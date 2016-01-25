[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



Командный зачет

Сильные стороны кайерканского спорта

«Заполярная правда» продолжает рассказ о детско–юношеских спортивных школах Норильска. На этот раз мы побывали в ДЮСШ № 5, базирующейся в Кайеркане.

Виды спорта: плавание, дзюдо, бокс, баскетбол, пауэрлифтинг. Тренировочные базы: здание ДЮСШ № 5, кайерканский бассейн, спортивные залы общеобразовательных школ района. Достижения: заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта России (по плаванию и пауэрлифтингу), 15 кандидатов в мастера спорта (только за последние пять лет), более 100 перворазрядников. Количество спортсменов: около 600 воспитанников и 23 тренера–преподавателя. Официальная дата основания школы — 5 ноября 1988–го, в этом году она отметит свое 30–летие, и за все время там сменилось только четыре директора. Численность учеников в первый год работы составляла 520 человек, это лишь ненамного меньше, чем сегодня. Но тогда в школе было всего три отделения. В 2006–м ДЮСШ № 5 переехала в здание на улице Первомайской, 10, заняв второй и третий этажи. Ныне здесь открыто три специализированных зала (дзюдо, пауэрлифтинга и бокса), занятия по баскетболу проводятся в школах района, а по плаванию — в кайерканском бассейне. Константин Аникин, директор ДЮСШ № 5: — Первым видом спорта в нашей школе были лыжи, тогда она находилась в Доме спорта. В начале 1990–х добавились игровые виды спорта. Затем, в 2005–м, присоединилось отделение плавания: бассейн в Кайеркане был свой, но тренеры прежде относились к МОУ «ДЮСШ» Норильска. В школе 23 тренера, среди них есть и выпускники ДЮСШ № 5, которые после обучения вернулись в альма–матер. Они работают в отделениях дзюдо, баскетбола и плавания. Есть и стажисты: Андрей Бордюговский, заслуженный тренер РФ; Иван Калашников, отличник физической культуры РФ; Александр Гуторов, Александр Эргашев. Уже покинули Норильск или сменили место работы — заслуженный тренер России Николай Когут, Вячеслав Маслов, Артур Саркисян (сегодня директор спорткомплекса «Кайеркан»), Николай Огиря, Вадим Тюриков. Сегодня на пяти отделениях занимаются около 600 учеников, меньше всего воспитанников — в боксе, но на их достижениях это мало сказывается: в числе спортсменов есть победители и призеры первенств края, финалисты первенства России. Гордость школы Ну, а самым массовым видом спорта по–прежнему остается дзюдо. Именно с ним связан один из самых серьезных успехов школы. Андрей Бордюговский, заслуженный тренер России по дзюдо и самбо: — Я начал заниматься самбо в 1979–м у Владимира Ивановича Кучукова. Желающих тренироваться было очень много, но не хватало места: мы метались по школам, застилали пол гимнастическими матами, которые мало подходили, ведь покрытие должно быть твердым. Потом нас определили в Дом спорта. Чуть позднее открыли детско–юношеский клуб физподготовки ДЮКФП № 5, и мы получили официальный статус «учреждение дополнительного образования». Андрей Викторович подготовил единственного за историю школы заслуженного мастера спорта России — Арсена Джанарсланова, который за несколько лет прошел весь спортивный путь: разряды, КМС, МС, ЗМС. Причем Арсен отличался от других спортсменов, отмечает его наставник. — Он пришел уже взрослым — ему было 17 лет. Физически очень одаренный, способный, он имеет ограничение по слуху. Помню, поначалу нам было трудно понимать друг друга: он говорил плохо, общались в основном жестами. Постепенно «сговорились». Почти два года мы ездили на соревнования за свои деньги, а после хороших результатов на чемпионате России Арсена внесли в программу «Доступная среда для инвалидов», и он получил возможность выезжать на турниры чаще. Причем сразу показал результат. Дважды был чемпионом России по дзюдо, а в 2013–м стал чемпионом сурдолимпийских игр в команде. В том же году удостоился чести нести олимпийский огонь по Норильску. Сегодня он учится в университете, женился, скоро увидимся с ним на выступлениях, — с теплотой вспоминает ученика Андрей Бордюговский. — Тогда отношение к его достижениям было разное: одни считали, что без специального отделения таких детей тренировать нельзя, другие — напротив, что эти ребята ничем не отличаются, и если хотят заниматься, это их право, и мы должны такую возможность им дать. В школе и сегодня занимаются несколько таких ребят — на отделении пауэрлифтинга, целую группу набрать в небольшом районе трудно. Однако квалификация тренеров позволяет их обучать — большинство из них прошли курсы по направлению «Адаптивная физкультура». И все же выдающиеся физические способности у современных детей нечасты, считает Андрей Бордюговский. Многие ребята активны, но мало выносливы. — Должно быть, влияет тот факт, что это третье–четвертое поколение Норильска. А поскольку дзюдо — тяжелый вид спорта, многие отсеиваются. Примерно три года наблюдаю спад. Соответственно и результаты падают, — объясняет тренер. Тем не менее отделения школы ежегодно выпускают призеров и чемпионов первенств края, СФО, России. Например, большие надежды подают Оксана Паскарелова, участница первенства Европы; Никита Столяров и Данила Вороненко, члены сборной края, участники первенства России; Владимир Паращевин, свежеиспеченный КМС, победитель краевого турнира по боксу; Александра Кицул, призер первенства России и участник первенства Европы по пауэрлифтингу 2018 года, и многие другие. Звездный состав Большой популярностью пользуется отделение пауэрлифтинга, которое открылось в 1990–х и стабильно «поставляет» чемпионов, выполняющих нормативы КМС и МС. Здесь все еще гремит слава Вячеслава Маслова, первого норильского мастера спорта международного класса (тренера Ольги Пузановой), подготовившего четверых международников и 17 мастеров спорта в пауэрлифтинге и бодибилдинге. На слуху также имя Александра Гуторова, обе дочери которого благодаря наставничеству отца стали мастерами спорта России. В это же время началась история отделения баскетбола. Мало кто из кайерканцев не слышал об успехах женских команд, подготовленных старшим тренером отделения Александром Эргашевым. На протяжении 18 лет его спортсменки многократно становились призерами и победителями краевых первенств, выступали в составе сборной региона в полуфиналах и финалах первенств России. Еще одна живая легенда норильского спорта — Иван Калашников, тренер по плаванию, отличник физической культуры РФ. Его тренерский стаж близится к 40 годам, а порядка 30 лет он работает в Норильске. Только за последние 18 лет его отделение подготовило 12 МС, среди них — победители и призеры первенства России, СФО, края, члены сборной России, например, международник Андрей Николаев; Даниил Кузьмин, который сегодня живет в США и является неоднократным победителем студенческих игр. Есть его выпускники и в числе тренеров: Северина Серебро (ее девичья фамилия Головчанова, хорошо известна норильчанам), звездная выпускница, в 18 лет входившая в десятку сильнейших пловчих России; Максим Зуев, который приступит к работе в ближайшее время, после сдачи госэкзаменов в университете. — Так что с тренерами ситуация хорошая. Недобора детей на плавание тоже никогда не было. Я всегда говорил: если смотреть по числу талантливых детей на душу населения, то в Норильске этот показатель высок, как нигде! Чтобы перечислить все достижения школы, особенно советского периода, не хватит и книги — в те годы Норильск был пятым во всем Союзе по спортивным успехам, — рассказывает Иван Калашников. — Дети стараются. Но в последние годы есть две проблемы: односменный режим работы общеобразовательных школ, отчего все тренировки сдвигаются на вечер, а утро свободно; загруженность детей в школах. И если до средней параллели это еще не ощущается, то, начиная с шестого класса, очень заметно. Впрочем, все зависит от грамотного распределения сил «на дистанции»: одна из моих выпускниц — Аня Козырева, мастер спорта плюс золотая медалистка в гимназии № 11. Еще одна проблема — дети болезненные, очень редко встречаются абсолютно здоровые. Должно быть, так Север и экология влияют. Но это не сказывается, слава богу, на их мотивации — многие стараются, хотят результата. Хорошо бы родители еще так горели, были более включены в жизнь детей, ведь без их поддержки ничего не выйдет. Потенциал есть Тренеры не скрывают и общую для всех проблему: финансирование. Сегодня на отделение приходится в среднем по два выезда в год. — Порой наши ребята, натренировав базу здесь, уезжают на материк, и в течение полугода делают КМС, МС: просто там попали в струю соревнований — и пошел результат. И проигрываем часто только за счет отсутствия соревновательного опыта. Приезжаешь на край, а там ребята все друг друга знают: методы борьбы, привычки, способности, — сетует Андрей Бордюговский. – Хорошо бы в городе организовать Фонд поддержки элитных спортсменов, а пока такого нет, мы очень благодарны всем, кто помогает в выездах. Это и частные предприятия, и родители детей, и Заполярный филиал, и администрация нашей школы, которая изыскивает возможности для расширения опыта наших воспитанников. Директору ДЮСШ–5 Константину Аникину хочу сказать отдельное спасибо, — вторит коллеге Иван Калашников. — Очень жаль, что из–за проблем с финансированием потенциал детей реализуется не на все сто. Вот сейчас у меня два мальчика едут на первенство России. И оба входят в тридцатку лучших пловцов страны по своим возрастам. Причем один — пятый в этом рейтинге! В таких детей надо вкладывать и вкладывать, чтобы вырос чемпион. Так что остается только надеяться, что наши чаяния будут услышаны. Татьяна Зачупейко Фото из архива ДЮСШ № 5 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Официальная дата основания школы — 5 ноября 1988–го, в этом году она отметит свое 30–летие, и за все время там сменилось только четыре директора.Численность учеников в первый год работы составляла 520 человек, это лишь ненамного меньше, чем сегодня. Но тогда в школе было всего три отделения. В 2006–м ДЮСШ № 5 переехала в здание на улице Первомайской, 10, заняв второй и третий этажи. Ныне здесь открыто три специализированных зала (дзюдо, пауэрлифтинга и бокса), занятия по баскетболу проводятся в школах района, а по плаванию — в кайерканском бассейне.— Первым видом спорта в нашей школе были лыжи, тогда она находилась в Доме спорта. В начале 1990–х добавились игровые виды спорта. Затем, в 2005–м, присоединилось отделение плавания: бассейн в Кайеркане был свой, но тренеры прежде относились к МОУ «ДЮСШ» Норильска.Сегодня на пяти отделениях занимаются около 600 учеников, меньше всего воспитанников — в боксе, но на их достижениях это мало сказывается: в числе спортсменов есть победители и призеры первенств края, финалисты первенства России.Ну, а самым массовым видом спорта по–прежнему остается дзюдо. Именно с ним связан один из самых серьезных успехов школы.— Я начал заниматься самбо в 1979–м у Владимира Ивановича Кучукова. Желающих тренироваться было очень много, но не хватало места: мы метались по школам, застилали пол гимнастическими матами, которые мало подходили, ведь покрытие должно быть твердым. Потом нас определили в Дом спорта. Чуть позднее открыли детско–юношеский клуб физподготовки ДЮКФП № 5, и мы получили официальный статус «учреждение дополнительного образования».Андрей Викторович подготовил единственного за историю школы заслуженного мастера спорта России — Арсена Джанарсланова, который за несколько лет прошел весь спортивный путь: разряды, КМС, МС, ЗМС. Причем Арсен отличался от других спортсменов, отмечает его наставник.— Он пришел уже взрослым — ему было 17 лет. Физически очень одаренный, способный, он имеет ограничение по слуху. Помню, поначалу нам было трудно понимать друг друга: он говорил плохо, общались в основном жестами. Постепенно «сговорились». Почти два года мы ездили на соревнования за свои деньги, а после хороших результатов на чемпионате России Арсена внесли в программу «Доступная среда для инвалидов», и он получил возможность выезжать на турниры чаще. Причем сразу показал результат. Дважды был чемпионом России по дзюдо, а в 2013–м стал чемпионом сурдолимпийских игр в команде. В том же году удостоился чести нести олимпийский огонь по Норильску. Сегодня он учится в университете, женился, скоро увидимся с ним на выступлениях, — с теплотой вспоминает ученика Андрей Бордюговский. — Тогда отношение к его достижениям было разное: одни считали, что без специального отделения таких детей тренировать нельзя, другие — напротив, что эти ребята ничем не отличаются, и если хотят заниматься, это их право, и мы должны такую возможность им дать.В школе и сегодня занимаются несколько таких ребят — на отделении пауэрлифтинга, целую группу набрать в небольшом районе трудно. Однако квалификация тренеров позволяет их обучать — большинство из них прошли курсы по направлению «Адаптивная физкультура».И все же выдающиеся физические способности у современных детей нечасты, считает Андрей Бордюговский. Многие ребята активны, но мало выносливы.— Должно быть, влияет тот факт, что это третье–четвертое поколение Норильска. А поскольку дзюдо — тяжелый вид спорта, многие отсеиваются. Примерно три года наблюдаю спад. Соответственно и результаты падают, — объясняет тренер.