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[Индекс номера 65 (04.05.2018)]

Слава труду!

Веселый и красочный Первомай прошел по улицам и районам Большого Норильска. День Весны и Труда отметили праздничными мероприятиями и отличным настроением.

Норильское 1 Мая выдалось традиционным для Заполярья: с ярким солнцем, кусачим морозцем и бодрящим ветерком. Центральный район первым погрузился в праздничную кутерьму. В 11 часов свои двери для юных норильчан распахнул кинокомплекс «Родина». Здесь можно было увидеть лучшие работы фестиваля анимационного кино «Суздаль–2018», а также новый альманах киностудии «Союзмультфильм».
В час дня в Музее Норильска начались мастер–классы по изготовлению бумажных гвоздик и голубей и даже по надуванию воздушных шаров. А в начале второго от здания музея на тематическую экскурсию отправилась первая колонна демонстрантов. С шарами, гвоздиками, фигурками голубей и транспарантами, с лозунгами и речовками колонна энтузиастов прошествовала по Ленинскому проспекту от музея до памятника Ленину.
После экскурсии все желающие могли присоединиться к празднику на Театральной площади, где развернулась выставка спецтехники МЧС и полиции. Тут же проводились конкурсы, розыгрыши призов и фотосессия с ростовыми фигурами. Не давали горожанам замерзнуть и кружили в ритме танца творческие коллективы Городского центра культуры. После уличных гуляний можно было погреться, а попутно и поучаствовать в библиотечной маевке и интереснейших мастер–классах.
Не отставали от Норильска Талнах и Кайеркан. Праздничным настроением с горожанами делились творческие коллективы этих районов, а также активисты и общественники.
Несмотря на холод, Праздник Весны и Труда в Норильске удался, приблизив к Крайнему Северу материковскую весну.

Наталья Черкашина
Фото Юлии Римской
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Веселый и красочный Первомай прошел по улицам и районам Большого Норильска. День Весны и Труда отметили праздничными мероприятиями и отличным настроением.

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