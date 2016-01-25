[Индекс номера 8 (23.01.2018)]



Школьный двор

От шести и старше

1 февраля начинается прием заявлений в первый класс на 2018–2019 учебный год.



Порядок набора первоклассников не менялся с 2014 года. При этом вопросы у родителей будущих первоклассников все равно остаются: какие документы для приема в школу необходимо подать; в какие сроки; есть ли возможность выбора учебного заведения; какие условия в норильских школах созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья; куда обращаться в случае проблем и т. д и т. п. На эти и другие вопросы ответила Ирина Похабова, начальник отдела организации мониторинга общего образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Для того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно быть 6 лет и 6 месяцев. Дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет, также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, однако условия для детей созданы другие — оборудованы игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса — по одному на район. За каждым образовательным учреждением распоряжением главы Норильска закреплена своя территория. Документ и список адресов, относящихся к учебному заведению, можно найти на сайте конкретной школы и на сайте управления образования. Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, им все равно необходимо подать заявление в учреждение, за которым закреплен их адрес. А с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей. Важный момент: заявление на зачисление ребенка в первый класс может написать только родитель либо законный представитель. Никакой другой родственник, даже самый близкий, такого права не имеет. На руках необходимо иметь: оригинал свидетельства о рождении ребенка, свой паспорт и (до 1 июля) справку формы А–4 о прописке на территории, закрепленной за школой. Говоря о подготовке будущего первоклассника к школе, Ирина Анатольевна отметила: — Главное, чтобы ребенок пришел в школу здоровый, набравшись за лето сил, морально готовый к обучению. Не нужно все лето посвящать чтению, письму, решению задач и примеров, важно, чтобы первоклашка был отдохнувшим. И помните: учебный год начинается именно 1 сентября, а не позже. Готовятся норильские школы и к приему первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Если в общеобразовательное учебное заведение приходит ребенок, “особенность” которого подтверждена заключением психолого–медико–педагогической комиссией, то с учетом всех рекомендаций ПМПК ему будут созданы все необходимые условия, разработана индивидуальная, адаптированная под него, программа обучения. Например, для детей с интеллектуальными нарушениями дополнительно выделяются учебные часы: помимо того, что ребенок учится вместе со всеми, педагог в обязательном порядке работает с ним индивидуально. Также с особыми детьми в школах могут работать психолог, дефектолог, логопед, при необходимости учебное заведение может предоставить тьютора. Только родителям нужно понимать, что для такого особого отношения к их ребенку одного их желания мало — должно быть заключение комиссии. Кстати, в Норильске в общеобразовательных школах созданы специализированные классы: в 28–й и 42–й школах — для детей с речевыми отклонениями и задержкой психического развития, в 6–й — с нарушениями слуха. Если при приеме заявления в учебное заведение возникли проблемы и вопросы, за консультацией и помощью следует обратиться в управление образования по телефону 43–72–00*3215 к Ирине Анатольевне Похабовой.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Порядок набора первоклассников не менялся с 2014 года. При этом вопросы у родителей будущих первоклассников все равно остаются: какие документы для приема в школу необходимо подать; в какие сроки; есть ли возможность выбора учебного заведения; какие условия в норильских школах созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья; куда обращаться в случае проблем и т. д и т. п. На эти и другие вопросы ответилаДля того чтобы ребенка зачислили в первый класс, на 1 сентября ему должно быть 6 лет и 6 месяцев. Дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 лет, также могут пойти в школу, но в специализированный класс шестилеток. Обучение в нем идет по программе обычного первого класса, однако условия для детей созданы другие — оборудованы игровая комната и спальня, урок строится с учетом возраста. Всего в Норильске три таких класса — по одному на район.За каждым образовательным учреждением распоряжением главы Норильска закреплена своя территория. Документ и список адресов, относящихся к учебному заведению, можно найти на сайте конкретной школы и на сайте управления образования.Если родители хотят, чтобы ребенок учился в другой школе, им все равно необходимо подать заявление в учреждение, за которым закреплен их адрес. А с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 1 сентября, можно подать заявление в интересующую школу, гимназию или лицей.Говоря о подготовке будущего первоклассника к школе, Ирина Анатольевна отметила:— Главное, чтобы ребенок пришел в школу здоровый, набравшись за лето сил, морально готовый к обучению. Не нужно все лето посвящать чтению, письму, решению задач и примеров, важно, чтобы первоклашка был отдохнувшим. И помните: учебный год начинается именно 1 сентября, а не позже.Готовятся норильские школы и к приему первоклассников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Если в общеобразовательное учебное заведение приходит ребенок, “особенность” которого подтверждена заключением психолого–медико–педагогической комиссией, то с учетом всех рекомендаций ПМПК ему будут созданы все необходимые условия, разработана индивидуальная, адаптированная под него, программа обучения. Например, для детей с интеллектуальными нарушениями дополнительно выделяются учебные часы: помимо того, что ребенок учится вместе со всеми, педагог в обязательном порядке работает с ним индивидуально.Также с особыми детьми в школах могут работать психолог, дефектолог, логопед, при необходимости учебное заведение может предоставить тьютора. Только родителям нужно понимать, что для такого особого отношения к их ребенку одного их желания мало — должно быть заключение комиссии.Кстати, в Норильске в общеобразовательных школах созданы специализированные классы: в 28–й и 42–й школах — для детей с речевыми отклонениями и задержкой психического развития, в 6–й — с нарушениями слуха.

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