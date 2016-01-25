[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



Событие

«Сталкер» в Норильске

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» подарил норильчанам в апреле встречи с лучшей отечественной документалистикой и киномастерами разных поколений.

Право на юмор Драматург Аркадий Инин и куратор фестиваля Иван Дырин (слева) Наши зрители впервые встретились со «Сталкером» два года назад. Благотворительная акция этого кинофорума прошла тогда по инициативе кинокомплекса «Родина». Именитые кинематографисты были приглашены благодаря гранту Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. Нынче же трехдневную встречу со «Сталкером» на средства этого фонда организовала Гильдия кинорежиссеров России. Пригласительные билеты в кассе «Родины» норильчане разобрали мгновенно. Стартовали дневным сеансом документальных фильмов–лауреатов в публичной библиотеке и вечером на все последующие показы переместились в «Родину». Зал на встрече с известным кинодраматургом, писателем–сатириком, заслуженным деятелем искусств России Аркадием Ининым буквально рыдал... от смеха. Автор сценариев любимых народом фильмов «Однажды, 20 лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие» и еще почти полусотни кинолент в мае отметит 80–летие. Журналисты с ходу поинтересовались: как юмор связан с темой такого серьезного фестиваля? Мэтр даже не задумывался: мол, разве не понятно, что юмор — это тоже о правах человека! И наш народ в этом многократно убедился на просмотре сочиненных Аркадием Ининым со товарищи весьма актуальных «Кинокапустников» — там было множество тонких сюжетов, связанных с ощущениями соотечественников в современном мире. Публика расспросила гостя и о его участии в выборах, и о политических предпочтениях. Отвечал честно и весело. На нашу всероссийскую любовь Аркадий Инин давно заслужил полное право. Оставил на память чувство горячей зрительской благодарности и свои книги, которые можно было приобрести в «Родине». Мэтр не скрывал, что в целом к современному комедийному кино в стране относится плохо — «если не сказать с отвращением». Но отметил ленту Карена Оганесяна «Жизнь впереди» — остроумную и трогательную. Посетовал, что, увы–увы, когда появляется достойная лента, то никто ее и не видит... Сегодня политику кинопроката определяет новая публика, которой «в кинотеатрах интереснее экшн, попкорн и пиво...». И вряд ли бы Инин, по его признанию, в наши дни написал свою знаменитую киноповесть о женщинах из общежития, мечтающих о любви... Но бодрый духом мэтр по–прежнему плодотворно трудится на сценарной ниве — уже запущен в производство сценарий многосерийного игрового фильма про знаменитых сибирских затворников Лыковых. Правда, на половине картины закончились деньги, но в этом апреле ее обещали расконсервировать и продолжить съемки. На пресс–конференции мне было приятно напомнить Аркадию Яковлевичу, что среди студентов ВГИКа, где он преподает, вольнослушателем его мастерскую в 1990–х посещала студентка из Норильска Мария Афонина, занимавшаяся на параллельном курсе у его коллег. Веселый и отзывчивый мастер даже пообщался по телефону с Марией, которая сейчас живет в Орле, поинтересовался и судьбой своей талантливой студентки из Пышмы Елены Глебовой, с которой дружит наша Мария, много лет успешно проработавшая в норильской культуре. Мой друг Иван Лашин Режиссер Виталий Суслин Если Аркадий Инин уже бывал в Норильске (однажды он возглавил жюри фестиваля КВН «Норильского никеля»), то молодой режиссер Виталий Суслин благодаря «Сталкеру» прикоснулся к истории нашего города впервые. На встрече после показа его нового фильма «Голова. Два уха» он поделился с нашими зрителями: «Успел побывать в вашем музее, на «Норильской Голгофе». Вы живете в священном месте...». В прошлом году его картину, основанную на реальной истории деревенского пастуха Ивана Лашина из воронежской глубинки, удивительного человека, который вместе с режиссером написал сценарий и сам снялся в главной роли, показали на фестивале «Кинотавр». Фильм отметили премией имени Григория Горина и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. А норильчане, судя по первым откликам, прежде всего запомнили этот фильм как необычную и талантливо снятую историю о праве маленького человека на сострадание, как пример того, что в любых обстоятельствах, даже самых безнадежных, необходимо оставаться человеком. «Голова. Два уха». В главной роли Иван Лашин Интересно, что судьба Ивана Лашина настолько заинтересовала норильчан, что кое–кто, заполучив у режиссера номер телефона героя, позвонил ему и поблагодарил за искренность от имени всех зрителей–северян. В ответ Иван Сергеевич даже пригласил в гости в деревню... Фильм «Голова. Два уха» 28 апреля покажут в программе фестиваля «Сталкер» в Воронеже, откуда родом сам режиссер Виталий Суслин, выпускник мастерской известного кинорежиссера Карена Шахназарова. Впереди — показы фильма в разных городах страны, где запланирована программа фестиваля о правах человека, в том числе и в Красноярске. Норильский след «Три дня до весны». В главных ролях Кирилл Плетнев и Елена Лотова Завершили «Сталкер» в Норильске премьерой детективного фильма «Три дня до весны» — удивительной истории о событиях первой блокадной зимы в осажденном Ленинграде. К сожалению, не смог прилететь режиссер Александр Касаткин, известный по фильмам «Нечаянная радость», «Дочь», «Бариста», «Бежать нельзя погибнуть», сериалу «Наследие». Все слова благодарности за новую достойную работу норильчане передали мастеру через актрису Елену Лотову, выпускницу Щепкинского театрального училища. На ее участии в картине (а претенденток было немало) настоял известный актер Кирилл Плетнев, с которым они замечательно исполнили главные роли. Актриса поделилась, что давно хотела побывать на Крайнем Севере, где в Норильлаге безвинно отбывал срок ее родной дед, здесь он и познакомился с ее бабушкой, в Норильске у них родилась дочь... Вот такой норильский след отыскался в истории героев «Сталкера». Многие любители кино в Норильске сегодня сожалеют, что не смогли попасть на вечерние показы и встречи фестиваля. Не говоря уж о большой документальной программе лучших лент, которые демонстрировались днем, когда многие еще на работе. Зрители обратились к директору кинокомплекса «Родина» Анастасии Батовой с просьбой рассмотреть возможность дополнительной программы — «Сталкер. Постскриптум», чтобы хотя бы посмотреть столь понравившуюся первым зрителям ленту «Голова. Два уха» Виталия Суслина. Сам режиссер, которому принадлежат все права на картину, дал на это согласие. 9 Мая в честь Дня Победы в видеозале «Родины» пройдет три бесплатных сеанса фильма «Три дня до весны» из программы фестиваля «Сталкер». Вход без пригласительных, главное — успеть занять 25 мест на сеансах в 14, 16 и 18 часов. В Норильске также побывал куратор фестиваля «Сталкер» от Гильдии кинорежиссеров Иван Дырин. Он высоко оценил организацию благотворительной акции в Норильске и выразил надежду, что фестивальные программы «Сталкера» обязательно продолжатся в нашем городе, где столь внимательные, думающие и сердечные зрители. А норильчане, которые прониклись духом «Сталкера», в ответ на доброе слово заметили, что такой фестиваль — отличный подарок к 65–летию города Норильска, и просили через «Заполярку» поблагодарить всех, кто причастен к замечательной киноакции.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наши зрители впервые встретились со «Сталкером» два года назад. Благотворительная акция этого кинофорума прошла тогда по инициативе кинокомплекса «Родина». Именитые кинематографисты были приглашены благодаря гранту Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. Нынче же трехдневную встречу со «Сталкером» на средства этого фонда организовала Гильдия кинорежиссеров России.Пригласительные билеты в кассе «Родины» норильчане разобрали мгновенно. Стартовали дневным сеансом документальных фильмов–лауреатов в публичной библиотеке и вечером на все последующие показы переместились в «Родину». Зал на встрече сбуквально рыдал... от смеха. Автор сценариев любимых народом фильмов «Однажды, 20 лет спустя», «Одиноким предоставляется общежитие» и еще почти полусотни кинолент в мае отметит 80–летие. Журналисты с ходу поинтересовались: как юмор связан с темой такого серьезного фестиваля? Мэтр даже не задумывался: мол, разве не понятно, что юмор — это тоже о правах человека! И наш народ в этом многократно убедился на просмотре сочиненных Аркадием Ининым со товарищи весьма актуальных «Кинокапустников» — там было множество тонких сюжетов, связанных с ощущениями соотечественников в современном мире. Публика расспросила гостя и о его участии в выборах, и о политических предпочтениях. Отвечал честно и весело. На нашу всероссийскую любовь Аркадий Инин давно заслужил полное право. Оставил на память чувство горячей зрительской благодарности и свои книги, которые можно было приобрести в «Родине».Мэтр не скрывал, что в целом к современному комедийному кино в стране относится плохо — «если не сказать с отвращением». Но отметил ленту Карена Оганесяна «Жизнь впереди» — остроумную и трогательную. Посетовал, что, увы–увы, когда появляется достойная лента, то никто ее и не видит... Сегодня политику кинопроката определяет новая публика, которой «в кинотеатрах интереснее экшн, попкорн и пиво...». И вряд ли бы Инин, по его признанию, в наши дни написал свою знаменитую киноповесть о женщинах из общежития, мечтающих о любви... Но бодрый духом мэтр по–прежнему плодотворно трудится на сценарной ниве — уже запущен в производство сценарий многосерийного игрового фильма про знаменитых сибирских затворников Лыковых. Правда, на половине картины закончились деньги, но в этом апреле ее обещали расконсервировать и продолжить съемки.На пресс–конференции мне было приятно напомнить Аркадию Яковлевичу, что среди студентов ВГИКа, где он преподает, вольнослушателем его мастерскую в 1990–х посещала студентка из Норильска Мария Афонина, занимавшаяся на параллельном курсе у его коллег. Веселый и отзывчивый мастер даже пообщался по телефону с Марией, которая сейчас живет в Орле, поинтересовался и судьбой своей талантливой студентки из Пышмы Елены Глебовой, с которой дружит наша Мария, много лет успешно проработавшая в норильской культуре.Если Аркадий Инин уже бывал в Норильске (однажды он возглавил жюри фестиваля КВН «Норильского никеля»), то молодойблагодаря «Сталкеру» прикоснулся к истории нашего города впервые. На встрече после показа его нового фильма «Голова. Два уха» он поделился с нашими зрителями: «Успел побывать в вашем музее, на «Норильской Голгофе». Вы живете в священном месте...». В прошлом году его картину, основанную на реальной историииз воронежской глубинки, удивительного человека, который вместе с режиссером написал сценарий и сам снялся в главной роли, показали на фестивале «Кинотавр». Фильм отметили премией имени Григория Горина и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России. А норильчане, судя по первым откликам, прежде всего запомнили этот фильм как необычную и талантливо снятую историю о праве маленького человека на сострадание, как пример того, что в любых обстоятельствах, даже самых безнадежных, необходимо оставаться человеком.Интересно, что судьба Ивана Лашина настолько заинтересовала норильчан, что кое–кто, заполучив у режиссера номер телефона героя, позвонил ему и поблагодарил за искренность от имени всех зрителей–северян. В ответ Иван Сергеевич даже пригласил в гости в деревню...Фильм «Голова. Два уха» 28 апреля покажут в программе фестиваля «Сталкер» в Воронеже, откуда родом сам режиссер Виталий Суслин, выпускник мастерской известного кинорежиссера Карена Шахназарова. Впереди — показы фильма в разных городах страны, где запланирована программа фестиваля о правах человека, в том числе и в Красноярске.Завершили «Сталкер» в Норильске премьерой детективного фильма «Три дня до весны» — удивительной истории о событиях первой блокадной зимы в осажденном Ленинграде. К сожалению, не смог прилететь режиссер Александр Касаткин, известный по фильмам «Нечаянная радость», «Дочь», «Бариста», «Бежать нельзя погибнуть», сериалу «Наследие». Все слова благодарности за новую достойную работу норильчане передали мастеру через, выпускницу Щепкинского театрального училища. На ее участии в картине (а претенденток было немало) настоял, с которым они замечательно исполнили главные роли. Актриса поделилась, что давно хотела побывать на Крайнем Севере, где в Норильлаге безвинно отбывал срок ее родной дед, здесь он и познакомился с ее бабушкой, в Норильске у них родилась дочь... Вот такой норильский след отыскался в истории героев «Сталкера».Многие любители кино в Норильске сегодня сожалеют, что не смогли попасть на вечерние показы и встречи фестиваля. Не говоря уж о большой документальной программе лучших лент, которые демонстрировались днем, когда многие еще на работе. Зрители обратились к директору кинокомплекса «Родина» Анастасии Батовой с просьбой рассмотреть возможность дополнительной программы — «Сталкер. Постскриптум», чтобы хотя бы посмотреть столь понравившуюся первым зрителям ленту «Голова. Два уха» Виталия Суслина. Сам режиссер, которому принадлежат все права на картину, дал на это согласие.В Норильске также побывал. Он высоко оценил организацию благотворительной акции в Норильске и выразил надежду, что фестивальные программы «Сталкера» обязательно продолжатся в нашем городе, где столь внимательные, думающие и сердечные зрители. А норильчане, которые прониклись духом «Сталкера», в ответ на доброе слово заметили, что такой фестиваль — отличный подарок к 65–летию города Норильска, и просили через «Заполярку» поблагодарить всех, кто причастен к замечательной киноакции.

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