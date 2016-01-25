Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 66 (08.05.2018)]

 Перспективы 
Добуриться до истины

В Норильске приступили к обследованию несущей способности брошенного недостроя на ул. 50 лет Октября — домов 2б и 2в.

Эти два здания — трехподъездное и одноподъездное — начали строить еще в 1993 году. В 1996–м было принято решение о заморозке строительства. Дома стоят на самом берегу озера Долгое и находятся на территории, которая попадает в третью очередь благоустройства набережной. На этапе обсуждения проекта благоустройства приозерного парка было принято совместное с «Норникелем» решение определить дальнейшую судьбу этих зданий — либо снести их, либо достроить. Сейчас дома переданы на баланс города, но обследование ведется на средства градообразующего предприятия.
— Сейчас мы приступили к непосредственному исследованию и взятию проб грунта на этом участке. Подрядная организация — ООО «Новоспасский мост» из Москвы. На данный момент уже установлены четыре бурильные машины, по одной на каждый подъезд обоих домов. До конца мая будут выполнены работы по бурению девяти 30–метровых скважин — трех на одноподъездном и шести на трехподъездном доме. Подрядчики уже забурили скважины на глубину 22 метра, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. По словам руководителя УКРиС, это первый шаг к завершению строительства зданий.
— Обязательным условием для прохождения госэкспертизы является наличие заключения о качестве грунта, на котором стоят недостроенные дома, — о таких показателях, как влагонасыщенность и несущая способность. Если возникнут проблемы, мы примем меры, которые позволят проморозить, усилить грунт, — отметил Дмитрий Самородов.
Стоит отметить, что в начале буровых работ подрядчик на глубине трех–четырех метров наткнулся на железобетонную подушку. Происхождение ее пока не понятно. Есть версия, что при строительстве рабочие просто слили лишний бетон, а, возможно, это вспомогательный фундамент, оставшийся от старой железной дороги. Из научного интереса сотрудники УКРиС постараются найти документы и выяснить, откуда взялась эта бетонная прослойка. Неожиданное препятствие на несколько дней затруднило бурение (рабочие даже сломали станок), но сейчас оно пройдено и работы близятся к завершению.
В рамках заключенного контракта подрядчику предстоит также выполнить работы по обмерам здания — каждого помещения, коридора, лестничного марша, будет проверено состояние внутренней арматуры, железобетонных конструкций, несущей способности самого бетона.
— Все это позволит нам к концу июня получить от подрядной организации полный отчет о возможности восстановления домов. Если исследование покажет, что здания находятся в удовлетворительном состоянии, мы приступим к разработке проектно–сметной документации и подготовке к прохождению госэкспертизы в крае, — подчеркнул начальник УКРиС.
Исследовательские работы, которые оплачивает «Норникель», обойдутся в 7 миллионов рублей. Источники финансирования для завершения строительства зданий пока не определены.

Марина Андриюк
Фото Ирины Яринской
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Вчера на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Перспективы 
В Норильске приступили к обследованию несущей способности брошенного недостроя на ул. 50 лет Октября — домов 2б и 2в.

В городе N 
Молодым норильским семьям вручили сертификаты на покупку жилья в пределах Красноярского края.

Обыкновенные герои 
Сегодня в Большом Норильске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Из них трое — участники ВОВ: Виктор Греков, Василий Пашинов и Дмитрий Конопля. Всем им — за девяносто... Накануне Дня Победы «Заполярка» встретилась с каждым из героев, чтобы поздравить с праздником и спросить: «Как живется–можется, родные?».

Парк культуры 
Накануне Дня Победы перед норильчанами выступил Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина.

Газета для детей, а так же их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра мы вместе отметим святой для нашей страны праздник — День Победы. Многие из вас пройдут с родными и друзьями в строю «Бессмертного полка». Я знаю, что норильские ребята со всей душой готовились к этому великому дню. Я с радостью побывала на многих праздничных встречах, которые проходили в канун 9 Мая. И мне очень хочется, чтобы наши читатели — норильчане всех поколений — прикоснулись к этим событиям, которые, без сомнения, делают всех нас благороднее и добрее. Спасибо за деятельную, творческую и благодарную память о героях Великой Отечественной войны. С наступающим праздником! И пусть будет мир! Ваша Заполярочка

Новости:
 8 мая 2018 
14:13 В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE».
13:48 Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42 Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи Юрченко и чемпионат Норильска по спортивной акробатике, посвященный 65-летию города.
13:41 Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37 В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
13:18 Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21 Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора.
12:07 9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56 Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра.
11:09 В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх