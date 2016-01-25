[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



Эхо праздника

Ликующий Талнах

В столице горняков отмечать День Великой Победы начали вслед за норильчанами. Многие талнахцы успели к часу дня вернуться домой после участия в утреннем параде в Норильске.



Минута молчания на площади Победы На торжественной церемонии у стелы «Вечно живым» собрались сотни северян разных поколений. Сердечные слова о необходимости хранить память и мир сказали ветеран Гавриил Мязин и руководитель района Михаил Шевченко, священник Даниил Тихонов и депутат Татьяна Скорик. Но святая минута молчания всегда красноречивее любых слов. В эти мгновения мы как никогда чувствуем себя единым народом. И нет, наверное, лучшей школы патриотизма для наших детей, которые стояли в едином строю с ветеранами, родителями, учителями, казаками и участниками боевых действий в горячих точках. *** Марина Ковачевич с родными В синее небо были запущены белые шары, к обелиску возложены венки и алые гвоздики, и вот уже полилась от площади Победы к площади Горняков река «Бессмертного полка». Удивительно, но к этому времени талнахцы и гости народного праздника почувствовали, что суровый северный ветер утихомирился. Было ощущение, что с ходом «Бессмертного полка» к нам пришло благословение от героических предков. Портреты родных воинов были и у малышей, часто в колясках, вместе с любимыми игрушками. Мы с радостью заметили в колонне и фото ветерана Анны Андреевной Суровцевой, друга нашей редакции, которой не стало несколько лет назад. Она вернулась к нам, сияя юной красотой на фотографии, которую бережно несла ее дочь Марина Ковачевич... Валерия Болгова Талнахцы с почтением останавливались у большого двустороннего транспаранта с портретами воинов — выходцев из коренных народов Таймыра. Его своими руками сделала председатель родовой нганасанской общины «Ня танса» Валерия Болгова. Ей помогал приехавший из Дудинки племянник, первоклассник Филипп Туглаков — потомок нганасан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Течет река «Бессмертного полка» Огромная 26–метровая георгиевская лента, которую несли школьники–волонтеры, была закреплена на раусе концертной сцены на площади Горняков. Юные музыканты из коллектива духовых инструментов Brass Banda успели примчаться в рудную столицу из Кайеркана, чтобы порадовать мелодиями героических лет своих талнахских земляков. А народный «Хор Победы» — песенная акция, начало которой положили в Талнахе в прошлые годы, всей площадью спел песню Давида Тухманова «Этот День Победы». Трогательную лепту в праздничную программу внесли ребята из театра юного актера «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств, которые подготовили литературно–музыкальную композицию о героях войны. А дети из ЦВР рассказали со сцены о своих прадедах–фронтовиках. Так юные талнахцы приняли участие в стартовавшей по инициативе КДЦ имени В. Высоцкого акции «Помним, гордимся, чтим». Рассказы ребят так растрогали взрослых, что многие подходили к организаторам с предложением на следующий год принять участие в таких выступлениях памяти, чтобы поведать и о своих бойцах... *** Поет «Раздолье» В концертной программе с честью выступили и представители Норильского городского казачьего общества вместе с воспитанниками кадетского класса 27–й школы, показав лихое владение шашкой. Украсили праздник лихим казачьим танцем и ребята из «Талнахского перепляса». И не было конца любимым народом песням от ансамблей «Раздолье» и «Аквамарин» из КДЦ им. В. Высоцкого, «Жарки» и «Какаду» из Центра внешкольной работы. Из Норильска поздравить талнахцев приехала самодеятельная певунья Анастасия Пузакова, от народа со знаменитой «Катюшей» выступила работник детсада Елена Петелина. А «Землянку» подарил слушателям ветеран боевых действии на Северном Кавказе Вячеслав Еськов. Фотозона «В солдатском строю» Особой популярностью пользовалась фотозона «В солдатском строю» — у раскинувшейся на подтаявшем снегу палатки со множеством предметов воинской амуниции, праздничными флагами и транспарантами. Талнахцы за несколько часов сделали бессчетное количество фотоснимков, которые украсят многие семейные альбомы. И, конечно, не забыть нам, как полевая кухня угощала всех желающих отличной солдатской кашей с горячим чайком, от души приготовленными поварами столовой рудника «Комсомольский». *** Весьма необычно отметили праздник Победы талнахские спортсмены. По инициативе спорткомплекса «Талнах» со 2 по 8 мая во всех спортучреждениях люди разных возрастов сделали 26 662 упражнения (от отжимания до прыжков на скакалке) — в знак того, что со Дня победы прошло именно такое количество мирных дней. Так пусть не будет нашим мирным дням конца...

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На торжественной церемонии у стелы «Вечно живым» собрались сотни северян разных поколений. Сердечные слова о необходимости хранить память и мир сказали ветеран Гавриил Мязин и руководитель района Михаил Шевченко, священник Даниил Тихонов и депутат Татьяна Скорик. Но святая минута молчания всегда красноречивее любых слов. В эти мгновения мы как никогда чувствуем себя единым народом. И нет, наверное, лучшей школы патриотизма для наших детей, которые стояли в едином строю с ветеранами, родителями, учителями, казаками и участниками боевых действий в горячих точках.***В синее небо были запущены белые шары, к обелиску возложены венки и алые гвоздики, и вот уже полилась от площади Победы к площади Горняков река «Бессмертного полка». Удивительно, но к этому времени талнахцы и гости народного праздника почувствовали, что суровый северный ветер утихомирился. Было ощущение, что с ходом «Бессмертного полка» к нам пришло благословение от героических предков. Портреты родных воинов были и у малышей, часто в колясках, вместе с любимыми игрушками. Мы с радостью заметили в колонне и фото ветерана Анны Андреевной Суровцевой, друга нашей редакции, которой не стало несколько лет назад. Она вернулась к нам, сияя юной красотой на фотографии, которую бережно несла ее дочь Марина Ковачевич...Талнахцы с почтением останавливались у большого двустороннего транспаранта с портретами воинов — выходцев из коренных народов Таймыра. Его своими руками сделала председатель родовой нганасанской общины «Ня танса» Валерия Болгова. Ей помогал приехавший из Дудинки племянник, первоклассник Филипп Туглаков — потомок нганасан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.Огромная 26–метровая георгиевская лента, которую несли школьники–волонтеры, была закреплена на раусе концертной сцены на площади Горняков. Юные музыканты из коллектива духовых инструментов Brass Banda успели примчаться в рудную столицу из Кайеркана, чтобы порадовать мелодиями героических лет своих талнахских земляков. А народный «Хор Победы» — песенная акция, начало которой положили в Талнахе в прошлые годы, всей площадью спел песню Давида Тухманова «Этот День Победы». Трогательную лепту в праздничную программу внесли ребята из театра юного актера «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств, которые подготовили литературно–музыкальную композицию о героях войны. А дети из ЦВР рассказали со сцены о своих прадедах–фронтовиках. Так юные талнахцы приняли участие в стартовавшей по инициативе КДЦ имени В. Высоцкого акции «Помним, гордимся, чтим». Рассказы ребят так растрогали взрослых, что многие подходили к организаторам с предложением на следующий год принять участие в таких выступлениях памяти, чтобы поведать и о своих бойцах...***В концертной программе с честью выступили и представители Норильского городского казачьего общества вместе с воспитанниками кадетского класса 27–й школы, показав лихое владение шашкой. Украсили праздник лихим казачьим танцем и ребята из «Талнахского перепляса». И не было конца любимым народом песням от ансамблей «Раздолье» и «Аквамарин» из КДЦ им. В. Высоцкого, «Жарки» и «Какаду» из Центра внешкольной работы. Из Норильска поздравить талнахцев приехала самодеятельная певунья Анастасия Пузакова, от народа со знаменитой «Катюшей» выступила работник детсада Елена Петелина. А «Землянку» подарил слушателям ветеран боевых действии на Северном Кавказе Вячеслав Еськов.Особой популярностью пользовалась фотозона «В солдатском строю» — у раскинувшейся на подтаявшем снегу палатки со множеством предметов воинской амуниции, праздничными флагами и транспарантами. Талнахцы за несколько часов сделали бессчетное количество фотоснимков, которые украсят многие семейные альбомы. И, конечно, не забыть нам, как полевая кухня угощала всех желающих отличной солдатской кашей с горячим чайком, от души приготовленными поварами столовой рудника «Комсомольский».***Весьма необычно отметили праздник Победы талнахские спортсмены. По инициативе спорткомплекса «Талнах» со 2 по 8 мая во всех спортучреждениях люди разных возрастов сделали 26 662 упражнения (от отжимания до прыжков на скакалке) — в знак того, что со Дня победы прошло именно такое количество мирных дней. Так пусть не будет нашим мирным дням конца...

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