[Индекс номера 66 (08.05.2018)]



Обыкновенные герои

Три ветерана

Сегодня в Большом Норильске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Из них трое — участники ВОВ: Виктор Греков, Василий Пашинов и Дмитрий Конопля. Всем им — за девяносто... Накануне Дня Победы «Заполярка» встретилась с каждым из героев, чтобы поздравить с праздником и спросить: «Как живется–можется, родные?».



И летели наземь самураи... Василий Григорьевич Пашинов и его супруга Раиса Павловна Зайцева обычно с большим удовольствием посещают все мероприятия, на которые их приглашают, а также с готовностью и с радостью встречают гостей. Фото, иллюстрирующие наш материал, сделаны во время встречи ветерана с учениками 43–й школы. Ну, а поводом для недавнего разговора с представителями городской власти и СМИ стал... ремонт, который сегодня делают в квартире Василия Григорьевича на улице Бауманской. Главным подарком на свое 90–летие наш герой считает поздравление с днем рождения от президента России, переданное ему главой Норильска в прошлом году. Василий Пашинов Василий Пашинов родился в 1927 году в крестьянской семье. Задолго до войны семью раскулачили, отобрали хозяйство и отстроенный отцом дом. При этом отец отказался вступать в колхоз, за что его арестовали. Пятеро ребятишек Пашиновых стали считаться «детьми врага народа». «Мне и война не так тяжело далась, как раскулачивание. Как только пережили все — не знаю. В 1940 году отец умер в лагере, ему было всего 40 лет. Я окончил шесть классов, потом сделал справку, будто семь — чтобы выучиться на шофера», — рассказывает наш собеседник. В 1941–м Василий был совсем мальчишкой, а в 17 лет, когда на дворе стоял 1944 год, его направили на фронт. Василий Григорьевич Пашинов: — Нас вообще готовили к службе под Москвой, в 33–м полку. Мы все ждали назначения, а нас все не забирали... Тут и война закончилась. Мы подумали, что сейчас нас распустят по домам, ан нет — полк передислоцировали, отправили на Восток. Так я попал на войну с Японией: сначала мы прошли Маньчжурию, Монголию, а там — самураи. Помню, как мой ЗИС встретился с истребителем смертника: тот резко спикировал на нас, но промахнулся. И все же мою машину пару раз лихо перевернуло взрывной волной. Я был в кабине с командиром, нас практически не задело, а вот ребятам–зенитчикам, сидевшим в кузове, сильно досталось: кто руку повредил, кто ногу, трое погибли. У меня вот шрам под глазом остался... Раиса Зайцева знакомит журналистов с семейным архивом Ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Японцы и сами целились на Байкал, но после разгрома немецкой армии не решились на этот шаг. Мне поручили охранять пленных японцев, строивших дорогу на Братск. Многих охранников самураи в плену побили, но и их самих тоже полегло немало... Демобилизовался Василий Пашинов в 1949 году. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тетке Марусе в Дудинку. Приехал он на Север в 1950 году, устроился в Норильске в гараж. Работал водителем, крановщиком, механиком. Трудовой стаж ветерана — более 50 лет. Побывал наш герой и на Медвежке, на руднике открытых работ «Северный», потом строил причал высокой воды в Дудинке, где за своевременную сдачу объекта получил в качестве премии автомобиль «Москвич–412». Через несколько лет появилась у Пашинова и новенькая «шестерка», тоже наградная. Кстати, за руль Василий Григорьевич садится до сих пор — сейчас он водит «Ладу–Калину». Сегодня ветеран не часто рассказывает о том, как воевал. Его жена и верный друг Раиса Зайцева шутливо говорит о его старом ранении: «Так и кажется, что он левым глазом смотрит, а правым — подмигивает!» Супруги вообще часто подшучивают — над собой, над трудностями. Оптимисты и жизнелюбы. Талнах считают «своим гнездышком», обожают свою избушку в тундре у реки и покидать Север ни в какую не собираются. Встреча с ветераном в школе № 43 — Не жили мы никогда особо хорошо. Ничего путного с детства своего голодного и холодного не видели, и потому для нас сегодня все — отлично, понимаете?! — говорят супруги. — Предложите нам обмен, все равно ни за что не уедем. Ну, здоровье иногда подводит: то ноги, то давление, то сердечко. Но мы стараемся держаться. Главное — дух и настрой. И жизнь любить. Остальное приладится! Военные подвиги Василия Пашинова отмечены медалями Жукова и «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени.

