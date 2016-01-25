Сегодня в Большом Норильске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Из них трое — участники ВОВ: Виктор Греков, Василий Пашинов и Дмитрий Конопля. Всем им — за девяносто... Накануне Дня Победы «Заполярка» встретилась с каждым из героев, чтобы поздравить с праздником и спросить: «Как живется–можется, родные?».
И летели наземь самураи...Василий Григорьевич Пашинов
и его супруга Раиса Павловна Зайцева
обычно с большим удовольствием посещают все мероприятия, на которые их приглашают, а также с готовностью и с радостью встречают гостей. Фото, иллюстрирующие наш материал, сделаны во время встречи ветерана с учениками 43–й школы. Ну, а поводом для недавнего разговора с представителями городской власти и СМИ стал... ремонт, который сегодня делают в квартире Василия Григорьевича на улице Бауманской. Главным подарком на свое 90–летие наш герой считает поздравление с днем рождения от президента России, переданное ему главой Норильска в прошлом году.
|Василий Пашинов
Василий Пашинов родился в 1927 году в крестьянской семье. Задолго до войны семью раскулачили, отобрали хозяйство и отстроенный отцом дом. При этом отец отказался вступать в колхоз, за что его арестовали. Пятеро ребятишек Пашиновых стали считаться «детьми врага народа». «Мне и война не так тяжело далась, как раскулачивание. Как только пережили все — не знаю. В 1940 году отец умер в лагере, ему было всего 40 лет. Я окончил шесть классов, потом сделал справку, будто семь — чтобы выучиться на шофера», — рассказывает наш собеседник. В 1941–м Василий был совсем мальчишкой, а в 17 лет, когда на дворе стоял 1944 год, его направили на фронт.Василий Григорьевич Пашинов:
— Нас вообще готовили к службе под Москвой, в 33–м полку. Мы все ждали назначения, а нас все не забирали... Тут и война закончилась. Мы подумали, что сейчас нас распустят по домам, ан нет — полк передислоцировали, отправили на Восток. Так я попал на войну с Японией: сначала мы прошли Маньчжурию, Монголию, а там — самураи.
Помню, как мой ЗИС встретился с истребителем смертника: тот резко спикировал на нас, но промахнулся. И все же мою машину пару раз лихо перевернуло взрывной волной. Я был в кабине с командиром, нас практически не задело, а вот ребятам–зенитчикам, сидевшим в кузове, сильно досталось: кто руку повредил, кто ногу, трое погибли. У меня вот шрам под глазом остался...
|Раиса Зайцева знакомит журналистов с семейным архивом
Ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Японцы и сами целились на Байкал, но после разгрома немецкой армии не решились на этот шаг. Мне поручили охранять пленных японцев, строивших дорогу на Братск. Многих охранников самураи в плену побили, но и их самих тоже полегло немало...
Демобилизовался Василий Пашинов в 1949 году. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тетке Марусе в Дудинку. Приехал он на Север в 1950 году, устроился в Норильске в гараж. Работал водителем, крановщиком, механиком. Трудовой стаж ветерана — более 50 лет. Побывал наш герой и на Медвежке, на руднике открытых работ «Северный», потом строил причал высокой воды в Дудинке, где за своевременную сдачу объекта получил в качестве премии автомобиль «Москвич–412». Через несколько лет появилась у Пашинова и новенькая «шестерка», тоже наградная. Кстати, за руль Василий Григорьевич садится до сих пор — сейчас он водит «Ладу–Калину».
Сегодня ветеран не часто рассказывает о том, как воевал. Его жена и верный друг Раиса Зайцева шутливо говорит о его старом ранении: «Так и кажется, что он левым глазом смотрит, а правым — подмигивает!» Супруги вообще часто подшучивают — над собой, над трудностями. Оптимисты и жизнелюбы. Талнах считают «своим гнездышком», обожают свою избушку в тундре у реки и покидать Север ни в какую не собираются.
|Встреча с ветераном в школе № 43
— Не жили мы никогда особо хорошо. Ничего путного с детства своего голодного и холодного не видели, и потому для нас сегодня все — отлично, понимаете?! — говорят супруги. — Предложите нам обмен, все равно ни за что не уедем. Ну, здоровье иногда подводит: то ноги, то давление, то сердечко. Но мы стараемся держаться. Главное — дух и настрой. И жизнь любить. Остальное приладится!
Военные подвиги Василия Пашинова отмечены медалями Жукова и «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени.На Берлин!
|Виктор Греков
...В этом теплом доме нас встретила дочь ветерана Виктора Николаевича Грекова
. Она сама уже в летах, но без нее он как без рук. За чашкой чая Виктор Николаевич рассказывает нам о том, как попал на фронт, где воевал, откуда у него та или иная награда, с каким настроением он встает по утрам, как старается не обращать внимания на проблемы со здоровьем. Конечно, невозможно сдержать главный вопрос:
— На парад Победы–то поедем, миленький вы наш? На трибуне надо бы постоять, Виктор Николаевич, а? Вас должна молодежь увидеть, дети, да и вообще все... Вы очень нужны нам, мало у нас таких, как вы, осталось, поедем?
— Не знаю, там видно будет, — и это Греков не скромничает — тяжело уже.
Красивый седой мужчина опирается на сделанную тросточку. Под ладонью — оголовье в виде мордочки. Он заметил, что мы засмотрелись на его трость, с хитринкой прищурился:
— Я сам ее сделал. Из березы. Поехал на турбазу несколько лет назад, смотрю — сучок висит, как раз такой, как мне надо... Вот не расстаюсь с ней теперь.
...Виктору Николаевичу Грекову — 92 года. Родом он из деревни Пызино Смоленской области. На фронт бойца призвали в 1943 году, когда ему было всего 17, до этого он помогал матери, отстраивал землянку: родную деревню немцы захватили уже в сентябре 1941–го, а при отступлении враг сжег ее. Виктор попал на 1–й Украинский фронт, в 1998–й зенитно–артиллерийский полк. Участвовал в боях под Бориславом, освобождал Европу, брал Берлин.
Виктор Николаевич вспоминает: когда Красная Армия перешла в наступление, солдаты поднимались в атаку, зная, что мы победим, и потому чувства горечи не испытывали — легко было на сердце.Виктор Николаевич Греков:
— Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов — Перемышль, Барут, Цоссен, а там и до Берлина рукой подать. До победы оставалось несколько шагов, и все ребята это понимали. Но в ночь с 30 апреля на 1 мая, как только в Берлине все закончилось, нас вдруг срочно посадили на машины и отправили в Прагу. Пришлось еще там пострелять...
|Виктор Николаевич с женой Марией Петровной
В этих боях Грекова серьезно ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только
1 декабря 1945 года. А спустя три года, в 1948–м, приехал по оргнабору в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно– металлургическом комбинате. Здесь у него появилась семья, родились дети и внуки. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 35 лет.
Виктор Николаевич до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм и чем одна зенитка отличается от другой, а вот на вопрос, сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, отвечает своеобразно:
— Нам об этом не докладывали. Но горели и падали они отлично. А День Победы как сейчас помню! Наш связист первым узнал, что немцы подписали акт о капитуляции, так вот он прибежал и кричит: «Победа!». Такая пальба тут началась: кто из карабина, кто из автомата в воздух стрелял! А вечером по этому случаю пир был — ребята бочку чешского пива прикатили, мы даже местных угощали.
У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За отвагу», орден Отечественной войны второй степени, орден Жукова. Также ему присвоено почетное звание «Ветеран труда».Так устроена жизнь
|Дмитрий Конопля
Ветеран Великой Отечественной войны майор Дмитрий Иванович Конопля
тоже недавно отметил 90 лет. Кстати, 30 из них он служил в армии.
Дмитрий Иванович родился в Киевской области. Война началась, когда он учился в седьмом классе. Его отец в 1941–м ушел на фронт. Часть детства мальчишка провел в оккупированном Киеве. Ветеран вспоминает, как подросткам приходилось прятаться, чтобы их не увезли на работы в Германию. Позже дядя вывез семью Дмитрия — мать и троих исхудавших ребятишек — в деревню и таким образом спас.Дмитрий Иванович Конопля:
— В 14 лет я пошел работать. Ох, какая в то время кругом была нищета... В 1943–м Киев освободили. Помню, как немцы, отступая, сжигали хаты и села. Мы выкапывали землянки, какое–то время жили в них, строили новое жилье... В декабре 1944–го, когда мне было семнадцать, меня призвали в армию. Попал я в 14–ю Чебоксарскую дивизию. Однако повоевать мне так и не довелось: пока обучался военному делу, война закончилась. Я остался служить в Вооруженных силах на долгие годы как командир минометного расчета. Со временем освоил саперное подрывное дело, расчищал уже мирные поля и поселки.
Судьба бросала Дмитрия Коноплю на разные участки: в Ржев, Вышний Волочек, на границу с Польшей, в Абхазию, Ялту, Киргизию, Узбекистан. В 1950–х он возводил заставы на границе с Афганистаном, занимался строительством в Крыму, в 1960–х перешел в Сибирский военный округ, а после службы на Алтае и в особо любимом им Новосибирске в 1975–м его перевели в Норильск. Через три года он ушел в отставку и решил остаться на Севере. 16 лет проработал в штабе гражданской обороны комбината, в 1998–м вышел на пенсию, но без дела не остается: даже сейчас, в девяносто, домоседом его не назовешь.
| Дмитрий Иванович с супругой Валентиной Ивановной
Самой дорогой наградой коммунист Конопля считает медаль, полученную к столетию Ленина, и больше всего на свете сожалеет о том, что не довелось ему выступить против врага: «Ведь всем нутром, всей волею настраивался».
У Дмитрия Ивановича и его заботливой супруги Валентины Ивановны
четыре дочери, пятеро внуков и десять правнуков. Многие из них живут на
материке, но переезжать к ним ветеран не хочет — считает, что лучше Норильска города нет.
Своему 14–летнему внуку Егору дедушка неустанно передает знания о войне, воспитывает в нем чувства совести, долга, мужества, чувство Родины. В его доме слово «патриотизм» лишний раз не произносят — оно скромно и достойно живет в самих стенах, в самих носителях.
|И. о главы города Андрей Малков вручает ветерану телеграмму от президента
— Так устроена жизнь, — считает человек советской закалки, — что нередко война напоминает о себе и в мирное время. Так что 9 Мая для всех нас — главный праздник.
Дмитрий Конопля награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, имеет удостоверение «Ветеран военной службы» и другие награды.Марина ХорошевскаяФото автора, Ирины Яринской и из архива «ЗП»www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда