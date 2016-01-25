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Награждение

[Индекс номера 8 (23.01.2018)]

К полётам готовы

В администрации города прошло совещание оперативного штаба по решению вопросов, возникающих в ходе реконструкции аэропорта «Норильск»: подведены итоги второго этапа работ на ВПП, обсуждались планы на 2018 год.

В начале встречи состоялось награждение представителей предприятий и учреждений, задействованных в планировании, организации и проведении реконструкции: администрации города, Заполярного филиала ГМК «Норникель», аэропорта «Норильск», авиакомпании «Таймыр», Норильск–ТАВС, грузоперевозчиков, управления образования и многих других. Глава города Ринат Ахметчин выразил благодарность всем участникам процесса за слаженную и добросовестную работу. Далее в ходе совещания обсуждались ключевые моменты грядущего третьего этапа реконструкции.
– Хочу отметить, что наградили далеко не всех, потому что работа еще не завершена, однако мы считаем, что первые два этапа были самыми сложными. Но благодаря грамотной консолидации усилий муниципалитета, компании «Норникель», правительства края эти этапы прошли безболезненно. Технологически сложен и третий этап. Связано это и с объемом работ, и с необходимостью приведения светосигнального оборудования в соответствие с проектом, — прокомментировал Юрий Лапшин, и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края.
Ремонтный сезон в рамках третьего этапа, по словам Юрия Лапшина, начнется 3 июня и продлится до 22 сентября. Перевозка пассажиров в этот период будет осуществляться теми же типами судов, что и до начала реконструкции — Боингами–737 и Ил–76. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания «Нордстар» по направлениям Норильск–Москва и Норильск–Красноярск и обратно. Компании S7 предстоит перевозить пассажиров в Новосибирск. На остальных направлениях будут работать чартерные рейсы, в том числе и на перевозке детей в летние оздоровительные лагеря. В 2018 году планируется перевезти порядка 140 тысяч пассажиров самолетами «Нордстар» и около 30 тысяч человек — авиакомпанией S7.
Сергей Батехин, старший вице–президент — руководитель блока сбыта коммерции и логистики ПАО «ГМК «Норникель», пояснил, что основная компания–перевозчик будет осуществлять перевозки, исходя из спроса.
– Нам удалось на предстоящее лето избежать тех ограничений, с которыми люди столкнулись в прошлом году, это видно уже сейчас — билеты находятся в открытой продаже. Всех желающих авиакомпании в этом году перевезут, — заверил Сергей Батехин.
– В процессе реализации этой модели перевозок возможны промежуточные посадки без замены воздушного судна для дозаправки на рейсах Норильск–Москва. Аэропорт будет работать в том режиме, что и до начала реконструкции. Цена на билеты по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 5%, однако стоимость билетов фиксирована. Субсидироваться перевозки не будут, — продолжил тему Юрий Лапшин.
В 2018 году планируется выполнить большой объем работ, связанных и с обновлением непосредственно взлетной полосы, а это 1082 метра, и с демонтажом и заменой светосигнального оборудования, включая монтаж, отладку, пусконаладочные работы, тестовый режим освещения полосы. Более того, в этот период будет использоваться военная часть перрона, которая уже реконструирована. В этой связи пассажиров к самолетам будут доставлять чуть дальше, чем сейчас.
Государственная программа РФ и ее средства распланированы таким образом, что окончательный расчет по реконструкции ВПП Норильска должен осуществляться в 2019 году. Однако основные работы по реконструкции и полосы, и перрона будут завершены в 2018 году. В этой связи ведется речь о перераспределении средств госпрограммы с 2019 на 2018 год.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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