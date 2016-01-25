[Индекс номера 62 (26.04.2018)]



Вопрос недели

Как не купиться на уловки продавца?

При нынешнем изобилии в магазинах нужен глаз да глаз, тем более что продавцы нередко, чтобы товар не залеживался и сбыть его скорее, идут на всякие хитрости. И ни для кого это уже не секрет. Мы решили изучить покупательские «навыки» норильчан и спросили у них:



Екатерина Шутова, помощник депутата: — В норильских магазинах очень часто на продуктах перебивают даты их производства и упаковки, особенно часто это практикуют с сырами. Думаю, так происходит почти везде. Но на материке риск купить такой просроченный товар ниже, потому что выбор там в разы больше... Лично я покупатель избирательный. В последнее время стараюсь не есть те продукты, которые содержат животный белок. И дрожжи. Потому обязательно внимательно изучаю состав. Вот на материке есть бездрожжевой хлеб, которого у нас не встречала, а при наличии покупала бы с удовольствием.

Земфира Бережная, пенсионерка из Кайеркана: — Я покупаю продукты только в проверенном магазинчике, в который хожу уже много лет. Знаю, что там не обманут. И никогда не пользуюсь услугами больших магазинов. Это очень важно — доверять продавцу. Да и опрятность продавца многое значит для того, чтобы к его товару потянулся покупатель. И такая установка меня еще никогда не подводила.

Елена Коваленко, библиотекарь: — Профессиональным покупателем себя не считаю, отнюдь, но стараюсь быть бдительной. Продукции в магазинах много — все время что–то новое нам подсовывают, надо глядеть в оба. Наслышана о некоторых уловках продавцов, например, что колбасу копченую с истекшим сроком годности они «Доместосом» протирают. Из подпорченного мяса делают фарш. Если не ахти куры — на гриль. Несвежие овощи и фрукты — в салаты. Это уже давно всем известно, так что Америку я не открыла.

Елена Романова, мастер маникюра: — Я всегда беру много молочной продукции. И точно знаю, что товар, выставленный в самом первом ряду, может быть просрочен. И все же недавно, не глядя, взяла большую упаковку йогурта, а дома обнаружила, что он заплесневелый. Так что не ленитесь посмотреть срок годности продукта — в любом магазине можно наткнуться на некачественный товар. А еще советую: весовой товар, особенно овощи в пакетах, сетках, надо немного потрясти. Как правило, хоть одна порченая картофелина или мандаринка, да попадется. Если такую найдете, то можно вынуть и перевесить, везде стоят весы. Понимаю, что могут положить и не специально... Но стоит все же самим быть внимательными. Мясные продукты всегда надо тщательно осматривать. А кондитерскую продукцию я предпочитаю заказывать у знакомых частников, потому что в наших магазинах тортики не самые лучшие.

Игорь Ушаков, электрик: — Заметил, что в последние годы в Норильске стали добросовестнее торговать. Особых претензий к продавцам нет. Даже сам удивился, когда на днях увидел на полке в одном из магазинов просроченную молочку. Сразу же на это указал, и продукт моментально изъяли из продажи.

Лариса Самойлова, преподаватель НГИИ: — Точно знаю, что более дешевые товары размещают не в самых удобных зонах доступа для покупателя, а на уровне глаз — товары подороже. И я хорошо понимаю, что товары в первом ряду, которые сразу попадаются на глаза, могут быть и не самого хорошего качества. И, скорее всего, с истекающим сроком годности. Я нередко «попадаюсь» с овощами, которые продают на подложке. Откроешь — а какой–нибудь из спрятанных под пленку, да и с гнильцой. Не знаю, специально ли это делают, но после похода в сетевые магазины частенько разочаровываюсь... Очень жаль, что невозможно определить «свежесть» орехов, того же фундука. В Норильске часто попадаются прогорклые. И меду не доверяю — поди разберись, какого он качества, что бы там не писали на этикетках. Да и не всегда прочитаешь информацию на маркировке — из–за слишком мелкого шрифта. Тут без лупы не обойтись. Да, если и получится, то всякой ли этикетке можно доверять?

Ульяна, молодая мама: — Я точно знаю, что наши продавцы периодически перебивают ценники, а еще они, так или иначе, нарушают условия хранения продуктов. Особенно детские творожки могут замораживать по несколько раз. Самый лучший товар в наших широтах — это рыба. Ее беру смело и всегда довольна покупкой. А еще в Норильске замечательная оленина — полезная, питательная, настоящий диетический продукт. Все остальное мясо — баранина, говядина, свинина — у нас ужасное! Что еще не советую покупать у нас, так это экзотические фрукты, такие, как манго из Таиланда и прочие заморские вкусности.

