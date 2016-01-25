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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 62 (26.04.2018)]

 Премьера 
Человек задумался

24 апреля в Заполярном театре драмы состоялась премьера спектакля «Безумец» по пьесе эстонского драматурга Яна Тятте в постановке латвийского режиссера Гиртса Эциса.

Спектакль вырос из эскиза, первый показ которого прошел в январе 2018 года во время творческой лаборатории «Полярка». Теперь эта постановка пополнила репертуарный план нашего театра.
Пьеса современна, полна юмора и философских размышлений. Перед нами разворачивается история об успешном бизнесмене, который решил бросить все и уйти жить в глухомань, чтобы спастись от эмоционального выгорания. Поселившись подальше от цивилизации, герой, естественно, меняется. Его охватывают смятение, одолевают страхи, но позже приходит умиротворение и даже благодать...
Денис Ганин и Инесса Талашкевич
В этой самой глухомани герой знакомится с местными жителями, старается помочь им: кого–то поддерживает материально, другого приободряет. Люди к нему тянутся, и довольно скоро он начинает чувствовать себя мессией, провозвестником новой религии. При этом его предают близкие: жена и друг, которые считают, что он как минимум тронулся умом. Но мужчина совсем не отчаивается, даже наоборот... Ведь по большому счету им от него нужны были только деньги, а теперь он стал свободен от всего наносного.
Денис Ганин и Роман Лесик талантливо передают раздвоение личности героя: один становится пророком, второй, как написала в своей рецензии критик Татьяна Тихоновец, «бдительно следит с авансцены за тем «собой», который становится таким простачком»... Безупречно подобраны артисты, исполнившие роли второго плана, — Иван Розинкин, Евгений Нестеров, Лариса Ребрий. Притягательны и обворожительны женские образы в исполнении молодых актрис Евгении Камбалиной и Инессы Талашкевич.
Ключевая реплика спектакля: «Не отчаяние меня сюда привело, а желание узнать, что впереди, что за жизнь у меня такая, и главное — кто я на самом деле. И вот я задумался».
Гиртс Эцис, поставивший много спектаклей в Латвии и России, недавно специально приезжал в наш город, для того чтобы завершить свою эскизную работу. Спектакль в полноформатной версии стал выглядеть изящнее, появились другие костюмы, стало больше спецэффектов — звуки, голоса, свет, дым... Некоторые смыслы ушли, новые проявились. Вообще, это очень мужской спектакль. В кажущейся легкости — много личной драмы человека, по капле «убивающего» в себе циника, избавляющегося от груза потребления. А после просмотра этой работы понимаешь, что в наших с прибалтийцами культурах много общего в смысле поиска гармонии человека с природой и с самим собой.

Марина Хорошевская
Фото Александра Харитонова
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 26 апреля 2018 
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