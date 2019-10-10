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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 10 (25.01.2019)]

Будем действовать

В Норильск с рабочим визитом прибыл член Совета Федерации Андрей Клишас. В центре внимания сенатора оказались вопросы переселения, строительства жилья в Норильске и развития Арктики, чтобы Север вновь стал привлекательным для жизни.
Вчера в городской администрации состоялась встреча Андрея Клишаса с главой Норильска Ринатом Ахметчиным и председателем Норильского городского Совета депутатов Александром Пестряковым.
На ней обсуждались вопросы софинансирования по четырёхстороннему соглашению долгосрочной целевой программы переселения северян на материк. Клишас также обсудил с градоначальником возможность жилищного строительства в Норильске, поделился своим видением проблемы интернет–хамства и актуальности введения административной ответственности за нарушение общественной морали в пределах информационного поля.
Визит в город фигуры столь высокого уровня — хорошая возможность передать определенные послания и пожелания руководству страны.
– Большинство вопросов мы решаем сами. Но есть задачи, справиться с которыми без помощи федеральной и краевой власти затруднительно. К ним относится строительство в Норильске дополнительного жилья и переселение норильчан на материк. Во втором случае речь идет о продлении действия четырёхстороннего соглашения с учётом федеральной доли финансирования, которое сейчас приостановлено, — подчеркнул Ринат Ахметчин.
Андрей Клишас в свою очередь обещал оказать содействие руководству города, заметив, что вопрос о возобновлении федерального финансирования потребует тщательной проработки с министерством финансов и другими структурами.
– Будем действовать вместе, — сказал он, — тем более что неплохой задел есть — это активное участие «Норникеля» в программе переселения. Компания уделяет большое внимание социальной сфере города, — это заметно на федеральном уровне и существенно облегчает диалог, когда мы говорим о необходимости выделения средств на нужды Норильска. Мы сделаем всё, что от нас зависит — у нас есть поддержка на уровне Государственной Думы и наших коллег–депутатов из Красноярского края.
Напомним, так называемую «путинскую» программу переселения изначально планировалось реализовать до 2020 года. По словам сенатора, о том, чтобы вернуть «недостающие» федеральные средства за прошлые годы, говорить уже не приходится, а вот о том, чтобы продлить программу и вернуть федеральную долю, сенатор предложил всерьез задуматься.
Тему возведения новых домов в Норильске сенатор обозначил как «очень затратную»:
– Строительство — это существенные капитальные вложения. Не менее объемный вопрос — содержание нового жилья. Необходимо подсчитать, сколько это будет стоить, ведь к жилью повышенной комфортности в течение всего периода эксплуатации и требования выше. Если мы сможем обосновать эти расходы и доказать, что жильё будет востребованным и окупаемым, то у этого направления появится перспектива.
Сегодня часто поднимается тема развития Арктики. И первое, о чем говорят, в том числе и в правительстве — о качестве жизни на северах. Если оно будет обеспечено на достойном уровне, то и будут расти и производственные активы. И люди на Север поедут образованные — причём не только за заработком, но и для того, чтобы нормально жить — здесь и сейчас, — резюмировал сенатор.

Марина Хорошевская
Фото Ирины Яринской
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В Норильск с рабочим визитом прибыл член Совета Федерации Андрей Клишас. В центре внимания сенатора оказались вопросы переселения, строительства жилья в Норильске и развития Арктики, чтобы Север вновь стал привлекательным для жизни.

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