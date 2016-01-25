[Индекс номера 8 (23.01.2018)]



Анонс

Исследуем территорию

Не пропустите главное событие января — восьмую Конференцию исследователей территории. Она пройдет в воскресенье 28 января с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска.



Программа VIII Норильской городской открытой Конференции исследователей территории (КИТ) «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ» • 11.00–11.10 — открытие конференции. • 11.11–11.21 — Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30–летию заповедника посвящается». • 11.24–11.34 — Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа». • 11.37–11.47 — Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад». • 11.50–12.00 — Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось». • 12.03–12.13 — Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (г. Москва)». • 12.16–12.26 — Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное». • 12.29–12.39 — Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии». • 12.42–12.52 — Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра». • 12.55–13.05 — Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета». • 13.08–13.18 — Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры». • 13.30–14.30 — перерыв на обед. • 14.30–14.40 — Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба». • 14.43–14.53 — Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру». • 14.56–15.06 — Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль». • 15.09–15.19 — Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен». • 15.22–15.32 — Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей». • 15.35–15.45 — Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде». • 15.48–15.58 — Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии». • 16.01–16.11 — Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру». • 16.14–16.24 — Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска». • 16.27–16.37 — Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований». В конце Конференции в рамках традиционного видеопоказа будет продемонстрирован фильм Сергея Карцева «Школа краеведа» Во время КИТа будут работать выставки: – юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», – выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения», – выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска». Вход на КИТ свободный в любое удобное время.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — открытие конференции.— Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30–летию заповедника посвящается».— Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа».— Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад».— Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось».— Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (г. Москва)».— Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное».— Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии».— Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра».— Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета».— Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры».— перерыв на обед.— Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба».— Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру».— Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль».— Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен».— Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей».— Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде».— Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии».— Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру».— Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска».— Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований».В конце Конференции в рамках традиционного видеопоказа будет продемонстрирован фильм Сергея Карцева «Школа краеведа»– юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»,– выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения»,– выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска».Вход на КИТ свободный в любое удобное время.

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