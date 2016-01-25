Стылые январские дни — с хрустящими морозами, ватными туманами, уходящими сумерками полярной ночи, — они всегда одинаковы. Кажется, что все вокруг впало в спячку и нигде ничего не происходит. Ан нет! Крещенские морозы были всегда, и Норильску к ним не привыкать.
24 января 1968 года
В этот день получила свое имя улица Хантайская. Улица эта с долгой «четырехсерийной» историей. В 1940–х на месте современной Хантайки было 4–е лаготделение Горлага — заключенные работали на строительстве медного завода, в 1950–х там появился поселок Северный, он же — 80–й квартал, с аккуратными двухэтажками, а в 1960–х на месте старых бараков начали строить первые хрущевки. Они образовали новую улицу, которую в 1968 году назвали в честь строящейся Усть–Хантайской ГЭС. Там же размещалась воинская часть полка ПВО. А в 1990 году, уже под занавес городского строительства, там построили новые девятиэтажки последних модернизированных серий.
|Поселок Северный. 1975 год
21 января 1937 года
|Новостройки улицы Хантайской. 1991 год
В Норильске в составе технического отдела комбината была основана опытная станция снегоборьбы. Этот термин — снегоборьба — родился именно в Норильске, так как в первые годы его существования пурги буквально останавливали всю жизнь поселка. Потому начальник комбината и лагеря Матвеев в том же 1937 году приказывал: «...разрешаю во время борьбы с заносами в случае недостатка рабочей силы прекращать все другие работы за исключением добычи угля, мех. бурения, вывозки леса по Вальку и строительства причалов в Дудинке». Основная масса снега убиралась вручную, лопатами. По четыре тысячи человек возили его на санках в сторону от дорог, стены траншей вырастали до пяти метров. Убытки комбината от снежных заносов доходили до восьми миллионов рублей в год.
|Снегоборьба
Знай наших!
|Механизированная снегоуборка. 1959 год
22 января 1939 года
|Игорь Аристов. 1989 год
родился Игорь Сергеевич Аристов,
комсомольский вожак — секретарь горкома ВЛКСМ, а потом и партийный лидер — первый секретарь горкома КПСС. Еще он работал замдиректора комбината по кадрам и социальному развитию: именно Аристов ввел в постоянную практику профессиональные конкурсы и повышение квалификации, поддерживал совет молодых специалистов, а еще создал социологическую службу комбината, которая позволила наладить обратную связь с жителями Норильска. Аристова помнят как продвинутого руководителя, первого щеголя (в светлом, с иголочки костюме) и страстного книгочея.О чём писала «Заполярка»Наперекор стихии
Несколько дней подряд стройки Норильска переживали очень напряженное время. Температура воздуха понизилась до 46 градусов при ветре до десяти метров в секунду. Для строителей это актированная погода. Однако на многих объектах, особо важных для комбината, работы не прекращались. Строительство хвостохранилища в районе озера Лебяжьего продолжали в дни актировки рабочие «Никельстроя». Растет гигант Талнаха — рудник «Комсомольский». Бригады Ивана Мельника и Александра Концевого в жесткий мороз и ветер трудились на строительстве линий электропередач, в голой тундре они вели разработку грунта...«Заполярная правда», 20 января 1971 годаА ещё в январе20 января 1926 года
родился Гунар Робертович Кродерс — журналист, почетный гражданин Норильска.21 января 1954 года
на Октябрьской площади открыт памятник Владимиру Ленину.23 января 2004 года
словенская фирма «Биро–71» торжественно сдала в эксплуатацию трехэтажный автовокзал с фонтаном.23 января 1987 года
назвали улицу Федоровского в Талнахе.В январе 1942 года
на Ламу прибыл аргиш с оборудованием для витаминной установки.В январе 1983 года
дала приток газа первая скважина нового Северо–Соленинского газового месторождения.Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда