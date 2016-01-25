[Индекс номера 65 (04.05.2018)]



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Имена и даты

1960



Кайеркан, ул.Шахтерская Поворотный год в истории Норильска. Как бы ни набили оскомину слова о том, что Талнах дал Норильску второе рождение, но с ними не поспоришь. За годы войны комбинат «большой ложкой» вычерпал богатые руды Норильского месторождения, а дальше назрел вопрос о рентабельности существования дорогого производства и города на Крайнем Севере. Так что Талнахское месторождение нашли очень вовремя.

Профессия: геолог Еще в 1959 году норильские геологи обнаружили крупные рудные проявления в районе Талнахских гор. Но официальное открытие Талнахского месторождения датируется именно 1960 годом. В июле геологи Нестеровский, Кузнецов и Кравцов нашли коренное обнажение интрузии у подножия горы Отдельной. 24 августа недалеко от этого места (выше буровую установку поднять не смогли) бурильщик Григорий Лимонов забурил скважину КЗ–21. 30 августа было вскрыто рудное тело. Спустя десять лет, в августе 1970 года, на месте исторической скважины была установлена модель буровой установки и бетонные плиты с надписью «Здесь начинался Талнах».

Адрес: Ленинский пр., 14 30 апреля на центральной улице Норильска, которой оставалось всего год носить название проспекта Сталина, открылся первый в истории года широкоэкранный кинотеатр на 1200 человек. О том, что значил поход в кино для норильчан, вам могут рассказать несколько поколений горожан, для которых широкий экран стал настоящим окном в мир. Кстати, поначалу кинотеатр так и хотели назвать — «Мир». Но так как в 1960 году в стране широко праздновался 90–летний юбилей вождя революции, кинотеатру дали имя Ленина. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» — кто сказал эти замечательные слова? Вот то–то. Премьерным фильмом нижнего, широкоэкранного, зала стала лента «Кочубей» с Николаем Рыбниковым в главной роли. В верхнем зале с обычным экраном шел лидер проката 1960 года, трехсерийный фильм «Поднятая целина». В первый же год работы новый кинотеатр поставил абсолютный рекорд по посещаемости — его посетили 4 миллиона раз. То есть, по статистике, каждый житель Норильска, включая грудных младенцев, побывал в кино не меньше 30 раз. Сегодня в здании бывшего кинотеатра имени Ленина работает Норильский городской музей. Озеро Долгое

Строительство профилактория «Валек» Событие: Бюст и площадь Летом 1960 года Норильск готовился встретить первый четвертьвековой юбилей НГМК (отсчет ведется от 23 июня 1935 года, когда Совет народных комиссаров выпустил постановление о строительстве комбината). Официальным местом празднования в те годы была Административная площадь в Старом городе, где располагалось управление Норильского комбината. И именно там в июле торжественно открыли бюст Авраамия Завенягина, сделанный из черного полированного камня. На тот момент в Норильске было только два памятника — Ленину и Калинину. Бюст Завенягина стал первым, посвященным человеку, внесшему особый вклад в становление Норильска. И для многих это стало чрезвычайно важным событием. Кстати, саму Административную площадь вскоре переименовали в площадь Завенягина.

Цифра: семь месяцев Норильские строители за три года научились быстрее возводить дома: если раньше на строительство многоквартирной пятиэтажки уходило десять месяцев, то теперь — меньше семи. А еще через несколько лет каркас панельной хрущевки научатся собирать за 12 дней! Такая спешка была вполне обоснованна: свыше 4500 норильских семей продолжали жить в балках и бараках, подлежащих сносу, более 2500 семей нуждались в срочном расширении жилплощади, 2200 семей и вовсе не имели жилья. Первый тепловоз на ст. Октябрьская

Точка на карте: Талнах А знаете ли вы, что в те годы в Норильске совершенно серьезно обсуждался проект строительства ГЭС на озере Пясино? Однако геологи вовремя подтвердили наличие месторождений в этом районе, и благодаря этому Талнах стал не просто географическим названием, а настоящим «местом силы»: вся последующая история Норильска так или иначе шла под «талнахской звездой». Опоздай исследователи, и сейчас на месте Талнаха плескались бы волны водохранилища. Витольд Непокойчицкий на Талнашке

Открытия года В 1960 году на Гвардейской площади, 2, открылась гостиница «Норильск». 5 августа — день рождения маленькой и тихой улицы Мира, на ней в этом же году было построено два первых жилых дома — два корпуса дома № 1. Еще в этом году переименовали улицу Мончегорскую: к 90–летию вождя революции ей присвоили имя Ленина.

