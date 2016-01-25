В следственном комитете подвели итоги работы за 2017 год. Сотрудник следственного отдела по городу Норильску подполковник юстиции Антон Лобасёв рассказал «Заполярке» о некоторых делах и специфике расследования преступлений на нашей территории.
|Справка «ЗП» 15 января 2011 года Следственный комитет при прокуратуре РФ был преобразован в Следственный комитет Российской Федерации. Тогда же и появился следственный отдел по городу Норильску Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.Сегодня следственный комитет расследует практически все тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, все коррупционные преступления, травмы на производстве и любые преступления, получившие широкий общественный резонанс. Помимо этого следователи СК устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимают соответствующие меры по их устранению.В настоящий момент в штате следственного отдела Норильска 11 следователей. Все они молодые, но достаточно опытные следователи.
|Личный состав следственного отдела по городу Норильску
Всего в 2017 году норильским следственным отделом направлено в суд 82 уголовных дела по 101 преступлению, из которых 28 — убийства. Стоит отметить, что не все эти дела были заведены в 2017–м, некоторые преступления совершены годом ранее.Если дело «глухарь»
В следствии существует такое понятие, как «дела прошлых лет», — это нераскрытые преступления, совершенные в разные годы, даже десятилетия назад, но расследование которых продолжается до сих пор.
Одно из дел — похищение человека группой лиц по предварительному сговору, заведенное в конце 2006 года, — полностью было раскрыто спустя 10 лет.
|Следователь Дмитрий Сайфулин проводит опрос
Срок давности преступления, который зависит от его тяжести, определен в статье 78 УК РФ. Из нее следует, что после того как незаконное деяние было совершено, должен пройти установленный период:
— два года — за преступные деяния небольшой тяжести;
— шесть лет — за преступные деяния средней тяжести;
— десять лет — за тяжкие уголовно наказуемые деяния;
— пятнадцать лет — за преступления особой тяжести.
Сегодня в разработке у следственного отдела Норильска 265 дел прошлых лет. Как признается Антон Лобасёв, расследовать такие «висяки» крайне сложно, но интересно.
— Откроешь старое дело — вроде «глухарь», почитаешь внимательнее — и найдешь, за что зацепиться, — объясняет следователь. — Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК, и можно сравнить ДНК предполагаемого преступника с ДНК, полученными из образцов волос, биологических объектов и кожи, обнаруженных на месте преступления. Еще несколько лет назад мы были лишены возможности проводить генетическую экспертизу по каждому делу. А сегодня этот метод исследования стал более доступен, в Красноярске этим занимаются сразу несколько центров, с которыми сотрудничает следственный комитет, что значительно расширяет возможности следствия. Вот так лопатишь старые дела, видишь, что в ходе расследования были изъяты потожировые следы, образцы крови, спермы, слюны и так далее, отправляешь их на генетику и получаешь доказательства вины подозреваемого, которых раньше не было.
Плюс большое подспорье следователям — общероссийская база данных отпечатков пальцев и биологических образцов подозреваемых и виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, которая постоянно пополняется.
Лобасёв пояснил, что по нераскрытому преступлению отрабатываются в том числе ранее судимые по похожей статье, проживающие неподалеку, нигде не работающие и склонные к рецидиву. Бывает, проверил по базе данных изъятый с места преступления образец и нашел преступника.По всей России
Правда, работу норильским следователям осложняет такая норильская особенность, как большая миграция населения. И если на территории России проблему с розыском подозреваемого решить можно, правда, на это потребуется очень много времени и сил, то в других государствах — практически невозможно.
Рассказал Лобасёв и о том, как на работе следственных органов отражается массовый выезд горожан в отпуска в другие регионы:
— Нам с материка приходит очень много поручений допросить какого–то конкретного норильчанина, который в летний период находился, например, в Белгороде и мог быть причастным, как свидетель или подозреваемый, к преступлению, совершенному на той территории в определенный период. Особенно часто подследственными становятся подростки, проводящие лето на материке без родителей. Или вот был у нас один гражданин, который совершал действия сексуального характера в отношении норильских детей, весь процесс при этом фотографировал и вел активную
переписку с такими же «любителями малолетних». Мы на него вышли, и преступник вину признал. Кроме того, мы предполагали, что он, выезжая в отпуск на материк, мог и там совершать преступления. Поэтому, не дожидаясь, когда из тех мест, где он бывал, к нам поступит запрос, мы сами отправлялись в города, где живут его родственники и друзья, и вели там расследование.
Вообще, в командировки по всей России норильским следователям приходится ездить постоянно.Так много дел
Лобасёв отметил, что Норильск отличается от других районов Красноярского края тем, что расследовать приходится самые разные преступления.
|Помощник следователя Александра Рязанцева и следователь Антон Лобасёв
Например, в 2017 году в нашем городе, как никогда, много было совершено преступлений (установлено 20 фактов, в 2016–м — 7), предусмотренных статьей 134: половое сношение мужчины, достигшего 18–летнего возраста, с девушкой младше 16 лет. И пусть все у них произошло по обоюдному согласию — это, тем не менее, уголовно наказуемое деяние. Причем потерпевшая может себя не считать потерпевшей и о преступлении не заявлять, но если факт такой связи будет установлен, например, при обращении к гинекологу, то дело будет возбуждено, расследовано, и преступник понесет наказание вне зависимости, хочет девушка этого или нет.
Лобасёв говорит, что подобные преступления были всегда, просто не всегда информация о них доходила до оперативников. Сегодня ведется активная работа по профилактике преступлений, связанных с сексуальной неприкосновенностью. Считается, что выявляемость преступлений, предусмотренных статьей 134, может предотвратить более тяжкие, например, изнасилования.
Также следователи уверены, что, например, выявление угроз убийством способствует сокращению самих убийств. Или: высокая выявляемость преступлений, предусмотренных статьями 115 и 116 (побои и причинение легкого вреда здоровью), позволяет избежать преступлений по более тяжким статьям, потому что таким образом граждане, склонные к насилию, попадают в поле зрения правоохранительных органов.
Особняком в списке расследуемых и переданных в суд следственным комитетом дел в прошлом году стоит дело сотрудницы службы судебных приставов–исполнителей. Она, чтобы не утруждать себя выполнением своих должностных обязанностей, но при этом улучшить показатели работы, составляла «левые» справки о том, что такой–то житель по такому–то адресу
не проживает, и в связи с этим заканчивала производство. Данное преступление предусмотрено статьей 292 «Служебный подлог». Приговор пока не вынесен.
Четыре дела в 2017 году было заведено в отношении лиц, публично оскорбивших сотрудников полиции. Причем Лобасёв отмечает существенное снижение количества таких дел по сравнению с прошлыми годами, когда их насчитывалось 20–30. И считает, все это благодаря профилактике: теперь норильчане знают, что, оскорбив полицейского, можно быть привлеченным к уголовной ответственности, и следят за своим языком и действиями.
Одно из резонансных дел, расследуемых в прошлом году, — дело заведующей детским садом № 3. Начиная с 2013 года, руководитель занималась поборами с подчиненных. Сотрудники следственного комитета возбудили дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», и доказали пять эпизодов. Дело передано в суд. Приговор как раз должен быть вынесен в ближайшее время. Обвиняемая с момента начала следствия и до сих пор находится под домашним арестом.
|На пожар в доме № 30 на ул. Талнахской в апреле 2017 года сотрудники следственного отдела прибыли вместе с пожарными
Прекращено за отсутствием состава преступления еще одно резонансное дело прошлого года — о пожаре в одной из квартир дома № 30 на улице Талнахской, в котором погибли двое малолетних детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проведенное же расследование показало, что это был несчастный случай и ничьей вины в случившемся нет.Не призывай, да не судим будешь
В прошлом году возбуждено два дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Одно в декабре передано в суд, другое еще находится в производстве.
|Выдержки из уголовного кодекса РФ:«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой–либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно– телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет».
Так что, размещая на своей странице в социальной сети картинки и
надписи, призывающие к вражде и ненависти (что как минимум двое норильчан и сделали), будьте готовы попасть в поле зрения компетентных органов и понести наказание.
В действиях другого норильчанина следственный комитет усмотрел признаки «публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма», что согласно статье 205.2 УК РФ является преступлением и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
В ходе доследственной проверки было установлено, что 24–летний уроженец Дагестана, проживающий в Норильске, на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозаписи и изображения, в которых, согласно психолого–лингвистическому исследованию, содержатся фрагменты негативных оценок, в совокупности содержащие лингвистические и психологические признаки преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ. Несмотря на то что в интернете молодой человек использовал псевдоним, правоохранительным органам удалось установить его личность, адрес проживания и опросить. * * *
Не обходится в работе следователей и без курьезов. Так, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у него пропала жена — на связь не выходит, хотя дома остался несовершеннолетний ребенок, на работе не появляется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», стали отрабатывать все версии и искать труп. А через несколько месяцев женщина нарисовалась живая и здоровая — все это время она провела у своего «знакомого», и дело было прекращено «за отсутствием события».
Стоит отметить, что следственный отдел по городу Норильску активно сотрудничает с «Заполярной правдой», оперативно предоставляя информацию обо всех интересных расследованиях и резонансных преступлениях, совершенных на территории. Так что следите за публикациями.Надежда СидорФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда