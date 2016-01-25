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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 63 (27.04.2018)]

Пришёл май - с дивана вставай!

1 мая во всех районах Большого Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

В Центральном районе на Театральной площади в 13.30 начнется уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна». Норильчане увидят выставку специализированной техники МЧС и полиции, а самых маленьких горожан будут развлекать яркие ростовые куклы. Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши призов. Весеннее настроение подарят им творческие коллективы Городского центра культуры.
Музей Норильска проведет день тематических экскурсий «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будет организовано четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Их участники, которые пройдут по городу с воздушными шарами, флагами и транспарантами, узнают о почти вековых традициях празднования Первомая в Норильске. Маршрут экскурсии: Музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник В. И. Ленину на площади Октябрьской. Впервые маевка прошла в Музее в прошлом году и, надо отметить, имела большой успех.
В публичной библиотеке для детей и родителей с 14.30 до 16.00 пройдет творческая программа «Библиотечная маевка»: на мастер–классах под руководством креативных умельцев гости будут создавать авторские броши и книжные закладки, мастерить фигуры из бумаги, рисовать любимых литературных персонажей. Уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу.
Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на просмотр лучших работ фестиваля анимационного кино «Суздаль–2018», а также нового альманаха киностудии «Союзмульфильм». Мультпрограмма будет проходить в видеозале кинотеатра в режиме нон–стоп с 11.00 до 18.00.
В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоятся народные гулянья «Честь и слава по труду!». В программе праздника — песни и пляски, игры и забавы. Перед зрителями выступят творческие коллективы района.
Жители и гости Талнаха также смогут принять участие в акции «Праздник первой МА» с исполнением желаний по славянскому поверью. В завершение программы юные воспитанники театральной студии «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств представят литературную композицию «Все работы хороши!». Запланирован и танцевальный флешмоб «Танец дружбы».
В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» в 15.00 стартует праздничная программа «Весна на Шахтерской улице». В преддверии праздника среди жителей и учреждений района объявлен конкурс транспарантов «Юбилейный Первомай». Подведение итогов и награждение состоятся на праздничной сцене. У жителей и гостей района есть возможность поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На протяжении всего мероприятия для горожан будут работать интерактивные площадки, на которых им предложат продемонстрировать ловкость и смекалку. Поддержать радостное настроение призвано выступление творческих коллективов Большого Норильска. Любителям советского кино в «Юбилейном» в 16.20 покажут фильм «Весна на Заречной улице». Вход свободный.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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Статьи текущего номера:
 
1 мая во всех районах Большого Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

Реконструкция 
Компания «Норникель» проводит реконструкцию трех автомобильных мостов. Стоимость работ — 435 миллионов рублей.

Конкурсы 
Жюри назвало победителей очередного телевизионного фестиваля–конкурса детских и юношеских хоров «Споем о войне».

От сердца к сердцу 
Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт приема вещей «Сундук». На этот раз в Кайеркане.

Обратный отсчет 
В 1959–м Норильский комбинат стал рентабельным предприятием, прибыль от реализации металлов составила 96 миллионов рублей. И еще один «звоночек», предвещающий подъем производства: в начале лета геологи Западно–Хараелахской поисковой партии Вадим Бертош, Валерий Старосельцев, Виталий Гилькин вместе с группой студентов Московского геолого–разведочного института обследовали долину реки Хараелах. Там они нашли тот самый исторический валун габбродиабаза с богатым вкрапом, что стало прозрачным намеком на высокое качество талнахских руд.

Событие 
Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» подарил норильчанам в апреле встречи с лучшей отечественной документалистикой и киномастерами разных поколений.

Командный зачет 
«Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска. На этот раз мы побывали в ДЮСШ № 5, базирующейся в Кайеркане.

Мысли вслух 
Как же не вспоминать эти первые дни заполярной весны из нашего детства и юности, наши холодные майские праздники — а они у нас всегда такие, даже если теплеет до или после. На улице минус, а на душе лето. Демонстрация!

Новости:
 27 апреля 2018 
17:52 Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам».
17:05 Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02 Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей.
16:49 В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36 Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies.
15:26 Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.
15:04 Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет.
13:40 Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.
13:10 В Норильске на 1,4 миллиона рублей оштрафованы предприниматели за нарушения правил продажи алкоголя.
12:52 Норильск продолжают освобождать от автохлама. Все неработоспособные автомобили должны быть убраны собственниками в гаражи или на стоянки, в противном случае ими займется муниципалитет.
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