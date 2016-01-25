[Индекс номера 8 (23.01.2018)]



Актуально

Осторожно: злая собака!

В конце декабря указом врио губернатора Красноярского края Александром Уссом на территории Норильска был объявлен карантин по бешенству. Продлится он до 15 февраля. Ограничительная мера привела к тому, что по городу поползли всевозможные слухи об этом заболевании, один страшнее другого, которые не имеют ничего общего с реальной картиной. О том, чем оно на самом деле опасно и как им можно заразиться, нам рассказала Лидия Пищела, ветеринарный врач Норильского отдела ветеринарии.



Норильск — один из немногочисленных регионов, где случаи заражения людей бешенством еще не были зарегистрированы. Однако такое везение не означает, что проблемы не существует, и последние события с дикими животными, которые произошли в нашем городе в последние месяцы, тому пример. Как отмечает Лидия Пищела, лучшее, что могут сделать хозяева четвероногих питомцев для себя и своих любимцев, — это своевременно прививать их от различных инфекций, включая и бешенство. Тем более что государство выделяет средства на вакцинацию от этого заболевания, т. е. эта прививка делается бесплатно. Владелец животного платит только за постановку на ветеринарный учет. Все отчеты по прививкам от бешенства уходят в край. Это необходимо, чтобы контролировать ситуацию на территории. Бешенство — инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся тяжелыми поражениями центральной нервной системы, угрожающими летальным исходом. Человек заражается бешенством при укусе животных. Вирус бешенства неустойчив во внешней среде. Он погибает от прямого воздействия ультрафиолета, при нагревании более 60 градусов. Разрушается при взаимодействии с дезинфицирующими средствами, содержащими хлор, жирорастворяющие, щелочные вещества. Вирус сохраняет свои жизненные свойства при температуре до минус 70 градусов. Не чувствителен и к фенолсодержащим веществам, антибактериальным и противовирусным средствам. В темных сухих помещениях он может жить несколько месяцев. Главная опасность бешенства в том, что оно неизлечимо и часто заканчивается смертью. Случаи чудесного исцеления можно пересчитать по пальцам. Распространяясь по нервным волокнам, вирус бешенства вначале повышает их возбудимость, а после развивается паралич. Проникая в ткани спинного и головного мозга, вирус вызывает грубые нарушения в работе центральной нервной системы, которые проявляются различными фобиями, приступами агрессивного возбуждения и галлюцинациями. По этой причине трудно переоценить значение профилактической антирабической вакцинации, проводимой пациенту в случае укуса животного. Основными переносчиками заболевания у нас на территории являются дикие животные, чаще всего волки, лисы, песцы. Вирус передается только прямым контактным путем, то есть при укусе, когда происходит ослюнение раны. — Слухи о том, что вирус бешенства можно принести домой на обуви со слюной больного животного и заразить так домашних животных, — миф, — поясняет Лидия Пищела. — Вымыслом являются и слухи о том, что человек может заразиться бешенством только при укусе больного дикого животного. Опасность представляет и укус домашнего животного, особенно если оно не прививалось. Возбудитель бешенства может находиться в слюне животного за 10 дней до появления первых видимых признаков заболевания. Именно поэтому обращаться к докторам нужно после любого укуса. Имеет значение и его локализация. Очень опасны укусы рук, туловища, гениталий, а также шеи и лица. В этих областях более интенсивное кровообращение, и вирус быстрее проникает в центральную нервную систему и мозг. Инкубационный период бешенства у людей составляет от десяти дней до трех–четырех (чаще всего одного–трех) месяцев. В некоторых случаях он может увеличиться до одного года. При укусах лица, головы и шеи скрытый период короткий, при укусах нижних конечностей — более длительный. Бешенства можно избежать, если вовремя провести вакцинацию. В противном случае вирус приведет к гибели. Симптомы болезни у домашних животных В инкубационный период заболевание внешне никак не проявляется. В этот период происходит размножение и распространение вируса в организме. Выделяют три формы бешенства у кошек и собак: буйную (агрессивную), тихую (паралитическую) и атипичную. Буйная форма бешенства протекает в трех стадиях. Первая стадия — продромальная. Животное может быть чрезмерно ласковым и игривыми или же стать настороженным, меланхоличным, грустным, подозрительным. Оно будет расчесывать и грызть место укуса. Меняется аппетит, он может пропасть, а может появиться тяга к предметам, не предназначенным для употребления в пищу. Помимо изменений в поведении возможны усиленное слюноотделение, нарушения пищеварения. Такая стадия длится до четырех дней. Вторая стадия — маниакальная. Животное становится очень агрессивным и легко возбудимым, оно кидается на хозяев и никого к себе не подпускает, грызет окружающие предметы или даже себя. Слюни буквально льются из пасти. Животное остро реагирует на свет и звуки. Также могут отмечаться повышение температуры тела, конвульсивные припадки, спазм отдельных мышц. Это продолжается от трех до пяти дней. Последняя стадия — паралитическая. Животное истощено, оно практически не двигается из–за паралича мышц. После поражения дыхательной системы наступает гибель. Во время тихой или паралитической формы бешенства питомец становится вялым, апатичным, не реагирует на внешние раздражители. Аппетит плохой. Паралич развивается довольно быстро, поэтому в данной форме заболевание протекает всего несколько дней. Атипичная форма бешенства в последние годы встречается чаще. Болезнь сложно диагностировать, так как симптомы часто не характерны для бешенства. Могут наблюдаться интоксикация, нарушения пищеварения, общее недомогание, реже животное ведет себя агрессивно. Также отмечаются временные и мнимые ремиссии. Развитие болезни волнообразное и больше походит на хроническое и длится до нескольких месяцев. Затем наступает паралич, и животное погибнет. Если есть подозрение на бешенство у домашнего животного, необходимо обратиться к ветврачу. К сожалению, эффективной прижизненной диагностики, позволяющей выявить заболевание, не существует. Все, что может сделать специалист, — это ввести антирабическую вакцину и изолировать животное. Затем в течение 10–14 дней за его состоянием будут наблюдать. Если оно останется прежним или улучшится, то, вероятно, питомца отправят домой. Если же появятся первые признаки бешенства, то единственным верным решением будет усыпление животного. Бешенство у человека Первыми признаками заболевания у человека является появление подергивания, зуда, жжения, тянущих болей в области укуса, даже если рана уже полностью зажила. Иногда рана может снова воспаляться, в этом участке кожа отекает и краснеет. Также на начальной стадии укушенный чувствует общее недомогание, может появляться головная боль. Температура поднимается до 37–37,5 градусов и удерживается на этом уровне. В это время уже появляются признаки поражения нервной системы: человек становится угнетенным, депрессивным, появляются беспокойство, страх, реже раздражительность. Больной замыкается в себе, отказывается от общения, еды, плохо спит. Длится начальная стадия один–три дня, потом она сменяется возбуждением, учащенным сердцебиением и дыханием, появляются сжимающие боли в области груди. На стадии возбуждения больной становится беспокойным. В это время появляется верный признак недуга — гидрофобия. При попытке глотнуть воду возникают болезненные спазмы глотательных и вспомогательных дыхательных мышц. Поэтому даже при звуке льющейся воды из–под крана человек начинает шумно дышать, делая короткие вдохи. Центральная нервная система постепенно становится восприимчива к любым раздражителям. Мышечные судороги могут быть спровоцированы дуновением воздуха (аэрофобия), громким звуком (акустикофобия) или же ярким светом (фотофобия). У укушенного — расширенные зрачки, а взгляд устремлен в одну точку. Пульс сильно учащен, отмечается усиление слюно– и потоотделения. Пациент не в состоянии глотать такое большое количество слюны, а потому постоянно сплевывает или же слюна стекает по подбородку. Проявляется агрессия, больной рвет на себе одежду, мечется, нападает на людей, его преследуют галлюцинации. Продолжительность этого периода составляет два–три дня. При паралитической стадии судороги и гидрофобия прекращаются. Часто такие изменения воспринимаются как улучшение состояния больного, но на самом же деле это признак скорой смерти. В этот период температура тела повышается до критических цифр — 40–42 градуса. Отмечается учащенное сердцебиение, падение артериального давления. Смерть обычно наступает в течение 12–20 часов от паралича дыхательного центра или сердца. Первая помощь Как можно быстрее нужно обратиться в травмпункт. Если сразу это сделать невозможно, то необходимо тщательно промыть рану мылом. Обильное промывание раны позволяет уменьшать количество попадаемого в кровь вируса. Обработать края раны 70–процентным спиртом. Наложить повязку. И добраться до ближайшего травмпункта. Там хирург снова промоет рану мыльной водой, обработает спиртосодержащими препаратами края раны, а саму рану антисептиком и наложит на нее антисептическую повязку. Края раны при укусах не ушиваются. После проведения этих манипуляций приступают к иммунопрофилактике. Времена, когда укушенному делали сорок уколов в живот, давно прошли. Сейчас схема введения антирабической вакцины состоит из шести уколов. При укусах тяжелых и средней тяжести или же запоздалом (после десяти дней) обращении человеку дополнительно вводят однократно антирабический иммуноглобулин. По факту обращения человека в травмпункт хирург заполняет экстренное извещение об укусе животным, которое передается в СЭС. Далее эпидемиологи приступают к расследованию случая. Укусившее животное, даже если оно на первый взгляд выглядит здоровым, изолируют на десять дней. Если через десять дней у него не появятся признаки болезни, то можно говорить, что оно здоровое.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск — один из немногочисленных регионов, где случаи заражения людей бешенством еще не были зарегистрированы. Однако такое везение не означает, что проблемы не существует, и последние события с дикими животными, которые произошли в нашем городе в последние месяцы, тому пример.Как отмечает Лидия Пищела, лучшее, что могут сделать хозяева четвероногих питомцев для себя и своих любимцев, — это своевременно прививать их от различных инфекций, включая и бешенство. Тем более что государство выделяет средства на вакцинацию от этого заболевания, т. е. эта прививка делается бесплатно. Владелец животного платит только за постановку на ветеринарный учет. Все отчеты по прививкам от бешенства уходят в край. Это необходимо, чтобы контролировать ситуацию на территории.Вирус бешенства неустойчив во внешней среде. Он погибает от прямого воздействия ультрафиолета, при нагревании более 60 градусов. Разрушается при взаимодействии с дезинфицирующими средствами, содержащими хлор, жирорастворяющие, щелочные вещества. Вирус сохраняет свои жизненные свойства при температуре до минус 70 градусов. Не чувствителен и к фенолсодержащим веществам, антибактериальным и противовирусным средствам. В темных сухих помещениях он может жить несколько месяцев.Главная опасность бешенства в том, что оно неизлечимо и часто заканчивается смертью. Случаи чудесного исцеления можно пересчитать по пальцам. Распространяясь по нервным волокнам, вирус бешенства вначале повышает их возбудимость, а после развивается паралич. Проникая в ткани спинного и головного мозга, вирус вызывает грубые нарушения в работе центральной нервной системы, которые проявляются различными фобиями, приступами агрессивного возбуждения и галлюцинациями. По этой причине трудно переоценить значение профилактической антирабической вакцинации, проводимой пациенту в случае укуса животного.Основными переносчиками заболевания у нас на территории являются дикие животные, чаще всего волки, лисы, песцы. Вирус передается только прямым контактным путем, то есть при укусе, когда происходит ослюнение раны.— Слухи о том, что вирус бешенства можно принести домой на обуви со слюной больного животного и заразить так домашних животных, — миф, — поясняет Лидия Пищела. — Вымыслом являются и слухи о том, что человек может заразиться бешенством только при укусе больного дикого животного. Опасность представляет и укус домашнего животного, особенно если оно не прививалось. Возбудитель бешенства может находиться в слюне животного за 10 дней до появления первых видимых признаков заболевания. Именно поэтому обращаться к докторам нужно после любого укуса. Имеет значение и его локализация. Очень опасны укусы рук, туловища, гениталий, а также шеи и лица. В этих областях более интенсивное кровообращение, и вирус быстрее проникает в центральную нервную систему и мозг.Инкубационный период бешенства у людей составляет от десяти дней до трех–четырех (чаще всего одного–трех) месяцев. В некоторых случаях он может увеличиться до одного года. При укусах лица, головы и шеи скрытый период короткий, при укусах нижних конечностей — более длительный. Бешенства можно избежать, если вовремя провести вакцинацию. В противном случае вирус приведет к гибели.В инкубационный период заболевание внешне никак не проявляется. В этот период происходит размножение и распространение вируса в организме. Выделяют три формы бешенства у кошек и собак: буйную (агрессивную), тихую (паралитическую) и атипичную.Буйная форма бешенства протекает в трех стадиях. Первая стадия — продромальная. Животное может быть чрезмерно ласковым и игривыми или же стать настороженным, меланхоличным, грустным, подозрительным. Оно будет расчесывать и грызть место укуса. Меняется аппетит, он может пропасть, а может появиться тяга к предметам, не предназначенным для употребления в пищу. Помимо изменений в поведении возможны усиленное слюноотделение, нарушения пищеварения. Такая стадия длится до четырех дней.Вторая стадия — маниакальная. Животное становится очень агрессивным и легко возбудимым, оно кидается на хозяев и никого к себе не подпускает, грызет окружающие предметы или даже себя. Слюни буквально льются из пасти. Животное остро реагирует на свет и звуки. Также могут отмечаться повышение температуры тела, конвульсивные припадки, спазм отдельных мышц. Это продолжается от трех до пяти дней.Последняя стадия — паралитическая. Животное истощено, оно практически не двигается из–за паралича мышц. После поражения дыхательной системы наступает гибель.Во время тихой или паралитической формы бешенства питомец становится вялым, апатичным, не реагирует на внешние раздражители. Аппетит плохой. Паралич развивается довольно быстро, поэтому в данной форме заболевание протекает всего несколько дней.Атипичная форма бешенства в последние годы встречается чаще. Болезнь сложно диагностировать, так как симптомы часто не характерны для бешенства. Могут наблюдаться интоксикация, нарушения пищеварения, общее недомогание, реже животное ведет себя агрессивно. Также отмечаются временные и мнимые ремиссии. Развитие болезни волнообразное и больше походит на хроническое и длится до нескольких месяцев. Затем наступает паралич, и животное погибнет.Если есть подозрение на бешенство у домашнего животного, необходимо обратиться к ветврачу. К сожалению, эффективной прижизненной диагностики, позволяющей выявить заболевание, не существует. Все, что может сделать специалист, — это ввести антирабическую вакцину и изолировать животное. Затем в течение 10–14 дней за его состоянием будут наблюдать. Если оно останется прежним или улучшится, то, вероятно, питомца отправят домой. Если же появятся первые признаки бешенства, то единственным верным решением будет усыпление животного.Первыми признаками заболевания у человека является появление подергивания, зуда, жжения, тянущих болей в области укуса, даже если рана уже полностью зажила. Иногда рана может снова воспаляться, в этом участке кожа отекает и краснеет. Также на начальной стадии укушенный чувствует общее недомогание, может появляться головная боль. Температура поднимается до 37–37,5 градусов и удерживается на этом уровне. В это время уже появляются признаки поражения нервной системы: человек становится угнетенным, депрессивным, появляются беспокойство, страх, реже раздражительность. Больной замыкается в себе, отказывается от общения, еды, плохо спит. Длится начальная стадия один–три дня, потом она сменяется возбуждением, учащенным сердцебиением и дыханием, появляются сжимающие боли в области груди.На стадии возбуждения больной становится беспокойным. В это время появляется верный признак недуга — гидрофобия. При попытке глотнуть воду возникают болезненные спазмы глотательных и вспомогательных дыхательных мышц. Поэтому даже при звуке льющейся воды из–под крана человек начинает шумно дышать, делая короткие вдохи. Центральная нервная система постепенно становится восприимчива к любым раздражителям. Мышечные судороги могут быть спровоцированы дуновением воздуха (аэрофобия), громким звуком (акустикофобия) или же ярким светом (фотофобия).У укушенного — расширенные зрачки, а взгляд устремлен в одну точку. Пульс сильно учащен, отмечается усиление слюно– и потоотделения. Пациент не в состоянии глотать такое большое количество слюны, а потому постоянно сплевывает или же слюна стекает по подбородку. Проявляется агрессия, больной рвет на себе одежду, мечется, нападает на людей, его преследуют галлюцинации. Продолжительность этого периода составляет два–три дня.При паралитической стадии судороги и гидрофобия прекращаются. Часто такие изменения воспринимаются как улучшение состояния больного, но на самом же деле это признак скорой смерти. В этот период температура тела повышается до критических цифр — 40–42 градуса. Отмечается учащенное сердцебиение, падение артериального давления. Смерть обычно наступает в течение 12–20 часов от паралича дыхательного центра или сердца.Как можно быстрее нужно обратиться в травмпункт. Если сразу это сделать невозможно, то необходимо тщательно промыть рану мылом. Обильное промывание раны позволяет уменьшать количество попадаемого в кровь вируса. Обработать края раны 70–процентным спиртом. Наложить повязку. И добраться до ближайшего травмпункта.Там хирург снова промоет рану мыльной водой, обработает спиртосодержащими препаратами края раны, а саму рану антисептиком и наложит на нее антисептическую повязку. Края раны при укусах не ушиваются. После проведения этих манипуляций приступают к иммунопрофилактике. Времена, когда укушенному делали сорок уколов в живот, давно прошли. Сейчас схема введения антирабической вакцины состоит из шести уколов. При укусах тяжелых и средней тяжести или же запоздалом (после десяти дней) обращении человеку дополнительно вводят однократно антирабический иммуноглобулин.По факту обращения человека в травмпункт хирург заполняет экстренное извещение об укусе животным, которое передается в СЭС. Далее эпидемиологи приступают к расследованию случая. Укусившее животное, даже если оно на первый взгляд выглядит здоровым, изолируют на десять дней. Если через десять дней у него не появятся признаки болезни, то можно говорить, что оно здоровое.

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