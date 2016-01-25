Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 68 (11.05.2018)]

 Акции 
Дорого внимание

Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.

Организаторами традиционной благотворительной акции выступают отдел молодежной политики администрации города и благотворительный фонд «Территория добра». Акция проводилась в Большом Норильске с 12 марта по 3 мая. Общая сумма собранных взносов составила 2 миллиона 22 тысячи 807 рублей. Размер материальной помощи или, как называют ее ветераны, праздничной премии — 32 тысячи 600 рублей. Эти деньги, а также открытку с поздравлениями получил каждый из 62 ветеранов, живущих в Норильске. Тем, кто в силу возраста и состояния здоровья не смог прийти на вручение конвертов в Городской центр культуры, мобильные группы волонтеров Молодежного центра и социальных работников привозили заветные конвертики на дом.
***
Тамара Шукалова пережила блокаду Ленинграда, но, несмотря на страшные испытания, смогла сохранить невероятное жизнелюбие. Конверт с деньгами, который передали ей Ирина Бизер, ведущий специалист отдела ревизии и контроля мер социальной поддержки управления социальной политики, и Владислав Соловьев, волонтер Молодежного центра, стал для Тамары Николаевны хорошим подарком к 9 Мая.
— Вы даже представить не можете, как это для нас важно, — говорит Тамара Шукалова от лица ветеранов. — Огромное спасибо всем, кто нам помогает. Живется–то нам не просто: здоровье уже не то, и львиная доля пенсии уходит на лекарства. Праздничную премию я расцениваю не только как финансовую поддержку, но и как знак внимания. Я вижу, что меня помнят, ценят.
Приятным сюрпризом визит мобильной группы стал и для тыловички Марии Пивоваровой. Мария Владимировна говорит, что прибавка к пенсии пришлась ей очень кстати. Для нее это возможность побаловать себя и своих близких.
Владислав Соловьев говорит, что общение с ветеранами — это встреча с живой историей, возможность из первых уст услышать о событиях прошлого и прочувствовать энергетику этих невероятных людей, словно бы сделанных из стали.
Ветераны, которым вручали конверты в Городском центре культуры, не стеснялись эмоций. Кто–то, узнав сумму премии, всплескивал руками: «Как много–то!». Другие украдкой утирали предательски выкатившуюся слезинку. Каждый из присутствовавших чувствовал себя героем дня и каждому было приятно чувствовать заботу окружающих. Окончательно растрогал всех подарок самого юного волонтера благотворительного фонда «Территория добра» Надежды Гончаровой. Надя прочитала для ветеранов стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Кстати, благодаря таким встречам у труженицы тыла Раисы Зайцевой завязалась теплая дружба с Надей и ее семьей. Они постоянно перезваниваются, поздравляют друг друга с праздниками и уже не представляют свою жизнь без этого.
— Встречи в Совете ветеранов очень важны для нас, — говорит Раиса Павловна. — Мы не становимся моложе, и нам хочется передать память о войне и ее событиях без искажений. Пусть эти встречи немного грустные, но и День Победы — праздник со слезами на глазах... Тем ценнее для нас внимание людей, особенно молодежи, их желание больше узнать о войне и людях, которые смогли победить в ней и спасти страну. Спасибо им за искренний интерес. Я также хочу поблагодарить всех, кто участвует в акции «Сохраним память Великой Победы» и помогает нам чувствовать свою нужность. А вообще, мы счастливые люди. Я счастливая.

Наталья Черкашина
Фото Ирины Яринской
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Большой Норильск отметил 73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям районов прошествовал «Бессмертный полк», а на главных городских площадках выступили лучшие творческие коллективы Норильска.

Акции 
Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.

Актуально 
Не было бы счастья, да несчастье помогло: после прокурорской проверки и судебных разбирательств закрытый на две недели торгово–развлекательный центр «Галактика» фактически получил вторую жизнь.

Событие 
«Бессмертный полк» начал выстраиваться на главной улице Норильска задолго до 10 часов утра. На всю ширину Ленинского проспекта и почти во всю его длину растянулась праздничная колонна.

Эхо праздника 
В столице горняков отмечать День Великой Победы начали вслед за норильчанами. Многие талнахцы успели к часу дня вернуться домой после участия в утреннем параде в Норильске.

Мысли вслух 
Отгремела броня на Красной площади, парадные расчеты вернулись в пункты постоянной дислокации, стихли шаги «Бессмертного полка». Мы в очередной раз с гордостью и грустью отметили День Победы. Шли семьями, с плакатами героических предков над головой и детской ладошкой в руке. Глядя на редеющий с каждым годом строй ветеранов, опять задались тревожным вопросом: как будет выглядеть шествие через пару десятков лет, не забудут ли потомки общенародный подвиг?

Информация и реклама 
Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!

Новости:
 11 мая 2018 
15:59 Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
15:30 В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17 В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».
14:52 Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44 Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц.
14:04 В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08 «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина.
12:27 Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55 Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи».
10:49 В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх