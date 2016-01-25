[Индекс номера 65 (04.05.2018)]



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Производственный рост

«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за первый квартал 2018 года.



Первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко прокомментировал достигнутые результаты: — Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году первый квартал нынешнего года компания завершила ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В итоге производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8–22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским сырьем компании. В апреле Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пусконаладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Неполадки планируется устранить во втором квартале. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне.

Никель Общий объем производства никеля в первом квартале 2018 года составил 54 тыс. тонн, что было практически на уровне первого квартала 2017 года (+1% год–к–году). Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Рост производства связан с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta.

Медь Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% — до 112 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 22% — до 112 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».

Металлы платиновой группы Палладий и платина в первом квартале 2018 года производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кварталом 2017 года и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%) соответственно. Рост производства обусловлен более низкой базой первого квартала 2017 года в связи с формированием транспортного незавершенного производства в тот период. При этом производство палладия и платины из собственного сырья компании выросло на 12% и 17% соответственно. Производство металлов платиновой группы из сырья третьих лиц в первом квартале 2018 года было прекращено из–за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel Harjavalta.

Фото Владимира Макушкина

Удачный год Владимир Путин отметил благодарственным письмом вклад «Норникеля» в проведение Года экологии.

Благодарственное письмо президента РФ адресовано коллективу «Норникеля». «Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации», — говорится в нем. Годом экологии в России стал 2017 год. Он стартовал с открытия в январе при активной поддержке «Норникеля» визит–центра заповедника «Пасвик», расположенного на границе России, Норвегии и Финляндии. В течение года «Норникель» провел ряд мероприятий экологической направленности в регионах, где расположены активы компании. Тысячи работников «Норникеля» стали участниками экомарафона «ПонесЛось». В октябре в Красноярске прошла VI экологическая конференция «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», организованная совместно с Сибирским федеральным университетом и Научно– исследовательским институтом проблем экологии. Это шестая экологическая конференция, организованная компанией. Крупнейшая экологическая инициатива компании — «Серный проект» В перечень основных мероприятий по проведению Года экологии, утвержденный Распоряжением правительства от 2 июня 2016 года, были включены три проекта «Норникеля». Среди них крупнейшая экологическая инициатива компании — «Серный проект». Его задача — кардинальное снижение выбросов диоксида серы в атмосферу в Норильском промышленном районе. Официальный старт ему был дан 3 июля 2017 года в присутствии министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и специального представителя президента РФ Сергея Иванова. Они приняли участие в церемонии открытия презентационного зала «Серного проекта», где ознакомились с используемыми техническими и технологическими решениями. Второй проект из списка основных мероприятий Года экологии — ввод в эксплуатацию установки по производству сульфит–бисульфитного раствора. Его цель — обеспечение сульфит–бисульфитным реагентом обогатительного передела Заполярного филиала в связи закрытием в 2016 году никелевого завода. Установка была введена в эксплуатацию, экологический эффект от ее запуска — сокращение выбросов диоксида серы предприятиями компании на 11 590 тонн в год. Третьим мероприятием, реализованным компанией, стала реконструкция системы удаления отходящих газов для улучшения условий рассеивания диоксида серы в Норильском промышленном районе.

Лидеры цифровой эпохи В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XVI национальной ежегодной премии «IT–Лидер» — 2018. В ней приняли участие компании и топ–менеджеры, реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере информационных технологий.

«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была вручена директору департамента информационных технологий «Норникеля» Юрию Шеховцову. Установленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым работником по персональному телефону. В состав комплекса также входит автоматизированная система «Антинаезд», предназначенная для оповещения водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники. Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях. – Автоматизация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса, — отметил председатель экспертного совета «IT–Лидер» Сергей Македонский, — и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда прокомментировал достигнутые результаты:— Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году первый квартал нынешнего года компания завершила ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В итоге производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8–22% относительно аналогичного периода прошлого года.Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским сырьем компании. В апреле Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пусконаладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Неполадки планируется устранить во втором квартале. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне.Общий объем производства никеля в первом квартале 2018 года составил 54 тыс. тонн, что было практически на уровне первого квартала 2017 года (+1% год–к–году). Объем производства никеля из собственного сырья составил 53 тыс. тонн, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Рост производства связан с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала в связи с реконфигурацией производства и перераспределением выпуска товарного никеля на Кольскую ГМК и Norilsk Nickel Harjavalta.Общий объем производства меди в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% — до 112 тыс. тонн. Производство меди из собственного сырья увеличилось на 22% — до 112 тыс. тонн, главным образом за счет увеличения переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».Палладий и платина в первом квартале 2018 года производились только из российского сырья, их объемы выросли по сравнению с 1 кварталом 2017 года и составили 583 тыс. унций (+6%) и 138 тыс. унций (+6%) соответственно. Рост производства обусловлен более низкой базой первого квартала 2017 года в связи с формированием транспортного незавершенного производства в тот период. При этом производство палладия и платины из собственного сырья компании выросло на 12% и 17% соответственно. Производство металлов платиновой группы из сырья третьих лиц в первом квартале 2018 года было прекращено из–за практической приостановки переработки такого сырья на заводе Norilsk Nickel Harjavalta.Благодарственное письмо президента РФ адресовано коллективу «Норникеля». «Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации», — говорится в нем.Годом экологии в России стал 2017 год. Он стартовал с открытия в январе при активной поддержке «Норникеля» визит–центра заповедника «Пасвик», расположенного на границе России, Норвегии и Финляндии. В течение года «Норникель» провел ряд мероприятий экологической направленности в регионах, где расположены активы компании. Тысячи работников «Норникеля» стали участниками экомарафона «ПонесЛось». В октябре в Красноярске прошла VI экологическая конференция «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», организованная совместно с Сибирским федеральным университетом и Научно– исследовательским институтом проблем экологии. Это шестая экологическая конференция, организованная компанией.В перечень основных мероприятий по проведению Года экологии, утвержденный Распоряжением правительства от 2 июня 2016 года, были включены три проекта «Норникеля». Среди них крупнейшая экологическая инициатива компании — «Серный проект». Его задача — кардинальное снижение выбросов диоксида серы в атмосферу в Норильском промышленном районе. Официальный старт ему был дан 3 июля 2017 года в присутствии министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и специального представителя президента РФ Сергея Иванова. Они приняли участие в церемонии открытия презентационного зала «Серного проекта», где ознакомились с используемыми техническими и технологическими решениями.Второй проект из списка основных мероприятий Года экологии — ввод в эксплуатацию установки по производству сульфит–бисульфитного раствора. Его цель — обеспечение сульфит–бисульфитным реагентом обогатительного передела Заполярного филиала в связи закрытием в 2016 году никелевого завода. Установка была введена в эксплуатацию, экологический эффект от ее запуска — сокращение выбросов диоксида серы предприятиями компании на 11 590 тонн в год.Третьим мероприятием, реализованным компанией, стала реконструкция системы удаления отходящих газов для улучшения условий рассеивания диоксида серы в Норильском промышленном районе.«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была врученаУстановленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым работником по персональному телефону. В состав комплекса также входит автоматизированная система «Антинаезд», предназначенная для оповещения водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники.Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях.– Автоматизация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса, — отметил, — и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению.

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