[Индекс номера 7 (19.01.2018)]



Мысли вслух

Мороз и ветер, день опасный

Крещенскими морозами, причем затяжными, норильчан не удивишь. Жаловаться на природу мы не привыкли, тем более что и так выпросили у суровой таймырской зимы пару месяцев, давно у нас не было такого теплого Нового года. Что ж, теперь настало время настоящих холодов, которые могут растянуться на следующие два месяца. А могут и прерваться, климат меняется, прорывы циклонов становятся все более непредсказуемыми.



Огромный язык ледяного арктического воздуха захватил не только Таймыр, но и Якутию, в обширные низменности которой пришли крепкие морозы, порой влекущие трагические последствия. Увы, именно обычность календарных температур может сыграть с северянами злую шутку. Так, 12 января в Намском районе Якутии пять человек выехали на автомобиле ВАЗ на коневодческую ферму, чтобы прицениться к лошадям. По приезду выяснилось, что коневода на месте не оказалось. В пустом хозяйстве путники обнаружили записку — коневод в поисках убежавших собак ушел на соседнюю базу. Водитель и пассажиры вполне логично решили поехать за ним, и всё бы шло нормальным ходом, если бы в пути у них не сломалась машина. Поломка оказалась серьезной, починить на месте автомобиль не удалось. Сигнала сотовой связи не было, а ночью, да еще и в малолюдной местности, помощи ждать было неоткуда. Несмотря на то что температура опустилась ниже –50, мужчины решили добраться до соседней базы, уже пешком. Двое из них перед поездкой оделись явно не по сезону. Легкие куртки не спасали от мороза, люди начали замерзать. В финале трагедии один из товарищей, добравшись до базы первым, сообщил о случившемся в полицию, но к приезду опергруппы двое мужчин уже скончались. Надо сказать, что такие дикие случаи периодически происходят по всем северам. И не только у нас, но, например, и в Канаде тоже. Работает самоубийственный житейский принцип: я человек опытный, бывалый, со мной ничего подобного случиться не может. Подобные происшествия неоднократно происходили и в Норильске, люди получали серьезные обморожения и даже погибали. Чаще всего инциденты были связаны именно с автотранспортом. После одного из таких ЧП еще в советское время было выпущено распоряжение по НГМК, запрещающее выпуск автотранспорта на линию в зимнее время, если он не был укомплектован валенками, рукавицами–шубенками, а также лопатой и тросом. И контролеры ОТК автопредприятий строго следили за его выполнением, невзирая на недовольство начальников гаражей, у которых срывался план выхода техники на линию. Обморозиться в крепкий мороз запросто можно и в черте городской застройки, или, как говорят специалисты, селитебной территории. И достаточно быстро, несмотря на то что вокруг полно магазинов, аптек, учреждений и подъездов жилых домов, куда всегда можно зайти для обогрева. Мешает известное наше «авось». Авось, добегу... Однако общие правила безопасности в городе северянам хорошо знакомы, я же хочу остановиться на причинах именно фатальных случаев. И здесь снова на передний план выходит автотранспорт. Все инциденты начинаются с одного и того же события — неполадки с техникой или препятствия на дороге: автомобиль потерял самоходные свойства, застрял в снегу и, в худшем случае, сразу заглох. Давайте допустим, что безупречный профессионализм северных водителей сохранился по сей день, и у них есть, во что сразу же переодеться, как и аварийный набор. Но кто обещал, что теплый комплект будет припасен и для вас? Нет уж, вам предстоят выживать в том, в чем вы самонадеянно вышли из дома или офиса. А вышли вы в той же одежде, в которой щеголяете при температуре –20 без ветра. Хотя на улице жмет под –45 с ветром в 10 м/с, то есть жесткость погоды составляет 65 баллов. Зачастую на разумное предложение родным и близким одеться теплее, качественно иначе вы слышите в ответ: «Что ты волнуешься, я же на такси! Прыг — и на работе!». В пределах Ленинского проспекта все так и будет, но что если вы едете из одного района в другой: в Талнах, Оганер или в Кайеркан? На этих трассах и их ответвлениях, как и на промышленных площадках, имеются участки, где движение окажется нулевым, а дистанция до пункта возможного обогрева — запредельной для легко одетого человека. Вспомнив, вы и сами назовете такие участки. Представьте: поздний вечер, адская погода, фатальная поломка в дороге. Движение, и так не особо интенсивное в такое ненастье и время суток, как назло, словно прекратилось, никого не видно, а пара пролетевших во тьме машин и не подумала остановиться... Защита легкового автомобиля обманчива, уютный теплый салон с чарующими звуками шансона стремительно превращается в натуральный холодильник. Вы, конечно, хватаетесь за смартфон из холодной сумки и начинаете звонить не в службу спасения на единый номер 112, а родным или знакомым, которые трубку долго не берут, а взяв, теряются точно так же, как и вы. Десять минут взволнованной непродуктивной болтовни, но за это время вы не указали даже координаты. Аккумулятор сел. Современные смартфоны держат заряд, дай бог, если сутки. Увы, прошли времена старых добрых финских «звонилок», которым заряда батареи хватало на пару недель, есть у вас при себе такой аппарат? Водитель–таксист, бегая вокруг мертвой машины, тем временем занимается тем же самым, и не думая звонить спасателям — у него что–то не так с документами, не хочет разборок... От радиостанции он давно отказался, получая заказы по сети. Мороз делает свое дело, крадет время, связи нет, и вам уже реально очень холодно, нужно что–то предпринимать. Не факт, что владелец авто решит в ожидании помощи и спасительного тепла ради сжигать ее драгоценную обивку. Значит, вы отправитесь куда–то за помощью. На беду, все решения в такой почти патовой ситуации следует принимать чрезвычайно быстро и, что очень важно, они должны оказаться верными с первой же попытки. Вроде бы вдали виднеются какие–то промышленные строения, похожие на подстанции или склады, но окажутся ли внутри люди? Дошли по морозу и ветру, уже обмораживаясь, убедились, что там никого нет, а сил и времени на вторую попытку не остается, ноги не идут, воля потеряна... Собственно, именно это в Якутии и произошло. Даже если вы передвигаетесь на автомобиле в городской черте, всегда остается вероятность, что неожиданно возникнет рабочая или иная необходимость прокатиться подальше. «Ничего, авось пронесет!». Единственно верное решение таково: для дней экстремальной погоды вам необходимо иметь комплект экстремальной же одежды. Его и следует использовать при таких погодных условиях. Без ретроградства типа «Где–то в кладовке валяются валенки и крытая шуба из 80–х, хватит, если что». Не хватит, вы никогда это не наденете, особенно женщины, всегда следящие за своей внешностью и имиджем. Модные шубки, как выяснится, ни черта не греют, ветер мгновенно выдувает тепло, а модельные «зимние» сапоги, в случае чего, выдержат арктическую стужу всего полчаса. Современные высокотехнологичные пуховики, штаны и обувь от специализированных брендов легки, красивы, не сковывают движений, в них вы не будете выглядеть так, словно выползли из тайги. Это стильно, модно, молодежно. В топовых моделях, как, например, в куртке «Хан–Тенгри» для альпинистов–высотников, которой я пользуюсь, можно лежать на льду. Да, такая одежда стоит приличных денег, а по прибытию на работу вам, в зависимости от дресс–кода, придется переодеваться. Что ж, воспользуйтесь случаем, вспомните светлое школьное детство и мешок со сменкой. Вы живете в Арктике, не надо с ней спорить в эти сложные недели. Еще один важный момент — грамотная защита поверхности тела, и для дальнейшего понимания мы с вами перенесемся на жаркий юг. В долгожданный отпуск. Помните, как во время сильной жары приятно опустить ноги в холодную воду? А будучи в действительно жарких краях, вы обращали внимание на шейные платки местных, которые они регулярно смачивают, охлаждая именно шею, и длинные рукава. Это называется так: грамотная работа с естественным теплоносителем, с нашей кровью и кровеносной системой вообще. Охлаждение или нагрев крови обеспечивают теплорегуляцию тела очень быстро и эффективно. Теперь вспомните, как вы одеваетесь и на что реагируете в одежде. «Спина мерзнет, плечи что–то холодит, предплечья, надо свитер поддеть... Пальцы ног недовольны, мне нужны теплые стельки». В этих местах много нервных окончаний, вовремя посылающих в мозг ураган сигналов. И вот вы выходите из подъезда в теплых ботинках и варежках, отличная куртка греет тело. А вот что там с лодыжками, запястьями и шеей? Вот в этих частях тела нервных окончаний мало, сигналы вовремя не поступают. В то же время кровеносные сосуды проходят очень близко к поверхности, они не защищены мышцами и жировым слоем. Про зоны главных теплообменников мы часто вообще забываем, особенно этим делом грешит беззаботная юность: перчатки коротки, штанишки задраны, да ещё и подвёрнуты, ботинки невысоки, а шарф не носим принципиально, из эстетических соображений. И в итоге даже в действительно теплой одежде человек испытывает постоянные теплопотери, глупо расходуя ресурс выживания, что и скажется в критический момент. Страшный случай произошёл в Якутии, помните о нём. Берегите себя. Повторю: настало время настоящих холодов, которые могут растянуться на два месяца. Пора вспомнить великую истину: «Северянин не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». От себя же добавлю: одевается вовремя.

Вадим Денисов Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Огромный язык ледяного арктического воздуха захватил не только Таймыр, но и Якутию, в обширные низменности которой пришли крепкие морозы, порой влекущие трагические последствия. Увы, именно обычность календарных температур может сыграть с северянами злую шутку. Так, 12 января в Намском районе Якутии пять человек выехали на автомобиле ВАЗ на коневодческую ферму, чтобы прицениться к лошадям. По приезду выяснилось, что коневода на месте не оказалось. В пустом хозяйстве путники обнаружили записку — коневод в поисках убежавших собак ушел на соседнюю базу. Водитель и пассажиры вполне логично решили поехать за ним, и всё бы шло нормальным ходом, если бы в пути у них не сломалась машина. Поломка оказалась серьезной, починить на месте автомобиль не удалось. Сигнала сотовой связи не было, а ночью, да еще и в малолюдной местности, помощи ждать было неоткуда. Несмотря на то что температура опустилась ниже –50, мужчины решили добраться до соседней базы, уже пешком. Двое из них перед поездкой оделись явно не по сезону. Легкие куртки не спасали от мороза, люди начали замерзать. В финале трагедии один из товарищей, добравшись до базы первым, сообщил о случившемся в полицию, но к приезду опергруппы двое мужчин уже скончались.Надо сказать, что такие дикие случаи периодически происходят по всем северам. И не только у нас, но, например, и в Канаде тоже. Работает самоубийственный житейский принцип: я человек опытный, бывалый, со мной ничего подобного случиться не может. Подобные происшествия неоднократно происходили и в Норильске, люди получали серьезные обморожения и даже погибали. Чаще всего инциденты были связаны именно с автотранспортом. После одного из таких ЧП еще в советское время было выпущено распоряжение по НГМК, запрещающее выпуск автотранспорта на линию в зимнее время, если он не был укомплектован валенками, рукавицами–шубенками, а также лопатой и тросом. И контролеры ОТК автопредприятий строго следили за его выполнением, невзирая на недовольство начальников гаражей, у которых срывался план выхода техники на линию.Обморозиться в крепкий мороз запросто можно и в черте городской застройки, или, как говорят специалисты, селитебной территории. И достаточно быстро, несмотря на то что вокруг полно магазинов, аптек, учреждений и подъездов жилых домов, куда всегда можно зайти для обогрева. Мешает известное наше «авось». Авось, добегу...Однако общие правила безопасности в городе северянам хорошо знакомы, я же хочу остановиться на причинах именно фатальных случаев. И здесь снова на передний план выходит автотранспорт. Все инциденты начинаются с одного и того же события — неполадки с техникой или препятствия на дороге: автомобиль потерял самоходные свойства, застрял в снегу и, в худшем случае, сразу заглох. Давайте допустим, что безупречный профессионализм северных водителей сохранился по сей день, и у них есть, во что сразу же переодеться, как и аварийный набор. Но кто обещал, что теплый комплект будет припасен и для вас? Нет уж, вам предстоят выживать в том, в чем вы самонадеянно вышли из дома или офиса. А вышли вы в той же одежде, в которой щеголяете при температуре –20 без ветра. Хотя на улице жмет под –45 с ветром в 10 м/с, то есть жесткость погоды составляет 65 баллов. Зачастую на разумное предложение родным и близким одеться теплее, качественно иначе вы слышите в ответ: «Что ты волнуешься, я же на такси! Прыг — и на работе!». В пределах Ленинского проспекта все так и будет, но что если вы едете из одного района в другой: в Талнах, Оганер или в Кайеркан? На этих трассах и их ответвлениях, как и на промышленных площадках, имеются участки, где движение окажется нулевым, а дистанция до пункта возможного обогрева — запредельной для легко одетого человека. Вспомнив, вы и сами назовете такие участки.Представьте: поздний вечер, адская погода, фатальная поломка в дороге. Движение, и так не особо интенсивное в такое ненастье и время суток, как назло, словно прекратилось, никого не видно, а пара пролетевших во тьме машин и не подумала остановиться... Защита легкового автомобиля обманчива, уютный теплый салон с чарующими звуками шансона стремительно превращается в натуральный холодильник. Вы, конечно, хватаетесь за смартфон из холодной сумки и начинаете звонить не в службу спасения на единый номер 112, а родным или знакомым, которые трубку долго не берут, а взяв, теряются точно так же, как и вы.Десять минут взволнованной непродуктивной болтовни, но за это время вы не указали даже координаты. Аккумулятор сел. Современные смартфоны держат заряд, дай бог, если сутки. Увы, прошли времена старых добрых финских «звонилок», которым заряда батареи хватало на пару недель, есть у вас при себе такой аппарат? Водитель–таксист, бегая вокруг мертвой машины, тем временем занимается тем же самым, и не думая звонить спасателям — у него что–то не так с документами, не хочет разборок... От радиостанции он давно отказался, получая заказы по сети. Мороз делает свое дело, крадет время, связи нет, и вам уже реально очень холодно, нужно что–то предпринимать. Не факт, что владелец авто решит в ожидании помощи и спасительного тепла ради сжигать ее драгоценную обивку. Значит, вы отправитесь куда–то за помощью. На беду, все решения в такой почти патовой ситуации следует принимать чрезвычайно быстро и, что очень важно, они должны оказаться верными с первой же попытки. Вроде бы вдали виднеются какие–то промышленные строения, похожие на подстанции или склады, но окажутся ли внутри люди? Дошли по морозу и ветру, уже обмораживаясь, убедились, что там никого нет, а сил и времени на вторую попытку не остается, ноги не идут, воля потеряна... Собственно, именно это в Якутии и произошло.Даже если вы передвигаетесь на автомобиле в городской черте, всегда остается вероятность, что неожиданно возникнет рабочая или иная необходимость прокатиться подальше. «Ничего, авось пронесет!». Единственно верное решение таково: для дней экстремальной погоды вам необходимо иметь комплект экстремальной же одежды. Его и следует использовать при таких погодных условиях. Без ретроградства типа «Где–то в кладовке валяются валенки и крытая шуба из 80–х, хватит, если что». Не хватит, вы никогда это не наденете, особенно женщины, всегда следящие за своей внешностью и имиджем. Модные шубки, как выяснится, ни черта не греют, ветер мгновенно выдувает тепло, а модельные «зимние» сапоги, в случае чего, выдержат арктическую стужу всего полчаса.Современные высокотехнологичные пуховики, штаны и обувь от специализированных брендов легки, красивы, не сковывают движений, в них вы не будете выглядеть так, словно выползли из тайги. Это стильно, модно, молодежно. В топовых моделях, как, например, в куртке «Хан–Тенгри» для альпинистов–высотников, которой я пользуюсь, можно лежать на льду. Да, такая одежда стоит приличных денег, а по прибытию на работу вам, в зависимости от дресс–кода, придется переодеваться. Что ж, воспользуйтесь случаем, вспомните светлое школьное детство и мешок со сменкой. Вы живете в Арктике, не надо с ней спорить в эти сложные недели.Еще один важный момент — грамотная защита поверхности тела, и для дальнейшего понимания мы с вами перенесемся на жаркий юг. В долгожданный отпуск. Помните, как во время сильной жары приятно опустить ноги в холодную воду? А будучи в действительно жарких краях, вы обращали внимание на шейные платки местных, которые они регулярно смачивают, охлаждая именно шею, и длинные рукава. Это называется так: грамотная работа с естественным теплоносителем, с нашей кровью и кровеносной системой вообще. Охлаждение или нагрев крови обеспечивают теплорегуляцию тела очень быстро и эффективно.Теперь вспомните, как вы одеваетесь и на что реагируете в одежде. «Спина мерзнет, плечи что–то холодит, предплечья, надо свитер поддеть... Пальцы ног недовольны, мне нужны теплые стельки». В этих местах много нервных окончаний, вовремя посылающих в мозг ураган сигналов. И вот вы выходите из подъезда в теплых ботинках и варежках, отличная куртка греет тело. А вот что там с лодыжками, запястьями и шеей? Вот в этих частях тела нервных окончаний мало, сигналы вовремя не поступают. В то же время кровеносные сосуды проходят очень близко к поверхности, они не защищены мышцами и жировым слоем. Про зоны главных теплообменников мы часто вообще забываем, особенно этим делом грешит беззаботная юность: перчатки коротки, штанишки задраны, да ещё и подвёрнуты, ботинки невысоки, а шарф не носим принципиально, из эстетических соображений. И в итоге даже в действительно теплой одежде человек испытывает постоянные теплопотери, глупо расходуя ресурс выживания, что и скажется в критический момент.Страшный случай произошёл в Якутии, помните о нём. Берегите себя. Повторю: настало время настоящих холодов, которые могут растянуться на два месяца. Пора вспомнить великую истину: «Северянин не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». От себя же добавлю: одевается вовремя.

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