Тем не менее отделения школы ежегодно выпускают призеров и чемпионов первенств края, СФО, России. Например, большие надежды подают Оксана Паскарелова, участница первенства Европы; Никита Столяров и Данила Вороненко, члены сборной края, участники первенства России; Владимир Паращевин, свежеиспеченный КМС, победитель краевого турнира по боксу; Александра Кицул, призер первенства России и участник первенства Европы по пауэрлифтингу 2018 года, и многие другие.Большой популярностью пользуется отделение пауэрлифтинга, которое открылось в 1990–х и стабильно «поставляет» чемпионов, выполняющих нормативы КМС и МС. Здесь все еще гремит слава Вячеслава Маслова, первого норильского мастера спорта международного класса (тренера Ольги Пузановой), подготовившего четверых международников и 17 мастеров спорта в пауэрлифтинге и бодибилдинге. На слуху также имя Александра Гуторова, обе дочери которого благодаря наставничеству отца стали мастерами спорта России.В это же время началась история отделения баскетбола. Мало кто из кайерканцев не слышал об успехах женских команд, подготовленных старшим тренером отделения Александром Эргашевым. На протяжении 18 лет его спортсменки многократно становились призерами и победителями краевых первенств, выступали в составе сборной региона в полуфиналах и финалах первенств России.Еще одна живая легенда норильского спорта — Иван Калашников, тренер по плаванию, отличник физической культуры РФ. Его тренерский стаж близится к 40 годам, а порядка 30 лет он работает в Норильске. Только за последние 18 лет его отделение подготовило 12 МС, среди них — победители и призеры первенства России, СФО, края, члены сборной России, например, международник Андрей Николаев; Даниил Кузьмин, который сегодня живет в США и является неоднократным победителем студенческих игр.Есть его выпускники и в числе тренеров: Северина Серебро (ее девичья фамилия Головчанова, хорошо известна норильчанам), звездная выпускница, в 18 лет входившая в десятку сильнейших пловчих России; Максим Зуев, который приступит к работе в ближайшее время, после сдачи госэкзаменов в университете.— Так что с тренерами ситуация хорошая. Недобора детей на плавание тоже никогда не было. Я всегда говорил: если смотреть по числу талантливых детей на душу населения, то в Норильске этот показатель высок, как нигде! Чтобы перечислить все достижения школы, особенно советского периода, не хватит и книги — в те годы Норильск был пятым во всем Союзе по спортивным успехам, — рассказывает Иван Калашников. — Дети стараются. Но в последние годы есть две проблемы: односменный режим работы общеобразовательных школ, отчего все тренировки сдвигаются на вечер, а утро свободно; загруженность детей в школах. И если до средней параллели это еще не ощущается, то, начиная с шестого класса, очень заметно. Впрочем, все зависит от грамотного распределения сил «на дистанции»: одна из моих выпускниц — Аня Козырева, мастер спорта плюс золотая медалистка в гимназии № 11. Еще одна проблема — дети болезненные, очень редко встречаются абсолютно здоровые. Должно быть, так Север и экология влияют. Но это не сказывается, слава богу, на их мотивации — многие стараются, хотят результата. Хорошо бы родители еще так горели, были более включены в жизнь детей, ведь без их поддержки ничего не выйдет.Тренеры не скрывают и общую для всех проблему: финансирование. Сегодня на отделение приходится в среднем по два выезда в год.— Порой наши ребята, натренировав базу здесь, уезжают на материк, и в течение полугода делают КМС, МС: просто там попали в струю соревнований — и пошел результат. И проигрываем часто только за счет отсутствия соревновательного опыта. Приезжаешь на край, а там ребята все друг друга знают: методы борьбы, привычки, способности, — сетует Андрей Бордюговский.– Хорошо бы в городе организовать Фонд поддержки элитных спортсменов, а пока такого нет, мы очень благодарны всем, кто помогает в выездах. Это и частные предприятия, и родители детей, и Заполярный филиал, и администрация нашей школы, которая изыскивает возможности для расширения опыта наших воспитанников. Директору ДЮСШ–5 Константину Аникину хочу сказать отдельное спасибо, — вторит коллеге Иван Калашников. — Очень жаль, что из–за проблем с финансированием потенциал детей реализуется не на все сто. Вот сейчас у меня два мальчика едут на первенство России. И оба входят в тридцатку лучших пловцов страны по своим возрастам. Причем один — пятый в этом рейтинге! В таких детей надо вкладывать и вкладывать, чтобы вырос чемпион. Так что остается только надеяться, что наши чаяния будут услышаны.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















