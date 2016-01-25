[Индекс номера 65 (04.05.2018)]



Фестивали

Пир на весь мир

В Норильске с 27 по 29 апреля проходил первый этап гастрономического фестиваля «Север». Отдельной его площадкой, на которой — к величайшему удивлению посетителей — именитые повара предлагали отведать эксклюзивные блюда, стала столовая медного завода.



Гастрономическое таинство Это был обычный рабочий день, поэтому никто из тех, кто пришел в столовую на обед, не ожидал увидеть самое настоящее ресторанного меню. Шеф–повар московского ресторана скандинавской кухни MOS Юрий Агузаров вместе с помощником Константином Матвеевым и поварами столовой приготовили для металлургов три вида блюд из традиционных для российского Севера продуктов: муксуна, северного оленя и белой куропатки. Кулинары предложили желающим 300 порций северных деликатесов. — Сегодня мы с Константином открыли для себя новое направление — используем только местные продукты, — заметил в кратком интервью Юрий Агузаров. — Мы покажем, как их можно приготовить по–новому. У каждого повара есть свои фишки, для меня самое главное — это подготовка ингредиентов. Я примерно знал, с какими продуктами нам придется работать, но все равно пришлось ориентироваться на месте. На стадии подготовки я пробовал пять или шесть различных способов приготовления продуктов. Я уверен, что другие повара тоже приехали в Норильск не с пустыми руками. Вам оленину или куропатку? К слову, по всей вероятности, полученный опыт для московских гостей останется уникальным: в своем ресторане они приготовить такие блюда не смогут — в столице достать северные деликатесы попросту невозможно. Лариса Зелькова, старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля», прибыла на медный завод прямо с самолета. — Я считаю, что культура еды, гастрономия — это новый современный язык: разные города и страны имеют возможность через кулинарию рассказать о себе, о своей культуре, традициях. Мне кажется, что Северу есть чем поделиться, и сегодняшний эксперимент — это уникальная попытка привлечь внимание известных поваров к нашей кухне. Пока это только начало, но, надеюсь, удачное, — подчеркнула Лариса Зелькова. — У Агентства развития Норильска, которое выступает организатором фестиваля при поддержке «Норникеля», есть амбициозная и важная задача — добавить городу те краски и вкусы в разных областях жизни, которых ему сегодня не хватает, для того чтобы жизнь в Норильске стала еще более интересной и содержательной. И мне кажется, что кулинария, недорогая, но современная — это один из таких способов. Мастера за работой Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина в свою очередь отметила: — Наше агентство создано для того, чтобы повышать качество жизни горожан, сделать так, чтобы норильчане не чувствовали себя оторванными от большого мира. И когда мы видим, что к нам приехали такие большие мастера, каких и в столице можно по пальцам пересчитать, это, конечно же, добавляет нам гордости за свой город, дает ощущение радости. Мне кажется, что это важное событие, надеюсь, оно получит эффектное продолжение. А продолжится фестиваль уже через несколько месяцев. Если сейчас большинство мастер–классов и лекций ориентировано на профессионалов, то следующий фестиваль, проведение которого запланировано на 7 июля — за неделю до юбилейного Дня города, превратится в массовый уличный праздник на «Заполярнике». Это будет street–food и street–fest, когда горожане не только смогут попробовать здоровую пищу, но и весело провести время с семьей, потому что параллельно на фестивале будет работать несколько интерактивных площадок на любой вкус. Попробуем... А на сей раз повара двух столиц — Москвы и Санкт–Петербурга — делились секретами с коллегами из Заполярья. Шеф–повар московского ресторана Selfie Анатолий Казаков и шеф–повар ресторана «Северяне» Георгий Троян побеседовали с местными рестораторами и шефами на тему «Феномен влияния. Как шеф–повара влияют на развитие сельского хозяйства и производства в России». Об основах фуд–фотографии рассказала Дарья Боронина, которая четыре года занимается профессиональной фотосъемкой еды для меню и журналов, пишет обзоры ресторанной индустрии и является фуд–редактором журнала Big Baby Boom. Дарья рассказала о том, как можно получить по– настоящему аппетитные снимки, и о том, какую роль играют в этом свет, фон и текстуры. Анатолий Казаков создавал свои гастрономические шедевры в «Гриль–ферме», а Георгий Троян творил в ресторане Sanremo. Шефы культовых петербургских ресторанов Duo Asiа и Duo Gastrobar Антон Феоктистов и Иван Фролухин на один день возглавили кухонный персонал ресторана «Бирхаус». Гости не только приготовили более двух десятков незаурядных блюд из традиционных северных деликатесов, но и оставили норильским коллегам технологические карты. Посетители кафе и ресторанов смогут оценить новинки уже этой весной. Участник гастрономического фестиваля Алексей Зимин, кулинарный путешественник, ресторанный критик, главный редактор издания «Афиша. Еда», выступил с лекцией на передаче «Обогатительная фабрика». Речь шла о еде за полярным кругом как о способе выжить, получать удовольствие и привлекать туристов, которым интересны гастрономические приключения. Для приготовления всех блюд гастрономического фестиваля продукты поставляли мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и рыбокомбинат «Таймыр». Мастера высоко оценили качество северной рыбы (сига, муксуна, корюшки) и дичи (заяц, оленина, куропатка), подчеркнув, что по своим характеристикам они достойны исключительной похвалы.