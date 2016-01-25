Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!
Драйв юности
Одной из первых на большом концерте во Дворце спорта «Арктика» выступит самая узнаваемая и популярная поп–группа с 21–летним стажем на постсоветской эстраде «Руки Вверх». В 1990–е годы эта группа сделала ставку на простые и понятные тексты и запоминающуюся мелодию, благодаря чему был совершен рывок от дискотек в провинциальных клубах до многотысячных стадионов. «Руки Вверх» — это один из немногих эстрадных коллективов, кому удалось в апреле 2018–го собрать два аншлага в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.
17 мая Сергей Жуков выйдет на сцену «Арк-
тики» со своей программой «21» и на время концерта вернет норильчан в годы бесшабашной юности. «21» — это не только любимые хиты, но и новые песни, уникальное световое шоу, всевозможные спецэффекты и неожиданные сюрпризы для зрителей, а также специальные гости концерта. «21» — это только положительные эмоции, музыка, заряжающая радостью и энергией как современную молодежь, так и верных поклонников из 1990–х годов. Стоит добавить, что специально для этого концерта из Москвы в Норильск «прилетает» 4,5 тонны дополнительного оборудования, которое сделает музыкальную программу незабываемой и масштабной.
Почувствовать весь драйв молодости можно только 17 мая в 19.00 и только на единственном концерте группы на большой сцене Дворца спорта «Арктика»!
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Другое масштабное культурное событие мая — премьера авторской версии известной рок–оперы «Юнона и Авось» в Норильске на большой сцене во Дворце спорта «Арктика». Это была первая советская опера, которую ее создатели — русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский — из–за особенностей режима отнесли к другому жанру, назвав «Юнону и Авось» современной оперой.
Сюжет оперы основан на реальной трагической истории любви русского графа и мореплавателя Николая Резанова и дочери испанского наместника Сан–Франциско Кончиты Аргуэльо. Слова из арии Резанова находят отклик в сердцах не только молодых влюбленных, но и людей уже долгое время живущих в браке. Рок–опера сближает любящие сердца.
«Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь...»
Впервые премьера рок–оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет она победно путешествует по всему миру с неизменным успехом и полным аншлагом. Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок–оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом и теперь по праву считается серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра. В новой версии оперы соединены традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.
Рок–оперу «Юнона и Авось» нужно посетить всем любящим и любимым, юным и зрелым горожанам. В Норильск прилетают более 30 человек, а вместе с ними и авторские декорации, видеоинсталляции и многое другое. Премьера состоится 19 мая в 20 часов во Дворце спорта «Арктика».
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Не забыла компания «МИКА» и юных норильчан. Для них на сцене Дворца спорта «Арктика» пройдет музыкальный спектакль «Буратино»... Но! В новой и необычной интерпретации композитора Алексея Рыбникова. Благодаря ему знакомая всем сказка стала былью. И именно в музыке залог успеха «Буратино».
В спектакле тесно переплетены живой вокал и танцевальные номера. Оригинальная хореография покоряет своей динамикой. Движение не прекращается ни на секунду и выходит за рамки сцены. Актеры общаются с публикой и с каждым из зрителей, вызывая у них настоящий восторг. Собственно зритель сам – непосредственный участник всего действия. Мюзикл «Буратино» — это не просто новая авторская версия сказки, это зрелищное действие, рассчитанное на современного человека.
Окунуться в поток позитива, зарядиться положительной энергией и попасть в сказку можно 19 мая в 14 часов во Дворце спорта «Арктика».
• Стоимость билетов на музыкальный спектакль от 400 рублей.
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Планы КА «МИКА» не ограничиваются этими премьерами. В ближайшем будущем во Дворце спорта «Арктика» пройдут гастроли самых популярных российских звезд. И кто знает, может быть, наш заполярный город посетят такие легенды, как «Баста» или Лепс. Ждите новых анонсов от КА «МИКА».
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• Городской центр культуры, 1 этаж,
Понедельник–суббота, с 13 до 19;
• В Талнахе: магазин “Спортландия” в ТЦ “Галактика”.
Ежедневно с 11 до 20.
Единая справочная служба: 36-45-45
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