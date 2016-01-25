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[Индекс номера 7 (19.01.2018)]

Не три - замёрзнешь

Мороз крепчает. Ветер при этом не стихает. Такси не вызвать... Как, передвигаясь по улице пешком или ожидая автобус на остановке, не обморозиться? Что делать, чтобы не услышать в свой адрес коронную норильскую фразу: «У вас щека белая»?

Первые признаки обморожения: белая, так называемая «стеклянная», кожа и потеря чувствительности. Если замерзли и тем более обморозились, срочно зайдите в теплое место — в магазин, кафе, подъезд.
Перед выходом на мороз открытые участки тела можно смазать жирным кремом, лучше всего специальным защитным или детским, но не увлажняющим.
Медики советуют для отогревания лица сделать несколько глубоких наклонов вперед или же немного пройтись, наклонившись вперед туловищем к пояснице. Таким образом в голове улучшается кровообращение. Также нос, щеки и уши можно растирать пальцами рук, что тоже улучшает в них кровообращение и, соответственно, обеспечивает прилив тепла.
Ни в коем случае пораженные участки нельзя растирать снегом или варежкой, поскольку это усиливает патологический процесс обморожения и может сильно навредить коже. К тому же могут образоваться микротравмы, а это ворота для инфекции.
Не носите в мороз тяжелой ноши, так как тяжелые сумки, пережимая пальцы рук, нарушают в них циркуляцию крови. Также на морозе нельзя курить и употреблять алкогольные и кофеинсодержащие напитки — циркуляция крови нарушается, развивается обманчивое чувство согревания, тогда как кожа на самом деле все равно обмораживается.
И помните: чем больше человек замерзает, потом отогревается и снова замерзает, тем для него хуже. Дело в том, что пот является хорошим проводником температуры, и если он охладится, холод и мороз будут атаковать еще сильнее.
Придя домой, не нужно предпринимать дополнительных мер, чтобы отогреть руки или ноги. Достаточно надеть шерстяные носки и варежки. Главное правило — кожа должна отогреваться постепенно.
Если на обмороженных участках появились волдыри, срочно обратитесь в травмпункт.
За 18 дней нового года в травмпункт с обморожениями обратились шестеро: трое взрослых и трое детей.
Статистика обращений в травмпункт
с обморожениями за последние три года:
 декабрь 2015–го — январь 2016–го:
16 человек, из них трое детей;
 декабрь 2016–го — январь 2017–го:
32 человека, из них шестеро детей;
 декабрь 2017–го — январь 2018–го:
15 человек, из них четверо детей.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Мороз крепчает. Ветер при этом не стихает. Такси не вызвать... Как, передвигаясь по улице пешком или ожидая автобус на остановке, не обморозиться? Что делать, чтобы не услышать в свой адрес коронную норильскую фразу: «У вас щека белая»?

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