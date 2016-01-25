Как трудно выбрать полезный продукт среди безграничного товарного разнообразия супермаркетов! Распознать его поможет информация на этикетке, так что остановите тележку и задержитесь на минутку — будем читать вместе. О том, как это правильно сделать, мы попросили рассказать Ирину Редько, заместителя начальника отдела мониторинга потребительского рынка и защиты прав потребителей управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска.
Маркировка товара, по сути, может считаться его паспортом, поскольку должна содержать его полное описание. Продавец обязан предоставить достоверную информацию, дабы покупатель сделал правильный выбор.Маркировка пищевых продуктов:
• наименование, масса нетто или количество, показатели пищевой и энергетической ценности (в 100 г продукта);
• полный (!) список примененных пищевых, биологически активных добавок, компонентов, полученных с применением генно–инженерно–модифицированных организмов; если товары содержат ограничения по использованию — сведения о противопоказаниях при отдельных заболеваниях;
• технический регламент или ГОСТ, в соответствии с которым произведен товар: они описывают все этапы производства этой продукции;
• условия применения и хранения и срок годности в соответствии с ними, дата и место изготовления и упаковки (расфасовки);
• адрес, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца), импортера; контактный телефон, электронная почта, сайт для возможности обратной связи с потребителем.
Если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель обязан их указать.
Информация о товаре должна быть легко читаемой и понятной. Надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.
Если товар реализуется в пределах России, данные о нем должны быть представлены на русском языке. Дополнительно — на государственных языках субъектов и родных языках народов (по усмотрению изготовителя или продавца).
маркировка непродовольственных товаров
|Продажа товаров зарубежного производства без информации о них на русском языке запрещена.
• наименование продукции, страны–изготовителя, компании–изготовителя, продавца или уполномоченного изготовителем лица, его юридический адрес;
• размер изделия, артикул (модель), состав сырья, гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
• дата изготовления, номер партии продукции (при необходимости);
• техрегламенты и условия эксплуатации и ухода за вещью.
Кроме того, в зависимости от группы товаров могут быть установлены дополнительные требования к маркировке, и в ней указываются следующие сведения:
• для одежды и изделий из текстильных материалов
— вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; модель;
• для обуви
— вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и подошвы; инструкция по уходу (при необходимости);
• для кожгалантерейных изделий
— наименование материала верха;
• для кожи
— площадь или масса кожи, толщина (при необходимости), сорт.Для меховых изделий
обязательна маркировка специальным радиочастотным чипом (RFID), на котором указано: наименование материала, место производства, цепочка посредников, дата и место поступления в продажу. Прочитать код можно при помощи любого QR–считывателя, установленного на мобильном устройстве, а также на сайте налоговой службы.
Кроме непосредственно меховых изделий к чипируемой продукции относятся одежда с меховой внутренней подложкой или с выворотным меховым ворсом. Исключение — изделия, где мех используется только для отделки. Также под чипирование не попадают меховые головные уборы, шарфы, перчатки и варежки, сумки из меха.
Кстати, для импортной продукции допускается указывать с использованием букв латинского алфавита наименование страны–изготовителя, организации, а также ее юридический адрес.
В зависимости от группы товаров на детские товары могут быть установлены дополнительные требования к маркировке.
При покупке товаров для детей одним из главных критериев является безопасность.Маркировка детских товаров
• наименование и местонахождение страны, где произведен товар, изготовителя, импортера, дистрибьютора.
• название и назначение изделия;
• дата изготовления;
• единый знак обращения на рынке: продукция для детей и подростков, прошедшая процедуру подтверждения соответствия требованиям безопасности, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
• срок службы продукции (при необходимости);
• гарантийный срок службы (при необходимости);
• товарный знак (при наличии);Татьяна СергееваФото из архива ЗПwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда