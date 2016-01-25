[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



От сердца к сердцу

Нужные вещи

Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт приема вещей «Сундук». На этот раз в Кайеркане.

Пункт приема вещей распахнул свои двери по адресу: ул. Строительная, 2а. На торжественном открытии была представлена презентация проекта и проведен мастер–класс «Новая жизнь старым вещам». Напомним, благотворительная программа «Сундук» в Центральном районе Норильска реализуется с 2015 года. Главная ее задача — превратить ненужные одним людям вещи в полезные для других. Обновки передают горожанам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, тем, кто имеет низкий доход, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями. — Норильский пункт регулярно посещают жители Кайеркана, поскольку до сих пор для их района альтернативы не было, но зато там есть высокая потребность в подобных социальных услугах. На данный момент благотворительный фонд «69 параллель» уже оказывает регулярную помощь 14 жителям Кайеркана, и в среднем порядка 20 человек в неделю приезжают в «Сундук» за вещами. С открытием пункта приема в Кайеркане появилась возможность более эффективно оказывать поддержку нуждающимся», — отмечают в фонде. Более подробную информацию можно получить по телефону 8–905–092–69–69, Екатерина.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пункт приема вещей распахнул свои двери по адресу: ул. Строительная, 2а. На торжественном открытии была представлена презентация проекта и проведен мастер–класс «Новая жизнь старым вещам».Напомним, благотворительная программа «Сундук» в Центральном районе Норильска реализуется с 2015 года. Главная ее задача — превратить ненужные одним людям вещи в полезные для других. Обновки передают горожанам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, тем, кто имеет низкий доход, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями.— Норильский пункт регулярно посещают жители Кайеркана, поскольку до сих пор для их района альтернативы не было, но зато там есть высокая потребность в подобных социальных услугах. На данный момент благотворительный фонд «69 параллель» уже оказывает регулярную помощь 14 жителям Кайеркана, и в среднем порядка 20 человек в неделю приезжают в «Сундук» за вещами. С открытием пункта приема в Кайеркане появилась возможность более эффективно оказывать поддержку нуждающимся», — отмечают в фонде.Более подробную информацию можно получить по телефону, Екатерина.

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