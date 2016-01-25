[Индекс номера 7 (19.01.2018)]



В старом городе

В студёную зимнюю пору...

Стылые январские дни — с хрустящими морозами, ватными туманами, уходящими сумерками полярной ночи, — они всегда одинаковы. Кажется, что все вокруг впало в спячку и нигде ничего не происходит. Ан нет! Крещенские морозы были всегда, и Норильску к ним не привыкать.



24 января 1968 года В этот день получила свое имя улица Хантайская. Улица эта с долгой «четырехсерийной» историей. В 1940–х на месте современной Хантайки было 4–е лаготделение Горлага — заключенные работали на строительстве медного завода, в 1950–х там появился поселок Северный, он же — 80–й квартал, с аккуратными двухэтажками, а в 1960–х на месте старых бараков начали строить первые хрущевки. Они образовали новую улицу, которую в 1968 году назвали в честь строящейся Усть–Хантайской ГЭС. Там же размещалась воинская часть полка ПВО. А в 1990 году, уже под занавес городского строительства, там построили новые девятиэтажки последних модернизированных серий. Поселок Северный. 1975 год Новостройки улицы Хантайской. 1991 год 21 января 1937 года В Норильске в составе технического отдела комбината была основана опытная станция снегоборьбы. Этот термин — снегоборьба — родился именно в Норильске, так как в первые годы его существования пурги буквально останавливали всю жизнь поселка. Потому начальник комбината и лагеря Матвеев в том же 1937 году приказывал: «...разрешаю во время борьбы с заносами в случае недостатка рабочей силы прекращать все другие работы за исключением добычи угля, мех. бурения, вывозки леса по Вальку и строительства причалов в Дудинке». Основная масса снега убиралась вручную, лопатами. По четыре тысячи человек возили его на санках в сторону от дорог, стены траншей вырастали до пяти метров. Убытки комбината от снежных заносов доходили до восьми миллионов рублей в год. Снегоборьба Механизированная снегоуборка. 1959 год Знай наших! Игорь Аристов. 1989 год 22 января 1939 года родился Игорь Сергеевич Аристов, комсомольский вожак — секретарь горкома ВЛКСМ, а потом и партийный лидер — первый секретарь горкома КПСС. Еще он работал замдиректора комбината по кадрам и социальному развитию: именно Аристов ввел в постоянную практику профессиональные конкурсы и повышение квалификации, поддерживал совет молодых специалистов, а еще создал социологическую службу комбината, которая позволила наладить обратную связь с жителями Норильска. Аристова помнят как продвинутого руководителя, первого щеголя (в светлом, с иголочки костюме) и страстного книгочея. О чём писала «Заполярка» Наперекор стихии Несколько дней подряд стройки Норильска переживали очень напряженное время. Температура воздуха понизилась до 46 градусов при ветре до десяти метров в секунду. Для строителей это актированная погода. Однако на многих объектах, особо важных для комбината, работы не прекращались. Строительство хвостохранилища в районе озера Лебяжьего продолжали в дни актировки рабочие «Никельстроя». Растет гигант Талнаха — рудник «Комсомольский». Бригады Ивана Мельника и Александра Концевого в жесткий мороз и ветер трудились на строительстве линий электропередач, в голой тундре они вели разработку грунта... «Заполярная правда», 20 января 1971 года А ещё в январе 20 января 1926 года родился Гунар Робертович Кродерс — журналист, почетный гражданин Норильска. 21 января 1954 года на Октябрьской площади открыт памятник Владимиру Ленину. 23 января 2004 года словенская фирма «Биро–71» торжественно сдала в эксплуатацию трехэтажный автовокзал с фонтаном. 23 января 1987 года назвали улицу Федоровского в Талнахе. В январе 1942 года на Ламу прибыл аргиш с оборудованием для витаминной установки. В январе 1983 года дала приток газа первая скважина нового Северо–Соленинского газового месторождения.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день получила свое имя улица Хантайская. Улица эта с долгой «четырехсерийной» историей. В 1940–х на месте современной Хантайки было 4–е лаготделение Горлага — заключенные работали на строительстве медного завода, в 1950–х там появился поселок Северный, он же — 80–й квартал, с аккуратными двухэтажками, а в 1960–х на месте старых бараков начали строить первые хрущевки. Они образовали новую улицу, которую в 1968 году назвали в честь строящейся Усть–Хантайской ГЭС. Там же размещалась воинская часть полка ПВО. А в 1990 году, уже под занавес городского строительства, там построили новые девятиэтажки последних модернизированных серий.В Норильске в составе технического отдела комбината была основана опытная станция снегоборьбы. Этот термин — снегоборьба — родился именно в Норильске, так как в первые годы его существования пурги буквально останавливали всю жизнь поселка. Потому начальник комбината и лагеря Матвеев в том же 1937 году приказывал: «...разрешаю во время борьбы с заносами в случае недостатка рабочей силы прекращать все другие работы за исключением добычи угля, мех. бурения, вывозки леса по Вальку и строительства причалов в Дудинке». Основная масса снега убиралась вручную, лопатами. По четыре тысячи человек возили его на санках в сторону от дорог, стены траншей вырастали до пяти метров. Убытки комбината от снежных заносов доходили до восьми миллионов рублей в год.родилсякомсомольский вожак — секретарь горкома ВЛКСМ, а потом и партийный лидер — первый секретарь горкома КПСС. Еще он работал замдиректора комбината по кадрам и социальному развитию: именно Аристов ввел в постоянную практику профессиональные конкурсы и повышение квалификации, поддерживал совет молодых специалистов, а еще создал социологическую службу комбината, которая позволила наладить обратную связь с жителями Норильска. Аристова помнят как продвинутого руководителя, первого щеголя (в светлом, с иголочки костюме) и страстного книгочея.Несколько дней подряд стройки Норильска переживали очень напряженное время. Температура воздуха понизилась до 46 градусов при ветре до десяти метров в секунду. Для строителей это актированная погода. Однако на многих объектах, особо важных для комбината, работы не прекращались. Строительство хвостохранилища в районе озера Лебяжьего продолжали в дни актировки рабочие «Никельстроя». Растет гигант Талнаха — рудник «Комсомольский». Бригады Ивана Мельника и Александра Концевого в жесткий мороз и ветер трудились на строительстве линий электропередач, в голой тундре они вели разработку грунта...родился Гунар Робертович Кродерс — журналист, почетный гражданин Норильска.на Октябрьской площади открыт памятник Владимиру Ленину.словенская фирма «Биро–71» торжественно сдала в эксплуатацию трехэтажный автовокзал с фонтаном.назвали улицу Федоровского в Талнахе.на Ламу прибыл аргиш с оборудованием для витаминной установки.дала приток газа первая скважина нового Северо–Соленинского газового месторождения.

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