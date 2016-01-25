Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.
Организаторами традиционной благотворительной акции выступают отдел молодежной политики администрации города и благотворительный фонд «Территория добра». Акция проводилась в Большом Норильске с 12 марта по 3 мая. Общая сумма собранных взносов составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Размер материальной помощи или, как называют ее ветераны, праздничной премии — 32 тысячи 600 рублей. Эти деньги, а также открытку с поздравлениями получил каждый из 62 ветеранов, живущих в Норильске. Тем, кто в силу возраста и состояния здоровья не смог прийти на вручение конвертов в Городской центр культуры, мобильные группы волонтеров Молодежного центра и социальных работников привозили заветные конвертики на дом.
***Тамара Шукалова
пережила блокаду Ленинграда, но, несмотря на страшные испытания, смогла сохранить невероятное жизнелюбие. Конверт с деньгами, который передали ей Ирина Бизер, ведущий специалист отдела ревизии и контроля мер социальной поддержки управления социальной политики
, и Владислав Соловьев, волонтер Молодежного центра
, стал для Тамары Николаевны хорошим подарком к 9 Мая.
— Вы даже представить не можете, как это для нас важно, — говорит Тамара Шукалова от лица ветеранов. — Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Живется–то нам не просто: здоровье уже не то, и львиная доля пенсии уходит на лекарства. Праздничную премию я расцениваю не только как финансовую поддержку, но и как знак внимания. Я вижу, что меня помнят, ценят.
Приятным сюрпризом визит мобильной группы стал и для тыловички Марии Пивоваровой
. Мария Владимировна говорит, что прибавка к пенсии пришлась ей очень кстати. Для нее это возможность побаловать себя и своих близких.
Владислав Соловьев говорит, что общение с ветеранами — это встреча с живой историей, возможность из первых уст услышать о событиях прошлого и прочувствовать энергетику этих невероятных людей, словно бы сделанных из стали.
Ветераны, которым вручали конверты в Городском центре культуры, не стеснялись эмоций. Кто–то, узнав сумму премии, всплескивал руками: «Как много–то!». Другие украдкой утирали предательски выкатившуюся слезинку. Каждый из присутствовавших чувствовал себя героем дня и каждому было приятно чувствовать заботу окружающих. Окончательно растрогал всех подарок самого юного волонтера благотворительного фонда «Территория добра» Надежды Гончаровой
. Надя прочитала для ветеранов стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Кстати, благодаря таким встречам у труженицы тыла Раисы Зайцевой
завязалась теплая дружба с Надей и ее семьей. Они постоянно перезваниваются, поздравляют друг друга с праздниками и уже не представляют свою жизнь без этого.
— Встречи в Совете ветеранов очень важны для нас, — говорит Раиса Павловна. — Мы не становимся моложе, и нам хочется передать память о войне и ее событиях без искажений. Пусть эти встречи немного грустные, но и День Победы — праздник со слезами на глазах... Тем ценнее для нас внимание людей, особенно молодежи, их желание больше узнать о войне и людях, которые смогли победить в ней и спасти страну. Спасибо им за искренний интерес. Я также хочу поблагодарить всех, кто участвует в акции «Сохраним память Великой Победы» и помогает нам чувствовать свою нужность. А вообще, мы счастливые люди. Я счастливая.Наталья ЧеркашинаФото Ирины Яринскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда