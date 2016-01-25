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[Индекс номера 7 (19.01.2018)]

 Перспективы 
Объекты внимания

Этим летом в Норильске отремонтируют фасады зданий Дома физкультуры, спорткомплекса «Талнах», колледжа искусств, центра «Виктория» и других образовательных учреждений. Об этих и других планах на сезон 2018 года рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрий Самородов.

Проект благоустройства зоны отдыха у озера Долгое
В 2018 году на ремонтные работы на объектах муниципальной собственности из городского бюджета выделено 808 миллионов рублей. Еще в декабре были разработаны технические задания.
Предстоит ремонт фасадов на десяти объектах. В том числе продолжатся работы в школе–интернате № 2: в прошлом году был оштукатурен и покрашен спальный корпус, теперь очередь учебного корпуса. В Старом городе отремонтируют фасад исторического здания Дома физической культуры. В этом году он отпразднует 70 лет со дня своего открытия. На фасаде его здания много сложных архитектурных деталей, которые необходимо восстановить.
Кроме того, будут проведены работы на фасадах Центра «Виктория», здания школы искусств и колледжа искусств на ул. Б. Хмельницкого, 17а, спортивного комплекса «Талнах» и школы № 3, где продуваемую кирпичную кладку покроют теплоизоляционной шпатлевкой.
Еще в 2018 году порядка 10–12 школ и детских садов ожидает полная замена кровель — на это предусмотрено около 69 миллионов рублей. Продолжится замена систем водоснабжения и канализации в трех школах и садиках. На 15 объектах управления образования предстоит устранить нарушения, выявленные Госпожнадзором.
Планируется большая работа по установке и обновлению детских площадок: в Кайеркане около детсада № 84, в Талнахе у садика № 25; появится спортплощадка рядом с Центром «Виктория».
В нынешнем году также начнется разработка проектно–сметной документации по реконструкции здания на ул. Ленинградской, 7а (бывшая школа № 10). Сейчас идет передача этого здания из федеральной собственности в муниципальную, в дальнейшем там разместятся коллективы ГЦК.
Будет завершена реконструкция детского сада на ул. Бауманской, 21. Сдача этого объекта запланирована на декабрь 2018 года. Начнется ремонт в здании детского сада на ул. Московской, 18: сейчас выбирают подрядчика, предполагаемые сроки исполнения работ — три года.
Продолжится и первый этап благо-устройства зоны отдыха у озера Долгое: прокладка прогулочных дорожек, сооружение детского игрового комплекса. На этой площадке, где раньше было озеро Утиное, есть свои сложности — просадка грунта в районе насыпной горки. Этим летом там запланирована выемка мокрого грунта и засыпка грунта скального.
Подыскивается подрядчик для проведения изысканий по несущим конструкциям и состоянию грунтов под двумя недостроенными домами на ул. 50 лет Октября. Предыдущие исследования, сделанные «Норникелем» несколько лет назад, показали, что конструкции там в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если это подтвердится, то здания будут, наконец, достроены.

Светлана Гунина
Фото Владимира Макушкина
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Мороз крепчает. Ветер при этом не стихает. Такси не вызвать... Как, передвигаясь по улице пешком или ожидая автобус на остановке, не обморозиться? Что делать, чтобы не услышать в свой адрес коронную норильскую фразу: «У вас щека белая»?

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«Ситуация в сфере ЖКХ остается стабильно хорошей», — подвел итоги работы этой отрасли за прошлый год помощник прокурора, юрист 1–го класса Денис Белкин, ссылаясь на результаты прокурорских проверок. Кроме того, он отметил, что увеличилось количество жалоб от квартиросъемщиков, имеющих задолженность по квартплате.

Перспективы 
Этим летом в Норильске отремонтируют фасады зданий Дома физкультуры, спорткомплекса «Талнах», колледжа искусств, центра «Виктория» и других образовательных учреждений. Об этих и других планах на сезон 2018 года рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрий Самородов.

В старом городе 
Стылые январские дни — с хрустящими морозами, ватными туманами, уходящими сумерками полярной ночи, — они всегда одинаковы. Кажется, что все вокруг впало в спячку и нигде ничего не происходит. Ан нет! Крещенские морозы были всегда, и Норильску к ним не привыкать.

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Проекты 
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Мысли вслух 
Крещенскими морозами, причем затяжными, норильчан не удивишь. Жаловаться на природу мы не привыкли, тем более что и так выпросили у суровой таймырской зимы пару месяцев, давно у нас не было такого теплого Нового года. Что ж, теперь настало время настоящих холодов, которые могут растянуться на следующие два месяца. А могут и прерваться, климат меняется, прорывы циклонов становятся все более непредсказуемыми.

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 19 января 2018 
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