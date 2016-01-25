[Индекс номера 66 (08.05.2018)]



Парк культуры

Победа за нами!

Накануне Дня Победы перед норильчанами выступил Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина.



Солист оркестра Виталий Осипов с норильскими казачками Один из ведущих коллективов страны, который в этом году отмечает свое 25–летие, выступал на трех площадках — в КДЦ им. В. Высоцкого, Городском центре культуры и КДЦ «Юбилейный». На концерты можно было попасть по пригласительным билетам — такой подарок сделал город норильчанам в свой юбилейный год. Оркестр, объединивший более 80 мастеров, носит имя народного артиста, академика Петровской академии наук и искусств России Анатолия Бардина, руководившего оркестром с 1995 по 2010 год. Коллектив известен во всем мире, с ним выступали знаменитые солисты Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон... Последние годы оркестром с успехом руководит замечательный дирижер Валерий Шелепов. В Норильск коллектив приехал в составе около 60 человек во главе с молодым дирижером Тимуром Кабдушевым. Северянам привезли замечательную программу «Победа за нами!», премьера которой состоялась в Большом концертном зале краевой столицы два года назад. Музыканты исполнили на народных инструментах незабываемые мелодии военных лет и произведения советского композитора Николая Будашкина, основанные на задушевных русских народных напевах. Любимцами публики стали солисты Анастасия Кабанова и Виталий Осипов, подарившие норильчанам и песни из любимых фильмов о героях Великой Отечественной войны. На заключительном концерте в Кайеркане зал в едином порыве поднялся во время исполнения Виталием Осиповым песни «Бухенвальдский набат». Призыв беречь мир сегодня настолько важен для русской души, что люди, затаив дыхание, впитывали и переживали каждое слово... Особенное потрясение — исполнение современной песни «Дети войны» на фоне кадров из Донецка и Луганска... Мастера балалайки Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина Интересно, что некоторые зрители, услышав о необычном концерте, специально приехали из Норильска в кайерканский КДЦ «Юбилейный». Среди них были и участники ансамбля «Казачий спас». Руководитель этого коллектива Валерия Диденко поделилась с «Заполярной правдой», что норильчанки от полноты чувств «проплакали весь концерт» — такие сильные переживания родили в душах слушателей произведения о героизме русского народа. После окончания концерта солистки «Казачьего спаса», от души поблагодарив коллектив красноярцев, спели вместе с Виталием Осиповым казачью песню. И от имени норильчан выразили надежду, что новые встречи с прославленным коллективом обязательно еще состоятся. Нам хотелось бы познакомиться и с другими программами, ведь репертуар оркестра насчитывает более двух тысяч произведений.

Дружить так дружить В конце апреля в Норильске прошел XIV фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом».

Этот оригинальный проект продолжает объединять творческие силы более 15 национальных сообществ, с которыми дружат и лучшие песенные и фольклорные коллективы города, — «Казачий спас», «Солнцеворот», хор «Вдохновение». По любимой всеми традиции за час до концертной программы в Большом зале ГЦК устраивают народное гулянье со щедрым национальным угощением. С любовью созданные временные экспозиции знакомят горожан с историей и культурой, святынями и бытом народов, собравшихся на форум дружбы. В канун Дня Победы было радостно узнать и о подвигах героев Осетии, о военных традициях доблестного казачества. На просторах ГЦК нашлось место и для мастер–классов и народных игр, где заводилами были представители коренных народов Севера. На фестивале гостям всегда рады Очень любят удивлять норильчан наши изобретательные казахи, которые на этот раз доставили на фестиваль... верблюда. И надо было хорошенько присмотреться, чтобы понять — в этой роли выступили весельчаки–студенты, которые спрятались в рукодельное двугорбое чудо. На фестивале было место и доброму юмору, и серьезным беседам за дружеским столом — о необходимости мира и прочной дружбы между людьми разных национальностей. «Корабль пустыни» в Заполярье Зрители каждый год не перестают поражаться тому, что на фестивальную сцену в чудесных национальных нарядах уверенно выходят вовсе не профессионалы. Умудренные взрослые так любят свои родные края, что своим детям, уже рожденным в Норильске, передают в песнях и танцах, национальном фольклоре дух и заветы предков. И эти сердечность и ностальгия горячо воспринимаются нашим многонациональным братством. В зале около двух часов радуются талантам друг друга осетины, евреи, греки, ногайцы, азербайджанцы, татары и марийцы, киргизы, казахи и башкиры. Под задорные мелодии матушки России, удалого казачества и коренных народов Севера многие готовы пуститься в пляс... Вдохновляют и видеоролики с видами красот удивительных мест, посланцы которых укоренились в Заполярье. В этом году с Норильском прощается украинка по рождению, руководитель вокальной группы «Криниченька» Валентина Божко, которая много лет работала музыкальным руководителем в детском саду «Золотая рыбка». Она улетает жить в Крым, и вместе со своими поющими подругами уверена в том, что фестиваль делает большое государственное дело — укрепляет единство огромной России. Валентина Божко (вторая справа) с подругами из «Криниченьки» Весь этот год мы отмечаем 65–летие Норильска, который стал родным для людей многих национальностей. И очень надеемся, что выступления талантов из диаспор будут продолжать радовать норильчан и на других городских площадках. И лучшие слова от норильского интернационала — управлению по делам культуры и искусства, управлению административной практики, а также Городскому центру культуры, которые продолжают сплачивать и объединять многонациональный Норильск.

Ирина Сережина Фото автора и Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Один из ведущих коллективов страны, который в этом году отмечает свое 25–летие, выступал на трех площадках — в КДЦ им. В. Высоцкого, Городском центре культуры и КДЦ «Юбилейный». На концерты можно было попасть по пригласительным билетам — такой подарок сделал город норильчанам в свой юбилейный год. Оркестр, объединивший более 80 мастеров, носит имя народного артиста, академика Петровской академии наук и искусств России Анатолия Бардина, руководившего оркестром с 1995 по 2010 год. Коллектив известен во всем мире, с ним выступали знаменитые солисты Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон... Последние годы оркестром с успехом руководит замечательный дирижер Валерий Шелепов.В Норильск коллектив приехал в составе около 60 человек во главе с молодым дирижером Тимуром Кабдушевым. Северянам привезли замечательную программу «Победа за нами!», премьера которой состоялась в Большом концертном зале краевой столицы два года назад. Музыканты исполнили на народных инструментах незабываемые мелодии военных лет и произведения советского композитора Николая Будашкина, основанные на задушевных русских народных напевах. Любимцами публики стали солисты Анастасия Кабанова и Виталий Осипов, подарившие норильчанам и песни из любимых фильмов о героях Великой Отечественной войны. На заключительном концерте в Кайеркане зал в едином порыве поднялся во время исполнения Виталием Осиповым песни «Бухенвальдский набат». Призыв беречь мир сегодня настолько важен для русской души, что люди, затаив дыхание, впитывали и переживали каждое слово... Особенное потрясение — исполнение современной песни «Дети войны» на фоне кадров из Донецка и Луганска...Интересно, что некоторые зрители, услышав о необычном концерте, специально приехали из Норильска в кайерканский КДЦ «Юбилейный». Среди них были и участники ансамбля «Казачий спас». Руководитель этого коллектива Валерия Диденко поделилась с «Заполярной правдой», что норильчанки от полноты чувств «проплакали весь концерт» — такие сильные переживания родили в душах слушателей произведения о героизме русского народа.После окончания концерта солистки «Казачьего спаса», от души поблагодарив коллектив красноярцев, спели вместе с Виталием Осиповым казачью песню. И от имени норильчан выразили надежду, что новые встречи с прославленным коллективом обязательно еще состоятся. Нам хотелось бы познакомиться и с другими программами, ведь репертуар оркестра насчитывает более двух тысяч произведений.Этот оригинальный проект продолжает объединять творческие силы более 15 национальных сообществ, с которыми дружат и лучшие песенные и фольклорные коллективы города, — «Казачий спас», «Солнцеворот», хор «Вдохновение». По любимой всеми традиции за час до концертной программы в Большом зале ГЦК устраивают народное гулянье со щедрым национальным угощением. С любовью созданные временные экспозиции знакомят горожан с историей и культурой, святынями и бытом народов, собравшихся на форум дружбы. В канун Дня Победы было радостно узнать и о подвигах героев Осетии, о военных традициях доблестного казачества. На просторах ГЦК нашлось место и для мастер–классов и народных игр, где заводилами были представители коренных народов Севера.Очень любят удивлять норильчан наши изобретательные казахи, которые на этот раз доставили на фестиваль... верблюда. И надо было хорошенько присмотреться, чтобы понять — в этой роли выступили весельчаки–студенты, которые спрятались в рукодельное двугорбое чудо. На фестивале было место и доброму юмору, и серьезным беседам за дружеским столом — о необходимости мира и прочной дружбы между людьми разных национальностей.Зрители каждый год не перестают поражаться тому, что на фестивальную сцену в чудесных национальных нарядах уверенно выходят вовсе не профессионалы. Умудренные взрослые так любят свои родные края, что своим детям, уже рожденным в Норильске, передают в песнях и танцах, национальном фольклоре дух и заветы предков. И эти сердечность и ностальгия горячо воспринимаются нашим многонациональным братством. В зале около двух часов радуются талантам друг друга осетины, евреи, греки, ногайцы, азербайджанцы, татары и марийцы, киргизы, казахи и башкиры. Под задорные мелодии матушки России, удалого казачества и коренных народов Севера многие готовы пуститься в пляс... Вдохновляют и видеоролики с видами красот удивительных мест, посланцы которых укоренились в Заполярье.В этом году с Норильском прощается украинка по рождению, руководитель вокальной группы «Криниченька» Валентина Божко, которая много лет работала музыкальным руководителем в детском саду «Золотая рыбка». Она улетает жить в Крым, и вместе со своими поющими подругами уверена в том, что фестиваль делает большое государственное дело — укрепляет единство огромной России.Весь этот год мы отмечаем 65–летие Норильска, который стал родным для людей многих национальностей. И очень надеемся, что выступления талантов из диаспор будут продолжать радовать норильчан и на других городских площадках. И лучшие слова от норильского интернационала — управлению по делам культуры и искусства, управлению административной практики, а также Городскому центру культуры, которые продолжают сплачивать и объединять многонациональный Норильск.

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