На Берлин! Виктор Греков ...В этом теплом доме нас встретила дочь ветерана Виктора Николаевича Грекова. Она сама уже в летах, но без нее он как без рук. За чашкой чая Виктор Николаевич рассказывает нам о том, как попал на фронт, где воевал, откуда у него та или иная награда, с каким настроением он встает по утрам, как старается не обращать внимания на проблемы со здоровьем. Конечно, невозможно сдержать главный вопрос: — На парад Победы–то поедем, миленький вы наш? На трибуне надо бы постоять, Виктор Николаевич, а? Вас должна молодежь увидеть, дети, да и вообще все... Вы очень нужны нам, мало у нас таких, как вы, осталось, поедем? — Не знаю, там видно будет, — и это Греков не скромничает — тяжело уже. Красивый седой мужчина опирается на сделанную тросточку. Под ладонью — оголовье в виде мордочки. Он заметил, что мы засмотрелись на его трость, с хитринкой прищурился: — Я сам ее сделал. Из березы. Поехал на турбазу несколько лет назад, смотрю — сучок висит, как раз такой, как мне надо... Вот не расстаюсь с ней теперь. ...Виктору Николаевичу Грекову — 92 года. Родом он из деревни Пызино Смоленской области. На фронт бойца призвали в 1943 году, когда ему было всего 17, до этого он помогал матери, отстраивал землянку: родную деревню немцы захватили уже в сентябре 1941–го, а при отступлении враг сжег ее. Виктор попал на 1–й Украинский фронт, в 1998–й зенитно–артиллерийский полк. Участвовал в боях под Бориславом, освобождал Европу, брал Берлин. Виктор Николаевич вспоминает: когда Красная Армия перешла в наступление, солдаты поднимались в атаку, зная, что мы победим, и потому чувства горечи не испытывали — легко было на сердце. Виктор Николаевич Греков: — Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов — Перемышль, Барут, Цоссен, а там и до Берлина рукой подать. До победы оставалось несколько шагов, и все ребята это понимали. Но в ночь с 30 апреля на 1 мая, как только в Берлине все закончилось, нас вдруг срочно посадили на машины и отправили в Прагу. Пришлось еще там пострелять... Виктор Николаевич с женой Марией Петровной В этих боях Грекова серьезно ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года. А спустя три года, в 1948–м, приехал по оргнабору в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно– металлургическом комбинате. Здесь у него появилась семья, родились дети и внуки. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 35 лет. Виктор Николаевич до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм и чем одна зенитка отличается от другой, а вот на вопрос, сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, отвечает своеобразно: — Нам об этом не докладывали. Но горели и падали они отлично. А День Победы как сейчас помню! Наш связист первым узнал, что немцы подписали акт о капитуляции, так вот он прибежал и кричит: «Победа!». Такая пальба тут началась: кто из карабина, кто из автомата в воздух стрелял! А вечером по этому случаю пир был — ребята бочку чешского пива прикатили, мы даже местных угощали. У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За отвагу», орден Отечественной войны второй степени, орден Жукова. Также ему присвоено почетное звание «Ветеран труда».

Так устроена жизнь Дмитрий Конопля Ветеран Великой Отечественной войны майор Дмитрий Иванович Конопля тоже недавно отметил 90 лет. Кстати, 30 из них он служил в армии. Дмитрий Иванович родился в Киевской области. Война началась, когда он учился в седьмом классе. Его отец в 1941–м ушел на фронт. Часть детства мальчишка провел в оккупированном Киеве. Ветеран вспоминает, как подросткам приходилось прятаться, чтобы их не увезли на работы в Германию. Позже дядя вывез семью Дмитрия — мать и троих исхудавших ребятишек — в деревню и таким образом спас. Дмитрий Иванович Конопля: — В 14 лет я пошел работать. Ох, какая в то время кругом была нищета... В 1943–м Киев освободили. Помню, как немцы, отступая, сжигали хаты и села. Мы выкапывали землянки, какое–то время жили в них, строили новое жилье... В декабре 1944–го, когда мне было семнадцать, меня призвали в армию. Попал я в 14–ю Чебоксарскую дивизию. Однако повоевать мне так и не довелось: пока обучался военному делу, война закончилась. Я остался служить в Вооруженных силах на долгие годы как командир минометного расчета. Со временем освоил саперное подрывное дело, расчищал уже мирные поля и поселки. Судьба бросала Дмитрия Коноплю на разные участки: в Ржев, Вышний Волочек, на границу с Польшей, в Абхазию, Ялту, Киргизию, Узбекистан. В 1950–х он возводил заставы на границе с Афганистаном, занимался строительством в Крыму, в 1960–х перешел в Сибирский военный округ, а после службы на Алтае и в особо любимом им Новосибирске в 1975–м его перевели в Норильск. Через три года он ушел в отставку и решил остаться на Севере. 16 лет проработал в штабе гражданской обороны комбината, в 1998–м вышел на пенсию, но без дела не остается: даже сейчас, в девяносто, домоседом его не назовешь. Дмитрий Иванович с супругой Валентиной Ивановной Самой дорогой наградой коммунист Конопля считает медаль, полученную к столетию Ленина, и больше всего на свете сожалеет о том, что не довелось ему выступить против врага: «Ведь всем нутром, всей волею настраивался». У Дмитрия Ивановича и его заботливой супруги Валентины Ивановны четыре дочери, пятеро внуков и десять правнуков. Многие из них живут на материке, но переезжать к ним ветеран не хочет — считает, что лучше Норильска города нет. Своему 14–летнему внуку Егору дедушка неустанно передает знания о войне, воспитывает в нем чувства совести, долга, мужества, чувство Родины. В его доме слово «патриотизм» лишний раз не произносят — оно скромно и достойно живет в самих стенах, в самих носителях. И. о главы города Андрей Малков вручает ветерану телеграмму от президента — Так устроена жизнь, — считает человек советской закалки, — что нередко война напоминает о себе и в мирное время. Так что 9 Мая для всех нас — главный праздник. Дмитрий Конопля награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, имеет удостоверение «Ветеран военной службы» и другие награды.

Марина Хорошевская Фото автора, Ирины Яринской и из архива «ЗП» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда и его супругаобычно с большим удовольствием посещают все мероприятия, на которые их приглашают, а также с готовностью и с радостью встречают гостей. Фото, иллюстрирующие наш материал, сделаны во время встречи ветерана с учениками 43–й школы. Ну, а поводом для недавнего разговора с представителями городской власти и СМИ стал... ремонт, который сегодня делают в квартире Василия Григорьевича на улице Бауманской. Главным подарком на свое 90–летие наш герой считает поздравление с днем рождения от президента России, переданное ему главой Норильска в прошлом году.Василий Пашинов родился в 1927 году в крестьянской семье. Задолго до войны семью раскулачили, отобрали хозяйство и отстроенный отцом дом. При этом отец отказался вступать в колхоз, за что его арестовали. Пятеро ребятишек Пашиновых стали считаться «детьми врага народа». «Мне и война не так тяжело далась, как раскулачивание. Как только пережили все — не знаю. В 1940 году отец умер в лагере, ему было всего 40 лет. Я окончил шесть классов, потом сделал справку, будто семь — чтобы выучиться на шофера», — рассказывает наш собеседник. В 1941–м Василий был совсем мальчишкой, а в 17 лет, когда на дворе стоял 1944 год, его направили на фронт.— Нас вообще готовили к службе под Москвой, в 33–м полку. Мы все ждали назначения, а нас все не забирали... Тут и война закончилась. Мы подумали, что сейчас нас распустят по домам, ан нет — полк передислоцировали, отправили на Восток. Так я попал на войну с Японией: сначала мы прошли Маньчжурию, Монголию, а там — самураи.Помню, как мой ЗИС встретился с истребителем смертника: тот резко спикировал на нас, но промахнулся. И все же мою машину пару раз лихо перевернуло взрывной волной. Я был в кабине с командиром, нас практически не задело, а вот ребятам–зенитчикам, сидевшим в кузове, сильно досталось: кто руку повредил, кто ногу, трое погибли. У меня вот шрам под глазом остался...Ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Японцы и сами целились на Байкал, но после разгрома немецкой армии не решились на этот шаг. Мне поручили охранять пленных японцев, строивших дорогу на Братск. Многих охранников самураи в плену побили, но и их самих тоже полегло немало...Демобилизовался Василий Пашинов в 1949 году. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тетке Марусе в Дудинку. Приехал он на Север в 1950 году, устроился в Норильске в гараж. Работал водителем, крановщиком, механиком. Трудовой стаж ветерана — более 50 лет. Побывал наш герой и на Медвежке, на руднике открытых работ «Северный», потом строил причал высокой воды в Дудинке, где за своевременную сдачу объекта получил в качестве премии автомобиль «Москвич–412». Через несколько лет появилась у Пашинова и новенькая «шестерка», тоже наградная. Кстати, за руль Василий Григорьевич садится до сих пор — сейчас он водит «Ладу–Калину».Сегодня ветеран не часто рассказывает о том, как воевал. Его жена и верный друг Раиса Зайцева шутливо говорит о его старом ранении: «Так и кажется, что он левым глазом смотрит, а правым — подмигивает!» Супруги вообще часто подшучивают — над собой, над трудностями. Оптимисты и жизнелюбы. Талнах считают «своим гнездышком», обожают свою избушку в тундре у реки и покидать Север ни в какую не собираются.— Не жили мы никогда особо хорошо. Ничего путного с детства своего голодного и холодного не видели, и потому для нас сегодня все — отлично, понимаете?! — говорят супруги. — Предложите нам обмен, все равно ни за что не уедем. Ну, здоровье иногда подводит: то ноги, то давление, то сердечко. Но мы стараемся держаться. Главное — дух и настрой. И жизнь любить. Остальное приладится!Военные подвиги Василия Пашинова отмечены медалями Жукова и «За победу над Японией», орденом Отечественной войны второй степени....В этом теплом доме нас встретила дочь ветерана. Она сама уже в летах, но без нее он как без рук. За чашкой чая Виктор Николаевич рассказывает нам о том, как попал на фронт, где воевал, откуда у него та или иная награда, с каким настроением он встает по утрам, как старается не обращать внимания на проблемы со здоровьем. Конечно, невозможно сдержать главный вопрос:— На парад Победы–то поедем, миленький вы наш? На трибуне надо бы постоять, Виктор Николаевич, а? Вас должна молодежь увидеть, дети, да и вообще все... Вы очень нужны нам, мало у нас таких, как вы, осталось, поедем?— Не знаю, там видно будет, — и это Греков не скромничает — тяжело уже.Красивый седой мужчина опирается на сделанную тросточку. Под ладонью — оголовье в виде мордочки. Он заметил, что мы засмотрелись на его трость, с хитринкой прищурился:— Я сам ее сделал. Из березы. Поехал на турбазу несколько лет назад, смотрю — сучок висит, как раз такой, как мне надо... Вот не расстаюсь с ней теперь....Виктору Николаевичу Грекову — 92 года. Родом он из деревни Пызино Смоленской области. На фронт бойца призвали в 1943 году, когда ему было всего 17, до этого он помогал матери, отстраивал землянку: родную деревню немцы захватили уже в сентябре 1941–го, а при отступлении враг сжег ее. Виктор попал на 1–й Украинский фронт, в 1998–й зенитно–артиллерийский полк. Участвовал в боях под Бориславом, освобождал Европу, брал Берлин.Виктор Николаевич вспоминает: когда Красная Армия перешла в наступление, солдаты поднимались в атаку, зная, что мы победим, и потому чувства горечи не испытывали — легко было на сердце.— Первый бой я принял в Бреслау, затем прошел еще несколько городов — Перемышль, Барут, Цоссен, а там и до Берлина рукой подать. До победы оставалось несколько шагов, и все ребята это понимали. Но в ночь с 30 апреля на 1 мая, как только в Берлине все закончилось, нас вдруг срочно посадили на машины и отправили в Прагу. Пришлось еще там пострелять...В этих боях Грекова серьезно ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только1 декабря 1945 года. А спустя три года, в 1948–м, приехал по оргнабору в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно– металлургическом комбинате. Здесь у него появилась семья, родились дети и внуки. Общий трудовой стаж ветерана составляет более 35 лет.Виктор Николаевич до сих пор в подробностях может рассказать о том, как работает пушечный механизм и чем одна зенитка отличается от другой, а вот на вопрос, сколько на его личном счету сбитых вражеских самолетов, отвечает своеобразно:— Нам об этом не докладывали. Но горели и падали они отлично. А День Победы как сейчас помню! Наш связист первым узнал, что немцы подписали акт о капитуляции, так вот он прибежал и кричит: «Победа!». Такая пальба тут началась: кто из карабина, кто из автомата в воздух стрелял! А вечером по этому случаю пир был — ребята бочку чешского пива прикатили, мы даже местных угощали.У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За отвагу», орден Отечественной войны второй степени, орден Жукова. Также ему присвоено почетное звание «Ветеран труда».Ветеран Великой Отечественной войны майортоже недавно отметил 90 лет. Кстати, 30 из них он служил в армии.Дмитрий Иванович родился в Киевской области. Война началась, когда он учился в седьмом классе. Его отец в 1941–м ушел на фронт. Часть детства мальчишка провел в оккупированном Киеве. Ветеран вспоминает, как подросткам приходилось прятаться, чтобы их не увезли на работы в Германию. Позже дядя вывез семью Дмитрия — мать и троих исхудавших ребятишек — в деревню и таким образом спас.— В 14 лет я пошел работать. Ох, какая в то время кругом была нищета... В 1943–м Киев освободили. Помню, как немцы, отступая, сжигали хаты и села. Мы выкапывали землянки, какое–то время жили в них, строили новое жилье... В декабре 1944–го, когда мне было семнадцать, меня призвали в армию. Попал я в 14–ю Чебоксарскую дивизию. Однако повоевать мне так и не довелось: пока обучался военному делу, война закончилась. Я остался служить в Вооруженных силах на долгие годы как командир минометного расчета. Со временем освоил саперное подрывное дело, расчищал уже мирные поля и поселки.Судьба бросала Дмитрия Коноплю на разные участки: в Ржев, Вышний Волочек, на границу с Польшей, в Абхазию, Ялту, Киргизию, Узбекистан. В 1950–х он возводил заставы на границе с Афганистаном, занимался строительством в Крыму, в 1960–х перешел в Сибирский военный округ, а после службы на Алтае и в особо любимом им Новосибирске в 1975–м его перевели в Норильск. Через три года он ушел в отставку и решил остаться на Севере. 16 лет проработал в штабе гражданской обороны комбината, в 1998–м вышел на пенсию, но без дела не остается: даже сейчас, в девяносто, домоседом его не назовешь.Самой дорогой наградой коммунист Конопля считает медаль, полученную к столетию Ленина, и больше всего на свете сожалеет о том, что не довелось ему выступить против врага: «Ведь всем нутром, всей волею настраивался».У Дмитрия Ивановича и его заботливой супругичетыре дочери, пятеро внуков и десять правнуков. Многие из них живут наматерике, но переезжать к ним ветеран не хочет — считает, что лучше Норильска города нет.Своему 14–летнему внуку Егору дедушка неустанно передает знания о войне, воспитывает в нем чувства совести, долга, мужества, чувство Родины. В его доме слово «патриотизм» лишний раз не произносят — оно скромно и достойно живет в самих стенах, в самих носителях.— Так устроена жизнь, — считает человек советской закалки, — что нередко война напоминает о себе и в мирное время. Так что 9 Мая для всех нас — главный праздник.Дмитрий Конопля награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, имеет удостоверение «Ветеран военной службы» и другие награды.

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