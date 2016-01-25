1960
|Кайеркан, ул.Шахтерская
Поворотный год в истории Норильска. Как бы ни набили оскомину слова о том, что Талнах дал Норильску второе рождение, но с ними не поспоришь. За годы войны комбинат «большой ложкой» вычерпал богатые руды Норильского месторождения, а дальше назрел вопрос о рентабельности существования дорогого производства и города на Крайнем Севере. Так что Талнахское месторождение нашли очень вовремя.Профессия: геолог
Еще в 1959 году норильские геологи обнаружили крупные рудные проявления в районе Талнахских гор. Но официальное открытие Талнахского месторождения датируется именно 1960 годом. В июле геологи Нестеровский, Кузнецов и Кравцов нашли коренное обнажение интрузии у подножия горы Отдельной. 24 августа недалеко от этого места (выше буровую установку поднять не смогли) бурильщик Григорий Лимонов забурил скважину КЗ–21. 30 августа было вскрыто рудное тело. Спустя десять лет, в августе 1970 года, на месте исторической скважины была установлена модель буровой установки и бетонные плиты с надписью «Здесь начинался Талнах».Адрес: Ленинский пр., 14
30 апреля на центральной улице Норильска, которой оставалось всего год носить название проспекта Сталина, открылся первый в истории года широкоэкранный кинотеатр на 1200 человек. О том, что значил поход в кино для норильчан, вам могут рассказать несколько поколений горожан, для которых широкий экран стал настоящим окном в мир. Кстати, поначалу кинотеатр так и хотели назвать — «Мир». Но так как в 1960 году в стране широко праздновался 90–летний юбилей вождя революции, кинотеатру дали имя Ленина. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» — кто сказал эти замечательные слова? Вот то–то. Премьерным фильмом нижнего, широкоэкранного, зала стала лента «Кочубей» с Николаем Рыбниковым в главной роли. В верхнем зале с обычным экраном шел лидер проката 1960 года, трехсерийный фильм «Поднятая целина». В первый же год работы новый кинотеатр поставил абсолютный рекорд по посещаемости — его посетили 4 миллиона раз. То есть, по статистике, каждый житель Норильска, включая грудных младенцев, побывал в кино не меньше 30 раз. Сегодня в здании бывшего кинотеатра имени Ленина работает Норильский городской музей.
|Озеро Долгое
Событие: Бюст и площадь
|Строительство профилактория «Валек»
Летом 1960 года Норильск готовился встретить первый четвертьвековой юбилей НГМК (отсчет ведется от 23 июня 1935 года, когда Совет народных комиссаров выпустил постановление о строительстве комбината). Официальным местом празднования в те годы была Административная площадь в Старом городе, где располагалось управление Норильского комбината. И именно там в июле торжественно открыли бюст Авраамия Завенягина, сделанный из черного полированного камня. На тот момент в Норильске было только два памятника — Ленину и Калинину. Бюст Завенягина стал первым, посвященным человеку, внесшему особый вклад в становление Норильска. И для многих это стало чрезвычайно важным событием. Кстати, саму Административную площадь вскоре переименовали в площадь Завенягина.Цифра: семь месяцев
Норильские строители за три года научились быстрее возводить дома: если раньше на строительство многоквартирной пятиэтажки уходило десять месяцев, то теперь — меньше семи. А еще через несколько лет каркас панельной хрущевки научатся собирать за 12 дней! Такая спешка была вполне обоснованна: свыше 4500 норильских семей продолжали жить в балках и бараках, подлежащих сносу, более 2500 семей нуждались в срочном расширении жилплощади, 2200 семей и вовсе не имели жилья.
Точка на карте: Талнах
|Первый тепловоз на ст. Октябрьская
А знаете ли вы, что в те годы в Норильске совершенно серьезно обсуждался проект строительства ГЭС на озере Пясино? Однако геологи вовремя подтвердили наличие месторождений в этом районе, и благодаря этому Талнах стал не просто географическим названием, а настоящим «местом силы»: вся последующая история Норильска так или иначе шла под «талнахской звездой». Опоздай исследователи, и сейчас на месте Талнаха плескались бы волны водохранилища.
Открытия года
| Витольд Непокойчицкий на Талнашке
В 1960 году на Гвардейской площади, 2, открылась гостиница «Норильск». 5 августа — день рождения маленькой и тихой улицы Мира, на ней в этом же году было построено два первых жилых дома — два корпуса дома № 1. Еще в этом году переименовали улицу Мончегорскую: к 90–летию вождя революции ей присвоили имя Ленина.Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме»www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда