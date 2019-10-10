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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 10 (25.01.2019)]

 Общество 
Универсальные солдаты

Норильские предприниматели обозначили перспективы развития в городе коммерческого сектора и сформулировали новые бизнес–идеи. В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».
Организаторы — Агентство развития Норильска, управление потребительского рынка и услуг города и управление благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» — собрали за дискуссионным столом около сорока человек. Перед участниками стояла задача — заглянуть на пять лет вперёд и понять, как будут меняться городская среда и бизнес–сфера. Исходя из этого, выстраивается стратегия развития предпринимательства.
– Развитие города напрямую связано с успехами бизнеса, — обратился к участникам игры заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие бизнес–среды» Сергей Ваганов. — Форсайт предпринимательских возможностей является одним из этапов исследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Норильске. С нетерпением будем ждать результатов вашей совместной работы.
– Методика форсайта предполагает два способа работы: взгляд из настоящего в будущее и ситуацию, когда мы сами «забрасываем» себя в будущее, смотрим, что там происходит, подробно описыaваем увиденное, возвращаемся в современность и работаем над планом, понимая, что нас ожидает. Это сродни яхтингу, когда капитан прокладывает курс в зависимости от ветра, но всегда удерживает в голове конечную цель, — пояснил ведущий деловой игры, предприниматель, известный в России урбанист и футуролог Сергей Журавлёв. — С точки зрения коллективной энергии к работе подключилось достаточное количество человек, нам не требуется дополнительная информация о том, кто пришел на игру и чем он занимается. В дальнейшем каждый из участников будет трансформировать бизнес из сферы, которая ему понятна, в сферу неопределенную или придуманную. Предприниматель — это потенциально универсальный солдат, а не монопрофильный специалист.
Участники деловой игры рисовали карты и схемы, работали в группах и дополняли предложения друг друга. Команда Сергея Журавлёва посвятила норильчан в тонкости социальных технологий и мотивировала на оформление бизнес–идей.
– Чем хороши групповые занятия? На них формируется так называемый «коллективный субъект», когда в неформальной обстановке участники, например, решают провести совместный фестиваль или открыть предприятие. Подобные встречи должны быть регулярными, — отметил соведущий деловой игры, руководитель исполнительного комитета и член правления национальной инициативы «Живые города» Александр Старков.

Предприниматель — это потенциально универсальный солдат, а не монопрофильный специалист.
Сергей Журавлёв,
ведущий деловой игры

Оксана Кириллова
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