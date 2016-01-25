[Индекс номера 68 (11.05.2018)]



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Весенний калейдоскоп подарков

Концертное агентство «МИКА» подготовило норильчанам творческие подарки. Сразу три масштабные культурные премьеры для взрослых и детей пройдут в середине мая в заполярном городе. На большой сцене Дворца спорта «Арктика» — легендарные «Руки Вверх», «Юнона и Авось» и «Буратино»!



Драйв юности Одной из первых на большом концерте во Дворце спорта «Арктика» выступит самая узнаваемая и популярная поп–группа с 21–летним стажем на постсоветской эстраде «Руки Вверх». В 1990–е годы эта группа сделала ставку на простые и понятные тексты и запоминающуюся мелодию, благодаря чему был совершен рывок от дискотек в провинциальных клубах до многотысячных стадионов. «Руки Вверх» — это один из немногих эстрадных коллективов, кому удалось в апреле 2018–го собрать два аншлага в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. 17 мая Сергей Жуков выйдет на сцену «Арк- тики» со своей программой «21» и на время концерта вернет норильчан в годы бесшабашной юности. «21» — это не только любимые хиты, но и новые песни, уникальное световое шоу, всевозможные спецэффекты и неожиданные сюрпризы для зрителей, а также специальные гости концерта. «21» — это только положительные эмоции, музыка, заряжающая радостью и энергией как современную молодежь, так и верных поклонников из 1990–х годов. Стоит добавить, что специально для этого концерта из Москвы в Норильск «прилетает» 4,5 тонны дополнительного оборудования, которое сделает музыкальную программу незабываемой и масштабной. Почувствовать весь драйв молодости можно только 17 мая в 19.00 и только на единственном концерте группы на большой сцене Дворца спорта «Арктика»! • Цена билетов от 2000 рублей. Вечная любовь Другое масштабное культурное событие мая — премьера авторской версии известной рок–оперы «Юнона и Авось» в Норильске на большой сцене во Дворце спорта «Арктика». Это была первая советская опера, которую ее создатели — русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский — из–за особенностей режима отнесли к другому жанру, назвав «Юнону и Авось» современной оперой. Сюжет оперы основан на реальной трагической истории любви русского графа и мореплавателя Николая Резанова и дочери испанского наместника Сан–Франциско Кончиты Аргуэльо. Слова из арии Резанова находят отклик в сердцах не только молодых влюбленных, но и людей уже долгое время живущих в браке. Рок–опера сближает любящие сердца. «Ты меня на рассвете разбудишь, Проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, Ты меня никогда не увидишь...» Впервые премьера рок–оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет она победно путешествует по всему миру с неизменным успехом и полным аншлагом. Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок–оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом и теперь по праву считается серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра. В новой версии оперы соединены традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Рок–оперу «Юнона и Авось» нужно посетить всем любящим и любимым, юным и зрелым горожанам. В Норильск прилетают более 30 человек, а вместе с ними и авторские декорации, видеоинсталляции и многое другое. Премьера состоится 19 мая в 20 часов во Дворце спорта «Арктика». • Стоимость билетов от 900 рублей. Для вас, мальчишки и девчонки Не забыла компания «МИКА» и юных норильчан. Для них на сцене Дворца спорта «Арктика» пройдет музыкальный спектакль «Буратино»... Но! В новой и необычной интерпретации композитора Алексея Рыбникова. Благодаря ему знакомая всем сказка стала былью. И именно в музыке залог успеха «Буратино». В спектакле тесно переплетены живой вокал и танцевальные номера. Оригинальная хореография покоряет своей динамикой. Движение не прекращается ни на секунду и выходит за рамки сцены. Актеры общаются с публикой и с каждым из зрителей, вызывая у них настоящий восторг. Собственно зритель сам – непосредственный участник всего действия. Мюзикл «Буратино» — это не просто новая авторская версия сказки, это зрелищное действие, рассчитанное на современного человека. Окунуться в поток позитива, зарядиться положительной энергией и попасть в сказку можно 19 мая в 14 часов во Дворце спорта «Арктика». • Стоимость билетов на музыкальный спектакль от 400 рублей. * * * Планы КА «МИКА» не ограничиваются этими премьерами. В ближайшем будущем во Дворце спорта «Арктика» пройдут гастроли самых популярных российских звезд. И кто знает, может быть, наш заполярный город посетят такие легенды, как «Баста» или Лепс. Ждите новых анонсов от КА «МИКА». Специальный бонус для читателей «Заполярной правды»! Всем, кто предъявит в билетной кассе КА «МИКА», расположенной в СРК «Арена–Норильск», данную статью (в газетном или в электронном виде), ждет 5% скидка на любой из концертов! Билеты на наши концерты вы можете приобрести: • СРК “Арена-Норильск”, 1 этаж. Ежедневно с 12 до 20; • Городской центр культуры, 1 этаж, Понедельник–суббота, с 13 до 19; • В Талнахе: магазин “Спортландия” в ТЦ “Галактика”. Ежедневно с 11 до 20. Единая справочная служба: 36-45-45 Он-лайн продажа билетов на сайте kassamika.