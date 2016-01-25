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Кемерово, мы с тобой.

[Индекс номера 68 (11.05.2018)]

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Весенний калейдоскоп подарков

Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!

Драйв юности
Одной из первых на большом концерте во Дворце спорта «Арктика» выступит самая узнаваемая и популярная поп–группа с 21–летним стажем на постсоветской эстраде «Руки Вверх». В 1990–е годы эта группа сделала ставку на простые и понятные тексты и запоминающуюся мелодию, благодаря чему был совершен рывок от дискотек в провинциальных клубах до многотысячных стадионов. «Руки Вверх» — это один из немногих эстрадных коллективов, кому удалось в апреле 2018–го собрать два аншлага в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.
17 мая Сергей Жуков выйдет на сцену «Арк-
тики» со своей программой «21» и на время концерта вернет норильчан в годы бесшабашной юности. «21» — это не только любимые хиты, но и новые песни, уникальное световое шоу, всевозможные спецэффекты и неожиданные сюрпризы для зрителей, а также специальные гости концерта. «21» — это только положительные эмоции, музыка, заряжающая радостью и энергией как современную молодежь, так и верных поклонников из 1990–х годов. Стоит добавить, что специально для этого концерта из Москвы в Норильск «прилетает» 4,5 тонны дополнительного оборудования, которое сделает музыкальную программу незабываемой и масштабной.
Почувствовать весь драйв молодости можно только 17 мая в 19.00 и только на единственном концерте группы на большой сцене Дворца спорта «Арктика»!
Цена билетов от 2000 рублей.
Вечная любовь
Другое масштабное культурное событие мая — премьера авторской версии известной рок–оперы «Юнона и Авось» в Норильске на большой сцене во Дворце спорта «Арктика». Это была первая советская опера, которую ее создатели — русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский — из–за особенностей режима отнесли к другому жанру, назвав «Юнону и Авось» современной оперой.
Сюжет оперы основан на реальной трагической истории любви русского графа и мореплавателя Николая Резанова и дочери испанского наместника Сан–Франциско Кончиты Аргуэльо. Слова из арии Резанова находят отклик в сердцах не только молодых влюбленных, но и людей уже долгое время живущих в браке. Рок–опера сближает любящие сердца.
«Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь...»
Впервые премьера рок–оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет она победно путешествует по всему миру с неизменным успехом и полным аншлагом. Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок–оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом и теперь по праву считается серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра. В новой версии оперы соединены традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.
Рок–оперу «Юнона и Авось» нужно посетить всем любящим и любимым, юным и зрелым горожанам. В Норильск прилетают более 30 человек, а вместе с ними и авторские декорации, видеоинсталляции и многое другое. Премьера состоится 19 мая в 20 часов во Дворце спорта «Арктика».
Стоимость билетов от 900 рублей.
Для вас, мальчишки и девчонки
Не забыла компания «МИКА» и юных норильчан. Для них на сцене Дворца спорта «Арктика» пройдет музыкальный спектакль «Буратино»... Но! В новой и необычной интерпретации композитора Алексея Рыбникова. Благодаря ему знакомая всем сказка стала былью. И именно в музыке залог успеха «Буратино».
В спектакле тесно переплетены живой вокал и танцевальные номера. Оригинальная хореография покоряет своей динамикой. Движение не прекращается ни на секунду и выходит за рамки сцены. Актеры общаются с публикой и с каждым из зрителей, вызывая у них настоящий восторг. Собственно зритель сам – непосредственный участник всего действия. Мюзикл «Буратино» — это не просто новая авторская версия сказки, это зрелищное действие, рассчитанное на современного человека.
Окунуться в поток позитива, зарядиться положительной энергией и попасть в сказку можно 19 мая в 14 часов во Дворце спорта «Арктика».
Стоимость билетов на музыкальный спектакль от 400 рублей.
* * *
Планы КА «МИКА» не ограничиваются этими премьерами. В ближайшем будущем во Дворце спорта «Арктика» пройдут гастроли самых популярных российских звезд. И кто знает, может быть, наш заполярный город посетят такие легенды, как «Баста» или Лепс. Ждите новых анонсов от КА «МИКА».
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Билеты на наши концерты вы можете приобрести:
• СРК “Арена-Норильск”, 1 этаж. Ежедневно с 12 до 20;
• Городской центр культуры, 1 этаж,
Понедельник–суббота, с 13 до 19;
• В Талнахе: магазин “Спортландия” в ТЦ “Галактика”.
Ежедневно с 11 до 20.
Единая справочная служба: 36-45-45
Он-лайн продажа билетов на сайте kassamika.ru

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Статьи текущего номера:
 
Большой Норильск отметил 73–ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По улицам и площадям районов прошествовал «Бессмертный полк», а на главных городских площадках выступили лучшие творческие коллективы Норильска.

Акции 
Накануне Дня Победы норильские ветераны, благодаря неравнодушным горожанам — участникам благотворительной акции «Сохраним память Великой Победы», получили праздничную премию.

Актуально 
Не было бы счастья, да несчастье помогло: после прокурорской проверки и судебных разбирательств закрытый на две недели торгово–развлекательный центр «Галактика» фактически получил вторую жизнь.

Событие 
«Бессмертный полк» начал выстраиваться на главной улице Норильска задолго до 10 часов утра. На всю ширину Ленинского проспекта и почти во всю его длину растянулась праздничная колонна.

Эхо праздника 
В столице горняков отмечать День Великой Победы начали вслед за норильчанами. Многие талнахцы успели к часу дня вернуться домой после участия в утреннем параде в Норильске.

Мысли вслух 
Отгремела броня на Красной площади, парадные расчеты вернулись в пункты постоянной дислокации, стихли шаги «Бессмертного полка». Мы в очередной раз с гордостью и грустью отметили День Победы. Шли семьями, с плакатами героических предков над головой и детской ладошкой в руке. Глядя на редеющий с каждым годом строй ветеранов, опять задались тревожным вопросом: как будет выглядеть шествие через пару десятков лет, не забудут ли потомки общенародный подвиг?

Информация и реклама 
Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!

Новости:
 11 мая 2018 
15:59 Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
15:30 В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17 В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».
14:52 Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44 Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц.
14:04 В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08 «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина.
12:27 Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55 Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи».
10:49 В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.
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