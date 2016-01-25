[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



Мы помним! Мы гордимся!

Большой Норильск отметил 73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям районов прошествовал «Бессмертный полк», а на главных городских площадках выступили лучшие творческие коллективы Норильска.



Задолго до начала праздничных мероприятий на Ленинском проспекте и на улице Севастопольской началось оживленное движение. Одни горожане торопились к дому № 35 на Ленинском проспекте, чтобы стать частью «Бессмертного полка», а другие спешили на площадь Памяти Героев, чтобы занять самые удобные места и увидеть Парад Победы. Ровно в 11 часов на площади Памяти Героев начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Музыканты духового шоу–оркестра Brass Banda исполнили для горожан музыкальную композицию, состоящую из мелодий военных лет, и тем самым задали общий тон праздничному настроению. Бой курантов и звук горна стали сигналом к началу военного парада сводного расчета частей Норильского гарнизона. С приветственным словом к норильчанам обратился исполняющий обязанности главы города Андрей Малков. — 9 Мая — священная дата для живущих ныне поколений, — сказал Андрей Малков. — Это государственный и в то же время очень личный, семейный праздник, в котором воедино слились боль невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов. Этот день — символ воли и патриотизма, дань памяти и бесконечного уважения к тем, кто познал все ужасы войны и прошел нечеловеческие испытания. Норильск никогда не оставался в стороне от военных событий. В августе 1941 года сюда были эвакуированы инженеры и рабочие Мончегорского комбината «Североникель», и уже в следующем году Норильский горно–металлургический комбинат стал одним из главных поставщиков металла для производства военной техники. Сейчас, спустя семь десятилетий, трудно представить, как выживали люди в то тяжелейшее время, как упорно трудились и сохраняли веру в скорую победу. Память нашего народа о Великой Отечественной войне нерушима, наши дети, внуки и правнуки будут и впредь чтить подвиг советского народа–победителя. Урок, которому нас научила война, никогда не будет забыт. Уважаемые ветераны, от лица руководства города, от имени всех норильчан примите слова искренней признательности и благодарности. Пусть каждый день будет согревать вас теплом родных людей. Здоровья вам и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами. С праздником, Норильск! С Днем Великой Победы! Парадный расчет возложил венки к Вечному огню. После минуты молчания раздался оглушительный залп из автоматов Калашникова, и в небо над площадью взмыли сотни разноцветных шаров.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Задолго до начала праздничных мероприятий на Ленинском проспекте и на улице Севастопольской началось оживленное движение. Одни горожане торопились к дому № 35 на Ленинском проспекте, чтобы стать частью «Бессмертного полка», а другие спешили на площадь Памяти Героев, чтобы занять самые удобные места и увидеть Парад Победы.Ровно в 11 часов на площади Памяти Героев начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Музыканты духового шоу–оркестра Brass Banda исполнили для горожан музыкальную композицию, состоящую из мелодий военных лет, и тем самым задали общий тон праздничному настроению. Бой курантов и звук горна стали сигналом к началу военного парада сводного расчета частей Норильского гарнизона.С приветственным словом к норильчанам обратился— 9 Мая — священная дата для живущих ныне поколений, — сказал Андрей Малков. — Это государственный и в то же время очень личный, семейный праздник, в котором воедино слились боль невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов. Этот день — символ воли и патриотизма, дань памяти и бесконечного уважения к тем, кто познал все ужасы войны и прошел нечеловеческие испытания.Норильск никогда не оставался в стороне от военных событий. В августе 1941 года сюда были эвакуированы инженеры и рабочие Мончегорского комбината «Североникель», и уже в следующем году Норильский горно–металлургический комбинат стал одним из главных поставщиков металла для производства военной техники. Сейчас, спустя семь десятилетий, трудно представить, как выживали люди в то тяжелейшее время, как упорно трудились и сохраняли веру в скорую победу. Память нашего народа о Великой Отечественной войне нерушима, наши дети, внуки и правнуки будут и впредь чтить подвиг советского народа–победителя. Урок, которому нас научила война, никогда не будет забыт.Уважаемые ветераны, от лица руководства города, от имени всех норильчан примите слова искренней признательности и благодарности. Пусть каждый день будет согревать вас теплом родных людей. Здоровья вам и мирного неба над головой! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами. С праздником, Норильск! С Днем Великой Победы!Парадный расчет возложил венки к Вечному огню. После минуты молчания раздался оглушительный залп из автоматов Калашникова, и в небо над площадью взмыли сотни разноцветных шаров.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















