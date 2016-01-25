В столице горняков отмечать День Великой Победы начали вслед за норильчанами. Многие талнахцы успели к часу дня вернуться домой после участия в утреннем параде в Норильске.
|Минута молчания на площади Победы
На торжественной церемонии у стелы «Вечно живым» собрались сотни северян разных поколений. Сердечные слова о необходимости хранить память и мир сказали ветеран Гавриил Мязин и руководитель района Михаил Шевченко, священник Даниил Тихонов и депутат Татьяна Скорик. Но святая минута молчания всегда красноречивее любых слов. В эти мгновения мы как никогда чувствуем себя единым народом. И нет, наверное, лучшей школы патриотизма для наших детей, которые стояли в едином строю с ветеранами, родителями, учителями, казаками и участниками боевых действий в горячих точках.
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|Марина Ковачевич с родными
В синее небо были запущены белые шары, к обелиску возложены венки и алые гвоздики, и вот уже полилась от площади Победы к площади Горняков река «Бессмертного полка». Удивительно, но к этому времени талнахцы и гости народного праздника почувствовали, что суровый северный ветер утихомирился. Было ощущение, что с ходом «Бессмертного полка» к нам пришло благословение от героических предков. Портреты родных воинов были и у малышей, часто в колясках, вместе с любимыми игрушками. Мы с радостью заметили в колонне и фото ветерана Анны Андреевной Суровцевой, друга нашей редакции, которой не стало несколько лет назад. Она вернулась к нам, сияя юной красотой на фотографии, которую бережно несла ее дочь Марина Ковачевич...
|Валерия Болгова
Талнахцы с почтением останавливались у большого двустороннего транспаранта с портретами воинов — выходцев из коренных народов Таймыра. Его своими руками сделала председатель родовой нганасанской общины «Ня танса» Валерия Болгова. Ей помогал приехавший из Дудинки племянник, первоклассник Филипп Туглаков — потомок нганасан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.
|Течет река «Бессмертного полка»
Огромная 26–метровая георгиевская лента, которую несли школьники–волонтеры, была закреплена на раусе концертной сцены на площади Горняков. Юные музыканты из коллектива духовых инструментов Brass Banda успели примчаться в рудную столицу из Кайеркана, чтобы порадовать мелодиями героических лет своих талнахских земляков. А народный «Хор Победы» — песенная акция, начало которой положили в Талнахе в прошлые годы, всей площадью спел песню Давида Тухманова «Этот День Победы». Трогательную лепту в праздничную программу внесли ребята из театра юного актера «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств, которые подготовили литературно–музыкальную композицию о героях войны. А дети из ЦВР рассказали со сцены о своих прадедах–фронтовиках. Так юные талнахцы приняли участие в стартовавшей по инициативе КДЦ имени В. Высоцкого акции «Помним, гордимся, чтим». Рассказы ребят так растрогали взрослых, что многие подходили к организаторам с предложением на следующий год принять участие в таких выступлениях памяти, чтобы поведать и о своих бойцах...
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|Поет «Раздолье»
В концертной программе с честью выступили и представители Норильского городского казачьего общества вместе с воспитанниками кадетского класса 27–й школы, показав лихое владение шашкой. Украсили праздник лихим казачьим танцем и ребята из «Талнахского перепляса». И не было конца любимым народом песням от ансамблей «Раздолье» и «Аквамарин» из КДЦ им. В. Высоцкого, «Жарки» и «Какаду» из Центра внешкольной работы. Из Норильска поздравить талнахцев приехала самодеятельная певунья Анастасия Пузакова, от народа со знаменитой «Катюшей» выступила работник детсада Елена Петелина. А «Землянку» подарил слушателям ветеран боевых действии на Северном Кавказе Вячеслав Еськов.
|Фотозона «В солдатском строю»
Особой популярностью пользовалась фотозона «В солдатском строю» — у раскинувшейся на подтаявшем снегу палатки со множеством предметов воинской амуниции, праздничными флагами и транспарантами. Талнахцы за несколько часов сделали бессчетное количество фотоснимков, которые украсят многие семейные альбомы. И, конечно, не забыть нам, как полевая кухня угощала всех желающих отличной солдатской кашей с горячим чайком, от души приготовленными поварами столовой рудника «Комсомольский».
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Весьма необычно отметили праздник Победы талнахские спортсмены. По инициативе спорткомплекса «Талнах» со 2 по 8 мая во всех спортучреждениях люди разных возрастов сделали 26 662 упражнения (от отжимания до прыжков на скакалке) — в знак того, что со Дня победы прошло именно такое количество мирных дней. Так пусть не будет нашим мирным дням конца...Ирина ДаниленкоФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда