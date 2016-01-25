[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



Пришёл май - с дивана вставай!

1 мая во всех районах Большого Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.



В Центральном районе на Театральной площади в 13.30 начнется уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна». Норильчане увидят выставку специализированной техники МЧС и полиции, а самых маленьких горожан будут развлекать яркие ростовые куклы. Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши призов. Весеннее настроение подарят им творческие коллективы Городского центра культуры. Музей Норильска проведет день тематических экскурсий «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будет организовано четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Их участники, которые пройдут по городу с воздушными шарами, флагами и транспарантами, узнают о почти вековых традициях празднования Первомая в Норильске. Маршрут экскурсии: Музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник В. И. Ленину на площади Октябрьской. Впервые маевка прошла в Музее в прошлом году и, надо отметить, имела большой успех. В публичной библиотеке для детей и родителей с 14.30 до 16.00 пройдет творческая программа «Библиотечная маевка»: на мастер–классах под руководством креативных умельцев гости будут создавать авторские броши и книжные закладки, мастерить фигуры из бумаги, рисовать любимых литературных персонажей. Уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу. Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на просмотр лучших работ фестиваля анимационного кино «Суздаль–2018», а также нового альманаха киностудии «Союзмульфильм». Мультпрограмма будет проходить в видеозале кинотеатра в режиме нон–стоп с 11.00 до 18.00. В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоятся народные гулянья «Честь и слава по труду!». В программе праздника — песни и пляски, игры и забавы. Перед зрителями выступят творческие коллективы района. Жители и гости Талнаха также смогут принять участие в акции «Праздник первой МА» с исполнением желаний по славянскому поверью. В завершение программы юные воспитанники театральной студии «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств представят литературную композицию «Все работы хороши!». Запланирован и танцевальный флешмоб «Танец дружбы». В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» в 15.00 стартует праздничная программа «Весна на Шахтерской улице». В преддверии праздника среди жителей и учреждений района объявлен конкурс транспарантов «Юбилейный Первомай». Подведение итогов и награждение состоятся на праздничной сцене. У жителей и гостей района есть возможность поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На протяжении всего мероприятия для горожан будут работать интерактивные площадки, на которых им предложат продемонстрировать ловкость и смекалку. Поддержать радостное настроение призвано выступление творческих коллективов Большого Норильска. Любителям советского кино в «Юбилейном» в 16.20 покажут фильм «Весна на Заречной улице». Вход свободный.

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Центральном районе на Театральной площади в 13.30 начнется уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна». Норильчане увидят выставку специализированной техники МЧС и полиции, а самых маленьких горожан будут развлекать яркие ростовые куклы. Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши призов. Весеннее настроение подарят им творческие коллективы Городского центра культуры.Музей Норильска проведет день тематических экскурсий «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будет организовано четыре экскурсии–демонстрации — в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Их участники, которые пройдут по городу с воздушными шарами, флагами и транспарантами, узнают о почти вековых традициях празднования Первомая в Норильске. Маршрут экскурсии: Музей — Ленинский проспект — Гвардейская площадь — памятник В. И. Ленину на площади Октябрьской. Впервые маевка прошла в Музее в прошлом году и, надо отметить, имела большой успех.В публичной библиотеке для детей и родителей с 14.30 до 16.00 пройдет творческая программа «Библиотечная маевка»: на мастер–классах под руководством креативных умельцев гости будут создавать авторские броши и книжные закладки, мастерить фигуры из бумаги, рисовать любимых литературных персонажей. Уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу.Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан на просмотр лучших работ фестиваля анимационного кино «Суздаль–2018», а также нового альманаха киностудии «Союзмульфильм». Мультпрограмма будет проходить в видеозале кинотеатра в режиме нон–стоп с 11.00 до 18.00.В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоятся народные гулянья «Честь и слава по труду!». В программе праздника — песни и пляски, игры и забавы. Перед зрителями выступят творческие коллективы района.Жители и гости Талнаха также смогут принять участие в акции «Праздник первой МА» с исполнением желаний по славянскому поверью. В завершение программы юные воспитанники театральной студии «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств представят литературную композицию «Все работы хороши!». Запланирован и танцевальный флешмоб «Танец дружбы».В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» в 15.00 стартует праздничная программа «Весна на Шахтерской улице». В преддверии праздника среди жителей и учреждений района объявлен конкурс транспарантов «Юбилейный Первомай». Подведение итогов и награждение состоятся на праздничной сцене. У жителей и гостей района есть возможность поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На протяжении всего мероприятия для горожан будут работать интерактивные площадки, на которых им предложат продемонстрировать ловкость и смекалку. Поддержать радостное настроение призвано выступление творческих коллективов Большого Норильска. Любителям советского кино в «Юбилейном» в 16.20 покажут фильм «Весна на Заречной улице». Вход свободный.

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