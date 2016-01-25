[Индекс номера 8 (23.01.2018)]



Закон и порядок

Как тайное становится явным

В следственном комитете подвели итоги работы за 2017 год. Сотрудник следственного отдела по городу Норильску подполковник юстиции Антон Лобасёв рассказал «Заполярке» о некоторых делах и специфике расследования преступлений на нашей территории.



Справка «ЗП» 15 января 2011 года Следственный комитет при прокуратуре РФ был преобразован в Следственный комитет Российской Федерации. Тогда же и появился следственный отдел по городу Норильску Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю. Сегодня следственный комитет расследует практически все тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, все коррупционные преступления, травмы на производстве и любые преступления, получившие широкий общественный резонанс. Помимо этого следователи СК устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принимают соответствующие меры по их устранению. В настоящий момент в штате следственного отдела Норильска 11 следователей. Все они молодые, но достаточно опытные следователи. Личный состав следственного отдела по городу Норильску Всего в 2017 году норильским следственным отделом направлено в суд 82 уголовных дела по 101 преступлению, из которых 28 — убийства. Стоит отметить, что не все эти дела были заведены в 2017–м, некоторые преступления совершены годом ранее. Если дело «глухарь» В следствии существует такое понятие, как «дела прошлых лет», — это нераскрытые преступления, совершенные в разные годы, даже десятилетия назад, но расследование которых продолжается до сих пор. Одно из дел — похищение человека группой лиц по предварительному сговору, заведенное в конце 2006 года, — полностью было раскрыто спустя 10 лет. Следователь Дмитрий Сайфулин проводит опрос Срок давности преступления, который зависит от его тяжести, определен в статье 78 УК РФ. Из нее следует, что после того как незаконное деяние было совершено, должен пройти установленный период: — два года — за преступные деяния небольшой тяжести; — шесть лет — за преступные деяния средней тяжести; — десять лет — за тяжкие уголовно наказуемые деяния; — пятнадцать лет — за преступления особой тяжести. Сегодня в разработке у следственного отдела Норильска 265 дел прошлых лет. Как признается Антон Лобасёв, расследовать такие «висяки» крайне сложно, но интересно. — Откроешь старое дело — вроде «глухарь», почитаешь внимательнее — и найдешь, за что зацепиться, — объясняет следователь. — Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК, и можно сравнить ДНК предполагаемого преступника с ДНК, полученными из образцов волос, биологических объектов и кожи, обнаруженных на месте преступления. Еще несколько лет назад мы были лишены возможности проводить генетическую экспертизу по каждому делу. А сегодня этот метод исследования стал более доступен, в Красноярске этим занимаются сразу несколько центров, с которыми сотрудничает следственный комитет, что значительно расширяет возможности следствия. Вот так лопатишь старые дела, видишь, что в ходе расследования были изъяты потожировые следы, образцы крови, спермы, слюны и так далее, отправляешь их на генетику и получаешь доказательства вины подозреваемого, которых раньше не было. Плюс большое подспорье следователям — общероссийская база данных отпечатков пальцев и биологических образцов подозреваемых и виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, которая постоянно пополняется. Лобасёв пояснил, что по нераскрытому преступлению отрабатываются в том числе ранее судимые по похожей статье, проживающие неподалеку, нигде не работающие и склонные к рецидиву. Бывает, проверил по базе данных изъятый с места преступления образец и нашел преступника. По всей России Правда, работу норильским следователям осложняет такая норильская особенность, как большая миграция населения. И если на территории России проблему с розыском подозреваемого решить можно, правда, на это потребуется очень много времени и сил, то в других государствах — практически невозможно. Рассказал Лобасёв и о том, как на работе следственных органов отражается массовый выезд горожан в отпуска в другие регионы: — Нам с материка приходит очень много поручений допросить какого–то конкретного норильчанина, который в летний период находился, например, в Белгороде и мог быть причастным, как свидетель или подозреваемый, к преступлению, совершенному на той территории в определенный период. Особенно часто подследственными становятся подростки, проводящие лето на материке без родителей. Или вот был у нас один гражданин, который совершал действия сексуального характера в отношении норильских детей, весь процесс при этом фотографировал и вел активную переписку с такими же «любителями малолетних». Мы на него вышли, и преступник вину признал. Кроме того, мы предполагали, что он, выезжая в отпуск на материк, мог и там совершать преступления. Поэтому, не дожидаясь, когда из тех мест, где он бывал, к нам поступит запрос, мы сами отправлялись в города, где живут его родственники и друзья, и вели там расследование. Вообще, в командировки по всей России норильским следователям приходится ездить постоянно. Так много дел Лобасёв отметил, что Норильск отличается от других районов Красноярского края тем, что расследовать приходится самые разные преступления. Помощник следователя Александра Рязанцева и следователь Антон Лобасёв Например, в 2017 году в нашем городе, как никогда, много было совершено преступлений (установлено 20 фактов, в 2016–м — 7), предусмотренных статьей 134: половое сношение мужчины, достигшего 18–летнего возраста, с девушкой младше 16 лет. И пусть все у них произошло по обоюдному согласию — это, тем не менее, уголовно наказуемое деяние. Причем потерпевшая может себя не считать потерпевшей и о преступлении не заявлять, но если факт такой связи будет установлен, например, при обращении к гинекологу, то дело будет возбуждено, расследовано, и преступник понесет наказание вне зависимости, хочет девушка этого или нет. Лобасёв говорит, что подобные преступления были всегда, просто не всегда информация о них доходила до оперативников. Сегодня ведется активная работа по профилактике преступлений, связанных с сексуальной неприкосновенностью. Считается, что выявляемость преступлений, предусмотренных статьей 134, может предотвратить более тяжкие, например, изнасилования. Также следователи уверены, что, например, выявление угроз убийством способствует сокращению самих убийств. Или: высокая выявляемость преступлений, предусмотренных статьями 115 и 116 (побои и причинение легкого вреда здоровью), позволяет избежать преступлений по более тяжким статьям, потому что таким образом граждане, склонные к насилию, попадают в поле зрения правоохранительных органов. Особняком в списке расследуемых и переданных в суд следственным комитетом дел в прошлом году стоит дело сотрудницы службы судебных приставов–исполнителей. Она, чтобы не утруждать себя выполнением своих должностных обязанностей, но при этом улучшить показатели работы, составляла «левые» справки о том, что такой–то житель по такому–то адресу не проживает, и в связи с этим заканчивала производство. Данное преступление предусмотрено статьей 292 «Служебный подлог». Приговор пока не вынесен. Четыре дела в 2017 году было заведено в отношении лиц, публично оскорбивших сотрудников полиции. Причем Лобасёв отмечает существенное снижение количества таких дел по сравнению с прошлыми годами, когда их насчитывалось 20–30. И считает, все это благодаря профилактике: теперь норильчане знают, что, оскорбив полицейского, можно быть привлеченным к уголовной ответственности, и следят за своим языком и действиями. Одно из резонансных дел, расследуемых в прошлом году, — дело заведующей детским садом № 3. Начиная с 2013 года, руководитель занималась поборами с подчиненных. Сотрудники следственного комитета возбудили дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», и доказали пять эпизодов. Дело передано в суд. Приговор как раз должен быть вынесен в ближайшее время. Обвиняемая с момента начала следствия и до сих пор находится под домашним арестом. На пожар в доме № 30 на ул. Талнахской в апреле 2017 года сотрудники следственного отдела прибыли вместе с пожарными Прекращено за отсутствием состава преступления еще одно резонансное дело прошлого года — о пожаре в одной из квартир дома № 30 на улице Талнахской, в котором погибли двое малолетних детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проведенное же расследование показало, что это был несчастный случай и ничьей вины в случившемся нет. Не призывай, да не судим будешь В прошлом году возбуждено два дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Одно в декабре передано в суд, другое еще находится в производстве. Выдержки из уголовного кодекса РФ: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой–либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно– телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет». Так что, размещая на своей странице в социальной сети картинки и надписи, призывающие к вражде и ненависти (что как минимум двое норильчан и сделали), будьте готовы попасть в поле зрения компетентных органов и понести наказание. В действиях другого норильчанина следственный комитет усмотрел признаки «публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма», что согласно статье 205.2 УК РФ является преступлением и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В ходе доследственной проверки было установлено, что 24–летний уроженец Дагестана, проживающий в Норильске, на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозаписи и изображения, в которых, согласно психолого–лингвистическому исследованию, содержатся фрагменты негативных оценок, в совокупности содержащие лингвистические и психологические признаки преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ. Несмотря на то что в интернете молодой человек использовал псевдоним, правоохранительным органам удалось установить его личность, адрес проживания и опросить. * * * Не обходится в работе следователей и без курьезов. Так, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у него пропала жена — на связь не выходит, хотя дома остался несовершеннолетний ребенок, на работе не появляется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», стали отрабатывать все версии и искать труп. А через несколько месяцев женщина нарисовалась живая и здоровая — все это время она провела у своего «знакомого», и дело было прекращено «за отсутствием события». Стоит отметить, что следственный отдел по городу Норильску активно сотрудничает с «Заполярной правдой», оперативно предоставляя информацию обо всех интересных расследованиях и резонансных преступлениях, совершенных на территории. Так что следите за публикациями.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всего в 2017 году норильским следственным отделом направлено в суд 82 уголовных дела по 101 преступлению, из которых 28 — убийства. Стоит отметить, что не все эти дела были заведены в 2017–м, некоторые преступления совершены годом ранее.В следствии существует такое понятие, как «дела прошлых лет», — это нераскрытые преступления, совершенные в разные годы, даже десятилетия назад, но расследование которых продолжается до сих пор.Одно из дел — похищение человека группой лиц по предварительному сговору, заведенное в конце 2006 года, — полностью было раскрыто спустя 10 лет.Срок давности преступления, который зависит от его тяжести, определен в статье 78 УК РФ. Из нее следует, что после того как незаконное деяние было совершено, должен пройти установленный период:— два года — за преступные деяния небольшой тяжести;— шесть лет — за преступные деяния средней тяжести;— десять лет — за тяжкие уголовно наказуемые деяния;— пятнадцать лет — за преступления особой тяжести.Сегодня в разработке у следственного отдела Норильска 265 дел прошлых лет. Как признается Антон Лобасёв, расследовать такие «висяки» крайне сложно, но интересно.— Откроешь старое дело — вроде «глухарь», почитаешь внимательнее — и найдешь, за что зацепиться, — объясняет следователь. — Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК, и можно сравнить ДНК предполагаемого преступника с ДНК, полученными из образцов волос, биологических объектов и кожи, обнаруженных на месте преступления. Еще несколько лет назад мы были лишены возможности проводить генетическую экспертизу по каждому делу. А сегодня этот метод исследования стал более доступен, в Красноярске этим занимаются сразу несколько центров, с которыми сотрудничает следственный комитет, что значительно расширяет возможности следствия. Вот так лопатишь старые дела, видишь, что в ходе расследования были изъяты потожировые следы, образцы крови, спермы, слюны и так далее, отправляешь их на генетику и получаешь доказательства вины подозреваемого, которых раньше не было.Плюс большое подспорье следователям — общероссийская база данных отпечатков пальцев и биологических образцов подозреваемых и виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, которая постоянно пополняется.Лобасёв пояснил, что по нераскрытому преступлению отрабатываются в том числе ранее судимые по похожей статье, проживающие неподалеку, нигде не работающие и склонные к рецидиву. Бывает, проверил по базе данных изъятый с места преступления образец и нашел преступника.Правда, работу норильским следователям осложняет такая норильская особенность, как большая миграция населения. И если на территории России проблему с розыском подозреваемого решить можно, правда, на это потребуется очень много времени и сил, то в других государствах — практически невозможно.Рассказал Лобасёв и о том, как на работе следственных органов отражается массовый выезд горожан в отпуска в другие регионы:— Нам с материка приходит очень много поручений допросить какого–то конкретного норильчанина, который в летний период находился, например, в Белгороде и мог быть причастным, как свидетель или подозреваемый, к преступлению, совершенному на той территории в определенный период. Особенно часто подследственными становятся подростки, проводящие лето на материке без родителей. Или вот был у нас один гражданин, который совершал действия сексуального характера в отношении норильских детей, весь процесс при этом фотографировал и вел активнуюпереписку с такими же «любителями малолетних». Мы на него вышли, и преступник вину признал. Кроме того, мы предполагали, что он, выезжая в отпуск на материк, мог и там совершать преступления. Поэтому, не дожидаясь, когда из тех мест, где он бывал, к нам поступит запрос, мы сами отправлялись в города, где живут его родственники и друзья, и вели там расследование.Вообще, в командировки по всей России норильским следователям приходится ездить постоянно.Лобасёв отметил, что Норильск отличается от других районов Красноярского края тем, что расследовать приходится самые разные преступления.Например, в 2017 году в нашем городе, как никогда, много было совершено преступлений (установлено 20 фактов, в 2016–м — 7), предусмотренных статьей 134: половое сношение мужчины, достигшего 18–летнего возраста, с девушкой младше 16 лет. И пусть все у них произошло по обоюдному согласию — это, тем не менее, уголовно наказуемое деяние. Причем потерпевшая может себя не считать потерпевшей и о преступлении не заявлять, но если факт такой связи будет установлен, например, при обращении к гинекологу, то дело будет возбуждено, расследовано, и преступник понесет наказание вне зависимости, хочет девушка этого или нет.Лобасёв говорит, что подобные преступления были всегда, просто не всегда информация о них доходила до оперативников. Сегодня ведется активная работа по профилактике преступлений, связанных с сексуальной неприкосновенностью. Считается, что выявляемость преступлений, предусмотренных статьей 134, может предотвратить более тяжкие, например, изнасилования.Также следователи уверены, что, например, выявление угроз убийством способствует сокращению самих убийств. Или: высокая выявляемость преступлений, предусмотренных статьями 115 и 116 (побои и причинение легкого вреда здоровью), позволяет избежать преступлений по более тяжким статьям, потому что таким образом граждане, склонные к насилию, попадают в поле зрения правоохранительных органов.Особняком в списке расследуемых и переданных в суд следственным комитетом дел в прошлом году стоит дело сотрудницы службы судебных приставов–исполнителей. Она, чтобы не утруждать себя выполнением своих должностных обязанностей, но при этом улучшить показатели работы, составляла «левые» справки о том, что такой–то житель по такому–то адресуне проживает, и в связи с этим заканчивала производство. Данное преступление предусмотрено статьей 292 «Служебный подлог». Приговор пока не вынесен.Четыре дела в 2017 году было заведено в отношении лиц, публично оскорбивших сотрудников полиции. Причем Лобасёв отмечает существенное снижение количества таких дел по сравнению с прошлыми годами, когда их насчитывалось 20–30. И считает, все это благодаря профилактике: теперь норильчане знают, что, оскорбив полицейского, можно быть привлеченным к уголовной ответственности, и следят за своим языком и действиями.Одно из резонансных дел, расследуемых в прошлом году, — дело заведующей детским садом № 3. Начиная с 2013 года, руководитель занималась поборами с подчиненных. Сотрудники следственного комитета возбудили дело по части 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», и доказали пять эпизодов. Дело передано в суд. Приговор как раз должен быть вынесен в ближайшее время. Обвиняемая с момента начала следствия и до сих пор находится под домашним арестом.Прекращено за отсутствием состава преступления еще одно резонансное дело прошлого года — о пожаре в одной из квартир дома № 30 на улице Талнахской, в котором погибли двое малолетних детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Проведенное же расследование показало, что это был несчастный случай и ничьей вины в случившемся нет.В прошлом году возбуждено два дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Одно в декабре передано в суд, другое еще находится в производстве.Так что, размещая на своей странице в социальной сети картинки инадписи, призывающие к вражде и ненависти (что как минимум двое норильчан и сделали), будьте готовы попасть в поле зрения компетентных органов и понести наказание.В действиях другого норильчанина следственный комитет усмотрел признаки «публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма», что согласно статье 205.2 УК РФ является преступлением и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.В ходе доследственной проверки было установлено, что 24–летний уроженец Дагестана, проживающий в Норильске, на своей персональной странице в социальной сети разместил видеозаписи и изображения, в которых, согласно психолого–лингвистическому исследованию, содержатся фрагменты негативных оценок, в совокупности содержащие лингвистические и психологические признаки преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ. Несмотря на то что в интернете молодой человек использовал псевдоним, правоохранительным органам удалось установить его личность, адрес проживания и опросить.Не обходится в работе следователей и без курьезов. Так, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что у него пропала жена — на связь не выходит, хотя дома остался несовершеннолетний ребенок, на работе не появляется. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 «Убийство», стали отрабатывать все версии и искать труп. А через несколько месяцев женщина нарисовалась живая и здоровая — все это время она провела у своего «знакомого», и дело было прекращено «за отсутствием события».Стоит отметить, что следственный отдел по городу Норильску активно сотрудничает с «Заполярной правдой», оперативно предоставляя информацию обо всех интересных расследованиях и резонансных преступлениях, совершенных на территории. Так что следите за публикациями.

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