть на борт самолета, нужно было подобрать точное время и рейс, угадать с погодой... То есть договариваться пришлось со всеми участниками процесса, включая небесную канцелярию. К счастью, после недельных хлопот все элементы головоломки встали на свои места. И для того чтобы на лице 12–летнего Николая расцвела счастливая улыбка, очень много взрослых серьезных людей отложили в сторону все свои дела., провел для Николая экскурсию по аэровокзалу, организовал выставку специальной техники, которая расчищает взлетную полосу, Колю даже прокатили на одной из таких машин. Потом мальчика на ярком авто с мигалками провезли по перрону, что позволило ему увидеть, как взлетает самолет с изображением «U–лайки» на борту. Огромное впечатление на мальчика произвел грузовой самолет Ил–76: при полной загрузке он весит порядка 170 тонн, а топливный бак вмещает около 18 тонн горючего.Пока мы ждали прибытия красноярского рейса, Сергей Ерастов угостил гостя завтраком. Николай, с аппетитом уплетая кашу, пирожок и чай с шоколадкой, сам предлагал нам попробовать шоколадные драже. Мы дружно отказывались, на что Коля заметил:— Вы так много для меня сделали, а я могу только дать вам конфеты. Берите! — парнишка рассовывал нам по карманам сладости и не хотел верить, что в них больше нет места...Самолет из Красноярска прилетел чуть раньше намеченного времени — видимо, ветер был попутный. Этим рейсом прибыла в Норильск и, — специально для того, чтобы показать мальчику воздушное судно. Пока пассажиры покидали салон, мы наблюдали, как из грузового отсека выгружают багаж и как к самолету подкатывают телескопический трап. Мальчик долго смотрел на приближение трапа к самолету, а потом задумчиво сказал:— Похоже, что аэропорт целует самолет......В полете дверь в кабину пилота всегда закрыта. Допуск в святая святых воздушного судна, помимо самих пилотов, есть только у старшего бортпроводника. Редкому пассажиру удается заглянуть сюда хоть одним глазком, и то исключительно на земле.Вниманием Коли целиком завладел, пилот с огромным стажем, работающий в авиации с 1985 года и имеющий на своем счету более 17 тысяч часов полета. Николай никак не мог расстаться с новым другом, осыпая того градом вопросов и уже представляя себя в мечтах опытным летчиком.— Это ваш самолет?— Это самолет авиакомпании NordStar. Слышал про такую? У нас есть 15 самолетов — больших и маленьких, пилоты работают на них поочередно. Я летаю только на больших, на «Боингах».— Значит, вы летите то в Норильск, то в другой город? Меняетесь самолетами? Интересно...Спрашивал Коля и о назначении хитрых приборов узнал у командира,в какой вуз нужно поступить, чтоб стать пилотом, и что необходимо для этого знать.Когда экскурсия закончилась, Коля даже расстроился.— Это что, все? И мы больше никогда сюда не приедем, не увидим всех этихлюдей?— Вы же в лагерь летом поедете? Я вас буду провожать, вот и встретимся снова! — уверяет Сергей Ерастов.В самом начале нашего проекта мы составили список мест, куда могли бы привести детей. Николай Луганский написал, что хотел бы попасть на завод. Мы очень старались договориться об экскурсии на производство, но нам сказали, что мальчику для этого нужно подрасти... Когда я стала объяснять ему, в чем заключается трудность, Коля перебил меня:— Только давайте обязательно это сделаем, когда я стану постарше! Мне нужно попасть на медный завод, а не на любой! Там работает мой папа. Я хочу посмотреть, как он там, что же не приходит ко мне...А по дороге в Норильск он очень просился в Кайеркан. Где–то там стоит его дом, тот, где сейчас живут родители. Он не был там уже восемь лет.— Хоть бы кота проведать, если они на работе...И все приключения долгого дня меркнут перед желанием увидеть маму.С ребятами из детского дома и школы–интерната в ходе проекта успели познакомиться все журналисты «Заполярной правды», и все в один голос подтверждают: дети — очень хорошие, открытые, трогательные. Завершая первую часть цикла, мы организовали для них поход в аквапарк. А как он сложится — читайте в первом майском выпуске нашей газеты

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