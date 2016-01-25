Компания «Норникель» проводит реконструкцию трех автомобильных мостов. Стоимость работ — 435 миллионов рублей.
|Закладка столбчатых фундаментов под металлическую эстакаду
Через эти мосты проходят регулярные автобусные маршруты, которыми работников доставляют на предприятия компании. Помимо этого по ним перемещается большегрузный технологический транспорт, который перевозит оборудование и горную технику в карьер рудника «Заполярный». Железобетонные мосты длиной 11, 14 и 18 метров были построены в 1950–х годах. Их эксплуатационные характеристики в данный момент оставляют желать лучшего, и для поддержания рабочего состояния мостов необходима реконструкция. Строительно–монтажные работы начались в январе, завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2019 года.
В соответствии с проектной документацией будет выполнен демонтаж всех трех мостов. Пространство под двумя из них будет полностью засыпано щебнем и грунтом, затем будут произведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, возведены металлические эстакады, на которые вынесут все коммуникации. После демонтажа третьего моста начнется строительство нового — пролетом 21 метр.
Технологии, применяемые при строительстве, полностью отвечают условиям Крайнего Севера. Так, под одним из мостов планируется обустроить площадку свайного поля, глубина погружения бетонных опор в вечную мерзлоту — 27 метров. Это позволит обеспечить долговечность объектов.
На период реконструкции мостов будут проложены временные объездные дороги.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда