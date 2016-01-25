Молодым норильским семьям вручили сертификаты на покупку жилья в пределах Красноярского края.
Свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение квартиры или строительство индивидуального жилья получили двадцать семей — участники программы «Обеспечение жильем молодых семей».
Размер социальной выплаты для этой категории граждан составляет не менее 35% от средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40% — для семей с детьми. Минимальная сумма выплаты составляет 362 тысячи рублей (для бездетной семьи), максимальная — 800 тысяч рублей. Обладателями сертификатов в этом году стали несколько многодетных семей, где воспитываются трое и более детей.
Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда:
— Как показывает практика, подавляющее большинство участников программы приобретают квартиры в Норильске. Лишь в двух случаях жилье было приобретено в Красноярске: одна семья купила квартиру, вторая — дом.
В этом году финансирование программы для норильчан составило 13 миллионов 140 тысяч рублей. Из них более 5,3 миллиона выделено из местного бюджета, более 7,7 миллиона рублей — средства краевого и федерального бюджетов.
Напомню: в Норильске программа реализуется с 2007 года. За 11 лет жилье с ее помощью приобрели 215 семей.
Стоит учесть, что социальная выплата может быть использована молодой семьей не только для покупки готового жилого помещения, но и для внесения первоначального взноса при получении жилищного кредита, оплаты цены договора строительного подряда или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке.
На вопрос, какие семьи могут стать участниками программы, Марина Покровская ответила:
— Это возможно, если возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Кроме того, семья обязательно должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь доходы, позволяющие получить кредит для оплаты жилья в части, превышающей размер сертификата. При этом средства материнского капитала также учитываются.Марина ХорошевскаяФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда