[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Наука non–stop

Домой вернулись норильские школьники, побывавшие в Новосибирске в Зимней научно–технической школе. Она была организована «Норникелем» для победителей научно–технического марафона АрктикPRO–2018.

По итогам первых двух этапов марафона — «онлайн–викторины» и «Заполярного технодрома» — для поездки в столицу Сибири были отобраны девять норильчан и один дудинец. Еще 17 школьников приехали в Новосибирск из Читы, Мончегорска, Заполярного и Никеля. Наши ребята из–за нелётной погоды больше чем на сутки опоздали к началу программы, но ущемлёнными себя не почувствовали. – Мы хоть и пропустили мастер–класс по молекулярной кулинарии, но одно из блюд попробовали — участники из Читы специально для нас испекли торт. И на самые интересные и полезные экскурсии, встречи и тренинги мы всё–таки успели, — рассказал ученик гимназии № 1 Иван Невзоров. Иван говорит, что за шесть дней, проведённых вместе со школьниками из других городов, им удалось сплотиться и подружиться. Самое яркое впечатление на него произвела поездка в Академгородок. Ребята посетили смотровую площадку в самом высоком здании городка, поучаствовали в мастер–классе по 3D–моделированию, узнали всё о беспилотниках и даже научились их создавать, они управляли настоящим дроном и попробовали свои силы в роли капитанов воздушного корабля. Благодаря тренингам и семинарам подростки узнали, как превратить мечту в цель и добиться её, как собрать команду и эффективно в ней работать, какая информация действительно необходима, а на что не стоит обращать внимания, как относиться к самому себе, окружающим и к тому, что другие делают и говорят. – Здорово, что нам рассказали и показали, как за короткий срок можно научиться очень многому, как и где потом правильно использовать эти знания, — подчеркнул Иван, — можно сказать, что нас научили жить так, чтобы не тратить время впустую, а постоянно развиваться. Меня это вдохновило. Домой победители АрктикPRO вернулись не с пустыми руками — помимо полезных сувениров с символикой «Норникеля» всем участникам Зимней научно–технической школы вручили в подарок айфоны седьмой модели. Итогом обучения стало создание прототипа научных головоломок, для решения которых необходимо знание законов химии, физики и математики. В родных школах ребята проведут открытые уроки и продемонстрируют одноклассникам свои изобретения.

Надежда Сидор Фото из архива участников поездки www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По итогам первых двух этапов марафона — «онлайн–викторины» и «Заполярного технодрома» — для поездки в столицу Сибири были отобраны девять норильчан и один дудинец. Еще 17 школьников приехали в Новосибирск из Читы, Мончегорска, Заполярного и Никеля.Наши ребята из–за нелётной погоды больше чем на сутки опоздали к началу программы, но ущемлёнными себя не почувствовали.– Мы хоть и пропустили мастер–класс по молекулярной кулинарии, но одно из блюд попробовали — участники из Читы специально для нас испекли торт. И на самые интересные и полезные экскурсии, встречи и тренинги мы всё–таки успели, — рассказал ученик гимназии № 1 Иван Невзоров.Иван говорит, что за шесть дней, проведённых вместе со школьниками из других городов, им удалось сплотиться и подружиться. Самое яркое впечатление на него произвела поездка в Академгородок. Ребята посетили смотровую площадку в самом высоком здании городка, поучаствовали в мастер–классе по 3D–моделированию, узнали всё о беспилотниках и даже научились их создавать, они управляли настоящим дроном и попробовали свои силы в роли капитанов воздушного корабля.Благодаря тренингам и семинарам подростки узнали, как превратить мечту в цель и добиться её, как собрать команду и эффективно в ней работать, какая информация действительно необходима, а на что не стоит обращать внимания, как относиться к самому себе, окружающим и к тому, что другие делают и говорят.– Здорово, что нам рассказали и показали, как за короткий срок можно научиться очень многому, как и где потом правильно использовать эти знания, — подчеркнул Иван, — можно сказать, что нас научили жить так, чтобы не тратить время впустую, а постоянно развиваться. Меня это вдохновило.Домой победители АрктикPRO вернулись не с пустыми руками — помимо полезных сувениров с символикой «Норникеля» всем участникам Зимней научно–технической школы вручили в подарок айфоны седьмой модели.Итогом обучения стало создание прототипа научных головоломок, для решения которых необходимо знание законов химии, физики и математики. В родных школах ребята проведут открытые уроки и продемонстрируют одноклассникам свои изобретения.

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