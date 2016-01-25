[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



Мысли вслух

Кино и Правда

Отгремела броня на Красной площади, парадные расчеты вернулись в пункты постоянной дислокации, стихли шаги «Бессмертного полка». Мы в очередной раз с гордостью и грустью отметили День Победы. Шли семьями, с плакатами героических предков над головой и детской ладошкой в руке. Глядя на редеющий с каждым годом строй ветеранов, опять задались тревожным вопросом: как будет выглядеть шествие через пару десятков лет, не забудут ли потомки общенародный подвиг?

Конечно, мы надеемся, что верные знания и важнейшие закладки–памятки нашим детям даст школа, работая по выверенной и утвержденной специалистами программе. Однако опытный родитель никогда не пустит процесс исторического образования на самотек, систематически проверяя, что именно рассказывают ребенку, и при необходимости корректируя полученную информацию. История, как массив несметного количества фактов, растекающихся по множеству рукавов, — штука очень сложная в плане правильного определения стремнины. Пожалуй, нигде человечество не насыпало столько мифологических дюн, как в исторической области. Разберись тут... Нужно читать правильные книги, однако без целеуказаний и маяков в громадье текстов запутается любой человек, тем более ребенок. Надо помогать. Учебники — это, конечно, хорошо, но в деле просветительства огромное значение имеет кинематограф с его возможностями. Сидя рядом с детьми перед экраном, надо показывать им фильмы о Великой Отечественной и Второй мировой вообще, предварительно объяснив, в чем разница. Правильные фильмы, правдивые. И, прежде всего, наши, отечественные. Но какие именно? В годы перестройки и в 1990–х годах появилось множество произведений, трактующих события ВОВ в угоду возникшей моде на самоуничижение. Предлагающих читателю и зрителю новый феномен — дескать, целые военные институты и исследовательские центры врали, а всего несколько идеологов определенного направления говорят исключительно правду, призывая рефлексировать и каяться за все подряд. Мы же до поры охотно верили шоковой подаче, начиная приобретать то самое клиповое мышление. Но ведь никто не обещал, что любой маститый автор непременно является носителем Правды. У людей всегда есть идеологические предпочтения и личное отношение к прошлому. История же поверяется лишь временем и итогом работы целой армии исследователей. Впрочем, порой разобраться, что и как, помогает простой здравый смысл. Примером мифологизации истории может служить характер подачи массам роли штрафбатов и заградительных отрядов. Судя по кинофильмам, в штрафбатах воевали толпы отпетых уголовников, а в заградотрядах — никогда не нюхавшие пороху чистенькие чекисты. Сейчас многие из тех, кто обработан пропагандой, с недоумением смотрят на табличку в руках крымчан с надписью «98–й заградительный отряд штаба отдельной Приморской армии» в числе прочих военных частей, считая, что целью отряда был именно расстрел отступающих штрафбатовцев... Но это не так. И задачи, и боевая работа выглядела несколько иначе. Майор Кац И. П., командир 98–го заградительного и руководитель глубинной тактической разведки, показал умение решать задачи в сложных условиях прифронтовой полосы. Разведчики вскрыли резервы противника на Таманском и Керченском полуострове, установили рубежи и склады боеприпасов. Высадившись с передовыми частями десантных войск, группа разведчиков во главе с Кацем приняла участие в боях, истребив большое количество гитлеровцев и добыв ценные разведданные, позволившие 11–му Гвардейскому стрелковому корпусу закрепиться на побережье. Во время ночного рейда группа нанесла врагу значительный урон, создав в его тылу панику. Майор Кац был убит при выполнении боевого задания в тылу противника 26 октября 1943 года. «28 панфиловцев» Шло время, морок спадал, все больше исследователей лопатили архивы, полные сухих сводок и отчетов, и постепенно выяснялось, что и контингент в штрафбатах был другой, и задачи, и регламенты... А вот торопливо отснятые эпатирующие фильмы остались. Именно поэтому смотреть с детьми сериал «Штрафбат», творение о штрафбате Михалкова или фильм «Гу–га» не стоит: количество опасного вымысла там порой зашкаливает. «Брестская крепость» Надо сказать, что современных правдивых фильмов о Великой Отечественной все еще маловато. Но они есть. «Мы из будущего, 1 и 2», «28 панфиловцев», снятая белорусами «Брестская крепость» — смотрите с детьми смело. Работы качественные, не идеально, но очень близко отражающие реальную картину событий. Однако сразу хочу предупредить: прежде чем смотреть ленты о локальных событиях, посмотрите базисные, те, в которых цельно показан хребет войны, ее хорда. Прежде всего, киноэпопею Озерова «Освобождение», «Битву за Москву», документальный сериал «Неизвестная война» («Великая Отечественная»), который выглядит намного сильнее лент многих известных режиссеров. После определенной подготовки надо показать тяжелый, но критически необходимый для понимания сути той войны «Обыкновенный фашизм» — в советское время его часто транслировали по телевизору. А вот с климовской лентой «Иди и смотри» торопиться не стоит. Детская психика ранима, такие произведения — не для начальных классов, в большинстве случаев даже не для старших, тут нужен сугубо индивидуальный подход. Недавний фильм «А зори здесь тихие...» очень неплох, душевен, реалистичен, хотя восприятие сильно зависит от того, насколько вы сроднились с оригиналом. Он динамичен, повествование использует современные средства, понятные нынешнему поколению. И опять призову к индивидуальному подходу: фильм тяжел даже для взрослого. Молодым же всей трагедии не понять. Это — ужасный шедевр. После того как ваш юный зритель представил себе общий ход войны, можно приступать к повествованиям об отдельных операциях, сражениях и эпизодах. Честно говоря, я не представляю, что бы мы делали, не имея старого багажа. Не могу назвать ни одного российского фильма, который реально цепляет так, как советские. Перечень таких лент огромен: «Они сражались за Родину» и «Торпедоносцы», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «В бой идут одни «старики», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Аты–баты», «Повесть о настоящем человеке», «Щит и меч» и «Белорусский вокзал», «Сошедшие с небес» с дуэтом Абдулова и Глаголевой — фильмы на все времена, со всеми нашими звездами... Главное, конечно, чтобы сюжет был без фантазий, исторически достоверен. Однако есть важнейшие маркеры, которые помогут вам правильно отфильтровать просветительский кинонабор. Первый из них касается мифа о том, что советский народ воевал исключительно с оболваненным немецким народом, который сам не ведал, что творил, убивая мирное население, и не знал, куда и зачем его гонят. Это не так. В фильме «Щит и меч» есть замечательный эпизод в замке, показывающий, за чем именно шел немецкий крестьянин. За фермерским хозяйством на Черноземье с командой послушных рабов. Мы же отражали атаки не только гитлеровской Германии, а гигантского сводного отряда всей Европы. Нейтральная Швеция всю войну обеспечивала заводы Круппа сталью месторождения Сандвик, Швейцария выпускала для гитлеровцев оптику и часовые механизмы. Обманчиво невоюющая Чехия ударными темпами производила танки и автомашины и стрелковое оружие, Болгария предоставляла транспорт, базы снабжения, порты и станции радиоперехвата. Испанцы осаждали Ленинград, а итальянцы, румыны, хорваты, эстонцы, словаки и венгры дошли до Волги. Вся Европа желала растерзать СССР, чтобы оторвать себе кусочек. Кстати, у Васильева в фильме «А зори здесь тихие...» не делается акцент на том, что девчата на самом деле имели дело с финским спецназом, а не с немцами. Ссориться не хотели. Второй опасный миф: «Мы завалили врага трупами, напрасно удерживая рубежи». А ведь можно было сдать Ленинград и отступить к Енисею или до линии наступления японских войск с Востока... Знаете, такое цунами нельзя завалить ни трупами, ни золотыми слитками, поток перельется через любую плотину. Врага нужно было уничтожать, осушать поток, если угодно. Еще один маркер отражает непрекращающиеся попытки очеловечить врага, убеждая: «Они такие же, как мы, заблудшие овечки, не желающие воевать». Это очень опасная мифологема, насаждаемая особенно настойчиво и порождающая «уренгойских мальчиков». Равное очеловечивание сторон действительно может быть частично использовано в оценке локальных войн на нейтральных территориях. Там, где цели примерно идентичны, в ходе европейских захватов Второй мировой войны. Однако же в Великую Отечественную цели были совершенно другими. Против СССР велась война на уничтожение. Если бы страна не выстояла, не было бы ни этой газеты, ни этой статьи. Мы боролись с противником не за тем, чтобы обрести новые богатства и рабов, а в стремлении выжить, сохраниться как народ и сохранить страну. На наши земли пришли не абстрактные «достойные противники», могилы которых нужно уважать. Не равные в целях и условиях солдаты, а матерые безжалостные убийцы, не оставляющие жертвам ни единого шанса на жизнь. Мы не могли надеяться на «парижский вариант», нас бы не пощадили. Западу Россия с ее «недочеловеками» как субъект мироустройства вообще не нужна. Обращайте на это внимание, собирая просветительский кинонабор. Вовремя определяйте признаки подлога. В заключение хочется сказать, что история, сделав очередной виток, показала удивительное: как выяснилось, газета «Правда» рассказывала правду... Советские СМИ, книги и кинофильмы, конечно, многое не договаривали, о чем–то не рассказывали вовсе. Но если уж говорили, то в целом правду. Мы убедились, что националистическая идеология, поддерживаемая правительствами, элитами и корпорациями, регулярно возрождается, являя миру смертельную угрозу. Но наши предки в свое время одолели эту гидру, и теперь уже мы должны научить верному пониманию Дня Победы потомков. Чтобы не оплошали.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конечно, мы надеемся, что верные знания и важнейшие закладки–памятки нашим детям даст школа, работая по выверенной и утвержденной специалистами программе. Однако опытный родитель никогда не пустит процесс исторического образования на самотек, систематически проверяя, что именно рассказывают ребенку, и при необходимости корректируя полученную информацию. История, как массив несметного количества фактов, растекающихся по множеству рукавов, — штука очень сложная в плане правильного определения стремнины. Пожалуй, нигде человечество не насыпало столько мифологических дюн, как в исторической области. Разберись тут... Нужно читать правильные книги, однако без целеуказаний и маяков в громадье текстов запутается любой человек, тем более ребенок. Надо помогать.Учебники — это, конечно, хорошо, но в деле просветительства огромное значение имеет кинематограф с его возможностями. Сидя рядом с детьми перед экраном, надо показывать им фильмы о Великой Отечественной и Второй мировой вообще, предварительно объяснив, в чем разница. Правильные фильмы, правдивые. И, прежде всего, наши, отечественные. Но какие именно?В годы перестройки и в 1990–х годах появилось множество произведений, трактующих события ВОВ в угоду возникшей моде на самоуничижение. Предлагающих читателю и зрителю новый феномен — дескать, целые военные институты и исследовательские центры врали, а всего несколько идеологов определенного направления говорят исключительно правду, призывая рефлексировать и каяться за все подряд. Мы же до поры охотно верили шоковой подаче, начиная приобретать то самое клиповое мышление. Но ведь никто не обещал, что любой маститый автор непременно является носителем Правды. У людей всегда есть идеологические предпочтения и личное отношение к прошлому. История же поверяется лишь временем и итогом работы целой армии исследователей. Впрочем, порой разобраться, что и как, помогает простой здравый смысл.Примером мифологизации истории может служить характер подачи массам роли штрафбатов и заградительных отрядов. Судя по кинофильмам, в штрафбатах воевали толпы отпетых уголовников, а в заградотрядах — никогда не нюхавшие пороху чистенькие чекисты. Сейчас многие из тех, кто обработан пропагандой, с недоумением смотрят на табличку в руках крымчан с надписью «98–й заградительный отряд штаба отдельной Приморской армии» в числе прочих военных частей, считая, что целью отряда был именно расстрел отступающих штрафбатовцев... Но это не так. И задачи, и боевая работа выглядела несколько иначе. Майор Кац И. П., командир 98–го заградительного и руководитель глубинной тактической разведки, показал умение решать задачи в сложных условиях прифронтовой полосы. Разведчики вскрыли резервы противника на Таманском и Керченском полуострове, установили рубежи и склады боеприпасов. Высадившись с передовыми частями десантных войск, группа разведчиков во главе с Кацем приняла участие в боях, истребив большое количество гитлеровцев и добыв ценные разведданные, позволившие 11–му Гвардейскому стрелковому корпусу закрепиться на побережье. Во время ночного рейда группа нанесла врагу значительный урон, создав в его тылу панику. Майор Кац был убит при выполнении боевого задания в тылу противника 26 октября 1943 года.Шло время, морок спадал, все больше исследователей лопатили архивы, полные сухих сводок и отчетов, и постепенно выяснялось, что и контингент в штрафбатах был другой, и задачи, и регламенты... А вот торопливо отснятые эпатирующие фильмы остались. Именно поэтому смотреть с детьми сериал «Штрафбат», творение о штрафбате Михалкова или фильм «Гу–га» не стоит: количество опасного вымысла там порой зашкаливает.Надо сказать, что современных правдивых фильмов о Великой Отечественной все еще маловато. Но они есть. «Мы из будущего, 1 и 2», «28 панфиловцев», снятая белорусами «Брестская крепость» — смотрите с детьми смело. Работы качественные, не идеально, но очень близко отражающие реальную картину событий. Однако сразу хочу предупредить: прежде чем смотреть ленты о локальных событиях, посмотрите базисные, те, в которых цельно показан хребет войны, ее хорда. Прежде всего, киноэпопею Озерова «Освобождение», «Битву за Москву», документальный сериал «Неизвестная война» («ВеликаяОтечественная»), который выглядит намного сильнее лент многих известных режиссеров. После определенной подготовки надо показать тяжелый, но критически необходимый для понимания сути той войны «Обыкновенный фашизм» — в советское время его часто транслировали по телевизору. А вот с климовской лентой «Иди и смотри» торопиться не стоит. Детская психика ранима, такие произведения — не для начальных классов, в большинстве случаев даже не для старших, тут нужен сугубо индивидуальный подход. Недавний фильм «А зори здесь тихие...» очень неплох, душевен, реалистичен, хотя восприятие сильно зависит от того, насколько вы сроднились с оригиналом. Он динамичен, повествование использует современные средства, понятные нынешнему поколению. И опять призову к индивидуальному подходу: фильм тяжел даже для взрослого. Молодым же всей трагедии не понять. Это — ужасный шедевр.