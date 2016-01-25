[Индекс номера 66 (08.05.2018)]



Перспективы

Добуриться до истины

В Норильске приступили к обследованию несущей способности брошенного недостроя на ул. 50 лет Октября — домов 2б и 2в.



Эти два здания — трехподъездное и одноподъездное — начали строить еще в 1993 году. В 1996–м было принято решение о заморозке строительства. Дома стоят на самом берегу озера Долгое и находятся на территории, которая попадает в третью очередь благоустройства набережной. На этапе обсуждения проекта благоустройства приозерного парка было принято совместное с «Норникелем» решение определить дальнейшую судьбу этих зданий — либо снести их, либо достроить. Сейчас дома переданы на баланс города, но обследование ведется на средства градообразующего предприятия. — Сейчас мы приступили к непосредственному исследованию и взятию проб грунта на этом участке. Подрядная организация — ООО «Новоспасский мост» из Москвы. На данный момент уже установлены четыре бурильные машины, по одной на каждый подъезд обоих домов. До конца мая будут выполнены работы по бурению девяти 30–метровых скважин — трех на одноподъездном и шести на трехподъездном доме. Подрядчики уже забурили скважины на глубину 22 метра, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. По словам руководителя УКРиС, это первый шаг к завершению строительства зданий. — Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, — о таких показателях, как влагонасыщенность и несущая способность. Если возникнут проблемы, мы примем меры, которые позволят проморозить, усилить грунт, — отметил Дмитрий Самородов. Стоит отметить, что в начале буровых работ подрядчик на глубине трех–четырех метров наткнулся на железобетонную подушку. Происхождение ее пока не понятно. Есть версия, что при строительстве рабочие просто слили лишний бетон, а, возможно, это вспомогательный фундамент, оставшийся от старой железной дороги. Из научного интереса сотрудники УКРиС постараются найти документы и выяснить, откуда взялась эта бетонная прослойка. Неожиданное препятствие на несколько дней затруднило бурение (рабочие даже сломали станок), но сейчас оно пройдено и работы близятся к завершению. В рамках заключенного контракта подрядчику предстоит также выполнить работы по обмерам здания — каждого помещения, коридора, лестничного марша, будет проверено состояние внутренней арматуры, железобетонных конструкций, несущей способности самого бетона. — Все это позволит нам к концу июня получить от подрядной организации полный отчет о возможности восстановления домов. Если исследование покажет, что здания находятся в удовлетворительном состоянии, мы приступим к разработке проектно–сметной документации и подготовке к прохождению госэкспертизы в крае, — подчеркнул начальник УКРиС. Исследовательские работы, которые оплачивает «Норникель», обойдутся в 7 миллионов рублей. Источники финансирования для завершения строительства зданий пока не определены.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эти два здания — трехподъездное и одноподъездное — начали строить еще в 1993 году. В 1996–м было принято решение о заморозке строительства. Дома стоят на самом берегу озера Долгое и находятся на территории, которая попадает в третью очередь благоустройства набережной. На этапе обсуждения проекта благоустройства приозерного парка было принято совместное с «Норникелем» решение определить дальнейшую судьбу этих зданий — либо снести их, либо достроить. Сейчас дома переданы на баланс города, но обследование ведется на средства градообразующего предприятия.— Сейчас мы приступили к непосредственному исследованию и взятию проб грунта на этом участке. Подрядная организация — ООО «Новоспасский мост» из Москвы. На данный момент уже установлены четыре бурильные машины, по одной на каждый подъезд обоих домов. До конца мая будут выполнены работы по бурению девяти 30–метровых скважин — трех на одноподъездном и шести на трехподъездном доме. Подрядчики уже забурили скважины на глубину 22 метра, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. По словам руководителя УКРиС, это первый шаг к завершению строительства зданий.— Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, — о таких показателях, как влагонасыщенность и несущая способность. Если возникнут проблемы, мы примем меры, которые позволят проморозить, усилить грунт, — отметил Дмитрий Самородов.В рамках заключенного контракта подрядчику предстоит также выполнить работы по обмерам здания — каждого помещения, коридора, лестничного марша, будет проверено состояние внутренней арматуры, железобетонных конструкций, несущей способности самого бетона.— Все это позволит нам к концу июня получить от подрядной организации полный отчет о возможности восстановления домов. Если исследование покажет, что здания находятся в удовлетворительном состоянии, мы приступим к разработке проектно–сметной документации и подготовке к прохождению госэкспертизы в крае, — подчеркнул начальник УКРиС.Исследовательские работы, которые оплачивает «Норникель», обойдутся в 7 миллионов рублей. Источники финансирования для завершения строительства зданий пока не определены.

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