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это был обычный рабочий день, поэтому никто из тех, кто пришел в столовую на обед, не ожидал увидеть самое настоящее ресторанного меню. Шеф–повар московского ресторана скандинавской кухни MOSвместе с помощникоми поварами столовой приготовили для металлургов три вида блюд из традиционных для российского Севера продуктов: муксуна, северного оленя и белой куропатки. Кулинары предложили желающим 300 порций северных деликатесов.— Сегодня мы с Константином открыли для себя новое направление — используем только местные продукты, — заметил в кратком интервью Юрий Агузаров. — Мы покажем, как их можно приготовить по–новому. У каждого повара есть свои фишки, для меня самое главное — это подготовка ингредиентов. Я примерно знал, с какими продуктами нам придется работать, но все равно пришлось ориентироваться на месте. На стадии подготовки я пробовал пять или шесть различных способов приготовления продуктов. Я уверен, что другие повара тоже приехали в Норильск не с пустыми руками.К слову, по всей вероятности, полученный опыт для московских гостей останется уникальным: в своем ресторане они приготовить такие блюда не смогут — в столице достать северные деликатесы попросту невозможно., прибыла на медный завод прямо с самолета.— Я считаю, что культура еды, гастрономия — это новый современный язык: разные города и страны имеют возможность через кулинарию рассказать о себе, о своей культуре, традициях. Мне кажется, что Северу есть чем поделиться, и сегодняшний эксперимент — это уникальная попытка привлечь внимание известных поваров к нашей кухне. Пока это только начало, но, надеюсь, удачное, — подчеркнула Лариса Зелькова. — У Агентства развития Норильска, которое выступает организатором фестиваля при поддержке «Норникеля», есть амбициозная и важная задача — добавить городу те краски и вкусы в разных областях жизни, которых ему сегодня не хватает, для того чтобы жизнь в Норильске стала еще более интересной и содержательной. И мне кажется, что кулинария, недорогая, но современная — это один из таких способов.в свою очередь отметила:— Наше агентство создано для того, чтобы повышать качество жизни горожан, сделать так, чтобы норильчане не чувствовали себя оторванными от большого мира.И когда мы видим, что к нам приехали такие большие мастера, каких и в столице можно по пальцам пересчитать, это, конечно же, добавляет нам гордости за свой город, дает ощущение радости. Мне кажется, что это важное событие, надеюсь, оно получит эффектное продолжение.А продолжится фестиваль уже через несколько месяцев. Если сейчас большинство мастер–классов и лекций ориентировано на профессионалов, то следующий фестиваль, проведение которого запланировано на 7 июля — за неделю до юбилейного Дня города, превратится в массовый уличный праздник на «Заполярнике». Это будет street–food и street–fest, когда горожане не только смогут попробовать здоровую пищу, но и весело провести время с семьей, потому что параллельно на фестивале будет работать несколько интерактивных площадок на любой вкус.А на сей раз повара двух столиц — Москвы и Санкт–Петербурга — делились секретами с коллегами из Заполярья. Шеф–повар московского ресторана Selfieи шеф–повар ресторана «Северяне»побеседовали с местными рестораторами и шефами на тему «Феномен влияния. Как шеф–повара влияют на развитие сельского хозяйства и производства в России». Об основах фуд–фотографии рассказала, которая четыре года занимается профессиональной фотосъемкой еды для меню и журналов, пишет обзоры ресторанной индустрии и является фуд–редактором журнала Big Baby Boom.Дарья рассказала о том, как можно получить по– настоящему аппетитные снимки, и о том, какую роль играют в этом свет, фон и текстуры. Анатолий Казаков создавал свои гастрономические шедевры в «Гриль–ферме», а Георгий Троян творил в ресторане Sanremo. Шефы культовых петербургских ресторанов Duo Asiа и Duo Gastrobarна один день возглавили кухонный персонал ресторана «Бирхаус». Гости не только приготовили более двух десятков незаурядных блюд из традиционных северных деликатесов, но и оставили норильским коллегам технологические карты. Посетители кафе и ресторанов смогут оценить новинки уже этой весной.Участник гастрономического фестиваля, кулинарный путешественник, ресторанный критик, главный редактор издания «Афиша. Еда», выступил с лекцией на передаче «Обогатительная фабрика». Речь шла о еде за полярным кругом как о способе выжить, получать удовольствие и привлекать туристов, которым интересны гастрономические приключения.Для приготовления всех блюд гастрономического фестиваля продукты поставляли мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и рыбокомбинат «Таймыр». Мастера высоко оценили качество северной рыбы (сига, муксуна, корюшки) и дичи (заяц, оленина, куропатка), подчеркнув, что по своим характеристикам они достойны исключительной похвалы.

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