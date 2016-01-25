[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



Обратный отсчет

Дела идут в гору. 1959

В 1959–м Норильский комбинат стал рентабельным предприятием, прибыль от реализации металлов составила 96 миллионов рублей. И еще один «звоночек», предвещающий подъем производства: в начале лета геологи Западно–Хараелахской поисковой партии Вадим Бертош, Валерий Старосельцев, Виталий Гилькин вместе с группой студентов Московского геолого–разведочного института обследовали долину реки Хараелах. Там они нашли тот самый исторический валун габбродиабаза с богатым вкрапом, что стало прозрачным намеком на высокое качество талнахских руд.



Парад на пл. Гвардейской Профессия: работник торговли Чем лучше в Норильске становится жизнь (а в то время она улучшалась с каждым годом), тем охотнее люди совершают покупки по магазинам, тем больше появляется магазинов, и как следствие — профессия работника торговли окружена почетом, уважением, а также вниманием со стороны властей. В 1959 году открылось первое в Заполярье учебное заведение, которое готовило кадры для предприятий торговли, — торгово–кулинарное училище. В этом же году в магазинах стали проводить выставки–продажи и дни открытой торговли, когда уполномоченные общественностью покупатели могут проверить, все ли правила советской торговли соблюдаются. Широкая дискуссия на тему «Как нам улучшить обслуживание трудящихся?» стала одним из важных вопросов повестки работы исполкома, городской власти, предметом разговоров в рабочих курилках. С тех пор норильская торговля неоднократно получала различные награды — в первую очередь за творческий подход и поиск более прогрессивных форм работы с покупателями. Например, именно в Норильске через несколько лет появятся первые в Красноярском крае магазины самообслуживания со свободной выкладкой товаров на стеллажах. А еще в местных газетах начинают печатать объявления о новых товарах, поступивших в городскую торговую сеть, — и можно не сомневаться, что многие начинали чтение свежего номера именно с этой рубрики. Ко всему этому стоит добавить, что в 1959 году в Норильске впервые открылась продажа в кредит товаров длительного пользования. Ловля гольянов на Долгом Городские авиакассы Адреса: улицы Комсомольская и Пушкина В Норильске сдано два исторических объекта, любимых норильчанами до сих пор. Первым, в День металлурга, 18 июля, — открылся норильский стадион «Заполярник». Площадку начали готовить еще в 1952 году: на месте скотных дворов совхоза разбили сквер имени Пушкина, а в 1956 году рядом с ним стали ровнять территорию под сам стадион. Кстати, название «Заполярник» он получил не сразу, это как минимум третье его имя. Во время строительства стадион назывался «Строитель», к открытию его переименовали в «Молодежный», а в 1961 году, когда был образован норильский спортклуб «Заполярник», назвали уже в честь этого объединения. Второй, не менее важный объект 1959 года, — Норильский плавательный бассейн. Первый бассейн в мире, построенный на вечной мерзлоте. Никто не верил в то, что такое возможно, кроме пламенного энтузиаста, первого директора бассейна Искандера Файзуллина. Он страстно желал, чтобы все дети, выросшие на Крайнем Севере, умели плавать, и, в общем–то, почти добился этого. В бассейне проводились соревнования самого разного уровня, а позже в Норильске появились собственные олимпийские чемпионы по плаванию и своя школа водного поло, что стало предметом особой гордости каждого норильчанина. Мол, Норильск стоит в ста километрах от ближайшей крупной реки (Енисей), но плавать умеют все. Ж/д станция ТЭЦ Совхоз «Таежный» Событие: «ухрущение» Конец 1950–х годов ознаменовался борьбой государства с так называемыми «архитектурными излишествами». Упор делался на строительство массового, доступного и, увы, однотипного жилья. В 1958 году в Норильске были сданы последние сталинки — на Ленинском проспекте, 26, ул. Кирова, 25 и 29. Следующие десять лет, пока не были разработаны проекты домов улучшенной планировки, Норильск застраивали одинаковыми хрущевками — сначала кирпичными, а вскоре и панельными. Также в 1959 году был сдан первый дом, возведенный по новому типу фундирования — на вмороженных сваях. Построили его на новой улице по адресу: Завенягина, 2. Новогодняя ёлка–1959 Стадион «Заполярник» Цифра: бюджет В городском бюджете 1959 года значилось 127 миллионов рублей закрепленных доходов. Почти две трети этих средств — 85 миллионов — направлялись на нужды городского здравоохранения, а на содержание управленческого аппарата города требовалось всего 2,5 миллиона рублей.

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Чем лучше в Норильске становится жизнь (а в то время она улучшалась с каждым годом), тем охотнее люди совершают покупки по магазинам, тем больше появляется магазинов, и как следствие — профессия работника торговли окружена почетом, уважением, а также вниманием со стороны властей. В 1959 году открылось первое в Заполярье учебное заведение, которое готовило кадры для предприятий торговли, — торгово–кулинарное училище. В этом же году в магазинах стали проводить выставки–продажи и дни открытой торговли, когда уполномоченные общественностью покупатели могут проверить, все ли правила советской торговли соблюдаются. Широкая дискуссия на тему «Как нам улучшить обслуживание трудящихся?» стала одним из важных вопросов повестки работы исполкома, городской власти, предметом разговоров в рабочих курилках. С тех пор норильская торговля неоднократно получала различные награды — в первую очередь за творческий подход и поиск более прогрессивных форм работы с покупателями. Например, именно в Норильске через несколько лет появятся первые в Красноярском крае магазины самообслуживания со свободной выкладкой товаров на стеллажах. А еще в местных газетах начинают печатать объявления о новых товарах, поступивших в городскую торговую сеть, — и можно не сомневаться, что многие начинали чтение свежего номера именно с этой рубрики. Ко всему этому стоит добавить, что в 1959 году в Норильске впервые открылась продажа в кредит товаров длительного пользования.В Норильске сдано два исторических объекта, любимых норильчанами до сих пор. Первым, в День металлурга, 18 июля, — открылся норильский стадион «Заполярник». Площадку начали готовить еще в 1952 году: на месте скотных дворов совхоза разбили сквер имени Пушкина, а в 1956 году рядом с ним стали ровнять территорию под сам стадион. Кстати, название «Заполярник» он получил не сразу, это как минимум третье его имя. Во время строительства стадион назывался «Строитель», к открытию его переименовали в «Молодежный», а в 1961 году, когда был образован норильский спортклуб «Заполярник», назвали уже в честь этого объединения.Второй, не менее важный объект 1959 года, — Норильский плавательный бассейн. Первый бассейн в мире, построенный на вечной мерзлоте. Никто не верил в то, что такое возможно, кроме пламенного энтузиаста, первого директора бассейна Искандера Файзуллина. Он страстно желал, чтобы все дети, выросшие на Крайнем Севере, умели плавать, и, в общем–то, почти добился этого. В бассейне проводились соревнования самого разного уровня, а позже в Норильске появились собственные олимпийские чемпионы по плаванию и своя школа водного поло, что стало предметом особой гордости каждого норильчанина. Мол, Норильск стоит в ста километрах от ближайшей крупной реки (Енисей), но плавать умеют все.Конец 1950–х годов ознаменовался борьбой государства с так называемыми «архитектурными излишествами». Упор делался на строительство массового, доступного и, увы, однотипного жилья. В 1958 году в Норильске были сданы последние сталинки — на Ленинском проспекте, 26, ул. Кирова, 25 и 29. Следующие десять лет, пока не были разработаны проекты домов улучшенной планировки, Норильск застраивали одинаковыми хрущевками — сначала кирпичными, а вскоре и панельными. Также в 1959 году был сдан первый дом, возведенный по новому типу фундирования — на вмороженных сваях. Построили его на новой улице по адресу: Завенягина, 2.В городском бюджете 1959 года значилось 127 миллионов рублей закрепленных доходов. Почти две трети этих средств — 85 миллионов — направлялись на нужды городского здравоохранения, а на содержание управленческого аппарата города требовалось всего 2,5 миллиона рублей.

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