Текст и фото из книги «Норильск. Город в едином ритме» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поворотный год в истории Норильска. Как бы ни набили оскомину слова о том, что Талнах дал Норильску второе рождение, но с ними не поспоришь. За годы войны комбинат «большой ложкой» вычерпал богатые руды Норильского месторождения, а дальше назрел вопрос о рентабельности существования дорогого производства и города на Крайнем Севере. Так что Талнахское месторождение нашли очень вовремя.Еще в 1959 году норильские геологи обнаружили крупные рудные проявления в районе Талнахских гор. Но официальное открытие Талнахского месторождения датируется именно 1960 годом. В июле геологи Нестеровский, Кузнецов и Кравцов нашли коренное обнажение интрузии у подножия горы Отдельной. 24 августа недалеко от этого места (выше буровую установку поднять не смогли) бурильщик Григорий Лимонов забурил скважину КЗ–21. 30 августа было вскрыто рудное тело. Спустя десять лет, в августе 1970 года, на месте исторической скважины была установлена модель буровой установки и бетонные плиты с надписью «Здесь начинался Талнах».30 апреля на центральной улице Норильска, которой оставалось всего год носить название проспекта Сталина, открылся первый в истории года широкоэкранный кинотеатр на 1200 человек. О том, что значил поход в кино для норильчан, вам могут рассказать несколько поколений горожан, для которых широкий экран стал настоящим окном в мир. Кстати, поначалу кинотеатр так и хотели назвать — «Мир». Но так как в 1960 году в стране широко праздновался 90–летний юбилей вождя революции, кинотеатру дали имя Ленина. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» — кто сказал эти замечательные слова? Вот то–то. Премьерным фильмом нижнего, широкоэкранного, зала стала лента «Кочубей» с Николаем Рыбниковым в главной роли. В верхнем зале с обычным экраном шел лидер проката 1960 года, трехсерийный фильм «Поднятая целина». В первый же год работы новый кинотеатр поставил абсолютный рекорд по посещаемости — его посетили 4 миллиона раз. То есть, по статистике, каждый житель Норильска, включая грудных младенцев, побывал в кино не меньше 30 раз. Сегодня в здании бывшего кинотеатра имени Ленина работает Норильский городской музей.Летом 1960 года Норильск готовился встретить первый четвертьвековой юбилей НГМК (отсчет ведется от 23 июня 1935 года, когда Совет народных комиссаров выпустил постановление о строительстве комбината). Официальным местом празднования в те годы была Административная площадь в Старом городе, где располагалось управление Норильского комбината. И именно там в июле торжественно открыли бюст Авраамия Завенягина, сделанный из черного полированного камня. На тот момент в Норильске было только два памятника — Ленину и Калинину. Бюст Завенягина стал первым, посвященным человеку, внесшему особый вклад в становление Норильска. И для многих это стало чрезвычайно важным событием. Кстати, саму Административную площадь вскоре переименовали в площадь Завенягина.Норильские строители за три года научились быстрее возводить дома: если раньше на строительство многоквартирной пятиэтажки уходило десять месяцев, то теперь — меньше семи. А еще через несколько лет каркас панельной хрущевки научатся собирать за 12 дней! Такая спешка была вполне обоснованна: свыше 4500 норильских семей продолжали жить в балках и бараках, подлежащих сносу, более 2500 семей нуждались в срочном расширении жилплощади, 2200 семей и вовсе не имели жилья.А знаете ли вы, что в те годы в Норильске совершенно серьезно обсуждался проект строительства ГЭС на озере Пясино? Однако геологи вовремя подтвердили наличие месторождений в этом районе, и благодаря этому Талнах стал не просто географическим названием, а настоящим «местом силы»: вся последующая история Норильска так или иначе шла под «талнахской звездой». Опоздай исследователи, и сейчас на месте Талнаха плескались бы волны водохранилища.В 1960 году на Гвардейской площади, 2, открылась гостиница «Норильск». 5 августа — день рождения маленькой и тихой улицы Мира, на ней в этом же году было построено два первых жилых дома — два корпуса дома № 1. Еще в этом году переименовали улицу Мончегорскую: к 90–летию вождя революции ей присвоили имя Ленина.

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