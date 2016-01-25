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[Индекс номера 7 (19.01.2018)]

 Проекты 
Философия вложений

В корпоративном университете «Норильский никель» на этой неделе прошла очередная обучающая сессия для участников курса «Социальное предпринимательство».

В семинарах участвовали около 50 человек из числа инициативных норильчан, обладающих предпринимательской жилкой и желающих организовать в Норильске свое дело с привлечением инвестиций градообразующего предприятия. Курс, состоящий из нескольких семинаров и домашних заданий, направлен на поддержку идей в сфере социального бизнеса. Лучшие проекты получают финансирование в виде беспроцентных займов от компании «Норникель», размер которых составляет от пяти до семи миллионов рублей.
Вел занятия в группах красноярский бизнесмен, учредитель и консультант компании Вusiness&Вusiness Алексей Молчанов. Он давно занимается построением и оптимизацией бизнес–систем, имеет огромный опыт в создании компаний. Норильчанам тренер преподает основы разработки и защиты бизнес– проекта, создания, ведения и продвижения социального бизнеса, советует, как избежать тех или иных ошибок, на что в первую очередь обратить внимание.
Алексей Молчанов
— Это вторая сессия из четырех обучающих, — рассказал в интервью «Заполярке» Алексей Молчанов. — В этот раз мы практикуем такое новшество, как обмен наставниками: в Норильск приехали бизнесмены из Красноярска и города Заполярный Мурманской области, в свою очередь норильские успешные предприниматели в качестве наставников поедут делиться опытом своей территории на семинары в Мурманск. Наставник — это успешный практик, человек, который прошел данный курс, запустил свое предприятие, и у него получается вести эффективно бизнес.
— Наставников стало явно больше. Значит ли это, что изменилось что–то и внутри проекта?
— Внутри постоянно все меняется: мы модифицируем, осовремениваем, делаем нашу программу технологичнее, иначе расставляем акценты. Статично творить не получается, и вообще мы — за развитие, за движение, поэтому, кстати, некоторые норильские слушатели ходят на курсы уже четвертый год подряд.
Наставники: Денис Шахматов, Юлиана Позолотина (Красноярск) и Роман живенков в центре (г. Заполярный Мурманской обл.)
— Этот набор отличается от прошлогодних? Какие идеи прорабатываются сейчас?
— Я вижу много новых лиц. Есть интересные идеи и планы, с которыми ребята пришли изначально. И еще заметное отличие: на курсе этого года и у вас, и на Кольской земле — много спортсменов. Вот за одной партой сидят: он — боксер, она — инструктор по фитнесу, тот парень — тоже инструктор фитнес–центра из Дудинки, а вот этот человек профессионально занимается стендовой стрельбой и готов развивать свое дело, уже землю выкупает под помещение. Удивительный поток, такого еще не было.
У нас сейчас как раз такая сессия, когда ребятам важно определиться с бизнес–идеей. В конце второй сессии они могут ее поменять, и за ними уже закрепляется наставник. Дальше слушатели курса планомерно идут к инвест–сессии, разрабатывают идею с профессионалом и четко выбирают направление.
Сегодняшние курсанты предлагают создать детские, спортивные центры, приюты для животных, курсы английского языка, кто–то хочет восстановить детское кафе. Много идей, связанных с детьми, с развивающими площадками для малышей, для подростков... А вот, например, стоматологическая клиника хочет открыть специальный кабинет и лечить людей с особенностями здоровья.
Большинство слушателей уже определились с идеей и проводят маркетинговые исследования.
— Стартовые возможности участников семинара разные?
— По образованию и по навыкам предпринимательского дела — разные абсолютно. Есть как реально действующие бизнесмены, которые уже зарабатывают, так и те, кто желает только попробовать себя.
Алексей Молчанов преподает основы разработки и защиты бизнес-проектов
— Вы много ездите по стране. Сравните нашу территорию с другими, где вы проводите подобные обучающие семинары: в чем наша особенность?
— В Норильске, однозначно, есть своя специфика. И наставники должны знать, чувствовать ее, чтобы понять, как здесь бизнес живет и развивается, как его сделать жизнеспособным в принципе. Ну, во– первых, тут высокая стоимость квадратного метра при аренде. Во–вторых, цифры по заработным платам вызывают удивление, когда прорабатывается бизнес–идея; тут мы тоже пытаемся понять, насколько она реальна.
— А многие ли проекты, разработанные в прошлые годы во время существования этой программы, оказались успешными, с вашей точки зрения?
— Был один проект со спортивным центром «Кенгуру», кажется, он «не пошел», но это в первую очередь вопрос управления, а не потому, что сама по себе бизнес–идея плоха. Есть те, кто испытывает сложности, но, тем не менее, растет и развивается. Молочная кухня «выстрелила» на год позже, предприниматель, как вы знаете, на месте доводил оборудование до ума, и сейчас его задача — максимально нарастить продажи. Детские центры «Старт» и «Чудо–дети» чувствуют себя нормально. У кого–то дела не так радужны, как у тех же «Секретов детства», но процесс идет. Вообще же, предпринимательства без сложностей не бывает, его функция — постоянно решать какие–то вопросы.
Демонстрация оборудования для проекта «Молочная кухня»
Открытие цирковой студии проекта «Старт»
— И все же, какие позиции делают бизнес в Норильске неудобным, а какие — успешным?
— Тут есть понятие «образ жизни»: норильчане имеют свойство деньги накапливать здесь, а тратить где–то в другом месте. Потому бизнес, который стартует на территории, должен встраиваться в структуру потребления именно
норильчан. Второй момент — ваши люди тяжело кооперируются. И то, что общество наставников здесь все же сформировалось, это прямо счастье, я считаю! Третье: норильский бизнес ориентирован на квартиры. Здесь мало торговых центров, основной бизнес протекает в квартирных помещениях без отдельных входных групп, с входом из подъезда. В силу этого развивается не «бизнесовый» подход, а подход ремесленничества — каждый что–то у себя в квартирке ведет, тяжело рекламируется, часто о нем знает очень ограниченный круг людей.
А еще норильчане, мягко говоря, избалованы вниманием «Норникеля» и задают себе вопросы типа: а зачем нам это, для чего? Шевелиться особо не хотят, и по некоторым видам предпринимательства есть ощущение, что время в Норильске замерло. И лишь тот, кто грамотно развивается, разворачивает тут серьезный бизнес. Та же «Жар.Птица», к примеру.
Если говорить про плюсы, тут невысокий уровень конкуренции. Появление точек общепита или любого нового бизнеса раскрывает город и горожан. Процесс этот медленный, так что надо вкладываться, вкладываться и еще раз вкладываться.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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