[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



Событие

Победный марш

«Бессмертный полк» начал выстраиваться на главной улице Норильска задолго до 10 часов утра. На всю ширину Ленинского проспекта и почти во всю его длину растянулась праздничная колонна.



Река памяти Шествие началось в 10.30 и двинулось к площади Памяти Героев. На Комсомольской площади колонну встречал сводный хор и оркестр Brass Banda. К 11.10 колонна приблизилась к Вечному огню и к трибунам, на которых стояли ветераны и первые лица города. По информации кураторов акции, в этом году в шествии приняли участие около восьми тысяч человек: 4000 — в Норильске, 3000 — в Талнахе, 700 человек — в Кайеркане и 250 — в Снежногорске. Фото с мест событий уже размещены на сайте moypolk.ru. «Бессмертный полк» — общественное гражданско–патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ключевые слова — личной памяти. Благодаря акции, придуманной несколько лет назад в Томске, у каждого из нас есть возможность пройти по улицам своего города с портретом деда или прадеда, фронтовика, блокадника, героя сопротивления, узника фашистских застенок, ребенка войны... За время существования движения многие семьи узнали о судьбе своих фронтовиков. Сайт «Бессмертного полка» включает в себя Центр поисковой работы и базу данных, где содержатся сведения об участниках ВОВ, распределенные по регионам и городам. На сегодняшний день число имен в электронной летописи достигло 417 023. В этом году в России к акции присоединились порядка 10,4 миллиона человек. В Москве в колонне «Бессмертного полка» впервые прошли лидеры иностранных государств. Акции, подобные российской, состоялись во многих странах мира. В каждой семье, когда–то опаленной войной, есть традиция так или иначе отмечать День Победы. Кто–то предпочитает просто помолчать, вспоминая своих героев, кто–то празднует шумно и весело, не пропуская парады и салюты, с танцами и песнями. Все, из чего складывается 9 Мая, в этот день приемлемо, нормально. Можно и скорбеть, и ликовать. Лица людей на черно–белых фотографиях, сохранившихся с времен Великой Отечественной, прекрасны. В нас, потомках, тоже есть их частичка, и нам хочется быть похожими на них, быть достойными нести их портреты, стоять в одном ряду, быть в одном строю. Каждый портрет, каждая семья — это история. Попросишь рассказать — любой с радостью и с гордостью откликается, делится фактами. Для русских людей большая честь — быть причастным к истории Отечества через историю своего, родного героя. Так ручейки сливаются в огромную человеческую реку памяти. Семья Сосинских Нина, Анастасия и Сергей Сосинские: — Это портрет нашей бабушки, Варвары Николаевны Поповой. Она прошла всю войну, была санитаркой. Портрет хранил мой папа, он достался нам по наследству как самая ценная семейная реликвия. Мы ходим на парад каждый год и уже рассказываем нашей малышке Саше о том, что такое война. Еще мы несем сегодня портреты бабушки, Ларисы Петровны Софинской, и дедушки, Василия Яковлевича Пешкова. Он погиб в первые дни войны, попав в окружение. Тамара Чайко Тамара Чайко, регент хора в православном соборе: — Со мной сегодня Иван Акимович Чайко — мой отец, герой Великой Отечественной войны. Служил в Красноярске, обеспечивал военную связь. Маму мою встретил там же, влюбились, поженились, родили троих дочерей, в том числе и меня. Прожил папа всего 56 лет. Подробности о его службе я узнала совсем недавно: мой сын стал собирать информацию о своем деде и поделился найденным. Так тоже бывает... Папа нам никогда ничего не рассказывал, наверное, тяжело ему было. И только когда подняли архивы, я узнала, через что ему довелось пройти. Марат и Наталья Садыковы Марат Садыков, водитель НПОПАТ, с супругой Натальей, учителем математики школы № 28: — Это отец моей мамы, мой дед Усман Мифтахов. Его семья жила в Казахстане. Когда началась война, деда послали переучиваться на танкиста. После шести месяцев учебки он должен был проезжать мимо родного города. И бабушка с маленькой годовалой дочкой, моей мамой, которую он фактически не видел, пришла на вокзал — ждать короткой остановки и встречи с фронтовиками. Расписание поездов было неизвестно, и работники станции сказали: можешь отлучиться, переодеть малышку, поесть — в ближайшие три–четыре часа поездов точно не будет... Она так и сделала. Вернулась на станцию через час, а ей дают буханку хлеба и кусок мыла и говорят: мол, поезд проходил, твой муж выскакивал на минуту, успел передать тебе вот это... Больше они никогда не виделись — в декабре 1942–го дед пропал без вести. Вновь бабушка замуж так и не вышла, а дожила она до девяноста лет. ...Я нашел, откуда призывался дед, где служил, но пока не могу найти его могилу. Ищем усиленно, всей семьей. Евгений Сидоренко Евгений Сидоренко, видеооператор: — Это фото сделано в день, когда мой дед окончил артиллерийское училище. А уже на следующий день случился его первый бой. Дед прошел всю войну, дошел до Будапешта, получил за освобождение столицы Венгрии медаль, там и встретил Победу. Ранен не был, но контузий пережил множество. Закончил войну майором, с двумя орденами (Славы и Красной Звезды) и двумя медалями «За отвагу!». Пройти с портретом дедушки в колонне «Бессмертного полка» — для меня это очень важно. Понимаете, мы как будто вместе с ним шагаем... Сегодня я снимал людей вокруг: как они встречают наш полк, как реагируют, радуются. Незабываемые чувства. ...Вот, кадры рассматриваю. Мы все такие разные, у каждого своя судьба, и между тем мы с этими портретами в руках — мы все едины. Это действительно общий наш праздник, со слезами на глазах. Без надуманности, без пафоса. И. о. главы Норильска Андрей Малков: — Для меня большая честь пройти в «Бессмертном полку» с портретом моего деда, Трофима Антоновича Плетоса. Я вспоминаю, как в детстве вместе с родителями ходил на парад. Вспоминаю гордость, радость и грусть, которые испытывал тогда. Я помню своего деда в форме, с орденами, которые он надевал только на праздники. Помню его рассказы о войне... Для меня День Победы — очень личный и очень важный праздник. Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов: — Мой прадед, Степан Михайлович Кусайкин, во время войны попал в окружение и, видимо, из–за этого так и остался в звании рядового. Он очень мало рассказывал о войне, может быть, не считал нужным делиться подробностями, а может, не хотел говорить о прошлых невзгодах... Для меня акция «Бессмертный полк» — это возможность больше узнать о своих предках и передать эти знания своим детям. Когда молчат пушки на них играет детвора

