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[Индекс номера 7 (19.01.2018)]

 В старом городе 
В студёную зимнюю пору...

Стылые январские дни — с хрустящими морозами, ватными туманами, уходящими сумерками полярной ночи, — они всегда одинаковы. Кажется, что все вокруг впало в спячку и нигде ничего не происходит. Ан нет! Крещенские морозы были всегда, и Норильску к ним не привыкать.

24 января 1968 года
В этот день получила свое имя улица Хантайская. Улица эта с долгой «четырехсерийной» историей. В 1940–х на месте современной Хантайки было 4–е лаготделение Горлага — заключенные работали на строительстве медного завода, в 1950–х там появился поселок Северный, он же — 80–й квартал, с аккуратными двухэтажками, а в 1960–х на месте старых бараков начали строить первые хрущевки. Они образовали новую улицу, которую в 1968 году назвали в честь строящейся Усть–Хантайской ГЭС. Там же размещалась воинская часть полка ПВО. А в 1990 году, уже под занавес городского строительства, там построили новые девятиэтажки последних модернизированных серий.
Поселок Северный. 1975 год
Новостройки улицы Хантайской. 1991 год
21 января 1937 года
В Норильске в составе технического отдела комбината была основана опытная станция снегоборьбы. Этот термин — снегоборьба — родился именно в Норильске, так как в первые годы его существования пурги буквально останавливали всю жизнь поселка. Потому начальник комбината и лагеря Матвеев в том же 1937 году приказывал: «...разрешаю во время борьбы с заносами в случае недостатка рабочей силы прекращать все другие работы за исключением добычи угля, мех. бурения, вывозки леса по Вальку и строительства причалов в Дудинке». Основная масса снега убиралась вручную, лопатами. По четыре тысячи человек возили его на санках в сторону от дорог, стены траншей вырастали до пяти метров. Убытки комбината от снежных заносов доходили до восьми миллионов рублей в год.
Снегоборьба
Механизированная снегоуборка. 1959 год
Знай наших!
Игорь Аристов. 1989 год
22 января 1939 года родился Игорь Сергеевич Аристов, комсомольский вожак — секретарь горкома ВЛКСМ, а потом и партийный лидер — первый секретарь горкома КПСС. Еще он работал замдиректора комбината по кадрам и социальному развитию: именно Аристов ввел в постоянную практику профессиональные конкурсы и повышение квалификации, поддерживал совет молодых специалистов, а еще создал социологическую службу комбината, которая позволила наладить обратную связь с жителями Норильска. Аристова помнят как продвинутого руководителя, первого щеголя (в светлом, с иголочки костюме) и страстного книгочея.
О чём писала «Заполярка»
Наперекор стихии
Несколько дней подряд стройки Норильска переживали очень напряженное время. Температура воздуха понизилась до 46 градусов при ветре до десяти метров в секунду. Для строителей это актированная погода. Однако на многих объектах, особо важных для комбината, работы не прекращались. Строительство хвостохранилища в районе озера Лебяжьего продолжали в дни актировки рабочие «Никельстроя». Растет гигант Талнаха — рудник «Комсомольский». Бригады Ивана Мельника и Александра Концевого в жесткий мороз и ветер трудились на строительстве линий электропередач, в голой тундре они вели разработку грунта...
«Заполярная правда», 20 января 1971 года
А ещё в январе
20 января 1926 года родился Гунар Робертович Кродерс — журналист, почетный гражданин Норильска.
21 января 1954 года на Октябрьской площади открыт памятник Владимиру Ленину.
23 января 2004 года словенская фирма «Биро–71» торжественно сдала в эксплуатацию трехэтажный автовокзал с фонтаном.
23 января 1987 года назвали улицу Федоровского в Талнахе.
В январе 1942 года на Ламу прибыл аргиш с оборудованием для витаминной установки.
В январе 1983 года дала приток газа первая скважина нового Северо–Соленинского газового месторождения.

Светлана Гунина
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Мороз крепчает. Ветер при этом не стихает. Такси не вызвать... Как, передвигаясь по улице пешком или ожидая автобус на остановке, не обморозиться? Что делать, чтобы не услышать в свой адрес коронную норильскую фразу: «У вас щека белая»?

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«Ситуация в сфере ЖКХ остается стабильно хорошей», — подвел итоги работы этой отрасли за прошлый год помощник прокурора, юрист 1–го класса Денис Белкин, ссылаясь на результаты прокурорских проверок. Кроме того, он отметил, что увеличилось количество жалоб от квартиросъемщиков, имеющих задолженность по квартплате.

Перспективы 
Этим летом в Норильске отремонтируют фасады зданий Дома физкультуры, спорткомплекса «Талнах», колледжа искусств, центра «Виктория» и других образовательных учреждений. Об этих и других планах на сезон 2018 года рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрий Самородов.

В старом городе 
Стылые январские дни — с хрустящими морозами, ватными туманами, уходящими сумерками полярной ночи, — они всегда одинаковы. Кажется, что все вокруг впало в спячку и нигде ничего не происходит. Ан нет! Крещенские морозы были всегда, и Норильску к ним не привыкать.

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На рудниках Заполярного филиала «Норникеля» внедряется новая технология крепления горных выработок.

Проекты 
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Мысли вслух 
Крещенскими морозами, причем затяжными, норильчан не удивишь. Жаловаться на природу мы не привыкли, тем более что и так выпросили у суровой таймырской зимы пару месяцев, давно у нас не было такого теплого Нового года. Что ж, теперь настало время настоящих холодов, которые могут растянуться на следующие два месяца. А могут и прерваться, климат меняется, прорывы циклонов становятся все более непредсказуемыми.

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