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Одной из первых на большом концерте во Дворце спорта «Арктика» выступит самая узнаваемая и популярная поп–группа с 21–летним стажем на постсоветской эстраде «Руки Вверх». В 1990–е годы эта группа сделала ставку на простые и понятные тексты и запоминающуюся мелодию, благодаря чему был совершен рывок от дискотек в провинциальных клубах до многотысячных стадионов. «Руки Вверх» — это один из немногих эстрадных коллективов, кому удалось в апреле 2018–го собрать два аншлага в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве.17 мая Сергей Жуков выйдет на сцену «Арк-тики» со своей программой «21» и на время концерта вернет норильчан в годы бесшабашной юности. «21» — это не только любимые хиты, но и новые песни, уникальное световое шоу, всевозможные спецэффекты и неожиданные сюрпризы для зрителей, а также специальные гости концерта. «21» — это только положительные эмоции, музыка, заряжающая радостью и энергией как современную молодежь, так и верных поклонников из 1990–х годов. Стоит добавить, что специально для этого концерта из Москвы в Норильск «прилетает» 4,5 тонны дополнительного оборудования, которое сделает музыкальную программу незабываемой и масштабной.Почувствовать весь драйв молодости можно только 17 мая в 19.00 и только на единственном концерте группы на большой сцене Дворца спорта «Арктика»!Другое масштабное культурное событие мая — премьера авторской версии известной рок–оперы «Юнона и Авось» в Норильске на большой сцене во Дворце спорта «Арктика». Это была первая советская опера, которую ее создатели — русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский — из–за особенностей режима отнесли к другому жанру, назвав «Юнону и Авось» современной оперой.Сюжет оперы основан на реальной трагической истории любви русского графа и мореплавателя Николая Резанова и дочери испанского наместника Сан–Франциско Кончиты Аргуэльо. Слова из арии Резанова находят отклик в сердцах не только молодых влюбленных, но и людей уже долгое время живущих в браке. Рок–опера сближает любящие сердца.«Ты меня на рассвете разбудишь,Проводить необутая выйдешь.Ты меня никогда не забудешь,Ты меня никогда не увидишь...»Впервые премьера рок–оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 30 лет она победно путешествует по всему миру с неизменным успехом и полным аншлагом. Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок–оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом и теперь по праву считается серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра. В новой версии оперы соединены традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.Рок–оперу «Юнона и Авось» нужно посетить всем любящим и любимым, юным и зрелым горожанам. В Норильск прилетают более 30 человек, а вместе с ними и авторские декорации, видеоинсталляции и многое другое. Премьера состоится 19 мая в 20 часов во Дворце спорта «Арктика».Не забыла компания «МИКА» и юных норильчан. Для них на сцене Дворца спорта «Арктика» пройдет музыкальный спектакль «Буратино»... Но! В новой и необычной интерпретации композитора Алексея Рыбникова. Благодаря ему знакомая всем сказка стала былью. И именно в музыке залог успеха «Буратино».В спектакле тесно переплетены живой вокал и танцевальные номера. Оригинальная хореография покоряет своей динамикой. Движение не прекращается ни на секунду и выходит за рамки сцены. Актеры общаются с публикой и с каждым из зрителей, вызывая у них настоящий восторг. Собственно зритель сам – непосредственный участник всего действия. Мюзикл «Буратино» — это не просто новая авторская версия сказки, это зрелищное действие, рассчитанное на современного человека.Окунуться в поток позитива, зарядиться положительной энергией и попасть в сказку можно 19 мая в 14 часов во Дворце спорта «Арктика».* * *Планы КА «МИКА» не ограничиваются этими премьерами. В ближайшем будущем во Дворце спорта «Арктика» пройдут гастроли самых популярных российских звезд. И кто знает, может быть, наш заполярный город посетят такие легенды, как «Баста» или Лепс. Ждите новых анонсов от КА «МИКА».Билеты на наши концерты вы можете приобрести:• СРК “Арена-Норильск”, 1 этаж. Ежедневно с 12 до 20;• Городской центр культуры, 1 этаж,Понедельник–суббота, с 13 до 19;• В Талнахе: магазин “Спортландия” в ТЦ “Галактика”.Ежедневно с 11 до 20.Единая справочная служба:Он-лайн продажа билетов на сайте

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