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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 66 (08.05.2018)]

На боевом посту

Вчера на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы.

На площади перед Вечным огнем собрались бойцы Норильского гарнизона, сотрудники ОИК–30 и пожарной охраны, представители казачества, школьники, а также специалисты городской администрации. Все они, четко следуя поминутно расписанному сценарию, отрабатывали прохождение по площади, многоголосое троекратное «Ура!», вынос знамен, возложение венков к Вечному огню и смену Почетного караула. 9 Мая ошибок быть не должно, нужно учесть малейшие нюансы, чтобы не возникало лишних пауз и накладок. В День Победы каждый участник парада должен себя почувствовать частью единого целого: великой страны и великого народа, чьи предки ценой невероятных усилий завоевали долгожданную и жизненно необходимую Победу.
Военные и казаки сосредоточены и сдержанны, а вот школьники с трудом сдерживают свое волнение. Почетное право занять Пост № 1 получили победители зонального этапа военно–спортивной игры «Патриот». В этом году этой чести удостоились учащиеся школы № 14.
17 школьников под руководством наставников СДЮТиЭ репетировали каждый жест, шаг и поворот. Первая пара ребят заступит в Почетный караул 9 Мая в 9.30. Данила Андреев и Дарья Башкова, учащиеся 8«В» и 8«Б» классов школы № 14, — одни из тех, кому выпала столь важная миссия.
— Очень волнительно, — говорит Данила, — и очень ответственно. Несмотря на то что мы тренируемся почти месяц, волнение не проходит. Очень уж ответственная на нас возложена задача. Стоять в Почетном карауле приходится практически неподвижно, и бывают моменты, когда, как назло, хочется почесаться. Приходится сдерживаться, сосредотачиваться на самом событии, помнить, что оно значит не только для меня и моей семьи, но и для всего нашего народа и нашей страны.
— Страшно сбиться с ритма, — делится своими впечатлениями Дарья. — И вроде бы отработано все до автоматизма, но вероятность ошибки все же есть. Сегодня на репетиции я поскользнулась на корке льда, а это недопустимая оплошность. Когда стоишь в карауле, ты совсем иначе воспринимаешь Пост № 1 и происходящее вокруг, чем когда просто наблюдаешь за сменой караула. Это совсем другие ощущения, другие эмоции. Мурашки по коже. С нетерпением жду Дня Победы, того момента, когда я заступлю в Почетный караул на глазах у ветеранов и массы горожан. Для меня
9 Мая — это, кроме всего прочего, еще и дань памяти моим родственникам, участвовавшим в войне и ставших частью Великой Победы.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
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Статьи текущего номера:
 
Вчера на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Перспективы 
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В городе N 
Молодым норильским семьям вручили сертификаты на покупку жилья в пределах Красноярского края.

Обыкновенные герои 
Сегодня в Большом Норильске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Из них трое — участники ВОВ: Виктор Греков, Василий Пашинов и Дмитрий Конопля. Всем им — за девяносто... Накануне Дня Победы «Заполярка» встретилась с каждым из героев, чтобы поздравить с праздником и спросить: «Как живется–можется, родные?».

Парк культуры 
Накануне Дня Победы перед норильчанами выступил Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина.

Газета для детей, а так же их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра мы вместе отметим святой для нашей страны праздник — День Победы. Многие из вас пройдут с родными и друзьями в строю «Бессмертного полка». Я знаю, что норильские ребята со всей душой готовились к этому великому дню. Я с радостью побывала на многих праздничных встречах, которые проходили в канун 9 Мая. И мне очень хочется, чтобы наши читатели — норильчане всех поколений — прикоснулись к этим событиям, которые, без сомнения, делают всех нас благороднее и добрее. Спасибо за деятельную, творческую и благодарную память о героях Великой Отечественной войны. С наступающим праздником! И пусть будет мир! Ваша Заполярочка

Новости:
 8 мая 2018 
14:13 В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE».
13:48 Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42 Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи Юрченко и чемпионат Норильска по спортивной акробатике, посвященный 65-летию города.
13:41 Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37 В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
13:18 Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21 Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора.
12:07 9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56 Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра.
11:09 В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
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