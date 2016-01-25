Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра мы вместе отметим святой для нашей страны праздник — День Победы. Многие из вас пройдут с родными и друзьями в строю «Бессмертного полка». Я знаю, что норильские ребята со всей душой готовились к этому великому дню. Я с радостью побывала на многих праздничных встречах, которые проходили в канун 9 Мая. И мне очень хочется, чтобы наши читатели — норильчане всех поколений — прикоснулись к этим событиям, которые, без сомнения, делают всех нас благороднее и добрее. Спасибо за деятельную, творческую и благодарную память о героях Великой Отечественной войны. С наступающим праздником! И пусть будет мир! Ваша Заполярочка
Рисунки для победителей В военно–космической части на дне открытых дверей дети создавали рисунки о Победе для «Забавной полянки».
На первомайской маевке в в/ч № 40919, с которой давно дружит «Заполярная правда», мы предложили детям офицеров и работников воинской части создать свои рисованные поздравления к 9 Мая. Отзывчивые ребята с радостью согласились и на наших глазах сделали красочные работы, ведь память о нашей Победе над фашизмом, уничтожившим миллионы детей, священна. И рисунки современных малышей, потомков тех, кто победил, — это благодарность за подвиг и счастье мирной жизни.Воскресный праздникВ праздник святого Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства — в воскресной школе пели в честь тех, кто защищал наше Отечество.
В концерте для прихожан собора «Всех скорбящих Радость» приняли участие и дети, и взрослые. Знаменитую песню «Алеша» исполнили мальчики воскресной школы, а ансамбль гимназии № 1 «Просто дети» подготовил попурри на темы военных песен. Его руководитель Мария Козлова, которая поет и в соборном хоре, проникновенно исполнила песню о матери, которая ждет сына с войны... Звучали и стихи поэтов–фронтовиков. Горячо аплодировал зал мастерскому исполнению Александром Костровым, возмужавшим юношей из центра «Виктория», песни «А на меньшее я не согласен». Поддержали отличным выступлением своих младших товарищей и ветераны хора «Вдохновение», и студентки–плясуньи из норильского педагогического колледжа. Специально для праздника был создан видеоролик, который рассказал об участии детей воскресной школы в движении «Бессмертный полк». Всех гостей после концерта пригласили на мастер–классы. Дети и взрослые с удовольствием украшали георгиевские ленточки, с которыми пойдут на парад 9 Мая.«Олененок» для ветерановРебята из детского сада № 14 «Олененок» давно дружат с норильскими ветеранами, которых часто радуют своим творчеством.
К празднику Победы готовились всем миром. Удивительный, очень сердечный концерт для ветеранов стал итогом большого творческого года в «Олененке». Дети и воспитатели показали все самое лучшее, что создали за год: отличные танцевальные номера, поставленные хореографом Людмилой Тагировой, и песни, которые разучивали с музыкальными руководителями Романом Бардасовым и Людмилой Ганиной. Многие взрослые задушевно выступали вместе с воспитанниками. Ведущими торжества стали воспитатель Ирина Кириогло и выпускник детсада Дмитрий Хохлов. В изобретательных концертных номерах выступили инструкторы по физической культуре Максим Калинин и Видади Манафов, одетые в военную форму.
Ветеранам, которые отбили все ладоши, от всей души благодаря артистов, вручили необычные подарки — сплетенные из газетных полос шкатулочки со сладостями. Родительский комитет подготовил продовольственные наборы, а воспитатели, которые участвовали в краевой акции «Сохраним память Великой Победы», собрали дополнительные средства, которые передали подшефным ветеранам.
Гости, среди которых были и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, с удовольствием отведали солдатской каши, посмотрели выставки детских работ к 9 Мая. А воспитатели, которые пришли на праздник с портретами своих героев, сделали и незабываемую фотовыставку «У войны не женское лицо».
В следующем году гостеприимный и очень творческий детсад «Олененок» отметит свое 50–летие. Друзья–ветераны пожелали ему новых побед на всех фронтах.Вернулись с орденамиВ детском саду № 86 «Брусничка» в честь Великой Победы провели фестиваль памяти «Спасибо вам за этот день!» и создали свой «Бессмертный полк».
Накануне дети расспросили родителей о своих прабабушках и прадедушках, выучили стихи, а взрослые сшили костюмы, напечатали портреты героев. В фестивале приняли участие все группы — от второй младшей до подготовительной. Ребята читали стихи про войну, про май 1945 года и любимую Победу. О своих героических родных рассказали Артем Кравченко, Яромир Высоковский, Виталина Богачева, Кирилл Вижнин, Алеша Васильев и Тамара Плиева. У Алеши получился замечательный рассказ — ведь его прабабушка и прадедушка познакомились на войне и вернулись с фронта с боевыми орденами. А Тамара вообще оказалась поэтессой, она сочинила стихотворение о прадедушке.Мой дедушка Апет на войне воевал,Нашу землю родную от врагов защищал.Героя помнить я буду всегда,Пусть и не видела его никогда.Дедушке хочу спасибо сказатьИ поклон ему до самой земли передать.
Воспитатель группы «Ромашка» Залина Рамазановна сняла праздничное событие на камеру и создала видеофильм, который увидят все посетители «Бруснички». Может, взрослые тоже вспомнят своих героев, люди станут добрее и не будет больше войны.Спасибо за мир! Здравствуй, дорогая Заполярочка.
Еще немного, и я стану пятиклассницей! Учусь я неплохо, только вот математику надо подтянуть. Я занимаюсь в театральном кружке «Кулиска». Наш руководитель Оксана Павловна Коденцева учит нас вдумчиво и выразительно читать стихи, изображать разных героев и даже строить забавные рожицы.
А перед Днем Победы мы выступали на праздничном концерте в кайерканском Доме детского творчества. Нам так хотелось в стихах и песнях поблагодарить славных предков за Победу, за мир, который они нам всем подарили, многие ценой своей жизни! И я так сильно ощутила: как же это хорошо, что нет войны и люди могут спокойно заниматься любимыми делами. Вот летом, когда будут каникулы, моя бабушка Таня начнет учить меня играть на гитаре, ведь она преподаватель музыки. А я очень люблю выступать для публики, рисовать и гулять с подружками. Мы будем вместе отмечать День Победы. Поздравляю всех норильчан с этим очень важным праздником! И желаю всем северным детям хорошо провести лето. Мы его очень ждем!Юлиана Власова, 10 летВместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда