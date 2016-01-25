[Индекс номера 7 (19.01.2018)]



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Ускорительный процесс

На рудниках Заполярного филиала «Норникеля» внедряется новая технология крепления горных выработок.



Специализированная установка для возведения анкерной крепи Sandvik DS411 Новая методика позволит существенно повысить уровень безопасности, ускорить проходческие работы и снизить расходы на них. К 2020 году она будет введена во всех горных подразделениях филиала. Суммарные инвестиции в проект составят более 2,1 млрд руб. Пилотный проект по внедрению новой технологии реализуется на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». На эти предприятия поступили четыре специализированные установки для возведения анкерной крепи Sandvik DS411 (Финляндия). Крепь — это искусственное сооружение, возводимое для предотвращения обрушения окружающих горных пород в выработках. Используемая сейчас технология крепления — достаточно длительная процедура, занимающая не менее 12 часов, чтобы бетонный раствор, применяемый в технологическом процессе, набрал необходимую прочность. Кроме того, она допускает нахождение в опасной незакрепленной части горных выработок рабочего персонала, а также требует использования ручного труда. Новая технология более безопасна, т. к. исключается необходимость присутствия людей на опасных участках. А скорость работ существенно возрастает: специальная смесь, которая применяется в процессе крепления, набирает необходимую прочность в течение нескольких минут. При новой технологии планируется применять сталеполимерную анкерную крепь (СПА). Она представляет собой сочетание двух материалов — быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа СПА обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 5 метров), тем самым обеспечивая создание защитного армированного слоя, способного эффективно противостоять горному давлению. За счет использования быстротвердеющих смесей время проходческого цикла сократится на 25%. Механизация процесса при креплении горных выработок позволит сократить трудоемкость операции в среднем на 14%. Снижение операционных затрат на установку анкеров при креплении горных выработок в 2017–2020 гг. составит по рудникам Заполярного филиала компании 668 млн руб. Сейчас работе по новой технологии обучаются бурильщики шпуров. А также ведется тестирование машин и отработка технологии механизированного крепления под руководством представителей фирмы–изготовителя. На обучение персонала и испытания отводится два месяца, после чего новый метод крепления горных выработок будет использоваться в действующих забоях на подземных участках очистных и горноподготовительных работ. По плану на новую технологию к 2020 году поэтапно перейдут все горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля». Ростислав Золотарев Русский путь на Север «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» — так называется уникальный межмузейный проект, проходящий под эгидой компании «Норникель», который представят 26 января в Таймырском краеведческом музее и 27 января в публичной библиотеке Норильска. Этот проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны — от Кольского полуострова до Таймыра. В течение 2017–2019 гг. музеи девяти регионов страны будут вести рассказ о яркой истории русского пути на Север. Межмузейный проект уникален тем, что он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через призму артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций. Интереснейшие эпизоды этой истории будут рассказаны лучшими музеями нашей страны. Первый этап проекта под общим названием «Три столицы» реализован в 2017 году и объединил три города — Великий Новгород, Москву и Санкт–Петербург, в каждом из которых состоялись масштабные выставки. Первая из них — «Путь на Север. Истоки» прошла в Новгородском государственном объединенном музее–заповеднике. В октябре в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве открылась выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы». С декабря прошлого года в Государственном музее истории Санкт–Петербурга (Петропавловская крепость) можно увидеть «Образы Севера». Год завершился круглым столом «Освоение Севера — музейная история», финалом которого стал символический выстрел из пушки Петропавловской крепости. Гильза с памятной гравировкой будет в рамках презентации торжественно передана в дар Таймырскому краеведческому музею. «Принципиально, что рассказ ведется не линейно–хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям», – пояснила автор идеи и куратор проекта, доктор исторических наук Юлия Кантор. Каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно–популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах. Первые три тома уже изданы и будут представлены на презентациях в Дудинке и Норильске и переданы в дар музею и библиотеке. В 2018 году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми (в 2019–м — в Мурманске, Архангельске, Красноярске и Норильске — в честь 100–летия открытия Норильского месторождения). Осенью в Норильске состоится Всероссийский форум «Читаем Север». На презентации 26 и 27 января слушатели познакомятся с историко–познавательной «Мишкиной книжкой», первым детским изданием проекта «Читаем Север», и Ириной Карпенко, автором, ученым секретарем музея истории Санкт–Петербурга, кандидатом исторических наук. «Мишкина книжка» будет передана в дар библиотекам Дудинки и Норильска. Экологическая помощь Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы. Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю выдало положительное заключение по проектной документации, представленной ООО «ГРК «Быстринское». Экспертная комиссия отметила, что материалы полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ. Государственная экологическая экспертиза федерального уровня была проведена по поручению Росприроднадзора. Эксперты пришли к заключению, что в проектной документации в полном объеме отражена оценка воздействия предприятия на окружающую среду и представлен широкий комплекс природоохранных мероприятий. По словам начальника бюро экологической безопасности ООО «ГРК «Быстринское» Александра Наумова, компания намерена ежегодно выпускать в водоемы Забайкальского края мальков ценных пород рыб, а также производить рекультивацию земель и высаживать деревья благородных пород. Быстринский ГОК оснащен новым эффективным оборудованием, используемые технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Для производственных и бытовых отходов построен современный полигон, оснащенный системами сбора и очистки фильтрационных вод. В местах выбросов дымовых газов предусмотрено современное газоочистное оборудование. Компания ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды и радиационного фона. Для «Норникеля» вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными. Помимо обязательных природоохранных мероприятий компания будет оказывать поддержку природному заказнику «Реликтовые дубы» в Газимуро–Заводском районе Забайкальского края, выделив в 2018 году на эти цели более 10 млн руб.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новая методика позволит существенно повысить уровень безопасности, ускорить проходческие работы и снизить расходы на них. К 2020 году она будет введена во всех горных подразделениях филиала. Суммарные инвестиции в проект составят более 2,1 млрд руб.Пилотный проект по внедрению новой технологии реализуется на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». На эти предприятия поступили четыре специализированные установки для возведения анкерной крепи Sandvik DS411 (Финляндия).Используемая сейчас технология крепления — достаточно длительная процедура, занимающая не менее 12 часов, чтобы бетонный раствор, применяемый в технологическом процессе, набрал необходимую прочность. Кроме того, она допускает нахождение в опасной незакрепленной части горных выработок рабочего персонала, а также требует использования ручного труда.Новая технология более безопасна, т. к. исключается необходимость присутствия людей на опасных участках. А скорость работ существенно возрастает: специальная смесь, которая применяется в процессе крепления, набирает необходимую прочность в течение нескольких минут.При новой технологии планируется применять сталеполимерную анкерную крепь (СПА). Она представляет собой сочетание двух материалов — быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа СПА обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 5 метров), тем самым обеспечивая создание защитного армированного слоя, способного эффективно противостоять горному давлению.За счет использования быстротвердеющих смесей время проходческого цикла сократится на 25%. Механизация процесса при креплении горных выработок позволит сократить трудоемкость операции в среднем на 14%. Снижение операционных затрат на установку анкеров при креплении горных выработок в 2017–2020 гг. составит по рудникам Заполярного филиала компании 668 млн руб.Сейчас работе по новой технологии обучаются бурильщики шпуров. А также ведется тестирование машин и отработка технологии механизированного крепления под руководством представителей фирмы–изготовителя. На обучение персонала и испытания отводится два месяца, после чего новый метод крепления горных выработок будет использоваться в действующих забоях на подземных участках очистных и горноподготовительных работ.По плану на новую технологию к 2020 году поэтапно перейдут все горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля».Этот проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны — от Кольского полуострова до Таймыра.В течение 2017–2019 гг. музеи девяти регионов страны будут вести рассказ о яркой истории русского пути на Север. Межмузейный проект уникален тем, что он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через призму артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций. Интереснейшие эпизоды этой истории будут рассказаны лучшими музеями нашей страны.Первый этап проекта под общим названием «Три столицы» реализован в 2017 году и объединил три города — Великий Новгород, Москву и Санкт–Петербург, в каждом из которых состоялись масштабные выставки. Первая из них — «Путь на Север. Истоки» прошла в Новгородском государственном объединенном музее–заповеднике. В октябре в Ивановском зале Российской государственной библиотеки в Москве открылась выставка «Карты земель российского Севера: реальность и мифы». С декабря прошлого года в Государственном музее истории Санкт–Петербурга (Петропавловская крепость) можно увидеть «Образы Севера». Год завершился круглым столом «Освоение Севера — музейная история», финалом которого стал символический выстрел из пушки Петропавловской крепости. Гильза с памятной гравировкой будет в рамках презентации торжественно передана в дар Таймырскому краеведческому музею.«Принципиально, что рассказ ведется не линейно–хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям», – пояснилаКаждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно–популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах. Первые три тома уже изданы и будут представлены на презентациях в Дудинке и Норильске и переданы в дар музею и библиотеке.В 2018 году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми (в 2019–м — в Мурманске, Архангельске, Красноярске и Норильске — в честь 100–летия открытия Норильского месторождения).Осенью в Норильске состоится Всероссийский форум «Читаем Север». На презентации 26 и 27 января слушатели познакомятся с историко–познавательной «Мишкиной книжкой», первым детским изданием проекта «Читаем Север», и Ириной Карпенко, автором, ученым секретарем музея истории Санкт–Петербурга, кандидатом исторических наук. «Мишкина книжка» будет передана в дар библиотекам Дудинки и Норильска.Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю выдало положительное заключение по проектной документации, представленной ООО «ГРК «Быстринское». Экспертная комиссия отметила, что материалы полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ.Государственная экологическая экспертиза федерального уровня была проведена по поручению Росприроднадзора. Эксперты пришли к заключению, что в проектной документации в полном объеме отражена оценка воздействия предприятия на окружающую среду и представлен широкий комплекс природоохранных мероприятий. По словам начальника бюро экологической безопасности ООО «ГРК «Быстринское» Александра Наумова, компания намерена ежегодно выпускать в водоемы Забайкальского края мальков ценных пород рыб, а также производить рекультивацию земель и высаживать деревья благородных пород.Быстринский ГОК оснащен новым эффективным оборудованием, используемые технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Для производственных и бытовых отходов построен современный полигон, оснащенный системами сбора и очистки фильтрационных вод. В местах выбросов дымовых газов предусмотрено современное газоочистное оборудование. Компания ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды и радиационного фона.Для «Норникеля» вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными. Помимо обязательных природоохранных мероприятий компания будет оказывать поддержку природному заказнику «Реликтовые дубы» в Газимуро–Заводском районе Забайкальского края, выделив в 2018 году на эти цели более 10 млн руб.

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