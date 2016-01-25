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[Индекс номера 63 (27.04.2018)]

 Конкурсы 
Дружный хор

Жюри назвало победителей очередного телевизионного фестиваля–конкурса детских и юношеских хоров «Споем о войне».

В честь героев пели всем залом
В этом году участники конкурса — около 600 ребят из 29 коллективов — на предварительных прослушиваниях в павильоне норильской телестудии исполняли песни из любимых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Итоги подвели на гала–концерте в Городском центре культуры. На сцену вышли лучшие 14 коллективов. В номинации школьных хоров жюри удостоило бронзы команду 41–й школы, серебро досталось 48–й гимназии, а за исполнение песни «В лесу прифронтовом» золото получила 31–я школа. В номинации «Профессионалы» — для тех, кто плотно занимается пением, — победил коллектив Дворца творчества детей и молодежи «Ветер перемен» с песней «Первым делом самолеты».
Все рекорды, по мнению слушателей, побила песенная команда юношей «Феникс» из 23–й школы во главе с хормейстером Светланой Тулновской. Их исполнение песни «На поле танки грохотали» заслужило специальный приз жюри «За создание яркого образа танкиста и самовыражение на сценической площадке», а также приз зрительских симпатий по итогам голосования зрителей ГТРК «Норильск».
Гран–при телевизионного фестиваля–конкурса «Споем о войне — 2018» получил девичий коллектив 40–й школы под руководством Иветты Андреевой — за особо проникновенное исполнение «Баллады о военных летчицах».
«На поле танки грохотали» поют юноши 23-й школы
«Баллада о военных летчицах» от 40-й гимназии
Хористы гимназии № 48
По традиции завершило фестиваль общее исполнение «Дня Победы» Давида Тухманова. Солировал ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Мязин. Зрители в переполненном зале, многие со слезами на глазах, стоя пели любимую песню вместе со сводным детским хором, которым дирижировал один из членов фестивального жюри Олег Морозов.
Гавриил Мязин
Напомним, фестиваль–конкурс детских и юношеских хоров «Споем о войне» уже в пятый раз организовала ГТРК «Норильск».

Ирина Даниленко
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 27 апреля 2018 
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