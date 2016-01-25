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[Индекс номера 63 (27.04.2018)]

 Реконструкция 
Ставка на прочность

Компания «Норникель» проводит реконструкцию трех автомобильных мостов. Стоимость работ — 435 миллионов рублей.

Закладка столбчатых фундаментов под металлическую эстакаду
Через эти мосты проходят регулярные автобусные маршруты, которыми работников доставляют на предприятия компании. Помимо этого по ним перемещается большегрузный технологический транспорт, который перевозит оборудование и горную технику в карьер рудника «Заполярный». Железобетонные мосты длиной 11, 14 и 18 метров были построены в 1950–х годах. Их эксплуатационные характеристики в данный момент оставляют желать лучшего, и для поддержания рабочего состояния мостов необходима реконструкция. Строительно–монтажные работы начались в январе, завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2019 года.
В соответствии с проектной документацией будет выполнен демонтаж всех трех мостов. Пространство под двумя из них будет полностью засыпано щебнем и грунтом, затем будут произведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, возведены металлические эстакады, на которые вынесут все коммуникации. После демонтажа третьего моста начнется строительство нового — пролетом 21 метр.
Технологии, применяемые при строительстве, полностью отвечают условиям Крайнего Севера. Так, под одним из мостов планируется обустроить площадку свайного поля, глубина погружения бетонных опор в вечную мерзлоту — 27 метров. Это позволит обеспечить долговечность объектов.
На период реконструкции мостов будут проложены временные объездные дороги.

Наталья Черкашина
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