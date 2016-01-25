Почти каждый студент знает, как трудно найти место для прохождения учебной и производственной практики по специальности «Менеджер по продажам» на третьем курсе (выпускном). Еще сложнее подобрать такое, куда можно трудоустроиться после получения диплома.
Магазин «Стройград» в этом году впервые выступил такой обучающей площадкой, предоставив места для практики десятку студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса направления СПО «Коммерция по отраслям» по специальности «Менеджер по продажам», при этом пообещав: лучшие студенты после выпуска получат здесь работу.
Такое сотрудничество интересно обеим сторонам процесса, уверен Егор Путинцев, директор ООО «Стройград»
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— Техникум получает практическую площадку, мы — потенциальных работников, которых сами научим работать. А ребята — бесценный опыт и базовые знания работы «в поле», с реальным товаром и покупателями.
Производственная программа практикантов впечатляет: от автоматической кассы и заполнения кассовых документов до работы склада, логистики, приемки товара. Ребята анализируют ассортимент, принимают товар, получают и выкладывают его, самостоятельно проводят анализ деловой активности предприятия, обучаются бухучету, работе бухгалтерии, изучают юридические вопросы (по оформлению договоров с работниками, партнерами магазина) и многое–многое другое. Учет работы насчитывает добрых пару десятков страниц! И все это ребята будут уметь после прохождения производственной практики. Помогают им руководители подразделений предприятия: каждый проводит часовую лекцию по своему направлению, с разбором профильных документов, основ работы.
— В итоге ребята уже без помощи наставников работают в торговом зале, консультируя покупателей, под присмотром наших специалистов работают на кассе. Конечно, в случае если им не хватает опыта или знаний дать полноценную консультацию, рядом всегда есть их наставники — наши квалифицированные продавцы, которые помогут покупателям с любым вопросом, — поясняет Егор Путинцев.
Практика этой группы продлится до конца мая. А с 5 мая готовится «заступить» эта же группа студентов по специальности «Менеджер по продажам» на преддипломную практику.
Сами ребята конкуренции не боятся, говорят, сейчас главное — научиться новому. Некоторые рассматривают это обучение как трамплин к следующему обучению.Дарья Генжиева
, практикантка:
— Я уже проходила практику в одном из магазинов города, но там было по–другому: меньше покупателей, нас особенно не тревожили. А здесь много клиентов, люди просят помочь, выбрать, посоветовать. И это заставляет обучаться, понимать процесс. Я работаю и с колеровочной машиной — в ней тоже надо понимать тонкости. После выпуска я планирую дальше идти учиться.
А вот получить место в магазине рассчитывают две другие практикантки, Ольга Маркова и Татьяна Легошина
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— Нам говорили, что при хороших результатах практики нас устроят. Мы стараемся. Трудно, конечно, разобраться в огромном ассортименте «Стройграда» — а он тут действительно впечатляет. Но нам подсказывают опытные продавцы, наши наставники, так что справляемся.
Руководство же магазина отмечает, что это — только первый опыт сотрудничества с учебными учреждениями, и если ребята покажут себя с лучшей стороны, «Стройград» готов предоставить рабочие места в своем коллективе. А в будущем рассматривают возможность стать постоянной площадкой для практической работы многих студентов города.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда