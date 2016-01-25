Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 66 (08.05.2018)]

 Газета для детей, а так же их родителей 
Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра мы вместе отметим святой для нашей страны праздник — День Победы. Многие из вас пройдут с родными и друзьями в строю «Бессмертного полка». Я знаю, что норильские ребята со всей душой готовились к этому великому дню. Я с радостью побывала на многих праздничных встречах, которые проходили в канун 9 Мая. И мне очень хочется, чтобы наши читатели — норильчане всех поколений — прикоснулись к этим событиям, которые, без сомнения, делают всех нас благороднее и добрее. Спасибо за деятельную, творческую и благодарную память о героях Великой Отечественной войны. С наступающим праздником! И пусть будет мир! Ваша Заполярочка

Рисунки для победителей
В военно–космической части на дне открытых дверей дети создавали рисунки о Победе для «Забавной полянки».
На первомайской маевке в в/ч № 40919, с которой давно дружит «Заполярная правда», мы предложили детям офицеров и работников воинской части создать свои рисованные поздравления к 9 Мая. Отзывчивые ребята с радостью согласились и на наших глазах сделали красочные работы, ведь память о нашей Победе над фашизмом, уничтожившим миллионы детей, священна. И рисунки современных малышей, потомков тех, кто победил, — это благодарность за подвиг и счастье мирной жизни.

Воскресный праздник
В праздник святого Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства — в воскресной школе пели в честь тех, кто защищал наше Отечество.
В концерте для прихожан собора «Всех скорбящих Радость» приняли участие и дети, и взрослые. Знаменитую песню «Алеша» исполнили мальчики воскресной школы, а ансамбль гимназии № 1 «Просто дети» подготовил попурри на темы военных песен. Его руководитель Мария Козлова, которая поет и в соборном хоре, проникновенно исполнила песню о матери, которая ждет сына с войны... Звучали и стихи поэтов–фронтовиков. Горячо аплодировал зал мастерскому исполнению Александром Костровым, возмужавшим юношей из центра «Виктория», песни «А на меньшее я не согласен». Поддержали отличным выступлением своих младших товарищей и ветераны хора «Вдохновение», и студентки–плясуньи из норильского педагогического колледжа. Специально для праздника был создан видеоролик, который рассказал об участии детей воскресной школы в движении «Бессмертный полк». Всех гостей после концерта пригласили на мастер–классы. Дети и взрослые с удовольствием украшали георгиевские ленточки, с которыми пойдут на парад 9 Мая.

«Олененок» для ветеранов
Ребята из детского сада № 14 «Олененок» давно дружат с норильскими ветеранами, которых часто радуют своим творчеством.
К празднику Победы готовились всем миром. Удивительный, очень сердечный концерт для ветеранов стал итогом большого творческого года в «Олененке». Дети и воспитатели показали все самое лучшее, что создали за год: отличные танцевальные номера, поставленные хореографом Людмилой Тагировой, и песни, которые разучивали с музыкальными руководителями Романом Бардасовым и Людмилой Ганиной. Многие взрослые задушевно выступали вместе с воспитанниками. Ведущими торжества стали воспитатель Ирина Кириогло и выпускник детсада Дмитрий Хохлов. В изобретательных концертных номерах выступили инструкторы по физической культуре Максим Калинин и Видади Манафов, одетые в военную форму.
Ветеранам, которые отбили все ладоши, от всей души благодаря артистов, вручили необычные подарки — сплетенные из газетных полос шкатулочки со сладостями. Родительский комитет подготовил продовольственные наборы, а воспитатели, которые участвовали в краевой акции «Сохраним память Великой Победы», собрали дополнительные средства, которые передали подшефным ветеранам.
Гости, среди которых были и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, с удовольствием отведали солдатской каши, посмотрели выставки детских работ к 9 Мая. А воспитатели, которые пришли на праздник с портретами своих героев, сделали и незабываемую фотовыставку «У войны не женское лицо».
В следующем году гостеприимный и очень творческий детсад «Олененок» отметит свое 50–летие. Друзья–ветераны пожелали ему новых побед на всех фронтах.

Вернулись с орденами
В детском саду № 86 «Брусничка» в честь Великой Победы провели фестиваль памяти «Спасибо вам за этот день!» и создали свой «Бессмертный полк».
Накануне дети расспросили родителей о своих прабабушках и прадедушках, выучили стихи, а взрослые сшили костюмы, напечатали портреты героев. В фестивале приняли участие все группы — от второй младшей до подготовительной. Ребята читали стихи про войну, про май 1945 года и любимую Победу. О своих героических родных рассказали Артем Кравченко, Яромир Высоковский, Виталина Богачева, Кирилл Вижнин, Алеша Васильев и Тамара Плиева. У Алеши получился замечательный рассказ — ведь его прабабушка и прадедушка познакомились на войне и вернулись с фронта с боевыми орденами. А Тамара вообще оказалась поэтессой, она сочинила стихотворение о прадедушке.
Мой дедушка Апет на войне воевал,
Нашу землю родную от врагов защищал.
Героя помнить я буду всегда,
Пусть и не видела его никогда.
Дедушке хочу спасибо сказать
И поклон ему до самой земли передать.
Воспитатель группы «Ромашка» Залина Рамазановна сняла праздничное событие на камеру и создала видеофильм, который увидят все посетители «Бруснички». Может, взрослые тоже вспомнят своих героев, люди станут добрее и не будет больше войны.

Спасибо за мир!
Здравствуй, дорогая Заполярочка.
Еще немного, и я стану пятиклассницей! Учусь я неплохо, только вот математику надо подтянуть. Я занимаюсь в театральном кружке «Кулиска». Наш руководитель Оксана Павловна Коденцева учит нас вдумчиво и выразительно читать стихи, изображать разных героев и даже строить забавные рожицы.
А перед Днем Победы мы выступали на праздничном концерте в кайерканском Доме детского творчества. Нам так хотелось в стихах и песнях поблагодарить славных предков за Победу, за мир, который они нам всем подарили, многие ценой своей жизни! И я так сильно ощутила: как же это хорошо, что нет войны и люди могут спокойно заниматься любимыми делами. Вот летом, когда будут каникулы, моя бабушка Таня начнет учить меня играть на гитаре, ведь она преподаватель музыки. А я очень люблю выступать для публики, рисовать и гулять с подружками. Мы будем вместе отмечать День Победы. Поздравляю всех норильчан с этим очень важным праздником! И желаю всем северным детям хорошо провести лето. Мы его очень ждем!
Юлиана Власова, 10 лет

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Вчера на площади Памяти Героев прошла генеральная репетиция Парада Победы.

Перспективы 
В Норильске приступили к обследованию несущей способности брошенного недостроя на ул. 50 лет Октября — домов 2б и 2в.

В городе N 
Молодым норильским семьям вручили сертификаты на покупку жилья в пределах Красноярского края.

Обыкновенные герои 
Сегодня в Большом Норильске проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Из них трое — участники ВОВ: Виктор Греков, Василий Пашинов и Дмитрий Конопля. Всем им — за девяносто... Накануне Дня Победы «Заполярка» встретилась с каждым из героев, чтобы поздравить с праздником и спросить: «Как живется–можется, родные?».

Парк культуры 
Накануне Дня Победы перед норильчанами выступил Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина.

Газета для детей, а так же их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра мы вместе отметим святой для нашей страны праздник — День Победы. Многие из вас пройдут с родными и друзьями в строю «Бессмертного полка». Я знаю, что норильские ребята со всей душой готовились к этому великому дню. Я с радостью побывала на многих праздничных встречах, которые проходили в канун 9 Мая. И мне очень хочется, чтобы наши читатели — норильчане всех поколений — прикоснулись к этим событиям, которые, без сомнения, делают всех нас благороднее и добрее. Спасибо за деятельную, творческую и благодарную память о героях Великой Отечественной войны. С наступающим праздником! И пусть будет мир! Ваша Заполярочка

Новости:
 8 мая 2018 
14:13 В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE».
13:48 Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42 Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи Юрченко и чемпионат Норильска по спортивной акробатике, посвященный 65-летию города.
13:41 Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37 В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
13:18 Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21 Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора.
12:07 9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56 Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра.
11:09 В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх