[Индекс номера 8 (23.01.2018)]



Спорт–тайм

На порядок сильнее

Воспитанники ДЮСШ–6 стали победителями первенства Красноярского края по мини–футболу.



Соревнования прошли в Минусинске, в них участвовали спортсмены 2004–2005 годов рождения — десять сильнейших команд со всего края. Норильчане под руководством тренера Алексея Брусенцова оказались на порядок сильнее своих сверстников, одержав победы во всех проведенных матчах. В частности, в предварительных поединках были повержены соперники из Железногорска — 7:4, Идринского района — 21:1, Красноярска («Рассвет–2005») — 5:0 и Минусинска («Минусинск–2») — 6:1. В полуфинале северяне обыграли команду Уярского района — 3:1, а в финале без особого труда разобрались с железногорскими визави — 12:2. По итогам первенства лучшим игроком был признан Дмитрий Шишов из Дудинки, вызванный для усиления норильской дружины. – Я остался доволен не только результатом, но и уровнем, который показали мои ребята, — признался Алексей Брусенцов. — К делу они подошли ответственно, были предельно дисциплинированны и собранны. Крупную победу в финале могу объяснить тем, что соперник, несмотря на сильный состав, попросту был сломлен психологически. Нам же с первой и до последней минуты удалось сохранить самообладание и выполнить все установки на игру. После победы в Минусинске норильчане получили приглашение на участие в первенстве Сибирского федерального округа, запланированное на 11 февраля в Железногорске. По словам Алексея Брусенцова, сейчас идет поиск спонсора, который бы оплатил поездку команды на материк. Плюс два В минувшую субботу в Доме спорта «БОКМО» состоялось открытие спартакиады среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и организаций силовых структур. Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поздравил спортсменов со стартом очередных состязаний и пожелал им удачи в новом сезоне. Кроме того, он наградил победителей и призеров прошлой спартакиады — лучшей стала команда «Учитель» из управления образования. Также наград удостоились дружины НГИИ и 7–го отряда Федеральной противопожарной службы, завоевавшие второе и третье места соответственно. Нынешняя спартакиада, как и прежде, включает девять видов спорта: баскетбол, волейбол, мини–футбол, гиревой спорт, пулевая стрельба, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика и настольный теннис. Единственным изменением спартакиады–2018 стало количество команд–участниц — теперь их не девять, как было раньше, а одиннадцать — к состязаниям подключились спортивные коллективы, представляющие прокуратуру и Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. Сейчас уже начались игры по волейболу, которые продлятся примерно месяц. В лидирующую тройку выбились команды управления образования, ОВД и техникума, в первых двух турах одержавшие по две победы. Ближе к финалу Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу. В 12–м туре Первой лиги «Ремонтник» не без труда обыграл «Океан» — 4:3, «Медеплавильщик» разобрался со «Строителем» — 5:3, «Туран–Газпром» оказался сильнее «Норникеля–М» — 8:5, «Арктика» уступила «Надежде» — 4:8. В 13–м туре «Строитель» был слабее «Океана» — 5:6, а «Надежда» — «Ремонтника» — 2:5, «Норникель–М» с трудом взял вверх над «Таймыром» — 4:3, а «Арктика» проиграла «Медеплавильщику» — 2:5. В Первой лиге по–прежнему лидирует «Ремонтник», на счету которого уже 33 очка. Второе место делят между собой «Медеплавильщик» и «Океан» — у команд по 25 очков. У «Надежды», «Таймыра» и «Строителя» по 15 очков и места с четвертого по шестое. «Арктика» с 10 очками на седьмой позиции, на два очка меньше и восьмая строчка у «Норникеля–М». «Туран–Газпром» с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу. В 12–м туре Второй лиги «Спартак» и «Цементник» сыграли боевую ничью — 3:3, с таким же счетом завершилась игра между «Искрой» и «Океаном–Д», а «Норникель–2002» уступил «Строителю–2» — 2:4. Матч между «Металлистом» и «Механиком» состоится 25 января. Во второй по значимости лиге «Механик» продолжает удерживать лидирующую позицию — 21 очко в девяти играх. На две проведенные игры больше и столько же набранных баллов у дублеров «Океана», «Искра» с 20 очками на третьей позиции, а «Цементник» с 18 очками — на четвертой. У «Кайеркана» и второй команды «Строителя» по 15 очков и 5–6–е места. «Металлист» с 12 очками на седьмой строчке, «Спартак» с восьмью очками — на восьмой, «Норникель–2002» с тремя очками на последней, девятой строчке. В Третьей лиге команды провели регулярные встречи (призовую тройку составили «Обогатитель», «Мотор» и «Динамо») и приступили к играм плей–офф. В четвертьфинале «Мотор» разгромил «Масаллы» — 16:2, «Алиабад» уступил «Металлургу» — 4:8, «Обогатитель» — «Транспортнику» — 2:5, а «Динамо» — «Северу» — 1:2. Таким образом, в полуфинальных матчах, которые пройдут 3 февраля, встретятся «Транспортник» с «Металлургом» и «Мотор» с «Севером». Напомним, что победитель плей–офф проведет переходные матчи с командой, по итогам сезона занявшей седьмое место во Второй лиге. Вызов принят Воспитанницы ДЮСШ–2 стали призерами первенства Сибирского федерального округа по спортивной акробатике. Соревнования прошли в Омске и собрали сильнейших участников со всего региона. Женская тройка в составе Полины Жирновой, Анастасии Саранчук и Нины Ниленковой уверенно завоевала первое место в возрастной группе 13–19 лет. Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова (12–18 лет) заняли второе место. В парном многоборье Галина Полева и Камила Кукурова (12–18 лет) довольствовались бронзой. Спорт- сменок подготовили тренеры–преподаватели Людмила Старикова и Евгения Павлова. По итогам выступлений тройка Жирнова–Саранчук–Ниленкова были приглашены в сборную Красноярского края для участия в предстоящем первенстве России, которое состоится 27 января в подмосковном Покровском. Там норильчанки выступят как в личном, так и в командном зачетах. – С каждым годом уровень соперничества растет, расширилась и география участников. Серьезную конкуренцию стоит ожидать от Крыма с Севастополем. В целом можно назвать до 80 городов, где на сегодняшний день активно развивается спортивная акробатика, поэтому в Покровском будет нелегко, — считает Людмила Старикова, старший тренер отделения спортивной акробатики ДЮСШ–2. — На прошлогоднем первенстве России эта же тройка была в середине таблицы, на этот раз постараемся показать лучший результат.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина и участников соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Соревнования прошли в Минусинске, в них участвовали спортсмены 2004–2005 годов рождения — десять сильнейших команд со всего края. Норильчане под руководством тренера Алексея Брусенцова оказались на порядок сильнее своих сверстников, одержав победы во всех проведенных матчах. В частности, в предварительных поединках были повержены соперники из Железногорска — 7:4, Идринского района — 21:1, Красноярска («Рассвет–2005») — 5:0 и Минусинска («Минусинск–2») — 6:1. В полуфинале северяне обыграли команду Уярского района — 3:1, а в финале без особого труда разобрались с железногорскими визави — 12:2.По итогам первенства лучшим игроком был признан Дмитрий Шишов из Дудинки, вызванный для усиления норильской дружины.– Я остался доволен не только результатом, но и уровнем, который показали мои ребята, — признался Алексей Брусенцов. — К делу они подошли ответственно, были предельно дисциплинированны и собранны. Крупную победу в финале могу объяснить тем, что соперник, несмотря на сильный состав, попросту был сломлен психологически. Нам же с первой и до последней минуты удалось сохранить самообладание и выполнить все установки на игру.После победы в Минусинске норильчане получили приглашение на участие в первенстве Сибирского федерального округа, запланированное на 11 февраля в Железногорске. По словам Алексея Брусенцова, сейчас идет поиск спонсора, который бы оплатил поездку команды на материк.Начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб поздравил спортсменов со стартом очередных состязаний и пожелал им удачи в новом сезоне. Кроме того, он наградил победителей и призеров прошлой спартакиады — лучшей стала команда «Учитель» из управления образования. Также наград удостоились дружины НГИИ и 7–го отряда Федеральной противопожарной службы, завоевавшие второе и третье места соответственно.Нынешняя спартакиада, как и прежде, включает девять видов спорта: баскетбол, волейбол, мини–футбол, гиревой спорт, пулевая стрельба, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика и настольный теннис. Единственным изменением спартакиады–2018 стало количество команд–участниц — теперь их не девять, как было раньше, а одиннадцать — к состязаниям подключились спортивные коллективы, представляющие прокуратуру и Норильский техникум промышленных технологий и сервиса.Сейчас уже начались игры по волейболу, которые продлятся примерно месяц. В лидирующую тройку выбились команды управления образования, ОВД и техникума, в первых двух турах одержавшие по две победы.В 12–м туре Первой лиги «Ремонтник» не без труда обыграл «Океан» — 4:3, «Медеплавильщик» разобрался со «Строителем» — 5:3, «Туран–Газпром» оказался сильнее «Норникеля–М» — 8:5, «Арктика» уступила «Надежде» — 4:8. В 13–м туре «Строитель» был слабее «Океана» — 5:6, а «Надежда» — «Ремонтника» — 2:5, «Норникель–М» с трудом взял вверх над «Таймыром» — 4:3, а «Арктика» проиграла «Медеплавильщику» — 2:5.В Первой лиге по–прежнему лидирует «Ремонтник», на счету которого уже 33 очка. Второе место делят между собой «Медеплавильщик» и «Океан» — у команд по 25 очков. У «Надежды», «Таймыра» и «Строителя» по 15 очков и места с четвертого по шестое. «Арктика» с 10 очками на седьмой позиции, на два очка меньше и восьмая строчка у «Норникеля–М». «Туран–Газпром» с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу.В 12–м туре Второй лиги «Спартак» и «Цементник» сыграли боевую ничью — 3:3, с таким же счетом завершилась игра между «Искрой» и «Океаном–Д», а «Норникель–2002» уступил «Строителю–2» — 2:4. Матч между «Металлистом» и «Механиком» состоится 25 января.Во второй по значимости лиге «Механик» продолжает удерживать лидирующую позицию — 21 очко в девяти играх. На две проведенные игры больше и столько же набранных баллов у дублеров «Океана», «Искра» с 20 очками на третьей позиции, а «Цементник» с 18 очками — на четвертой. У «Кайеркана» и второй команды «Строителя» по 15 очков и 5–6–е места. «Металлист» с 12 очками на седьмой строчке, «Спартак» с восьмью очками — на восьмой, «Норникель–2002» с тремя очками на последней, девятой строчке.В Третьей лиге команды провели регулярные встречи (призовую тройку составили «Обогатитель», «Мотор» и «Динамо») и приступили к играм плей–офф. В четвертьфинале «Мотор» разгромил «Масаллы» — 16:2, «Алиабад» уступил «Металлургу» — 4:8, «Обогатитель» — «Транспортнику» — 2:5, а «Динамо» — «Северу» — 1:2. Таким образом, в полуфинальных матчах, которые пройдут 3 февраля, встретятся «Транспортник» с «Металлургом» и «Мотор» с «Севером». Напомним, что победитель плей–офф проведет переходные матчи с командой, по итогам сезона занявшей седьмое место во Второй лиге.Соревнования прошли в Омске и собрали сильнейших участников со всего региона. Женская тройка в составе Полины Жирновой, Анастасии Саранчук и Нины Ниленковой уверенно завоевала первое место в возрастной группе 13–19 лет. Стефания Рошка, Надежда Дорофиенко и Даниэла Абдраманова (12–18 лет) заняли второе место. В парном многоборье Галина Полева и Камила Кукурова (12–18 лет) довольствовались бронзой. Спорт-сменок подготовили тренеры–преподаватели Людмила Старикова и Евгения Павлова.По итогам выступлений тройка Жирнова–Саранчук–Ниленкова были приглашены в сборную Красноярского края для участия в предстоящем первенстве России, которое состоится 27 января в подмосковном Покровском. Там норильчанки выступят как в личном, так и в командном зачетах.– С каждым годом уровень соперничества растет, расширилась и география участников. Серьезную конкуренцию стоит ожидать от Крыма с Севастополем. В целом можно назвать до 80 городов, где на сегодняшний день активно развивается спортивная акробатика, поэтому в Покровском будет нелегко, — считает Людмила Старикова, старший тренер отделения спортивной акробатики ДЮСШ–2. — На прошлогоднем первенстве России эта же тройка была в середине таблицы, на этот раз постараемся показать лучший результат.

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