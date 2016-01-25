[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



Акции

Дорого внимание

Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.



Организаторами традиционной благотворительной акции выступают отдел молодежной политики администрации города и благотворительный фонд «Территория добра». Акция проводилась в Большом Норильске с 12 марта по 3 мая. Общая сумма собранных взносов составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Размер материальной помощи или, как называют ее ветераны, праздничной премии — 32 тысячи 600 рублей. Эти деньги, а также открытку с поздравлениями получил каждый из 62 ветеранов, живущих в Норильске. Тем, кто в силу возраста и состояния здоровья не смог прийти на вручение конвертов в Городской центр культуры, мобильные группы волонтеров Молодежного центра и социальных работников привозили заветные конвертики на дом. *** Тамара Шукалова пережила блокаду Ленинграда, но, несмотря на страшные испытания, смогла сохранить невероятное жизнелюбие. Конверт с деньгами, который передали ей Ирина Бизер, ведущий специалист отдела ревизии и контроля мер социальной поддержки управления социальной политики, и Владислав Соловьев, волонтер Молодежного центра, стал для Тамары Николаевны хорошим подарком к 9 Мая. — Вы даже представить не можете, как это для нас важно, — говорит Тамара Шукалова от лица ветеранов. — Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Живется–то нам не просто: здоровье уже не то, и львиная доля пенсии уходит на лекарства. Праздничную премию я расцениваю не только как финансовую поддержку, но и как знак внимания. Я вижу, что меня помнят, ценят. Приятным сюрпризом визит мобильной группы стал и для тыловички Марии Пивоваровой. Мария Владимировна говорит, что прибавка к пенсии пришлась ей очень кстати. Для нее это возможность побаловать себя и своих близких. Владислав Соловьев говорит, что общение с ветеранами — это встреча с живой историей, возможность из первых уст услышать о событиях прошлого и прочувствовать энергетику этих невероятных людей, словно бы сделанных из стали. Ветераны, которым вручали конверты в Городском центре культуры, не стеснялись эмоций. Кто–то, узнав сумму премии, всплескивал руками: «Как много–то!». Другие украдкой утирали предательски выкатившуюся слезинку. Каждый из присутствовавших чувствовал себя героем дня и каждому было приятно чувствовать заботу окружающих. Окончательно растрогал всех подарок самого юного волонтера благотворительного фонда «Территория добра» Надежды Гончаровой. Надя прочитала для ветеранов стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Кстати, благодаря таким встречам у труженицы тыла Раисы Зайцевой завязалась теплая дружба с Надей и ее семьей. Они постоянно перезваниваются, поздравляют друг друга с праздниками и уже не представляют свою жизнь без этого. — Встречи в Совете ветеранов очень важны для нас, — говорит Раиса Павловна. — Мы не становимся моложе, и нам хочется передать память о войне и ее событиях без искажений. Пусть эти встречи немного грустные, но и День Победы — праздник со слезами на глазах... Тем ценнее для нас внимание людей, особенно молодежи, их желание больше узнать о войне и людях, которые смогли победить в ней и спасти страну. Спасибо им за искренний интерес. Я также хочу поблагодарить всех, кто участвует в акции «Сохраним память Великой Победы» и помогает нам чувствовать свою нужность. А вообще, мы счастливые люди. Я счастливая.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Организаторами традиционной благотворительной акции выступают отдел молодежной политики администрации города и благотворительный фонд «Территория добра». Акция проводилась в Большом Норильске с 12 марта по 3 мая. Общая сумма собранных взносов составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Размер материальной помощи или, как называют ее ветераны, праздничной премии — 32 тысячи 600 рублей. Эти деньги, а также открытку с поздравлениями получил каждый из 62 ветеранов, живущих в Норильске. Тем, кто в силу возраста и состояния здоровья не смог прийти на вручение конвертов в Городской центр культуры, мобильные группы волонтеров Молодежного центра и социальных работников привозили заветные конвертики на дом.***пережила блокаду Ленинграда, но, несмотря на страшные испытания, смогла сохранить невероятное жизнелюбие. Конверт с деньгами, который передали ей, и, стал для Тамары Николаевны хорошим подарком к 9 Мая.— Вы даже представить не можете, как это для нас важно, — говорит Тамара Шукалова от лица ветеранов. — Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Живется–то нам не просто: здоровье уже не то, и львиная доля пенсии уходит на лекарства. Праздничную премию я расцениваю не только как финансовую поддержку, но и как знак внимания. Я вижу, что меня помнят, ценят.Приятным сюрпризом визит мобильной группы стал и для тыловички. Мария Владимировна говорит, что прибавка к пенсии пришлась ей очень кстати. Для нее это возможность побаловать себя и своих близких.Владислав Соловьев говорит, что общение с ветеранами — это встреча с живой историей, возможность из первых уст услышать о событиях прошлого и прочувствовать энергетику этих невероятных людей, словно бы сделанных из стали.Ветераны, которым вручали конверты в Городском центре культуры, не стеснялись эмоций. Кто–то, узнав сумму премии, всплескивал руками: «Как много–то!». Другие украдкой утирали предательски выкатившуюся слезинку. Каждый из присутствовавших чувствовал себя героем дня и каждому было приятно чувствовать заботу окружающих. Окончательно растрогал всех подарок самого юного волонтера благотворительного фонда «Территория добра». Надя прочитала для ветеранов стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Кстати, благодаря таким встречам узавязалась теплая дружба с Надей и ее семьей. Они постоянно перезваниваются, поздравляют друг друга с праздниками и уже не представляют свою жизнь без этого.— Встречи в Совете ветеранов очень важны для нас, — говорит Раиса Павловна. — Мы не становимся моложе, и нам хочется передать память о войне и ее событиях без искажений. Пусть эти встречи немного грустные, но и День Победы — праздник со слезами на глазах... Тем ценнее для нас внимание людей, особенно молодежи, их желание больше узнать о войне и людях, которые смогли победить в ней и спасти страну. Спасибо им за искренний интерес. Я также хочу поблагодарить всех, кто участвует в акции «Сохраним память Великой Победы» и помогает нам чувствовать свою нужность. А вообще, мы счастливые люди. Я счастливая.

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