К оружию! Отдохнув и согревшись, можно было снова выйти на улицу. Здесь на большой сцене выступали творческие коллективы Большого Норильска, а на площади перед Дворцом культуры можно было увидеть боевую технику, оружие и амуницию времен Великой Отечественной войны и сфотографироваться на память. Среди представленных экспонатов особым интересом у публики пользовались винтовка Мосина 1944 года и пулемет Дегтярева образца 1942 года. Встанем вместе в хоровод

Бьётся в тесной печурке огонь... После прогулки под бодрящим северным ветерком и легким морозцем самое время заглянуть на горячий чай в музейный «Полковой блиндаж». От желающих согреться, отдохнуть на партизанском привале, поучаствовать в интерактивной программе, а также послушать и попеть песни вместе с фольклорным ансамблем «Казачий спас» не было отбоя. За полчаса работы блиндажа было роздано более тысячи билетов, а горожане продолжали прибывать. Проверить свое знание истории России, а также логику и внимательность можно было, участвуя в квесте «Танковое сражение». Больше правильных ответов — больше уничтоженных вражеских танков. Одновременно с прохождением квеста можно было посетить выставку «Сражение под Прохоровкой», посвященную 75–летию Курской битвы. Самые юные посетители музея могли попробовать себя в «Боевом ГТО», пройти на скорость полосу препятствий и помочь «раненым бойцам в импровизированном медсанбате». Пользовались популярностью и мастер–классы по изготовлению сувениров в технике оригами. Красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздику или красную звезду и грамотно подписать поздравительную открытку только на первый взгляд просто, а на самом деле без помощи профессионала никак не обойтись. В полковом блиндаже Аромат солдатской каши разжигал нешуточный аппетит

Быстрота и натиск В 13.45 от Комсомольской площади стартовал легкоатлетический забег, в котором приняли участие более тысячи человек. Спортсменам ДЮСШ, ветеранам спорта и просто активным горожанам предстояло преодолеть дистанцию длиной в 1945 метров. Эти метры укладывались в маршрут от Комсомольской до Театральной площади и обратно. Преодолеть дистанцию бегунам помогала поддержка друзей и знакомых, подбадривавших спортсменов.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина, Ирины Яринской и Марины Хорошевской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Шествие началось в 10.30 и двинулось к площади Памяти Героев. На Комсомольской площади колонну встречал сводный хор и оркестр Brass Banda. К 11.10 колонна приблизилась к Вечному огню и к трибунам, на которых стояли ветераны и первые лицагорода.По информации кураторов акции, в этом году в шествии приняли участие около восьми тысяч человек: 4000 — в Норильске, 3000 — в Талнахе, 700 человек — в Кайеркане и 250 — в Снежногорске. Фото с мест событий уже размещены на сайтеВ каждой семье, когда–то опаленной войной, есть традиция так или иначе отмечать День Победы. Кто–то предпочитает просто помолчать, вспоминая своих героев, кто–то празднует шумно и весело, не пропуская парады и салюты, с танцами и песнями. Все, из чего складывается 9 Мая, в этот день приемлемо, нормально. Можно и скорбеть, и ликовать.Лица людей на черно–белых фотографиях, сохранившихся с времен Великой Отечественной, прекрасны. В нас, потомках, тоже есть их частичка, и нам хочется быть похожими на них, быть достойными нести их портреты, стоять в одном ряду, быть в одном строю.Каждый портрет, каждая семья — это история. Попросишь рассказать — любой с радостью и с гордостью откликается, делится фактами. Для русских людей большая честь — быть причастным к истории Отечества через историю своего, родного героя. Так ручейки сливаются в огромную человеческую реку памяти.— Это портрет нашей бабушки, Варвары Николаевны Поповой. Она прошла всю войну, была санитаркой. Портрет хранил мой папа, он достался нам по наследству как самая ценная семейная реликвия. Мы ходим на парад каждый год и уже рассказываем нашей малышке Саше о том, что такое война. Еще мы несем сегодня портреты бабушки, Ларисы Петровны Софинской, и дедушки, Василия Яковлевича Пешкова. Он погиб в первые дни войны, попав в окружение.— Со мной сегодня Иван Акимович Чайко — мой отец, герой Великой Отечественной войны. Служил в Красноярске, обеспечивал военную связь. Маму мою встретил там же, влюбились, поженились, родили троих дочерей, в том числе и меня. Прожил папа всего 56 лет. Подробности о его службе я узнала совсем недавно: мой сын стал собирать информацию о своем деде и поделился найденным. Так тоже бывает... Папа нам никогда ничего не рассказывал, наверное, тяжело ему было. И только когда подняли архивы, я узнала, через что ему довелось пройти.— Это отец моей мамы, мой дед Усман Мифтахов. Его семья жила в Казахстане. Когда началась война, деда послали переучиваться на танкиста. После шести месяцев учебки он должен был проезжать мимо родного города. И бабушка с маленькой годовалой дочкой, моей мамой, которую он фактически не видел, пришла на вокзал — ждать короткой остановки и встречи с фронтовиками. Расписание поездов было неизвестно, и работники станции сказали: можешь отлучиться, переодеть малышку, поесть — в ближайшие три–четыре часа поездов точно не будет... Она так и сделала. Вернулась на станцию через час, а ей дают буханку хлеба и кусок мыла и говорят: мол, поезд проходил, твой муж выскакивал на минуту, успел передать тебе вот это... Больше они никогда не виделись — в декабре 1942–го дед пропал без вести. Вновь бабушка замуж так и не вышла, а дожила она до девяноста лет....