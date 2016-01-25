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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 68 (11.05.2018)]

Мы помним! Мы гордимся!

Большой Норильск отметил 73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям районов прошествовал «Бессмертный полк», а на главных городских площадках выступили лучшие творческие коллективы Норильска.

Задолго до начала праздничных мероприятий на Ленинском проспекте и на улице Севастопольской началось оживленное движение. Одни горожане торопились к дому № 35 на Ленинском проспекте, чтобы стать частью «Бессмертного полка», а другие спешили на площадь Памяти Героев, чтобы занять самые удобные места и увидеть Парад Победы.
Ровно в 11 часов на площади Памяти Героев начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Музыканты духового шоу–оркестра Brass Banda исполнили для горожан музыкальную композицию, состоящую из мелодий военных лет, и тем самым задали общий тон праздничному настроению. Бой курантов и звук горна стали сигналом к началу военного парада сводного расчета частей Норильского гарнизона.
С приветственным словом к норильчанам обратился исполняющий обязанности главы города Андрей Малков.
— 9 Мая — священная дата для живущих ныне поколений, — сказал Андрей Малков. — Это государственный и в то же время очень личный, семейный праздник, в котором воедино слились боль невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов. Этот день — символ воли и патриотизма, дань памяти и бесконечного уважения к тем, кто познал все ужасы войны и прошел нечеловеческие испытания.
Норильск никогда не оставался в стороне от военных событий. В августе 1941 года сюда были эвакуированы инженеры и рабочие Мончегорского комбината «Североникель», и уже в следующем году Норильский горно–металлургический комбинат стал одним из главных поставщиков металла для производства военной техники. Сейчас, спустя семь десятилетий, трудно представить, как выживали люди в то тяжелейшее время, как упорно трудились и сохраняли веру в скорую победу. Память нашего народа о Великой Отечественной войне нерушима, наши дети, внуки и правнуки будут и впредь чтить подвиг советского народа–победителя. Урок, которому нас научила война, никогда не будет забыт.
Уважаемые ветераны, от лица руководства города, от имени всех норильчан примите слова искренней признательности и благодарности. Пусть каждый день будет согревать вас теплом родных людей. Здоровья вам и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами. С праздником, Норильск! С Днем Великой Победы!
Парадный расчет возложил венки к Вечному огню. После минуты молчания раздался оглушительный залп из автоматов Калашникова, и в небо над площадью взмыли сотни разноцветных шаров.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Большой Норильск отметил 73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям районов прошествовал «Бессмертный полк», а на главных городских площадках выступили лучшие творческие коллективы Норильска.

Акции 
Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.

Актуально 
Не было бы счастья, да несчастье помогло: после прокурорской проверки и судебных разбирательств закрытый на две недели торгово–развлекательный центр «Галактика» фактически получил вторую жизнь.

Событие 
«Бессмертный полк» начал выстраиваться на главной улице Норильска задолго до 10 часов утра. На всю ширину Ленинского проспекта и почти во всю его длину растянулась праздничная колонна.

Эхо праздника 
В столице горняков отмечать День Великой Победы начали вслед за норильчанами. Многие талнахцы успели к часу дня вернуться домой после участия в утреннем параде в Норильске.

Мысли вслух 
Отгремела броня на Красной площади, парадные расчеты вернулись в пункты постоянной дислокации, стихли шаги «Бессмертного полка». Мы в очередной раз с гордостью и грустью отметили День Победы. Шли семьями, с плакатами героических предков над головой и детской ладошкой в руке. Глядя на редеющий с каждым годом строй ветеранов, опять задались тревожным вопросом: как будет выглядеть шествие через пару десятков лет, не забудут ли потомки общенародный подвиг?

Информация и реклама 
Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!

Новости:
 11 мая 2018 
15:59 Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
15:30 В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17 В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».
14:52 Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44 Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц.
14:04 В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08 «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина.
12:27 Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55 Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи».
10:49 В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.
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