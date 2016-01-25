[Индекс номера 65 (04.05.2018)]



Акции

Подарок к 9 Мая

Около двух миллионов рублей будет передано в дар ветеранам неравнодушными горожанами — участниками ежегодной благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы».



В Большом Норильске акция проводится больше десяти лет с марта по май. В этом году она стартовала 12 марта, а вчера состоялись выемка средств из ящиков–накопителей, размещенных в муниципальных учреждениях и торговых точках районов города, а также подсчет безналичных перечислений. Напомним, организаторами акции являются отдел молодежной политики администрации Норильска и благотворительный фонд «Территория добра». Еще одним постоянным ее партнером стал Сбербанк. Цель акции — оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в знак признания их заслуг перед Отечеством. По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, сами ветераны такой подарок называют праздничной премией к Дню Победы и очень ждут ее. Такая финансовая поддержка приходится им как раз кстати. За два неполных месяца с помощью ящиков–накопителей и безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано 1 миллион 907 тысяч 337 рублей, сюда же входит вклад жителей Снежногорска. Собранные средства будут распределены в равных долях между 62 ветеранами. Уже 7 мая волонтеры благотворительного фонда, сотрудники Молодежного центра и управления социальной политики начнут развозить и вручать ветеранам подарочные конверты с деньгами. Часть конвертов будет передана ветеранам перед праздничным концертом 8 мая в Городском центре культуры.

Наталья Санина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Большом Норильске акция проводится больше десяти лет с марта по май. В этом году она стартовала 12 марта, а вчера состоялись выемка средств из ящиков–накопителей, размещенных в муниципальных учреждениях и торговых точках районов города, а также подсчет безналичных перечислений.Напомним, организаторами акции являются отдел молодежной политики администрации Норильска и благотворительный фонд «Территория добра». Еще одним постоянным ее партнером стал Сбербанк. Цель акции — оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в знак признания их заслуг перед Отечеством.По словам председателя благотворительного фонда «Территория добра» Натальи Солодовник, сами ветераны такой подарок называют праздничной премией к Дню Победы и очень ждут ее. Такая финансовая поддержка приходится им как раз кстати.За два неполных месяца с помощью ящиков–накопителей и безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано 1 миллион 907 тысяч 337 рублей, сюда же входит вклад жителей Снежногорска. Собранные средства будут распределены в равных долях между 62 ветеранами.Уже 7 мая волонтеры благотворительного фонда, сотрудники Молодежного центра и управления социальной политики начнут развозить и вручать ветеранам подарочные конверты с деньгами. Часть конвертов будет передана ветеранам перед праздничным концертом 8 мая в Городском центре культуры.

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