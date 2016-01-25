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[Индекс номера 65 (04.05.2018)]

 Проекты 
Грамотный подход

В Молодежном центре произошел настоящий взрыв идей — там работала весенняя сессия инфраструктурного проекта «Территория 2020».

В течение четырех дней активная молодежь в возрасте от 14 до 30 лет генерировала идеи, разрабатывала и защищала проекты социальной направленности. В общей сложности на сессии было представлено порядка 50 проектов.
— У молодежи есть интересные задумки, которые наверняка понравятся горожанам, — поделился с «Заполярной правдой» Сергей Головатый, тренер по социальному проектированию. — При этом многие из разработок носят не разовый, а долгосрочный характер. В наше время мало придумать проект, нужно еще уметь воплотить его в жизнь, и на сессии мы учились оформлять идеи в завершенные проекты, презентовать их и находить ресурсы для их реализации. Помимо прочего, обучение на таких сессиях дает их участникам неплохую базу для карьерного роста. Осуществляя свои проекты, ребята приобретают ценный организационный и руководящий опыт, навыки работать в команде, совершенствуют умение вести диалог с партнерами различного возраста и статуса. Так же это хорошая возможность получить дополнительные знания, например, в области дизайна.
«Территория 2020» — это грантовый конкурс для молодежи Красноярского края, который состоит из проектной школы и итогового молодежного форума. Если у молодого человека есть идея и он хочет грамотно оформить ее в проект, а затем получить финансовую или административную поддержку, то «Территория 2020» — именно то, что ему нужно.
Каждый из представленных проектов по–своему неординарен. Кто–то предлагает облагородить неприглядные фасады зданий, кто–то — привести в порядок спортивную площадку, кто–то мечтает научить ровесниц экономному использованию косметических средств. Есть проекты, цель которых — сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Среди самых необычных можно назвать идею создания летнего кинотеатра на баскетбольной площадке за Молодежным центром и проведения в режиме онлайн фитнес–марафона, благодаря чему можно будет в любую минуту получить консультацию диетолога, инструкторов, записаться на тренировку и так далее. Не менее интересен проект «Лайт пати зумба», с помощью которого предполагается организовать благотворительный сбор средств для нуждающихся.
Анастасия Пекина пришла на весеннюю сессию с подругами–единомышленницами без четко оформленного проекта, но в процессе занятий идея приобрела реальные очертания.
— Многие студенты, даже став самостоятельными, не умеют вкусно готовить, и мы решили заполнить этот пробел, — говорит Анастасия. — Мы планируем привлечь к проекту студентов техникума промышленных технологий и сервиса. Для них это будет профессиональной практикой, а для всех желающих — возможностью познать премудрости кулинарного искусства.
После презентации проектов будут выбраны победители в пяти номинациях:
• «Жить в Сибири» — проекты в области благоустройства, экологии, патриотического воспитания, помощи нуждающимся и так далее;
• «Сибирское здоровье» — проекты в сферах здорового образа жизни, экстремальных видов спорта и студенческого спорта;
• «Творчество» — проекты по развитию молодежного творчества, субкультур и движения КВН;
• «Карьера в Сибири» — проекты по развитию и поддержке движения краевых студенческих отрядов;
• свободная номинация.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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