После того как ваш юный зритель представил себе общий ход войны, можно приступать к повествованиям об отдельных операциях, сражениях и эпизодах. Честно говоря, я не представляю, что бы мы делали, не имея старого багажа. Не могу назвать ни одного российского фильма, который реально цепляет так, как советские. Перечень таких лент огромен: «Они сражались за Родину» и «Торпедоносцы», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «В бой идут одни «старики», «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Аты–баты», «Повесть о настоящем человеке», «Щит и меч» и «Белорусский вокзал», «Сошедшие с небес» с дуэтом Абдулова и Глаголевой — фильмы на все времена, со всеми нашими звездами... Главное, конечно, чтобы сюжет был без фантазий, исторически достоверен. Однако есть важнейшие маркеры, которые помогут вам правильно отфильтровать просветительский кинонабор.Первый из них касается мифа о том, что советский народ воевал исключительно с оболваненным немецким народом, который сам не ведал, что творил, убивая мирное население, и не знал, куда и зачем его гонят. Это не так. В фильме «Щит и меч» есть замечательный эпизод в замке, показывающий, за чем именно шел немецкий крестьянин. За фермерским хозяйством на Черноземье с командой послушных рабов. Мы же отражали атаки не только гитлеровской Германии, а гигантского сводного отряда всей Европы. Нейтральная Швеция всю войну обеспечивала заводы Круппа сталью месторождения Сандвик, Швейцария выпускала для гитлеровцев оптику и часовые механизмы. Обманчиво невоюющая Чехия ударными темпами производила танки и автомашины и стрелковое оружие, Болгария предоставляла транспорт, базы снабжения, порты и станции радиоперехвата. Испанцы осаждали Ленинград, а итальянцы, румыны, хорваты, эстонцы, словаки и венгры дошли до Волги. Вся Европа желала растерзать СССР, чтобы оторвать себе кусочек. Кстати, у Васильева в фильме «А зори здесь тихие...» не делается акцент на том, что девчата на самом деле имели дело с финским спецназом, а не с немцами. Ссориться не хотели.Второй опасный миф: «Мы завалили врага трупами, напрасно удерживая рубежи». А ведь можно было сдать Ленинград и отступить к Енисею или до линии наступления японских войск с Востока... Знаете, такое цунами нельзя завалить ни трупами, ни золотыми слитками, поток перельется через любую плотину. Врага нужно было уничтожать, осушать поток, если угодно.Еще один маркер отражает непрекращающиеся попытки очеловечить врага, убеждая: «Они такие же, как мы, заблудшие овечки, не желающие воевать». Это очень опасная мифологема, насаждаемая особенно настойчиво и порождающая «уренгойских мальчиков». Равное очеловечивание сторон действительно может быть частично использовано в оценке локальных войн на нейтральных территориях. Там, где цели примерно идентичны, в ходе европейских захватов Второй мировой войны. Однако же в Великую Отечественную цели были совершенно другими. Против СССР велась война на уничтожение. Если бы страна не выстояла, не было бы ни этой газеты, ни этой статьи. Мы боролись с противником не за тем, чтобы обрести новые богатства и рабов, а в стремлении выжить, сохраниться как народ и сохранить страну. На наши земли пришли не абстрактные «достойные противники», могилы которых нужно уважать. Не равные в целях и условиях солдаты, а матерые безжалостные убийцы, не оставляющие жертвам ни единого шанса на жизнь. Мы не могли надеяться на «парижский вариант», нас бы не пощадили. Западу Россия с ее «недочеловеками» как субъект мироустройства вообще не нужна. Обращайте на это внимание, собирая просветительский кинонабор. Вовремя определяйте признаки подлога.В заключение хочется сказать, что история, сделав очередной виток, показала удивительное: как выяснилось, газета «Правда» рассказывала правду... Советские СМИ, книги и кинофильмы, конечно, многое не договаривали, о чем–то не рассказывали вовсе. Но если уж говорили, то в целом правду. Мы убедились, что националистическая идеология, поддерживаемая правительствами, элитами и корпорациями, регулярно возрождается, являя миру смертельную угрозу. Но наши предки в свое время одолели эту гидру, и теперь уже мы должны научить верному пониманию Дня Победы потомков. Чтобы не оплошали.

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