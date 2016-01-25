«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за первый квартал 2018 года.
Первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко
прокомментировал достигнутые результаты:
— Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году первый квартал нынешнего года компания завершила ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В итоге производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8–22% относительно аналогичного периода прошлого года.
Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским сырьем компании. В апреле Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пусконаладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Неполадки планируется устранить во втором квартале. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне.Никель
Общий объем производства никеля в первом квартале 2018 года составил 54 тыс. тонн, что было практически на уровне первого квартала 2017 года (+1% год–к–году). Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Рост производства связан с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta.Медь
Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% — до 112 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 22% — до 112 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».Металлы платиновой группы
Палладий и платина в первом квартале 2018 года производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кварталом 2017 года и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%) соответственно. Рост производства обусловлен более низкой базой первого квартала 2017 года в связи с формированием транспортного незавершенного производства в тот период. При этом производство палладия и платины из собственного сырья компании выросло на 12% и 17% соответственно. Производство металлов платиновой группы из сырья третьих лиц в первом квартале 2018 года было прекращено из–за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel Harjavalta.Фото Владимира МакушкинаУдачный годВладимир Путин отметил благодарственным письмом вклад «Норникеля» в проведение Года экологии.
Благодарственное письмо президента РФ адресовано коллективу «Норникеля». «Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации», — говорится в нем.
Годом экологии в России стал 2017 год. Он стартовал с открытия в январе при активной поддержке «Норникеля» визит–центра заповедника «Пасвик», расположенного на границе России, Норвегии и Финляндии. В течение года «Норникель» провел ряд мероприятий экологической направленности в регионах, где расположены активы компании. Тысячи работников «Норникеля» стали участниками экомарафона «ПонесЛось». В октябре в Красноярске прошла VI экологическая конференция «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», организованная совместно с Сибирским федеральным университетом и Научно– исследовательским институтом проблем экологии. Это шестая экологическая конференция, организованная компанией.
|Крупнейшая экологическая инициатива компании — «Серный проект»
В перечень основных мероприятий по проведению Года экологии, утвержденный Распоряжением правительства от 2 июня 2016 года, были включены три проекта «Норникеля». Среди них крупнейшая экологическая инициатива компании — «Серный проект». Его задача — кардинальное снижение выбросов диоксида серы в атмосферу в Норильском промышленном районе. Официальный старт ему был дан 3 июля 2017 года в присутствии министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и специального представителя президента РФ Сергея Иванова. Они приняли участие в церемонии открытия презентационного зала «Серного проекта», где ознакомились с используемыми техническими и технологическими решениями.
Второй проект из списка основных мероприятий Года экологии — ввод в эксплуатацию установки по производству сульфит–бисульфитного раствора. Его цель — обеспечение сульфит–бисульфитным реагентом обогатительного передела Заполярного филиала в связи закрытием в 2016 году никелевого завода. Установка была введена в эксплуатацию, экологический эффект от ее запуска — сокращение выбросов диоксида серы предприятиями компании на 11 590 тонн в год.
Третьим мероприятием, реализованным компанией, стала реконструкция системы удаления отходящих газов для улучшения условий рассеивания диоксида серы в Норильском промышленном районе.Лидеры цифровой эпохиВ Москве состоялась церемония награждения лауреатов XVI национальной ежегодной премии «IT–Лидер» — 2018. В ней приняли участие компании и топ–менеджеры, реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере информационных технологий.
«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была вручена директору департамента информационных технологий «Норникеля» Юрию Шеховцову
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Установленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым работником по персональному телефону. В состав комплекса также входит автоматизированная система «Антинаезд», предназначенная для оповещения водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники.
Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях.
– Автоматизация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса, — отметил председатель экспертного совета «IT–Лидер» Сергей Македонский
, — и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению. www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда