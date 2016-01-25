[Индекс номера 63 (27.04.2018)]



Мысли вслух

Рабочий день

Как же не вспоминать эти первые дни заполярной весны из нашего детства и юности, наши холодные майские праздники — а они у нас всегда такие, даже если теплеет до или после. На улице минус, а на душе лето. Демонстрация!



Заранее готовишься к тому, что 1 Мая проснешься под звуки духового оркестра, разминающегося на Октябрьской площади, и все равно эти звуки оказываются неожиданными. Сразу вспоминаешь, что сегодня особый день. На кухне вкусно пахнет, перед походом на праздник семье нужно подкрепиться. Выглядываешь в окно и видишь толпы народа, еще бесформенные, расслабленные, но уже с плакатами, шариками, флажками и ленточками. Это же так весело, интересно! Конечно, мне дороги эти запомнившиеся ощущения. Старшее поколение помнит первомайские демонстрации, восторженные призывы с трибуны, праздничные колонны, особую атрибутику, ощущение радости и всеобщего единения. А вот молодежь в большинстве своем не понимает, что происходило в этот день. Несмотря на то что определенная неясность в праздновании ощущалась и советскими людьми, Первомай был популярен. В России по сей день существует более двух десятков населенных пунктов с названием Первое Мая. Есть такой поселок в Киргизии, много их было в Казахстане. Правда, там большинство поселений переименовали. В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Для большинства граждан страны этот день всего лишь дополнительный выходной, а на материке — и начало дачно–огородного сезона. В 1990–х День всемирной солидарности трудящихся вообще призывали отменить вкупе с остальными приметами советского времени, но мы как– то удержались. И мне кажется, что именно сейчас настало время спросить: что это было? Нужен ли нам такой праздник и стоит ли что–либо менять в его наполнении? По В. И. Ленину — в этот день люди труда отмечают пробуждение к свету и знанию, свое объединение в братский союз для борьбы против всякого угнетения, за социалистическое устройство общества. Казалось бы, хорошее дело, и все тут ясно. Отчего же возникает ощущение недосказанности? Дело в том, что, несмотря на официоз, обязательную массовость и размах, с каким праздник отмечался в СССР, его суть была полностью выхолощена еще на заре советской власти. Безусловно, солидарность трудящихся — важная ценность, однако сложно представить себе демонстрацию чикагских рабочих, шествующих с плакатами «Народ и Рокфеллеры едины!». А ведь именно в борьбе за социальные права и была вся суть Первомая, его настоящая правда. Изначально первомайские демонстрации были посвящены не только и не столько конкретным, сиюминутным требованиям к работодателям и властям, это было проявление силы, предупреждение. Однако в СССР праздник Первомая, при сохранении атрибутов и даже некоторых лозунгов, приобрел противоположную суть. Если изначально выйти на улицы 1 Мая означало показать властям и нанимателям свою готовность в любой момент встать на защиту своих прав, то после 1917 года это, наоборот, превратилось в демонстрацию лояльности. Какой тут может быть протест и борьба за свои права? Однако именно сейчас в мире происходит нечто такое, что все чаще возникает мысль — не пора ли вернуть первомайскому празднику первоначальный смысл: «Трудящиеся люди — не рабы! Реальный труд, с помощью которого создаются материальные ценности, по–прежнему чрезвычайно важен, как и человек, им занимающийся». Безусловно, мы поторопились отбросить многие бесспорные достижения социализма, к концу 1980–х превратив его в какую–то чудовищную конструкцию, от которой устали все. Была создана раковая опухоль так называемого «блата». Метастазы проникли в каждую ячейку общества до той степени, когда только блат и система привилегий помогали семьям наполнять холодильники и платяные шкафы. Собственно, во многом из–за этой уродливой системы перераспределения благ мы и в капитализм вошли уродливо: первичное формирование капитала началось по блату, доставаясь самым изворотливым, а отнюдь не самым предприимчивым. Много позже это было проверено практикой, когда почти никто из нуворишей, оказавшись за границей, не проявил себя удачливым предпринимателем. Мы не смогли обеспечить в СССР победу социализма. Однако же сейчас выяснилось, что и полной победы капитализма на планете не наступило. Ни классический капитализм, ни империалистический в эпоху глобализации не смогли построить счастливое общество без нищеты, безработицы и ощутимого социального расслоения. Это не удалось сделать даже американцам с их ролью аккумулятора мировых финансов и правом эмиссии основной резервной валюты. Сейчас уже очевидно, что эпоха бездумной глобализации проходит. Наступают смутные времена формирования нового миропорядка с настоящими локальными и всеобщими торговыми войнами, с распадом и созданием союзов, поиском новых политико–экономических идей. Наиболее перспективная, по замыслу устроителей, модель — цифровой бизнес или цифровая экономика. Именно она должна заново решить вопросы перераспределения благ и занятости населения. В соответствии с концепцией главенствующую роль занимают беспрерывно растущие IT–компании, все более вмешивающиеся в сферу реального сектора экономики. В данной системе это неизбежный процесс. Схема такова: компании начинают поглощать производственные предприятия, нещадно модернизируя их с целью предельного освобождения от человеческого труда. То есть начинают уничтожать реальные рабочие места со скоростью и мощностью атомного оружия. По идее цифрового капитализма традиционной сферы обслуживания не должно быть вообще. Потребитель должен как можно дольше сидеть дома в виртуальной реальности, куда дроны–квадрокоптеры доставят пиццу и пиво, не иметь личной машины ввиду наличия роботизированного извоза и полностью находиться под манипулятивным цифровым контролем, который и отрегулирует «правильные потребности». В то же время мировой ВВП концептуально сможет не только обеспечить сверхдоходы цифровой элиты, но и покрыть необходимый минимум запросов всего остального общества. Большинство людей вообще смогут не работать, это будет даже приветствоваться — живите себе на пособия, которые будут распределяться строго по мере послушания безработных болванчиков. Конечно, социальный разрыв обречен на постоянный рост. А все богатства должны стекаться в единственный финансовый хаб, и мы знаем, где он находится. Вопросы асоциализации и катастрофического падения общего уровня развития не принимаются во внимание, хотя уже имеется пример Португалии, где выросло целое поколение людей, никогда не имевших работы, уже утративших какую–либо активность либо и не приобретших ее в юности. Это огромная головная боль для страны, и пока никто не представляет, как решать проблему взрослых дееспособных иждивенцев, уже просто не желающих работать. Думаю, у многих перед глазами стоят примеры таких молодых людей, в тридцать пять живущих с мамой — ноутбук, планшет, смартфон, фастфуд, пиво, какие–то деньги на карманные расходы и безлимитный интернет. На этом запросы и заканчиваются. Ясно, что концепция цифрового капитализма пока что мертворожденная настолько же, насколько и классический коммунизм, она не учитывает массу социальных факторов и феноменов. Но сегодня растерявшаяся элита западного мира упрямо движется именно в эту сторону, ошибочно видя в том панацею. Это пугает. Недаром Швейцария отказалась от идеи раздачи денег населению за сам факт проживания в стране, а новый лидер СДПГ считает, что идеи цифрового капитализма не устраивают традиционно промышленную Германию. Однако мировой гегемон упрямо тащит планету по этому пути, а у нас в стране хватает влиятельных приверженцев новой бизнес–игрушки. Тем временем мы видим огромный Китай, очень осторожно, но убежденно оставляющий в работе социалистические принципы вместе с созданием мощнейшей экономики капиталистическими инструментами. Выстояла Куба, где есть дефицит, нет богатых, однако же нет и нищих, а продолжительности жизни кубинцев позавидуют многие развитые страны... Мне представляется, что и нам придется сделать некие шаги назад, чтобы подобрать безрассудно выброшенное, поднимая самое ценное и действительно эффективное. В частности, значение человека труда как основы устойчивости социума в целом, общества, способного к самовоспроизводству, к генерации умников и умниц. Значение не безработного на пособии, а практического работника, не развращенного бездельем, пусть даже сытым. О человеке труда забывать нельзя. Его существование гораздо важней для общества, чем несусветные прибыли цифровой экономики, безусловно стекающиеся из всех стран в одну заокеанскую. И в этом свете День международной солидарности трудящихся, не желающих стать зомбированными виртуальностью куклами на пособии, в скором времени, как мне кажется, нам очень и очень пригодится. Люди изменились, страна стала другой, однако понимание правильности устоев у нас осталось, обретенный опыт уже не спишешь. Не стоит принимать каких–то кардинальных решений по отмене праздника, а вот подумать над его новым содержанием следует. Как и вообще не надо избавляться от своих традиций, пытаясь заимствовать зарубежные. Иначе получится так, что сначала у нас исчезнет 1 Мая, потом 9 Мая, а там и до отмены 23 Февраля, 8 Марта и Нового года недалеко. Останутся только Хэллоуин и День чужой независимости.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заранее готовишься к тому, что 1 Мая проснешься под звуки духового оркестра, разминающегося на Октябрьской площади, и все равно эти звуки оказываются неожиданными. Сразу вспоминаешь, что сегодня особый день. На кухне вкусно пахнет, перед походом на праздник семье нужно подкрепиться. Выглядываешь в окно и видишь толпы народа, еще бесформенные, расслабленные, но уже с плакатами, шариками, флажками и ленточками. Это же так весело, интересно! Конечно, мне дороги эти запомнившиеся ощущения. Старшее поколение помнит первомайские демонстрации, восторженные призывы с трибуны, праздничные колонны, особую атрибутику, ощущение радости и всеобщего единения. А вот молодежь в большинстве своем не понимает, что происходило в этот день.Несмотря на то что определенная неясность в праздновании ощущалась и советскими людьми, Первомай был популярен. В России по сей день существует более двух десятков населенных пунктов с названием Первое Мая. Есть такой поселок в Киргизии, много их было в Казахстане. Правда, там большинство поселений переименовали. В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Для большинства граждан страны этот день всего лишь дополнительный выходной, а на материке — и начало дачно–огородного сезона.В 1990–х День всемирной солидарности трудящихся вообще призывали отменить вкупе с остальными приметами советского времени, но мы как– то удержались. И мне кажется, что именно сейчас настало время спросить: что это было? Нужен ли нам такой праздник и стоит ли что–либо менять в его наполнении? По В. И. Ленину — в этот день люди труда отмечают пробуждение к свету и знанию, свое объединение в братский союз для борьбы против всякого угнетения, за социалистическое устройство общества. Казалось бы, хорошее дело, и все тут ясно. Отчего же возникает ощущение недосказанности?Дело в том, что, несмотря на официоз, обязательную массовость и размах, с каким праздник отмечался в СССР, его суть была полностью выхолощена еще на заре советской власти. Безусловно, солидарность трудящихся — важная ценность, однако сложно представить себе демонстрацию чикагских рабочих, шествующих с плакатами «Народ и Рокфеллеры едины!». А ведь именно в борьбе за социальные права и была вся суть Первомая, его настоящая правда. Изначально первомайские демонстрации были посвящены не только и не столько конкретным, сиюминутным требованиям к работодателям и властям, это было проявление силы, предупреждение. Однако в СССР праздник Первомая, при сохранении атрибутов и даже некоторых лозунгов, приобрел противоположную суть. Если изначально выйти на улицы 1 Мая означало показать властям и нанимателям свою готовность в любой момент встать на защиту своих прав, то после 1917 года это, наоборот, превратилось в демонстрацию лояльности. Какой тут может быть протест и борьба за свои права?Однако именно сейчас в мире происходит нечто такое, что все чаще возникает мысль — не пора ли вернуть первомайскому празднику первоначальный смысл: «Трудящиеся люди — не рабы! Реальный труд, с помощью которого создаются материальные ценности, по–прежнему чрезвычайно важен, как и человек, им занимающийся».Безусловно, мы поторопились отбросить многие бесспорные достижения социализма, к концу 1980–х превратив его в какую–то чудовищную конструкцию, от которой устали все. Была создана раковая опухоль так называемого «блата». Метастазы проникли в каждую ячейку общества до той степени, когда только блат и система привилегий помогали семьям наполнять холодильники и платяные шкафы. Собственно, во многом из–за этой уродливой системы перераспределения благ мы и в капитализм вошли уродливо: первичное формирование капитала началось по блату, доставаясь самым изворотливым, а отнюдь не самым предприимчивым. Много позже это было проверено практикой, когда почти никто из нуворишей, оказавшись за границей, не проявил себя удачливым предпринимателем.Мы не смогли обеспечить в СССР победу социализма. Однако же сейчас выяснилось, что и полной победы капитализма на планете не наступило. Ни классический капитализм, ни империалистический в эпоху глобализации не смогли построить счастливое общество без нищеты, безработицы и ощутимого социального расслоения. Это не удалось сделать даже американцам с их ролью аккумулятора мировых финансов и правом эмиссии основной резервной валюты.Сейчас уже очевидно, что эпоха бездумной глобализации проходит. Наступают смутные времена формирования нового миропорядка с настоящими локальными и всеобщими торговыми войнами, с распадом и созданием союзов, поиском новых политико–экономических идей. Наиболее перспективная, по замыслу устроителей, модель — цифровой бизнес или цифровая экономика. Именно она должна заново решить вопросы перераспределения благ и занятости населения. В соответствии с концепцией главенствующую роль занимают беспрерывно растущие IT–компании, все более вмешивающиеся в сферу реального сектора экономики. В данной системе это неизбежный процесс. Схема такова: компании начинают поглощать производственные предприятия, нещадно модернизируя их с целью предельного освобождения от человеческого труда. То есть начинают уничтожать реальные рабочие места со скоростью и мощностью атомного оружия. По идее цифрового капитализма традиционной сферы обслуживания не должно быть вообще. Потребитель должен как можно дольше сидеть дома в виртуальной реальности, куда дроны–квадрокоптеры доставят пиццу и пиво, не иметь личной машины ввиду наличия роботизированного извоза и полностью находиться под манипулятивным цифровым контролем, который и отрегулирует «правильные потребности». В то же время мировой ВВП концептуально сможет не только обеспечить сверхдоходы цифровой элиты, но и покрыть необходимый минимум запросов всего остального общества.Большинство людей вообще смогут не работать, это будет даже приветствоваться — живите себе на пособия, которые будут распределяться строго по мере послушания безработных болванчиков. Конечно, социальный разрыв обречен на постоянный рост. А все богатства должны стекаться в единственный финансовый хаб, и мы знаем, где он находится. Вопросы асоциализации и катастрофического падения общего уровня развития не принимаются во внимание, хотя уже имеется пример Португалии, где выросло целое поколение людей, никогда не имевших работы, уже утративших какую–либо активность либо и не приобретших ее в юности. Это огромная головная боль для страны, и пока никто не представляет, как решать проблему взрослых дееспособных иждивенцев, уже просто не желающих работать. Думаю, у многих перед глазами стоят примеры таких молодых людей, в тридцать пять живущих с мамой — ноутбук, планшет, смартфон, фастфуд, пиво, какие–то деньги на карманные расходы и безлимитный интернет. На этом запросы и заканчиваются.Ясно, что концепция цифрового капитализма пока что мертворожденная настолько же, насколько и классический коммунизм, она не учитывает массу социальных факторов и феноменов. Но сегодня растерявшаяся элита западного мира упрямо движется именно в эту сторону, ошибочно видя в том панацею. Это пугает. Недаром Швейцария отказалась от идеи раздачи денег населению за сам факт проживания в стране, а новый лидер СДПГ считает, что идеи цифрового капитализма не устраивают традиционно промышленную Германию. Однако мировой гегемон упрямо тащит планету по этому пути, а у нас в стране хватает влиятельных приверженцев новой бизнес–игрушки. Тем временем мы видим огромный Китай, очень осторожно, но убежденно оставляющий в работе социалистические принципы вместе с созданием мощнейшей экономики капиталистическими инструментами. Выстояла Куба, где есть дефицит, нет богатых, однако же нет и нищих, а продолжительности жизни кубинцев позавидуют многие развитые страны...Мне представляется, что и нам придется сделать некие шаги назад, чтобы подобрать безрассудно выброшенное, поднимая самое ценное и действительно эффективное. В частности, значение человека труда как основы устойчивости социума в целом, общества, способного к самовоспроизводству, к генерации умников и умниц. Значение не безработного на пособии, а практического работника, не развращенного бездельем, пусть даже сытым.О человеке труда забывать нельзя. Его существование гораздо важней для общества, чем несусветные прибыли цифровой экономики, безусловно стекающиеся из всех стран в одну заокеанскую. И в этом свете День международной солидарности трудящихся, не желающих стать зомбированными виртуальностью куклами на пособии, в скором времени, как мне кажется, нам очень и очень пригодится. Люди изменились, страна стала другой, однако понимание правильности устоев у нас осталось, обретенный опыт уже не спишешь. Не стоит принимать каких–то кардинальных решений по отмене праздника, а вот подумать над его новым содержанием следует. Как и вообще не надо избавляться от своих традиций, пытаясь заимствовать зарубежные. Иначе получится так, что сначала у нас исчезнет 1 Мая, потом 9 Мая, а там и до отмены 23 Февраля, 8 Марта и Нового года недалеко.Останутся только Хэллоуин и День чужой независимости.

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