Людмила Коваленко, по первой профессии — техник–технолог мяса и птицепродуктов: — Я обратила внимание на то, что когда в магазинах крупной торговой сети покупаешь на подложке куриную грудку или бедрышки, то порой обнаруживаешь в упаковке не только мясо, но и приличный кусок замороженной сукровицы. Как специалист предполагаю, что это довесок, который делают с помощью того же шприца или других приспособлений, тем более что упаковка часто бывает надорванной. А довесок то получается приличный. Надо всегда быть внимательными при таких покупках. И еще заметила, что в небольших торговых точках все чаще продают малосоленую сельдь. Интересно, в каких таких местах ее солят? Подозреваю, что в непредназначенных для этого помещениях. Всегда надо узнавать — откуда сельдь, и вообще желательно покупать такой продукт в специализированных магазинах. Как предприниматель и хозяйка магазинчика женской одежды скажу, что на всех товарах обязательно должны быть ценники. На днях стала свидетелем скандала в одной из точек торгового центра: женщина хотела купить сумочку, но заметила, что у продавца, который торговал здесь накануне, эта вещь продавалась дешевле. Возможно, тогда ей предлагали купить со скидкой, чтобы не потерять покупателя. Каждый должен знать, что ценник на любом товаре — это норма, за чем продавец должен строго следить.

Сергей Темченко, бывший норильчанин, сейчас работает за границей: — Мы очень заняты по работе, поэтому редко ходим в магазины. Одежду, обувь, технику покупаем через интернет. Есть скидки, да и возврат денег без проблем. В обычных магазинах поменять товар тоже не сложно, как правило, идут навстречу. Недавно менял карту памяти — без вопросов. Но вообще, прежде чем приобрести, конечно, внимательно выбираю. Хорошее правило: не делать спонтанных покупок. Уловки продавцов не обойти, они всегда будут.

Ларианна Вагнер, парикмахер: — Никогда сама не торговала, однако психологию продавцов отлично понимаю и стараюсь ее учитывать. Особенно в больших городах, где проще обмануть покупателя. Там люди реже приходят в один и тот же магазин, что увеличивает в разы вероятность случайных посетителей. Постоянных труднее провести, подсунув лежалый товар или объявив акцию, а также маневрами с «красными» или «желтыми» ценниками... В первую очередь я обращаю внимание на полезность товара, внешний вид продукта, сроки годности, ну, и цена для меня имеет значение.

Ирина, делится печальным опытом: — Я не доверяю выпечке с творогом, производимой пекарнями торговых сетей. Лично сама отравилась такой в декабре 2016 года. Специально выясняла: сегодня выпечка не предполагает длительного нахождения хлебобулочного изделия в печи. Дрожжи–то сейчас — быстрые! Тесто поднимается мгновенно, и творог не проходит достаточной тепловой обработки. Поэтому если творог просрочен (а так и бывает, как правило), то очень велика вероятность отравления. Выбирайте выпечку без начинки либо с повидлом, а лучше — делайте выпечку сами!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — В норильских магазинах очень часто на продуктах перебивают даты их производства и упаковки, особенно часто это практикуют с сырами. Думаю, так происходит почти везде. Но на материке риск купить такой просроченный товар ниже, потому что выбор там в разы больше... Лично я покупатель избирательный. В последнее время стараюсь не есть те продукты, которые содержат животный белок. И дрожжи. Потому обязательно внимательно изучаю состав. Вот на материке есть бездрожжевой хлеб, которого у нас не встречала, а при наличии покупала бы с удовольствием.— Я покупаю продукты только в проверенном магазинчике, в который хожу уже много лет. Знаю, что там не обманут. И никогда не пользуюсь услугами больших магазинов. Это очень важно — доверять продавцу. Да и опрятность продавца многое значит для того, чтобы к его товару потянулся покупатель. И такая установка меня еще никогда не подводила.— Профессиональным покупателем себя не считаю, отнюдь, но стараюсь быть бдительной. Продукции в магазинах много — все время что–то новое нам подсовывают, надо глядеть в оба. Наслышана о некоторых уловках продавцов, например, что колбасу копченую с истекшим сроком годности они «Доместосом» протирают. Из подпорченного мяса делают фарш. Если не ахти куры — на гриль. Несвежие овощи и фрукты — в салаты. Это уже давно всем известно, так что Америку я не открыла.— Я всегда беру много молочной продукции. И точно знаю, что товар, выставленный в самом первом ряду, может быть просрочен. И все же недавно, не глядя, взяла большую упаковку йогурта, а дома обнаружила, что он заплесневелый. Так что не ленитесь посмотреть срок годности продукта — в любом магазине можно наткнуться на некачественный товар. А еще советую: весовой товар, особенно овощи в пакетах, сетках, надо немного потрясти. Как правило, хоть одна порченая картофелина или мандаринка, да попадется. Если такую найдете, то можно вынуть и перевесить, везде стоят весы. Понимаю, что могут положить и не специально... Но стоит все же самим быть внимательными. Мясные продукты всегда надо тщательно осматривать. А кондитерскую продукцию я предпочитаю заказывать у знакомых частников, потому что в наших магазинах тортики не самые лучшие.— Заметил, что в последние годы в Норильске стали добросовестнее торговать. Особых претензий к продавцам нет. Даже сам удивился, когда на днях увидел на полке в одном из магазинов просроченную молочку. Сразу же на это указал, и продукт моментально изъяли из продажи.— Точно знаю, что более дешевые товары размещают не в самых удобных зонах доступа для покупателя, а на уровне глаз — товары подороже. И я хорошо понимаю, что товары в первом ряду, которые сразу попадаются на глаза, могут быть и не самого хорошего качества. И, скорее всего, с истекающим сроком годности. Я нередко «попадаюсь» с овощами, которые продают на подложке. Откроешь — а какой–нибудь из спрятанных под пленку, да и с гнильцой. Не знаю, специально ли это делают, но после похода в сетевые магазины частенько разочаровываюсь... Очень жаль, что невозможно определить «свежесть» орехов, того же фундука. В Норильске часто попадаются прогорклые. И меду не доверяю — поди разберись, какого он качества, что бы там не писали на этикетках. Да и не всегда прочитаешь информацию на маркировке — из–за слишком мелкого шрифта. Тут без лупы не обойтись. Да, если и получится, то всякой ли этикетке можно доверять?— Я точно знаю, что наши продавцы периодически перебивают ценники, а еще они, так или иначе, нарушают условия хранения продуктов. Особенно детские творожки могут замораживать по несколько раз. Самый лучший товар в наших широтах — это рыба. Ее беру смело и всегда довольна покупкой. А еще в Норильске замечательная оленина — полезная, питательная, настоящий диетический продукт. Все остальное мясо — баранина, говядина, свинина — у нас ужасное! Что еще не советую покупать у нас, так это экзотические фрукты, такие, как манго из Таиланда и прочие заморские вкусности.— Я обратила внимание на то, что когда в магазинах крупной торговой сети покупаешь на подложке куриную грудку или бедрышки, то порой обнаруживаешь в упаковке не только мясо, но и приличный кусок замороженной сукровицы. Как специалист предполагаю, что это довесок, который делают с помощью того же шприца или других приспособлений, тем более что упаковка часто бывает надорванной. А довесок то получается приличный. Надо всегда быть внимательными при таких покупках. И еще заметила, что в небольших торговых точках все чаще продают малосоленую сельдь. Интересно, в каких таких местах ее солят? Подозреваю, что в непредназначенных для этого помещениях. Всегда надо узнавать — откуда сельдь, и вообще желательно покупать такой продукт в специализированных магазинах. Как предприниматель и хозяйка магазинчика женской одежды скажу, что на всех товарах обязательно должны быть ценники. На днях стала свидетелем скандала в одной из точек торгового центра: женщина хотела купить сумочку, но заметила, что у продавца, который торговал здесь накануне, эта вещь продавалась дешевле. Возможно, тогда ей предлагали купить со скидкой, чтобы не потерять покупателя. Каждый должен знать, что ценник на любом товаре — это норма, за чем продавец должен строго следить.— Мы очень заняты по работе, поэтому редко ходим в магазины. Одежду, обувь, технику покупаем через интернет. Есть скидки, да и возврат денег без проблем. В обычных магазинах поменять товар тоже не сложно, как правило, идут навстречу. Недавно менял карту памяти — без вопросов. Но вообще, прежде чем приобрести, конечно, внимательно выбираю. Хорошее правило: не делать спонтанных покупок. Уловки продавцов не обойти, они всегда будут.— Никогда сама не торговала, однако психологию продавцов отлично понимаю и стараюсь ее учитывать. Особенно в больших городах, где проще обмануть покупателя. Там люди реже приходят в один и тот же магазин, что увеличивает в разы вероятность случайных посетителей. Постоянных труднее провести, подсунув лежалый товар или объявив акцию, а также маневрами с «красными» или «желтыми» ценниками... В первую очередь я обращаю внимание на полезность товара, внешний вид продукта, сроки годности, ну, и цена для меня имеет значение.— Я не доверяю выпечке с творогом, производимой пекарнями торговых сетей. Лично сама отравилась такой в декабре 2016 года. Специально выясняла: сегодня выпечка не предполагает длительного нахождения хлебобулочного изделия в печи. Дрожжи–то сейчас — быстрые! Тесто поднимается мгновенно, и творог не проходит достаточной тепловой обработки. Поэтому если творог просрочен (а так и бывает, как правило), то очень велика вероятность отравления. Выбирайте выпечку без начинки либо с повидлом, а лучше — делайте выпечку сами!

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