Я нашел, откуда призывался дед, где служил, но пока не могу найти его могилу. Ищем усиленно, всей семьей.— Это фото сделано в день, когда мой дед окончил артиллерийское училище. А уже на следующий день случился его первый бой. Дед прошел всю войну, дошел до Будапешта, получил за освобождение столицы Венгрии медаль, там и встретил Победу. Ранен не был, но контузий пережил множество. Закончил войну майором, с двумя орденами (Славы и Красной Звезды) и двумя медалями «За отвагу!».Пройти с портретом дедушки в колонне «Бессмертного полка» — для меня это очень важно. Понимаете, мы как будто вместе с ним шагаем... Сегодня я снимал людей вокруг: как они встречают наш полк, как реагируют, радуются. Незабываемые чувства. ...Вот, кадры рассматриваю. Мы все такие разные, у каждого своя судьба, и между тем мы с этими портретами в руках — мы все едины. Это действительно общий наш праздник, со слезами на глазах. Без надуманности, без пафоса.— Для меня большая честь пройти в «Бессмертном полку» с портретом моего деда, Трофима Антоновича Плетоса. Я вспоминаю, как в детстве вместе с родителями ходил на парад. Вспоминаю гордость, радость и грусть, которые испытывал тогда. Я помню своего деда в форме, с орденами, которые он надевал только на праздники. Помню его рассказы о войне... Для меня День Победы — очень личный и очень важный праздник.— Мой прадед, Степан Михайлович Кусайкин, во время войны попал в окружение и, видимо, из–за этого так и остался в звании рядового. Он очень мало рассказывал о войне, может быть, не считал нужным делиться подробностями, а может, не хотел говорить о прошлых невзгодах... Для меня акция «Бессмертный полк» — это возможность больше узнать о своих предках и передать эти знания своим детям.Отдохнув и согревшись, можно было снова выйти на улицу. Здесь на большой сцене выступали творческие коллективы Большого Норильска, а на площади перед Дворцом культуры можно было увидеть боевую технику, оружие и амуницию времен Великой Отечественной войны и сфотографироваться на память. Среди представленных экспонатов особым интересом у публики пользовались винтовка Мосина 1944 года и пулемет Дегтярева образца 1942 года.После прогулки под бодрящим северным ветерком и легким морозцем самое время заглянуть на горячий чай в музейный «Полковой блиндаж». От желающих согреться, отдохнуть на партизанском привале, поучаствовать в интерактивной программе, а также послушать и попеть песни вместе с фольклорным ансамблем «Казачий спас» не было отбоя. За полчаса работы блиндажа было роздано более тысячи билетов, а горожане продолжали прибывать.Проверить свое знание истории России, а также логику и внимательность можно было, участвуя в квесте «Танковое сражение». Больше правильных ответов — больше уничтоженных вражеских танков. Одновременно с прохождением квеста можно было посетить выставку «Сражение под Прохоровкой», посвященную 75–летию Курской битвы.Самые юные посетители музея могли попробовать себя в «Боевом ГТО», пройти на скорость полосу препятствий и помочь «раненым бойцам в импровизированном медсанбате». Пользовались популярностью и мастер–классы по изготовлению сувениров в технике оригами. Красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздику или красную звезду и грамотно подписать поздравительную открытку только на первый взгляд просто, а на самом деле без помощи профессионала никак не обойтись.В 13.45 от Комсомольской площади стартовал легкоатлетический забег, в котором приняли участие более тысячи человек. Спортсменам ДЮСШ, ветеранам спорта и просто активным горожанам предстояло преодолеть дистанцию длиной в 1945 метров. Эти метры укладывались в маршрут от Комсомольской до Театральной площади и обратно. Преодолеть дистанцию бегунам помогала поддержка друзей и знакомых, подбадривавших спортсменов.

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