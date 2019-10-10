[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



От сердца к сердцу

Ай да «Лествица»!

Фонд содействия людям в трудных жизненных ситуациях «Лествица» и его партнёр, фонд «Горлица», вступили в новый год с успешно реализованными грантовыми проектами «Смакуй!» и «Полярный совёнок», которые помогли сделать жизнь их подопечных лучше и интереснее.

Директор фонда «Лествица» Ирина Хубецова (в центре) с участниками проекта «Смакуй!» Станция «Добросердие» Центр реабилитации и адаптации «Лествица» при талнахском Свято–Троицком храме уже восьмой год помогает норильчанам, пристрастившимся к наркотикам и алкоголю, вернуться к нормальной жизни. Прошлой весной на улице Строителей, 5, открылась станция первичной социальной помощи «Добросердие» с благотворительной столовой, куда приходят люди, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Со вторника по субботу с 14 до 17 часов здесь обедают до 20 человек, от подростков из трудных семей, безработных и бездомных, инвалидов до одиноких мамочек. Грантовый проект продлится до весны этого года, а дальше центр будет задействовать свои и партнёрские средства. Нередко в центр звонят простые горожане и предлагают свою помощь — те же продукты. Есть на станции и склад одежды, кабинеты консультанта и психолога. В ближайших планах – переезд «Добросердия» в новое просторное помещение. Проектный менеджер «Лествицы» Анна Томаева рассказала «Заполярке», что реализация проекта «Станция «Добросердие» на средства Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и Фонда президентских грантов к концу 2018 года уже завершилась, а следующий этап при поддержке программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» продлится до марта 2019 года. Подведены и итоги проекта «Метаморфоза» по гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Так, была успешно запущена и апробирована долгосрочная программа для тех, кто находится в химической зависимости. На базе социального центра фонда «Горлица» на улице Федоровского, 3, создали стационар, где в течение года могут проходить реабилитацию одновременно до 20 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Работа основана на программе «Метанойя» фонда «Диакония». Реабилитационный процесс — это и занятия со священниками, трудотерапия, самообразование и полезный досуг. Кулинарный мастер-класс Смакуй! В прошлом году в «Лествице» проходил и проект «Смакуй!». Директор центра «Лествица» Ирина Хубецова не без гордости поделилась с нами подробностями: — В новой трапезной подопечные центра учились готовить. Раз в неделю для них проводились кулинарные мастер–классы от поваров ресторана «Городок», нашего партнёра, фирмы «Феникс». Между занятиями новоиспечённые кулинары самостоятельно закрепляли полученные навыки. Не реже раза в месяц участники мастер–классов, разделившись на две команды, устраивали кулинарные бои, после которых дружно уплетали приготовленные блюда. Соревновались в приготовлении курицы гриль, выпекали лоранский пирог, или киш лорен, осетинские пироги с картофелем и сыром, самсу из слоёного теста. Ксения Елисеева, руководитель проекта «Полярный совёнок» А сентябрьский бой прошёл на природе: на открытом огне жарили шашлыки, рёбрышки и куриные крылышки. Младшие участники проекта освоили самые разнообразные блюда — от яичницы до котлет и рулета с грецким орехом и изюмом. Финальная гастрономическая битва состоялась в Рождественский пост, так что в это время повара колдовали над винегретом и рыбными пирогами. В конце прошлого года команда проекта и волонтёры фонда за круглым столом подвели итоги. Оказалось, что мероприятия для детей получили даже больше положительных отзывов, чем ожидалось, поэтому кулинарные встречи решили продолжать до конца учебного года. Не останутся в стороне и взрослые — они будут нести поварское послушание и в социальной столовой. На занятиях рукоделием в детском пространстве фонда «Горлица» Полярный совёнок Подведены и итоги проекта «Полярный совёнок». На улице Полярной, 11, под крылом фонда «Горлица» прошлым летом появилось новое детское пространство. Администрация города безвозмездно выделила на первом этаже жилого здания 150 квадратных метров для небольшого актового зала, помещения для спортивных занятий и кружковой работы. Удалось приобрети часть необходимого оборудования, сделать ремонт на средства программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и краевого гранта «Партнёрство», который центр получил при поддержке отдела по молодёжной политике. Руководитель проекта Ксения Елисеева рассказала о своей работе: — «Полярный совёнок», где так интересно проводить свободное время за играми, рукоделием, чтением книг, полюбили и маленькие подопечные центра «Горлица», и дети из близлежащих дворов. Совместные праздники и встречи здесь устраивают и с ребятами из семей добровольцев Свято–Троицкого православного прихода. Проект «Полярный совёнок», имя которому придумали сами дети, поддержан благотворительной программой «Норникеля» «Мир новых возможностей» и государственной грантовой программой Красноярского края «Партнёрство». Уютное пространство для детей, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию и проходят стационарную и амбулаторную реабилитацию, адаптацию в социальном центре «Горлицы», будет продолжать работать и для других ребятишек, которых мы всегда рады видеть на праздничных мероприятиях. В этом году в «Полярном совёнке» появится своя библиотека. Отзывчивые талнахцы уже передали сюда десятки прекрасных детских изданий. Со временем оборудуют кухню, мечтают о летнем лагере. Организаторы благодарят партнёров и единомышленников, в число которых входят и ребята из «Молодой гвардии», всех, кто помог в реализации благородной идеи здорового, развивающего и интересного досуга для ребят от года до 14 лет. Сейчас здесь постоянно бывают около 25 человек. Конечно, для дальнейшего развития детского пространства необходимы дополнительные средства. В фонде надеются на спонсоров, но и сами постараются получить новые гранты.

Сейчас в «Лествице» реабилитацию проходят 22 мужчины, в «Горлице» — 15 человек. Люди находятся здесь от года до нескольких лет. Всю информацию о деятельности фондов можно найти на сайте fondlestvica.pravorg.ru, телефон 38–86–34.

Ирина Даниленко Фото Александра Ульянова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Центр реабилитации и адаптации «Лествица» при талнахском Свято–Троицком храме уже восьмой год помогает норильчанам, пристрастившимся к наркотикам и алкоголю, вернуться к нормальной жизни. Прошлой весной на улице Строителей, 5, открылась станция первичной социальной помощи «Добросердие» с благотворительной столовой, куда приходят люди, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Со вторника по субботу с 14 до 17 часов здесь обедают до 20 человек, от подростков из трудных семей, безработных и бездомных, инвалидов до одиноких мамочек. Грантовый проект продлится до весны этого года, а дальше центр будет задействовать свои и партнёрские средства. Нередко в центр звонят простые горожане и предлагают свою помощь — те же продукты. Есть на станции и склад одежды, кабинеты консультанта и психолога. В ближайших планах – переезд «Добросердия» в новое просторное помещение.Проектный менеджер «Лествицы» Анна Томаева рассказала «Заполярке», что реализация проекта «Станция «Добросердие» на средства Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и Фонда президентских грантов к концу 2018 года уже завершилась, а следующий этап при поддержке программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» продлится до марта 2019 года.Подведены и итоги проекта «Метаморфоза» по гранту президента РФ на развитие гражданского общества. Так, была успешно запущена и апробирована долгосрочная программа для тех, кто находится в химической зависимости. На базе социального центра фонда «Горлица» на улице Федоровского, 3, создали стационар, где в течение года могут проходить реабилитацию одновременно до 20 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Работа основана на программе «Метанойя» фонда «Диакония». Реабилитационный процесс — это и занятия со священниками, трудотерапия, самообразование и полезный досуг.В прошлом году в «Лествице» проходил и проект «Смакуй!». Директор центра «Лествица» Ирина Хубецова не без гордости поделилась с нами подробностями:— В новой трапезной подопечные центра учились готовить. Раз в неделю для них проводились кулинарные мастер–классы от поваров ресторана «Городок», нашего партнёра, фирмы «Феникс». Между занятиями новоиспечённые кулинары самостоятельно закрепляли полученные навыки. Не реже раза в месяц участники мастер–классов, разделившись на две команды, устраивали кулинарные бои, после которых дружно уплетали приготовленные блюда. Соревновались в приготовлении курицы гриль, выпекали лоранский пирог, или киш лорен, осетинские пироги с картофелем и сыром, самсу из слоёного теста.А сентябрьский бой прошёл на природе: на открытом огне жарили шашлыки, рёбрышки и куриные крылышки.Младшие участники проекта освоили самые разнообразные блюда — от яичницы до котлет и рулета с грецким орехом и изюмом. Финальная гастрономическая битва состоялась в Рождественский пост, так что в это время повара колдовали над винегретом и рыбными пирогами.В конце прошлого года команда проекта и волонтёры фонда за круглым столом подвели итоги. Оказалось, что мероприятия для детей получили даже больше положительных отзывов, чем ожидалось, поэтому кулинарные встречи решили продолжать до конца учебного года. Не останутся в стороне и взрослые — они будут нести поварское послушание и в социальной столовой.Подведены и итоги проекта «Полярный совёнок». На улице Полярной, 11, под крылом фонда «Горлица» прошлым летом появилось новое детское пространство. Администрация города безвозмездно выделила на первом этаже жилого здания 150 квадратных метров для небольшого актового зала, помещения для спортивных занятий и кружковой работы. Удалось приобрети часть необходимого оборудования, сделать ремонт на средства программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» и краевого гранта «Партнёрство», который центр получил при поддержке отдела по молодёжной политике.Руководитель проекта Ксения Елисеева рассказала о своей работе:— «Полярный совёнок», где так интересно проводить свободное время за играми, рукоделием, чтением книг, полюбили и маленькие подопечные центра «Горлица», и дети из близлежащих дворов. Совместные праздники и встречи здесь устраивают и с ребятами из семей добровольцев Свято–Троицкого православного прихода. Проект «Полярный совёнок», имя которому придумали сами дети, поддержан благотворительной программой «Норникеля» «Мир новых возможностей» и государственной грантовой программой Красноярского края «Партнёрство». Уютное пространство для детей, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию и проходят стационарную и амбулаторную реабилитацию, адаптацию в социальном центре «Горлицы», будет продолжать работать и для других ребятишек, которых мы всегда рады видеть на праздничных мероприятиях.В этом году в «Полярном совёнке» появится своя библиотека. Отзывчивые талнахцы уже передали сюда десятки прекрасных детских изданий. Со временем оборудуют кухню, мечтают о летнем лагере. Организаторы благодарят партнёров и единомышленников, в число которых входят и ребята из «Молодой гвардии», всех, кто помог в реализации благородной идеи здорового, развивающего и интересного досуга для ребят от года до 14 лет. Сейчас здесь постоянно бывают около 25 человек. Конечно, для дальнейшего развития детского пространства необходимы дополнительные средства. В фонде надеются на спонсоров, но и сами постараются получить новые гранты.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















