В Норильске с 27 по 29 апреля проходил первый этап гастрономического фестиваля «Север». Отдельной его площадкой, на которой — к величайшему удивлению посетителей — именитые повара предлагали отведать эксклюзивные блюда, стала столовая медного завода.
|Гастрономическое таинство
Это был обычный рабочий день, поэтому никто из тех, кто пришел в столовую на обед, не ожидал увидеть самое настоящее ресторанного меню. Шеф–повар московского ресторана скандинавской кухни MOS Юрий Агузаров
вместе с помощником Константином Матвеевым
и поварами столовой приготовили для металлургов три вида блюд из традиционных для российского Севера продуктов: муксуна, северного оленя и белой куропатки. Кулинары предложили желающим 300 порций северных деликатесов.
— Сегодня мы с Константином открыли для себя новое направление — используем только местные продукты, — заметил в кратком интервью Юрий Агузаров. — Мы покажем, как их можно приготовить по–новому. У каждого повара есть свои фишки, для меня самое главное — это подготовка ингредиентов. Я примерно знал, с какими продуктами нам придется работать, но все равно пришлось ориентироваться на месте. На стадии подготовки я пробовал пять или шесть различных способов приготовления продуктов. Я уверен, что другие повара тоже приехали в Норильск не с пустыми руками.
|Вам оленину или куропатку?
К слову, по всей вероятности, полученный опыт для московских гостей останется уникальным: в своем ресторане они приготовить такие блюда не смогут — в столице достать северные деликатесы попросту невозможно.Лариса Зелькова, старший вице-президент – руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля»
, прибыла на медный завод прямо с самолета.
— Я считаю, что культура еды, гастрономия — это новый современный язык: разные города и страны имеют возможность через кулинарию рассказать о себе, о своей культуре, традициях. Мне кажется, что Северу есть чем поделиться, и сегодняшний эксперимент — это уникальная попытка привлечь внимание известных поваров к нашей кухне. Пока это только начало, но, надеюсь, удачное, — подчеркнула Лариса Зелькова. — У Агентства развития Норильска, которое выступает организатором фестиваля при поддержке «Норникеля», есть амбициозная и важная задача — добавить городу те краски и вкусы в разных областях жизни, которых ему сегодня не хватает, для того чтобы жизнь в Норильске стала еще более интересной и содержательной. И мне кажется, что кулинария, недорогая, но современная — это один из таких способов.
Директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина
|Мастера за работой
в свою очередь отметила:
— Наше агентство создано для того, чтобы повышать качество жизни горожан, сделать так, чтобы норильчане не чувствовали себя оторванными от большого мира.
И когда мы видим, что к нам приехали такие большие мастера, каких и в столице можно по пальцам пересчитать, это, конечно же, добавляет нам гордости за свой город, дает ощущение радости. Мне кажется, что это важное событие, надеюсь, оно получит эффектное продолжение.
А продолжится фестиваль уже через несколько месяцев. Если сейчас большинство мастер–классов и лекций ориентировано на профессионалов, то следующий фестиваль, проведение которого запланировано на 7 июля — за неделю до юбилейного Дня города, превратится в массовый уличный праздник на «Заполярнике». Это будет street–food и street–fest, когда горожане не только смогут попробовать здоровую пищу, но и весело провести время с семьей, потому что параллельно на фестивале будет работать несколько интерактивных площадок на любой вкус.
|Попробуем...
А на сей раз повара двух столиц — Москвы и Санкт–Петербурга — делились секретами с коллегами из Заполярья. Шеф–повар московского ресторана Selfie Анатолий Казаков
и шеф–повар ресторана «Северяне» Георгий Троян
побеседовали с местными рестораторами и шефами на тему «Феномен влияния. Как шеф–повара влияют на развитие сельского хозяйства и производства в России». Об основах фуд–фотографии рассказала Дарья Боронина
, которая четыре года занимается профессиональной фотосъемкой еды для меню и журналов, пишет обзоры ресторанной индустрии и является фуд–редактором журнала Big Baby Boom.
Дарья рассказала о том, как можно получить по– настоящему аппетитные снимки, и о том, какую роль играют в этом свет, фон и текстуры. Анатолий Казаков создавал свои гастрономические шедевры в «Гриль–ферме», а Георгий Троян творил в ресторане Sanremo. Шефы культовых петербургских ресторанов Duo Asiа и Duo Gastrobar Антон Феоктистов
и Иван Фролухин
на один день возглавили кухонный персонал ресторана «Бирхаус». Гости не только приготовили более двух десятков незаурядных блюд из традиционных северных деликатесов, но и оставили норильским коллегам технологические карты. Посетители кафе и ресторанов смогут оценить новинки уже этой весной.
Участник гастрономического фестиваля Алексей Зимин
, кулинарный путешественник, ресторанный критик, главный редактор издания «Афиша. Еда», выступил с лекцией на передаче «Обогатительная фабрика». Речь шла о еде за полярным кругом как о способе выжить, получать удовольствие и привлекать туристов, которым интересны гастрономические приключения.
Для приготовления всех блюд гастрономического фестиваля продукты поставляли мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и рыбокомбинат «Таймыр». Мастера высоко оценили качество северной рыбы (сига, муксуна, корюшки) и дичи (заяц, оленина, куропатка), подчеркнув, что по своим характеристикам они достойны исключительной похвалы.Марина АндриюкФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда