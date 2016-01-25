Не пропустите главное событие января — восьмую Конференцию исследователей территории. Она пройдет в воскресенье 28 января с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска.
Программа VIII Норильской городской открытой Конференции исследователей территории (КИТ) «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»
• 11.00–11.10
— открытие конференции.
• 11.11–11.21
— Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30–летию заповедника посвящается».
• 11.24–11.34
— Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа».
• 11.37–11.47
— Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад».
• 11.50–12.00
— Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось».
• 12.03–12.13
— Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (г. Москва)».
• 12.16–12.26
— Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное».
• 12.29–12.39
— Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии».
• 12.42–12.52
— Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра».
• 12.55–13.05
— Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета».
• 13.08–13.18
— Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры».
• 13.30–14.30
— перерыв на обед.
• 14.30–14.40
— Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба».
• 14.43–14.53
— Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру».
• 14.56–15.06
— Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль».
• 15.09–15.19
— Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен».
• 15.22–15.32
— Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей».
• 15.35–15.45
— Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде».
• 15.48–15.58
— Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии».
• 16.01–16.11
— Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру».
• 16.14–16.24
— Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска».
• 16.27–16.37
— Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований».
В конце Конференции в рамках традиционного видеопоказа будет продемонстрирован фильм Сергея Карцева «Школа краеведа»Во время КИТа будут работать выставки:
– юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»,
– выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения»,
– выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска».
Вход на КИТ свободный в любое удобное время.Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда