[Индекс номера 7 (19.01.2018)]



Итоги

Кто кому должен

«Ситуация в сфере ЖКХ остается стабильно хорошей», — подвел итоги работы этой отрасли за прошлый год помощник прокурора, юрист 1–го класса Денис Белкин, ссылаясь на результаты прокурорских проверок. Кроме того, он отметил, что увеличилось количество жалоб от квартиросъемщиков, имеющих задолженность по квартплате.



За 2017 год прокуратурой выявлено порядка 115 нарушений, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях и два уголовных дела, более 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по представлениям прокуратуры. Не было никаких серьезных нарушений, которые представляли бы угрозу для жизни, здоровья и благополучия граждан. Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании успешно справились с подготовкой к отопительному сезону, что имеет огромное значение для нашего региона, и поддерживают работу системы отопления Большого Норильска на должном уровне. Никаких форс–мажорных ситуаций до настоящего момента не было. В отличие от предыдущих лет в 2017 году не выявлено существенных нарушений в части тарифного регулирования, а именно: завышения тарифов на коммунальные услуги. Есть претензии у региональной энергетической комиссии к ресурсоснабжающим организациям: НТЭК и МУП «КОС», но они больше относятся к работе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Что касается уголовных дел, то одно из них было возбуждено по факту необоснованного получения социальной выплаты на приобретение жилья участником программы переселения. Жительница Норильска подала в управление жилищного фонда заведомо ложную информацию. И несмотря на то что у нее не было права на социальную выплату, она получила деньги из бюджета, на которые приобрела недвижимость. Этот факт выявили в январе 2017 года в ходе прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело и в декабре прошлого года направлено в суд. Второе уголовное дело связано с мошенничеством в отношении одной из управляющих компаний города. Неустановленный гражданин по подложному документу пытался получить денежные средства со счета управляющей компании, причем документ предъявлялся в банк не в Норильске. Если бы мошеннику удалось это сделать, то возникли бы проблемы не только у управляющей компании, но и у квартиросъемщиков, проживающих на ее территории, так как эти деньги расходуются на предоставление коммунальных и жилищных услуг. В настоящее время расследование продолжается. — Довольно много нарушений выявлено в части соблюдения законодательства об энергосбережении и энергоэффективности, — отмечает Денис Белкин. — Не все у нас пока еще хорошо в этой части. Закон действует с 2009 года, но необходимые мероприятия не всегда выполняются или выполняются не в полном объеме. Речь идет о мерах, которые должны предприниматься управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по сокращению расходования энергетических ресурсов. Немало нарушений в части предоставления гражданам управляющими компаниями и другими коммунальными организациями всей необходимой информации. Что самое интересное — за последние два года увеличилось количество жалоб на предоставление услуг ЖКХ от недобросовестных квартиросъемщиков, то есть имеющих задолженность по квартплате. Количество таких обращений составляет более 50 процентов от основного количества заявлений. Большинство должников жалуются в правоохранительные органы, что с них взыскивают задолженность по квартплате в юридическом порядке, или ограничивают предоставление коммунальных услуг, или списывают денежные средства с их банковских счетов. Поступающие в прокуратуру жалобы передаются в уполномоченные органы: в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края или в управление жилищно–коммунального хозяйства города Норильска.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда За 2017 год прокуратурой выявлено порядка 115 нарушений, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях и два уголовных дела, более 20 человек привлечены к дисциплинарной ответственности по представлениям прокуратуры. Не было никаких серьезных нарушений, которые представляли бы угрозу для жизни, здоровья и благополучия граждан. Органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании успешно справились с подготовкой к отопительному сезону, что имеет огромное значение для нашего региона, и поддерживают работу системы отопления Большого Норильска на должном уровне. Никаких форс–мажорных ситуаций до настоящего момента не было.В отличие от предыдущих лет в 2017 году не выявлено существенных нарушений в части тарифного регулирования, а именно: завышения тарифов на коммунальные услуги. Есть претензии у региональной энергетической комиссии к ресурсоснабжающим организациям: НТЭК и МУП «КОС», но они больше относятся к работе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Что касается уголовных дел, то одно из них было возбуждено по факту необоснованного получения социальной выплаты на приобретение жилья участником программы переселения. Жительница Норильска подала в управление жилищного фонда заведомо ложную информацию. И несмотря на то что у нее не было права на социальную выплату, она получила деньги из бюджета, на которые приобрела недвижимость. Этот факт выявили в январе 2017 года в ходе прокурорской проверки, было возбуждено уголовное дело и в декабре прошлого года направлено в суд.Второе уголовное дело связано с мошенничеством в отношении одной из управляющих компаний города. Неустановленный гражданин по подложному документу пытался получить денежные средства со счета управляющей компании, причем документ предъявлялся в банк не в Норильске. Если бы мошеннику удалось это сделать, то возникли бы проблемы не только у управляющей компании, но и у квартиросъемщиков, проживающих на ее территории, так как эти деньги расходуются на предоставление коммунальных и жилищных услуг. В настоящее время расследование продолжается.— Довольно много нарушений выявлено в части соблюдения законодательства об энергосбережении и энергоэффективности, — отмечает Денис Белкин. — Не все у нас пока еще хорошо в этой части. Закон действует с 2009 года, но необходимые мероприятия не всегда выполняются или выполняются не в полном объеме. Речь идет о мерах, которые должны предприниматься управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями по сокращению расходования энергетических ресурсов. Немало нарушений в части предоставления гражданам управляющими компаниями и другими коммунальными организациями всей необходимой информации.Что самое интересное — за последние два года увеличилось количество жалоб на предоставление услуг ЖКХ от недобросовестных квартиросъемщиков, то есть имеющих задолженность по квартплате. Количество таких обращений составляет более 50 процентов от основного количества заявлений. Большинство должников жалуются в правоохранительные органы, что с них взыскивают задолженность по квартплате в юридическом порядке, или ограничивают предоставление коммунальных услуг, или списывают денежные средства с их банковских счетов. Поступающие в прокуратуру жалобы передаются в уполномоченные органы: в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края или в управление жилищно–коммунального хозяйства города Норильска.

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