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[Индекс номера 68 (11.05.2018)]

 Актуально 
Новая «Галактика»

Не было бы счастья, да несчастье помогло: после прокурорской проверки и судебных разбирательств закрытый на две недели торгово–развлекательный центр «Галактика» фактически получил вторую жизнь.

7 мая в Норильском городском суде состоялось последнее заседание, на котором было вынесено решение: «Галактике» — быть. Проведенные собственником мероприятия по устранению нарушений в части противопожарного состояния объекта судью удовлетворили. Впрочем, через три месяца торговый центр должны еще раз посетить сотрудники прокуратуры и Госпожнадзора, чтобы окончательно убедиться в том, что его «начинка» соответствует предъявляемым требованиям на сто процентов.
Как рассказал «Заполярке» инженер по эксплуатации здания «Галактики» Денис Сухинин, на сегодняшний день устранено 90% процентов нарушений. И у собственника здания — ИП Поповой А. Г. — нет сомнений, что за три месяца будут исправлены все, даже самые мельчайшие недочеты.
Напомним, 10 апреля и. о. прокурора города в Норильский городской суд было направлено исковое заявление об обязании ИП Поповой А. Г. устранить выявленные нарушения (всего их насчитали 52) противопожарной безопасности и о запрете эксплуатации ТРЦ до их устранения.
Самое главное, что сделано в центре сейчас, — выполнена конструктивная огнезащитная облицовка незащищенного металлического каркаса двумя слоями гипсоволокнистых листов при помощи металлических профилей. Прочности этих огнеупорных материалов при сильном пожаре может хватить на два часа.
Немаловажно и то, что на лестничной клетке теперь полостью переделаны стены, поставлены новые двери (с уплотнением на притворах и доводчиками), а лестничные пролеты расширены. Из–под лестницы убран цветочный павильон. Также прекращена эксплуатация подвала: лестничный марш, ведущий туда, перекрыт, над ним выполнено монолитное перекрытие.
Из некоторых помещений, в том числе из ресторана «Чайхона», сегодня ведут новые эвакуационные пути. Также в «Чайхоне» выведен из эксплуатации антресольный этаж. Пути эвакуации в магазинах «Спортландия» и «Детские товары» были расширены путем перестановки торгового оборудования.
На пути к эвакуационным выходам во всем здании установлены светильники, демонтированы подъемно–опускные жалюзи. На дверях эвакуационных выходов запоров теперь нет. Также устранены все неисправности системы автоматического пожаротушения, к ней подключены все помещения. Система оповещения и управления эвакуацией оснащена устройствами обратной связи с помещением пожарного поста. Речевые оповещатели способны обспечить слышимость во всем здании.
Лифты теперь оборудованы противопожарными дверями. Пекарня и склад отделены от других помещений огнеупорными преградами. Дополнительно установлена наружная пожарная лестница, ведущая на кровлю.
Денис Сухинин отметил, что ни один арендатор договор об аренде помещений в ТРЦ «Галактика» не расторг. А значит, все магазины и сервисы, к которым привыкли посетители, продолжают работать в полном объеме и, что самое главное, — в полном соответствии с требованиями противопожарной безопасности.

Надежда Сидор
Фото Ирины Яринской
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