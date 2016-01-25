[Индекс номера 62 (26.04.2018)]



Торговый ряд

Навешали ярлыков!

Как трудно выбрать полезный продукт среди безграничного товарного разнообразия супермаркетов! Распознать его поможет информация на этикетке, так что остановите тележку и задержитесь на минутку — будем читать вместе. О том, как это правильно сделать, мы попросили рассказать Ирину Редько, заместителя начальника отдела мониторинга потребительского рынка и защиты прав потребителей управления потребительского рынка и услуг администрации города Норильска.



Маркировка товара, по сути, может считаться его паспортом, поскольку должна содержать его полное описание. Продавец обязан предоставить достоверную информацию, дабы покупатель сделал правильный выбор. Маркировка пищевых продуктов: • наименование, масса нетто или количество, показатели пищевой и энергетической ценности (в 100 г продукта); • полный (!) список примененных пищевых, биологически активных добавок, компонентов, полученных с применением генно–инженерно–модифицированных организмов; если товары содержат ограничения по использованию — сведения о противопоказаниях при отдельных заболеваниях; • технический регламент или ГОСТ, в соответствии с которым произведен товар: они описывают все этапы производства этой продукции; • условия применения и хранения и срок годности в соответствии с ними, дата и место изготовления и упаковки (расфасовки); • адрес, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца), импортера; контактный телефон, электронная почта, сайт для возможности обратной связи с потребителем. Если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель обязан их указать. Информация о товаре должна быть легко читаемой и понятной. Надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Если товар реализуется в пределах России, данные о нем должны быть представлены на русском языке. Дополнительно — на государственных языках субъектов и родных языках народов (по усмотрению изготовителя или продавца). Продажа товаров зарубежного производства без информации о них на русском языке запрещена.

маркировка непродовольственных товаров • наименование продукции, страны–изготовителя, компании–изготовителя, продавца или уполномоченного изготовителем лица, его юридический адрес; • размер изделия, артикул (модель), состав сырья, гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); • дата изготовления, номер партии продукции (при необходимости); • техрегламенты и условия эксплуатации и ухода за вещью. Кроме того, в зависимости от группы товаров могут быть установлены дополнительные требования к маркировке, и в ней указываются следующие сведения: • для одежды и изделий из текстильных материалов — вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; модель; • для обуви — вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и подошвы; инструкция по уходу (при необходимости); • для кожгалантерейных изделий — наименование материала верха; • для кожи — площадь или масса кожи, толщина (при необходимости), сорт.

Для меховых изделий обязательна маркировка специальным радиочастотным чипом (RFID), на котором указано: наименование материала, место производства, цепочка посредников, дата и место поступления в продажу. Прочитать код можно при помощи любого QR–считывателя, установленного на мобильном устройстве, а также на сайте налоговой службы. Кроме непосредственно меховых изделий к чипируемой продукции относятся одежда с меховой внутренней подложкой или с выворотным меховым ворсом. Исключение — изделия, где мех используется только для отделки. Также под чипирование не попадают меховые головные уборы, шарфы, перчатки и варежки, сумки из меха. Кстати, для импортной продукции допускается указывать с использованием букв латинского алфавита наименование страны–изготовителя, организации, а также ее юридический адрес. В зависимости от группы товаров на детские товары могут быть установлены дополнительные требования к маркировке.

При покупке товаров для детей одним из главных критериев является безопасность. Маркировка детских товаров • наименование и местонахождение страны, где произведен товар, изготовителя, импортера, дистрибьютора. • название и назначение изделия; • дата изготовления; • единый знак обращения на рынке: продукция для детей и подростков, прошедшая процедуру подтверждения соответствия требованиям безопасности, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза; • срок службы продукции (при необходимости); • гарантийный срок службы (при необходимости); • товарный знак (при наличии);

Татьяна Сергеева Фото из архива ЗП www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Маркировка товара, по сути, может считаться его паспортом, поскольку должна содержать его полное описание. Продавец обязан предоставить достоверную информацию, дабы покупатель сделал правильный выбор.• наименование, масса нетто или количество, показатели пищевой и энергетической ценности (в 100 г продукта);• полный (!) список примененных пищевых, биологически активных добавок, компонентов, полученных с применением генно–инженерно–модифицированных организмов; если товары содержат ограничения по использованию — сведения о противопоказаниях при отдельных заболеваниях;• технический регламент или ГОСТ, в соответствии с которым произведен товар: они описывают все этапы производства этой продукции;• условия применения и хранения и срок годности в соответствии с ними, дата и место изготовления и упаковки (расфасовки);• адрес, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, продавца), импортера; контактный телефон, электронная почта, сайт для возможности обратной связи с потребителем.Если для безопасного использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель обязан их указать.Информация о товаре должна быть легко читаемой и понятной. Надписи, знаки и символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.Если товар реализуется в пределах России, данные о нем должны быть представлены на русском языке. Дополнительно — на государственных языках субъектов и родных языках народов (по усмотрению изготовителя или продавца).• наименование продукции, страны–изготовителя, компании–изготовителя, продавца или уполномоченного изготовителем лица, его юридический адрес;• размер изделия, артикул (модель), состав сырья, гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);• дата изготовления, номер партии продукции (при необходимости);• техрегламенты и условия эксплуатации и ухода за вещью.Кроме того, в зависимости от группы товаров могут быть установлены дополнительные требования к маркировке, и в ней указываются следующие сведения:— вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; модель;— вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и подошвы; инструкция по уходу (при необходимости);— наименование материала верха;— площадь или масса кожи, толщина (при необходимости), сорт.обязательна маркировка специальным радиочастотным чипом (RFID), на котором указано: наименование материала, место производства, цепочка посредников, дата и место поступления в продажу. Прочитать код можно при помощи любого QR–считывателя, установленного на мобильном устройстве, а также на сайте налоговой службы.Кроме непосредственно меховых изделий к чипируемой продукции относятся одежда с меховой внутренней подложкой или с выворотным меховым ворсом. Исключение — изделия, где мех используется только для отделки. Также под чипирование не попадают меховые головные уборы, шарфы, перчатки и варежки, сумки из меха.Кстати, для импортной продукции допускается указывать с использованием букв латинского алфавита наименование страны–изготовителя, организации, а также ее юридический адрес.В зависимости от группы товаров на детские товары могут быть установлены дополнительные требования к маркировке.При покупке товаров для детей одним из главных критериев является безопасность.• наименование и местонахождение страны, где произведен товар, изготовителя, импортера, дистрибьютора.• название и назначение изделия;• дата изготовления;• единый знак обращения на рынке: продукция для детей и подростков, прошедшая процедуру подтверждения соответствия требованиям безопасности, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;• срок службы продукции (при необходимости);• гарантийный срок службы (при необходимости);• товарный знак (при наличии);

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