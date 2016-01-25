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[Индекс номера 8 (23.01.2018)]

 Анонс 
Исследуем территорию

Не пропустите главное событие января — восьмую Конференцию исследователей территории. Она пройдет в воскресенье 28 января с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска.

Программа VIII Норильской городской открытой
Конференции исследователей территории (КИТ)
«ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»
11.00–11.10 — открытие конференции.
11.11–11.21 — Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30–летию заповедника посвящается».
11.24–11.34 — Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа».
11.37–11.47 — Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад».
11.50–12.00 — Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось».
12.03–12.13 — Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (г. Москва)».
12.16–12.26 — Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное».
12.29–12.39 — Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии».
12.42–12.52 — Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра».
12.55–13.05 — Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета».
13.08–13.18 — Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры».
13.30–14.30 — перерыв на обед.
14.30–14.40 — Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба».
14.43–14.53 — Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру».
14.56–15.06 — Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль».
15.09–15.19 — Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен».
15.22–15.32 — Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей».
15.35–15.45 — Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде».
15.48–15.58 — Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии».
16.01–16.11 — Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру».
16.14–16.24 — Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска».
16.27–16.37 — Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований».
В конце Конференции в рамках традиционного видеопоказа будет продемонстрирован фильм Сергея Карцева «Школа краеведа»
Во время КИТа будут работать выставки:
– юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»,
– выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения»,
– выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска».
Вход на КИТ свободный в любое удобное время.

Светлана Гунина
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В администрации города прошло совещание оперативного штаба по решению вопросов, возникающих в ходе реконструкции аэропорта «Норильск»: подведены итоги второго этапа работ на ВПП, обсуждались планы на 2018 год.

Школьный двор 
1 февраля начинается прием заявлений в первый класс на 2018–2019 учебный год.

Анонс 
Не пропустите главное событие января — восьмую Конференцию исследователей территории. Она пройдет в воскресенье 28 января с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска.

Закон и порядок 
В следственном комитете подвели итоги работы за 2017 год. Сотрудник следственного отдела по городу Норильску подполковник юстиции Антон Лобасёв рассказал «Заполярке» о некоторых делах и специфике расследования преступлений на нашей территории.

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В конце декабря указом врио губернатора Красноярского края Александром Уссом на территории Норильска был объявлен карантин по бешенству. Продлится он до 15 февраля. Ограничительная мера привела к тому, что по городу поползли всевозможные слухи об этом заболевании, один страшнее другого, которые не имеют ничего общего с реальной картиной. О том, чем оно на самом деле опасно и как им можно заразиться, нам рассказала Лидия Пищела, ветеринарный врач Норильского отдела ветеринарии.

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Воспитанники ДЮСШ–6 стали победителями первенства Красноярского края по мини–футболу.

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 23 января 2018 
12:47 Более 1700 горожан обратились с заявлениями о защите своих прав в 2017 году. Итоги работы за год подвели в УПРиУ.
 22 января 2018 
19:14 Норильск первый! Воспитанники ДЮСШ-6 стали победителями первенства Красноярского края по мини-футболу.
19:12 1 февраля в Норильске начнется прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
18:53 Идут на опережение. Третий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы обсудили в администрации Норильска.
18:42 Такси заказывали? С сегодняшнего дня жителям Норильска, посетителям нашего сайта, стал доступен список фирм такси, опубликованных на правах рекламы в популярной газете "зпПЛЮС".
17:45 У норильских подростков - четыре интеллектуальные победы на краевой олимпиаде.
17:22 Чин малого освящения православного храма на ул. Комсомольской 21 января совершил иерей Павел Бочков.
16:52 Пострадал подросток. Госавтоинспекторы Норильска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
16:46 Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.
16:43 Несколько фактов незаконного оборота наркотиков выявили за сутки оперативники Норильска.
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